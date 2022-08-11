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Авіабазу в Криму сильно пошкоджено. Супутникові знімки показують масштаби руйнувань

11 sierpnia 2022, 17:34

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
Ред.
Źródło:
BBC
Zdjęcia satelitarne rosyjskiej bazy lotniczej na Krymie
Zdjęcia satelitarne rosyjskiej bazy lotniczej na Krymie Reuters/Maxar Technologies
wideo 2/21
Reuters/Maxar Technologies Zdjęcia satelitarne rosyjskiej bazy lotniczej na Krymie

На супутникових знімках видно наслідки вибуху в Новофедорівці, включно з кількома знищеними російськими винищувачами на авіабазі в Криму, - повідомляє BBC, описуючи фотографії, зроблені американською компанією Planet Labs. З фото можна зробити висновок, що більшість пошкоджень припадає на зону дислокації великої кількості винищувачів – на відкритій місцевості, подалі від ангарів.

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У вівторок на військовому аеродромі в Новофедорівці сталася серія вибухів. Горіли склади боєприпасів і злітно-посадкова смуга. Україна не взяла на себе відповідальність за цей інцидент, але нові докази свідчать про можливість прицільної атаки - припускає ВВС.

Супутникові фото, спалені російські винищувачі

Британський громадський мовник опублікував фотографії американської Planet Labs, на яких видно великі ділянки випаленої землі, що залишилася від пожеж і вибухів. Основні злітно-посадкові смуги бази здаються недоторканими, але щонайменше вісім російських винищувачів виглядають пошкодженими або знищеними. Також добре видно воронки від вибухів.

Більшість ушкоджень припадає на територію, де раніше була велика кількість винищувачів - на відкритій місцевості, подалі від ангарів.

Фотографії Planet Labs до і після вибухів є першим незалежним підтвердженням того, що база могла бути пошкоджена. Досі інформації про наслідки вибуху було мало.

Супутникові знімки російської авіабази в Криму - фото від 10 серпня 2022 рокуPlanet Lans PCB

Вибухи в Криму, обставини події невідомі

BBC підкреслює, що досі незрозуміло, як саме була пошкоджена база. Росія заявляє, що причиною вибухів стали вибухи боєприпасів через порушення правил пожежної безпеки.

Україна відкинула пояснення російської влади, але при цьому не взяла на себе відповідальність за інцидент. У ВПС України повідомили, що знищено понад десяток російських винищувачів. Цю інформацію спростовує Москва - там стверджують, що жоден літак у результаті вибухів не постраждав. Фотографії, опубліковані Planet Labs, свідчать, що російські повідомлення не відповідають дійсності.

Супутникові знімки російської авіабази в Криму - фото від 8 серпня 2022 рокуPlanet Labs PCB

Російська база – «цілком обгрунтована ціль»

Міністр оборони Великобританії Бен Уоллес відкинув пояснення Росії про те, що вибухи сталися через порушення правил пожежної безпеки. "Ми відкинули більшість російських відмовок", - сказав він.

Вибухи в КримуPAP/EPA/Press Office of Head of Crimea

Міністр припустив, що Велика Британія лише на початку з’ясування фактів інциденту, але авіабаза є «цілком законною ціллю» для українських військових, оскільки її використовували для бомбардування об'єктів в Україні.

Будь-яку українську атаку на Крим можна розцінювати як ескалацію війни. Колишній президент Росії Дмитро Медведєв минулого місяця попередив, що якщо Україна вторгнеться в Крим, на неї чекає «негайний судний день».

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Autor:Ред.

Źródło: BBC

Źródło zdjęcia głównego: Planet Lans PCB

Tagi:
Ukraina
Rosja
Wojna w Ukrainie
Raporty:
Atak Rosji na Ukrainę
Rosyjska aneksja Krymu
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mjz/adso
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ft/kab
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TVN24, PAP

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mb/ToL
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PAP

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kz/gp
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Autor:
bp/
tam
Źródło:
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ft/kab
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PAP

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asty,
momo,
tas//now
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mb/ToL
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Autor:
mb
Źródło:
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Autor:
mb/ToL
Źródło:
PAP, TVN24 Biznes

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kz
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Autor:
eŁKa/tam
Źródło:
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Autor:
TVN24
Szczecin,
PAP
Źródło:
eŁKa/tam

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Autor:
mag/kab
Źródło:
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ps,
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kw,ps
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Na zdjęciach satelitarnych widać skutki eksplozji w Nowofedoriwce, w tym kilka zniszczonych rosyjskich myśliwców w bazie lotniczej na Krymie - poinformowało BBC. Fotografie pokazujące skalę uszkodzeń wykonały dwie amerykańskie firmy: Planet Labs oraz Maxar Technologies. Ze zdjęć tych wynika, że większość zniszczeń obejmuje obszar, gdzie stacjonowała duża liczba myśliwców - na otwartej przestrzeni, z dala od hangarów.

Wybuchy w rosyjskiej bazie lotniczej na Krymie. Zdjęcia satelitarne sprzed i po

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asty//now
Źródło:
BBC

"Mam szczęście, że żyję" - mówi Ashton Kutcher. Trzy lata temu aktor na pewien czas stracił wzrok i słuch, miał też problemy z utrzymaniem równowagi, nie mógł chodzić. Po serii badań zdiagnozowano u niego poważną chorobę autoimmunologiczną.

Stracił wzrok i słuch, miał problemy z chodzeniem. Co wiadomo o chorobie Ashtona Kutchera

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wac//az
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Bartosz
Żurawicz

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Autor:
Bartosz
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Źródło:
Magazyn TVN24
Premium

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Świat

Autor:
tas/kab
Źródło:
PAP, abcnews.go.com

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Enerhoatom: siły rosyjskie znów ostrzelały Zaporoską Elektrownię Jądrową

11 sierpnia 2022, 16:46

Świat

Autor:
mjz/kab
Źródło:
PAP

Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres wezwał siły zbrojne Rosji i Ukrainy do natychmiastowego przerwania wszelkich działań militarnych w najbliższym otoczeniu kontrolowanej przez Rosjan Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej. Szef ukraińskiego MSZ Dmytro Kułeba zaapleował o pilne skierowanie tam międzynarodowej misji.

Sekretarz generalny ONZ: uszkodzenie Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej może doprowadzić do katastrofy

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Świat

Autor:
mjz/kab
Źródło:
PAP

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Autor:
mag//now
Źródło:
PAP

Ryanair nie będzie już oferował lotów po najniższych cenach ze względu na gwałtownie rosnące koszty paliwa - przyznał w rozmowie z BBC szef tanich linii lotniczych Michael O'Leary. Dodał, że era biletów za 10 euro dobiegła końca.

Szef Ryanaira zapowiada koniec pewnej ery. "Nie zobaczymy tych taryf przez następnych kilka lat"

Ze świata

Szef Ryanaira zapowiada koniec pewnej ery. "Nie zobaczymy tych taryf przez następnych kilka lat"

11 sierpnia 2022, 10:36

Ze świata

Autor:
kris/ams
Źródło:
BBC

Tomasz Organek to jeden z artystów, którzy wystąpią w Operze Leśnej w ramach Top of The Top Sopot Festival. - Jestem wdzięczny losowi, że doprowadził mnie do tego, że mogę występować na takiej samej scenie, co choćby Elton John czy Whitney Houston - powiedział reporterowi TVN24. O festiwalu mówił także Piotr Kupicha z zespołu Feel. - Będą nostalgiczno-wspominkowe elementy, ale przede wszystkim chcemy pokazać żywą materię, którą jesteśmy, żywy zespół - zachęcał. Margaret zapowiedziała, że zaprezentuje fanom Sopocie swój najnowszy singiel.

"Jak anioła głos" na nutę AC/DC, premiera singla Margaret. Zbliża się Top of The Top Sopot Festival

Kultura i styl

"Jak anioła głos" na nutę AC/DC, premiera singla Margaret. Zbliża się Top of The Top Sopot Festival

11 sierpnia 2022, 9:48
Aktualizacja: 11 sierpnia 2022, 11:15

Kultura i styl

Autor:
akw//now
Źródło:
TVN24

Tej nocy nasz naturalny satelita wejdzie w fazę pełni. Dzięki temu, że znajdzie się całkiem blisko Ziemi, ponownie wyda nam się większy i jaśniejszy. Choć widowiskowa, pełnia nie będzie jednak w smak obserwatorom nocnego nieba.

Pełnia Księżyca już tej nocy. Będzie "super", ale tylko trochę

Polska

Pełnia Księżyca już tej nocy. Będzie "super", ale tylko trochę

11 sierpnia 2022, 13:01

Polska

Autor:
kw,ps
Źródło:
accuweather.com, space.com, NASA, tvnmeteo.pl