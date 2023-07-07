"Бачу, як плаче душа вашого сина". За лаштунками бізнесу телемаркетингу 

"Я бачу душу вашого сина, яка дуже хоче вам допомогти", "гарантую, що ви виграєте до 5 мільйонів злотих" - такі речі часто чують люди похилого віку, хворі та зневірені. Журналістське розслідування "Увага!" TVN розкриває брудну практику компанії, яка розробила та впровадила систему продажу непотрібних товарів за величезні гроші по телефону.

Українське телебачення в прямому ефірі Безкоштовно та без реєстрації Ukraińska telewizja na żywo Bezpłatnie i bez rejestracji. 1+1 w TVN24 GO Ukraina 24 w PLAYER

Своїм успіхом компанія, в якій працював Мацєй Рабенда, завдячує використанню системи прийомів маніпулювання клієнтами під час телепродажів. Під сильним тиском люди купують, наприклад, пластирі, які повинні позбавити від сильного болю та інші, які гарантують швидку втрату ваги.

Журналісти програми "Увага!" TVN вирішили перевірити, чи спрацює чудодійне лікування. Вони придбали трансдермальні пластирі за 272 злотих. Ще за 150 злотих купили пачку знеболювальних пластирів. Посилки прийшли наступного дня.

Серед складників були екстракт гуарани, екстракт ягід асаї, екстракт зеленого чаю. Інгредієнти препаратів були однакові - і від болю, і для схуднення. Журналісти запитали експерта, чи є шанс, що куплені пластирі дозволять схуднути або впораються з болем?

- Ці речовини не можуть діяти через шкіру. Вони не будуть всмоктуватися через шкіру, вони не потраплять до нашої кровоносної системи, - каже професор Кшиштоф Філіпяк, клінічний фармаколог, кардіолог та терапевт. І він додає: "Те саме з болем. Ці речовини іноді мають знеболювальну дію, навіть у кайенском перці є такі речовини, які можуть діяти на деякі поверхневі, нейролептичні болі, але його потрібно приймати перорально".

- Не можна використовувати цей тип речовини в пластирях. Це нічим не допоможе, до того ж кількість цієї речовини в пластирі дуже мала. Тому неможливо уявити, що це буде діяти фармакологічно, - пояснює професор Кшиштоф Філіпяк.

Керуючись інформацією на упаковці, журналісти спробували знайти виробника чудодійних пластирів. Таким чином вони потрапили на величезний оптовий майданчик китайської компанії, де майже ідентичні пластирі можна купити онлайн. При замовленні 10 тисяч листів, за один ми заплатимо лише 7 центів, тобто близько 30 грошів. Це означає, що весь придбаний набір має коштувати не більше кількох злотих. При замовленні понад 30 тисяч листів з пластирями, виробник нанесе на упаковку будь-який придуманий нами друк.

Що на це компанія? Прямо біля дверей офісу телепродажів журналісти зіткнулися з дивною ситуацією. Незважаючи на те, що співробітники були всередині, ніхто не вийшов і навіть не відповів на домофон. Через кілька хвилин біля журналістів з'явилися співробітники служби безпеки.

- Не можна тут бути. Будь ласка, покиньте приміщення, - почули вони.

"Сатанинська VIP-ложа"

- Те, що відбувалося в групі, в якій був я, тобто - медчній, - ніщо в порівнянні з тим, що відбувалося в езотеричній команді. Це була справді сатанинська VIP-ложа, - каже пан Мацєй.

Найбільш безсовісні телепродавці відділу під назвою "езотерика" продають, часто літнім і хворим покупцям, товари, які повинні забезпечити здоров’я, любов і навіть гарантувати мільйонні виграші в лотерею.

Телекомерсантів не зупиняє те, що їхнім жертвам бракує грошей на елементарні потреби. У цьому випадку вони використовують емоційний шантаж і навіть кричать на клієнтів.

- Вона (старша жінка - ред.) не знає, що купує, у кого купує. Не знає, які має права. Не знає, куди це повернути в разі відмови. Я вважаю, що правоохоронні органи повинні перевірити, чи не було скоєно злочинів, - каже адвокат Наталія Северин, спеціаліст у справах споживачів.

Реєстр підприємців Національного судового реєстру свідчить, що фірма, яка працює вже кілька років, належить чоловікові та жінці, а її президентом є 59-річний Войцех Г. Детальну інформацію про будь-кого з цих людей знайти неможливо, а офіційний офіс компанії знаходиться в самому центрі Варшави.

- Це віртуальний офіс. Це означає, що компанія орендує у нас поштову адресу. Офісу як такого тут немає, - почули кореспонденти "Увага!" TVN. Але залишили листа. Керівництво компанії отримало запрошення на розмову перед камерою. Журналісти також поставили кілька запитань, зокрема: чому телепродавці гарантують ефективність продуктів, які не можуть допомогти, на якій підставі вони обіцяють клієнтам мільйонні виграші та чому використовують сильний емоційний шантаж у розмовах. Відповіді на лист вони не отримали.

Пані Галина

Одна з жертв, з якими компанія повелася найжорстокіше - 83-річна пані Галина. До нас потрапив запис розмови, в якій продавець з псевдонімом Сардо, а насправді - Адріан Б. з езотеричного відділу майже півгодини примушував її до купівлі.

- Я бачу тут, передусім, душу вашого сина, який дуже плаче і дуже хоче вам допомогти. Батьки також у розпачі, тому що я бачу розпач у цих старших душах, - каже телемаркетер.

Адріан Б. - єдиний відомий нам продавець компанії, який працює в Інтернеті в неробочий час. Там він пропонує платні поради щодо здорового способу життя. Під виглядом консультації на цю тему вдалося з ним поспілкуватися.

- Якщо ми хочемо говорити про роботу в консалтингу, то будь ласка. Ви кажете мені про якісь дивні речі. Я не можу порушити з вами жодне інше питання, окрім того, з яким я маю справу, - викручувався Б.

- Щодо звинувачень, які я не розумію, я не буду з вами говорити, - заявив він.

Репортажі "!" TVN також можна дивитися на vod.pl та player.pl.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:red.

Źródło: "Uwaga!" TVN