"Бачу, як плаче душа вашого сина". За лаштунками бізнесу телемаркетингу 

Kierowcy od dzisiaj mogą jeździć 16-kilometrowym odcinkiem drogi ekspresowej S14 od węzła Aleksandrów Łódzki do Emilii pod Zgierzem. Na otwarciu trasy pojawili się między innymi minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, minister kultury Piotr Gliński i minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau. Chwilę po tym, jak skończyły się przemówienia polityków PiS, podeszli do nich łódzcy samorządowcy i pytali o inwestycje w mieście, takie jak budowa tunelu pod Łodzią. Doszło do awantury.