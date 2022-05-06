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Бартош Ціхоцький, посол Польщі в Україні зустрівся в Гостомелі, зі славнозвісним Патроном

6 maja 2022, 17:25

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
red.
Źródło:
TVN24
Pies Patron pomaga przy wyszukiwaniu min na Ukrainie
twitter.com/SESU_UAPies Patron pomaga przy wyszukiwaniu min na Ukrainie

Посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький опублікував у Twitter фотографію зі знаменитим собакою Патроном, який служить українським службам при розмінуванні аеропорту в Гостомелі.

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У четвер у Гостомелі міністр Маріуш Камінський та керівники міністерств внутрішніх справ Литви, Латвії та Естонії зустрілися з міністром внутрішніх справ України Денисом Монастирським.

Посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький також побував у містечку під Києвом. «По дорозі в аеропорт у Гостомелі я мав честь бути обгавканим знаменитим Патроном, собакою, яку використовують для розмінування», – написав посол у Twitter.

Пес Патрон

Дворічний собака породи джек-рассел-тер'єр як помічник сапера допомагає у пошуку мін. У Збройних силах заявили, що він «винюхав» їх вже понад сотню. «Це ще один доказ того, що всі наближають Україну до перемоги», – відзначили в ЗСУ.

Його фотографії опубліковані у профілі Збройних сил України. Повідомлено, що він уже знайшов понад 100 мін та снарядів. "Він дуже старається. Служить у відділенні ДСНС у м. Чернігів (на півночі країни)", - описали ЗСУ.

«Патрон – це ще один доказ того, що всі наближають Україну до перемоги», – підсумували військові.

Autor:red.

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Twitter/B_Cichocki

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Matura 2022 z języka angielskiego. Mamy arkusze

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Autor:
Justyna
Suchecka
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js\mtom
Źródło:
PAP

Ukraina zaapelowała do organizacji Lekarze bez Granic o pomoc w ewakuacji obrońców Mariupola z oblężonych zakładów Azowstal. Na stronie internetowej Ministerstwa ds. Reintegracji Ziem Czasowo Okupowanych Ukrainy pojawiło się pismo skierowane do organizacji, w którym wicepremier Iryna Wierieszczuk wyraziła zaniepokojenie "godnymi ubolewania warunkami" w Azowstalu.

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mart\mtom
Źródło:
Reuters, tvn24.pl

Sąd Okręgowy w Białymstoku przyznał po 100 tysięcy złotych każdej z czterech córek 48-letniego żołnierza Armii Krajowej, który w kwietniu 1949 roku - po dwóch dniach przesłuchań - zmarł w areszcie Urzędu Bezpieczeństwa w Bielsku Podlaskim. Zatrzymano go w związku z jego działalnością niepodległościową, gdy - po dłuższym czasie ukrywania się - pojawiał się w Wielkanoc w domu, by odwiedzić rodzinę.  

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Białystok

Autor:
tm/
tam
Źródło:
PAP

Na przejście dla pieszych weszła kobieta, a kierująca samochodem nawet nie zwolniła. Jak podkreśla policja, gdyby nie reakcja pieszej, mogłoby dojść do tragedii. 28-letnia mieszkanka Ostródy (woj. warmińsko-mazurskie) za swoją jazdę dostała mandat i punkty karne.

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Autor:
eŁKa/tam
Źródło:
TVN24

Papież Franciszek zgodził się na operację uwolnienia uprowadzonej w Mali kolumbijskiej zakonnicy, która zakładać miała wypłacenie okupu bojownikom z grupy powiązanej z Al-Kaidą - zeznał przed Trybunałem Watykańskim kardynał Angelo Becciu, były zastępca sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej. Siostra Gloria Cecilia Narvaez została uwolniona w 2021 roku, cztery lata po porwaniu.

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Autor:
asty,ft/kab
Źródło:
Reuters, Guardian, PAP

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tvn24.pl

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Partia leku na nadciśnienie wstrzymana w obrocie. "Wada jakościowa"

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Partia leku na nadciśnienie wstrzymana w obrocie. "Wada jakościowa"

6 maja 2022, 8:06

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Autor:
mp/ams
Źródło:
TVN24 Biznes

Amber Heard rozpłakała się w czasie składania zeznań w sprawie o zniesławienie, jaką wytoczył jej były mąż Johnny Depp. Aktorka zeznała, że była ofiarą napaści seksualnej przy użyciu butelki po alkoholu oraz że wkrótce po ślubie gwiazdor "Piratów z Karaibów" groził, że ją zabije.

Johnny Depp kontra Amber Heard. Aktorka zeznała, że Depp miał zaatakować ją butelkami i grozić jej śmiercią

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Johnny Depp kontra Amber Heard. Aktorka zeznała, że Depp miał zaatakować ją butelkami i grozić jej śmiercią

6 maja 2022, 8:14

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Autor:
asty/kab
Źródło:
Reuters

19-latek znalazł przed sklepem w Garwolinie portfel, w którym było w sumie około pięciu tysięcy złotych. - Za część gotówki od razu kupił alkohol dla siebie i swoich znajomych. Mężczyzna został zatrzymany - przekazała rzeczniczka policji w Garwolinie.

Za pieniądze ze znalezionego portfela kupił alkohol dla siebie i znajomych. Musi wszystko zwrócić, zapłaci też grzywnę

Okolice

Za pieniądze ze znalezionego portfela kupił alkohol dla siebie i znajomych. Musi wszystko zwrócić, zapłaci też grzywnę

6 maja 2022, 16:35

Okolice

Autor:
katke/gp
Źródło:
tvnwarszawa.pl

Ukraina broni się. To już 72. dzień rosyjskiej inwazji. Rosyjskie siły pogwałciły zawieszenie broni i ostrzelały samochód wykorzystywany do ewakuacji ludzi z obleganych zakładów metalurgicznych Azowstal w Mariupolu. Jedna osoba zginęła, a sześć zostało rannych - poinformowały władze miasta. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wziął udział w wirtualnym spotkaniu organizowanym przez brytyjski think tank. Mówił tam między innymi, że dla Ukrainy najważniejsza jest integralność granic, a także, że nie widzi ze strony Rosji woli zakończenia wojny. W tvn24.pl relacjonujemy kolejny dzień rosyjskiej inwazji.

Rosjanie ostrzelali samochód ewakuujący ludzi z zakładów Azowstal

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Rosjanie ostrzelali samochód ewakuujący ludzi z zakładów Azowstal

6 maja 2022, 5:23
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Autor:
asty/kab
Źródło:
TVN24, PAP

Jak podaje CNN, powołując się na dwa europejskie źródła dyplomatyczne, Alina Kabajewa, domniemana kochanka Władimira Putina, znalazła się na proponowanej liście szóstego pakietu sankcji Unii Europejskiej przeciwko Rosji w związku z inwazją na Ukrainę.

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CNN

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PAP

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Premiery kinowe - maj 2022. Filmy, które warto zobaczyć. Najciekawsze nowości w kinach

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Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że 16 maja zostanie zniesiony w Polsce stan epidemii. Będzie przekształcony w stan zagrożenia epidemicznego.

Koniec stanu epidemii w Polsce, Adam Niedzielski podał termin. "Przełączamy światło czerwone na pomarańczowe"

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Autor:
ads/kab
Źródło:
PAP

W wodach Zatoki Kalifornijskiej mieszka kilka morświnów kalifornijskich. To gatunek krytycznie zagrożony wyginięciem - być może najbardziej ze wszystkich ssaków na naszej planecie. Najnowsze badania przynoszą jednak nadzieję. Naukowcy doszli do wniosku, że w przypadku tych zwierząt nie trzeba wykluczać chowu wsobnego, ponieważ ich geny są odporne na związane z tym mutacje. Jest jednak pewien warunek.

Mają "oczy pandy", superodporne geny i są na skraju wyginięcia. Jak uratować morświny kalifornijskie?

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Mają "oczy pandy", superodporne geny i są na skraju wyginięcia. Jak uratować morświny kalifornijskie?

6 maja 2022, 15:08

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Autor:
kw//rzw
Źródło:
nytimes.com, tvnmeteo.pl