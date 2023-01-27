"Байрактар", на який поляки влітку збирали гроші, уже в Україні
Безпілотник "Байрактар», на який влітку минулого року збирали гроші поляки, вже надійшов до України, - розповів ініціатор збірки, публіцист Славомір Сєраковський.
Збір коштів на закупівлю для України військового безпілотника Bayraktar TB2 ініціював наприкінці червня публіцист Славомір Сераковський ("Krytyka Polityczna"). Майже через місяць збірка досягла своєї мети - 22,5 мільйона злотих. Тоді Сєраковський повідомив, що турецький виробник безпілотників вирішив передати машину українцям безкоштовно, не беручи коштів з польської збірки.
Сєраковський тоді зазначив, що в такій ситуації зібрані кошти будуть передані на гуманітарну допомогу українцям.
На початку вересня публіцист повідомляв, що надлишок - понад 2,3 мільйона злотих внесено у фонд Збройних сил України. У жовтні Сєраковський інформував, що Bayraktar виготовлений і його готують до відправки. Потім він опублікував дизайн дрона Bayraktar TB2 під назвою "Марік".
"Його назвали Марік, як і хотіли біженці з Маріуполя"
У середу, 25 січня, Сєраковський написав у соцмережах, що "щойно уряд України оприлюднив повідомлення про те, що наш Bayraktar вже в Україні та вступає на військову службу!". "Його назвали Марік, як і хотіли біженці з Маріуполя", - додав він.
Згідно з повідомленням, оприлюдненим на сайті українського уряду в середу, цього дня компанія Baykar безкоштовно передала два безпілотники Bayraktar TB2.
"Тим часом спільно з українською та турецькою сторонами ми відібрали чотири дуже великі проекти соціальної допомоги, в тому числі один на спеціальне звернення Міністра оборони України Олексія Резнікова. Оскільки мета збору коштів на дрон була досягнута, ми можемо підписати підготовлені контракти, і я зможу представити ці проекти в наступних новинах", - написав Сєраковський у Facebook. Він також опублікував фотографію "Байрактара".
Він додав, що зібрана для України допомога у розмірі майже 50 мільйонів злотих піде на армію та тим, хто її найбільше потребує.
Źródło: TVN24
Źródło zdjęcia głównego: Sławomir Sierakowski/Facebook