Авіабазу в Криму сильно пошкоджено. Супутникові знімки показують масштаби руйнувань

На супутникових знімках видно наслідки вибуху в Новофедорівці, включно з кількома знищеними російськими винищувачами на авіабазі в Криму, - повідомляє BBC, описуючи фотографії, зроблені американською компанією Planet Labs. З фото можна зробити висновок, що більшість пошкоджень припадає на зону дислокації великої кількості винищувачів – на відкритій місцевості, подалі від ангарів.

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У вівторок на військовому аеродромі в Новофедорівці сталася серія вибухів. Горіли склади боєприпасів і злітно-посадкова смуга. Україна не взяла на себе відповідальність за цей інцидент, але нові докази свідчать про можливість прицільної атаки - припускає ВВС.

Супутникові фото, спалені російські винищувачі

Британський громадський мовник опублікував фотографії американської Planet Labs, на яких видно великі ділянки випаленої землі, що залишилася від пожеж і вибухів. Основні злітно-посадкові смуги бази здаються недоторканими, але щонайменше вісім російських винищувачів виглядають пошкодженими або знищеними. Також добре видно воронки від вибухів.

Більшість ушкоджень припадає на територію, де раніше була велика кількість винищувачів - на відкритій місцевості, подалі від ангарів.

Фотографії Planet Labs до і після вибухів є першим незалежним підтвердженням того, що база могла бути пошкоджена. Досі інформації про наслідки вибуху було мало.

Супутникові знімки російської авіабази в Криму - фото від 10 серпня 2022 року Planet Lans PCB

Вибухи в Криму, обставини події невідомі

BBC підкреслює, що досі незрозуміло, як саме була пошкоджена база. Росія заявляє, що причиною вибухів стали вибухи боєприпасів через порушення правил пожежної безпеки.

Україна відкинула пояснення російської влади, але при цьому не взяла на себе відповідальність за інцидент. У ВПС України повідомили, що знищено понад десяток російських винищувачів. Цю інформацію спростовує Москва - там стверджують, що жоден літак у результаті вибухів не постраждав. Фотографії, опубліковані Planet Labs, свідчать, що російські повідомлення не відповідають дійсності.

Супутникові знімки російської авіабази в Криму - фото від 8 серпня 2022 року Planet Labs PCB

Російська база – «цілком обгрунтована ціль»

Міністр оборони Великобританії Бен Уоллес відкинув пояснення Росії про те, що вибухи сталися через порушення правил пожежної безпеки. "Ми відкинули більшість російських відмовок", - сказав він.

Вибухи в Криму PAP/EPA/Press Office of Head of Crimea

Міністр припустив, що Велика Британія лише на початку з’ясування фактів інциденту, але авіабаза є «цілком законною ціллю» для українських військових, оскільки її використовували для бомбардування об'єктів в Україні.

Будь-яку українську атаку на Крим можна розцінювати як ескалацію війни. Колишній президент Росії Дмитро Медведєв минулого місяця попередив, що якщо Україна вторгнеться в Крим, на неї чекає «негайний судний день».

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Autor:Ред.

Źródło: BBC