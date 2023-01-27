"Байрактар", на який поляки влітку збирали гроші, уже в Україні

27 stycznia 2023, 10:55
Autor:
Ред.
Źródło:
TVN24
Bayraktar, na którego Polacy zbierali latem pieniądze, dotarł na Ukrainę
Bayraktar, na którego Polacy zbierali latem pieniądze, dotarł na UkrainęTVN24
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TVN24Bayraktar, na którego Polacy zbierali latem pieniądze, dotarł na Ukrainę

Безпілотник "Байрактар», на який влітку минулого року збирали гроші поляки, вже надійшов до України, - розповів ініціатор збірки, публіцист Славомір Сєраковський.

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Збір коштів на закупівлю для України військового безпілотника Bayraktar TB2 ініціював наприкінці червня публіцист Славомір Сераковський ("Krytyka Polityczna"). Майже через місяць збірка досягла своєї мети - 22,5 мільйона злотих. Тоді Сєраковський повідомив, що турецький виробник безпілотників вирішив передати машину українцям безкоштовно, не беручи коштів з польської збірки.

Сєраковський тоді зазначив, що в такій ситуації зібрані кошти будуть передані на гуманітарну допомогу українцям.

На початку вересня публіцист повідомляв, що надлишок - понад 2,3 мільйона злотих внесено у фонд Збройних сил України. У жовтні Сєраковський інформував, що Bayraktar виготовлений і його готують до відправки. Потім він опублікував дизайн дрона Bayraktar TB2 під назвою "Марік".

Bayraktar, na którego Polacy zbierali pieniądzeSławomir Sierakowski/Facebook

"Його назвали Марік, як і хотіли біженці з Маріуполя"

У середу, 25 січня, Сєраковський написав у соцмережах, що "щойно уряд України оприлюднив повідомлення про те, що наш Bayraktar вже в Україні та вступає на військову службу!". "Його назвали Марік, як і хотіли біженці з Маріуполя", - додав він.

Згідно з повідомленням, оприлюдненим на сайті українського уряду в середу, цього дня компанія Baykar безкоштовно передала два безпілотники Bayraktar TB2.

"Тим часом спільно з українською та турецькою сторонами ми відібрали чотири дуже великі проекти соціальної допомоги, в тому числі один на спеціальне звернення Міністра оборони України Олексія Резнікова. Оскільки мета збору коштів на дрон була досягнута, ми можемо підписати підготовлені контракти, і я зможу представити ці проекти в наступних новинах", - написав Сєраковський у Facebook. Він також опублікував фотографію "Байрактара".

Він додав, що зібрана для України допомога у розмірі майже 50 мільйонів злотих піде на армію та тим, хто її найбільше потребує.

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Autor:Ред.

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Sławomir Sierakowski/Facebook

Tagi:
Ukraina
Rosja
Wojna w Ukrainie
Bayraktar
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