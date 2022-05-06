Бартош Ціхоцький, посол Польщі в Україні зустрівся в Гостомелі, зі славнозвісним Патроном
Посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький опублікував у Twitter фотографію зі знаменитим собакою Патроном, який служить українським службам при розмінуванні аеропорту в Гостомелі.
У четвер у Гостомелі міністр Маріуш Камінський та керівники міністерств внутрішніх справ Литви, Латвії та Естонії зустрілися з міністром внутрішніх справ України Денисом Монастирським.
Посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький також побував у містечку під Києвом. «По дорозі в аеропорт у Гостомелі я мав честь бути обгавканим знаменитим Патроном, собакою, яку використовують для розмінування», – написав посол у Twitter.
Пес Патрон
Дворічний собака породи джек-рассел-тер'єр як помічник сапера допомагає у пошуку мін. У Збройних силах заявили, що він «винюхав» їх вже понад сотню. «Це ще один доказ того, що всі наближають Україну до перемоги», – відзначили в ЗСУ.
Його фотографії опубліковані у профілі Збройних сил України. Повідомлено, що він уже знайшов понад 100 мін та снарядів. "Він дуже старається. Служить у відділенні ДСНС у м. Чернігів (на півночі країни)", - описали ЗСУ.
«Патрон – це ще один доказ того, що всі наближають Україну до перемоги», – підсумували військові.
Źródło: TVN24
Źródło zdjęcia głównego: Twitter/B_Cichocki