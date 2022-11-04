Байден: війська США залишаться в Польщі надовго

Президент Сполучених Штатів Джо Байден запевнив, що американські війська залишаться в Польщі та інших країнах НАТО "надовго".

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Про це кореспондент Польського радіо запитав у Джо Байдена, коли президент залишав церемонію, що відбувалася в одній із кімнат Білого дому. "Вони будуть там тривалий час", - відповів він.

Джо Байден LEAH MILLIS / Reuters / Forum

Кірбі: оборонне відомство розробило спосіб підтримувати цю присутність

Минулого тижня в подібним чином висловився речник Ради національної безпеки Джон Кірбі. Він нагадав, що у відповідь на агресію Росії в Україні до Європи було додатково відправлено 20 тисяч військових зі США.

- Оборонне відомство розробило спосіб зберегти цю присутність на високому рівні та утримати ці додаткові 20 000 військових у Європі в осяжному майбутньому. Це ротаційна база, не всі будуть там дислокуватися постійно. Але зараз ми маємо близько 100 000 американських військових у Європі, і ми думаємо, що це залишатиметься на тому ж рівні протягом тривалого часу, - сказав Кірбі.

Він додав, що США вбачають у Китаї головну загрозу, а в Росії - "гостру", але тимчасову, Америка має достатньо великі збройнвійськових сил, щоб бути в змозі відповісти на обидва виклики.

Армія США у Польщі (2017) eucom.mil

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Autor:Ред.

Źródło: PAP