Байден: війська США залишаться в Польщі надовго
Президент Сполучених Штатів Джо Байден запевнив, що американські війська залишаться в Польщі та інших країнах НАТО "надовго".
Про це кореспондент Польського радіо запитав у Джо Байдена, коли президент залишав церемонію, що відбувалася в одній із кімнат Білого дому. "Вони будуть там тривалий час", - відповів він.
Кірбі: оборонне відомство розробило спосіб підтримувати цю присутність
Минулого тижня в подібним чином висловився речник Ради національної безпеки Джон Кірбі. Він нагадав, що у відповідь на агресію Росії в Україні до Європи було додатково відправлено 20 тисяч військових зі США.
- Оборонне відомство розробило спосіб зберегти цю присутність на високому рівні та утримати ці додаткові 20 000 військових у Європі в осяжному майбутньому. Це ротаційна база, не всі будуть там дислокуватися постійно. Але зараз ми маємо близько 100 000 американських військових у Європі, і ми думаємо, що це залишатиметься на тому ж рівні протягом тривалого часу, - сказав Кірбі.
Він додав, що США вбачають у Китаї головну загрозу, а в Росії - "гостру", але тимчасову, Америка має достатньо великі збройнвійськових сил, щоб бути в змозі відповісти на обидва виклики.
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Źródło: PAP
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