Атака на клієнтів великого банку

5 maja 2023, 12:50
Autor:
Ред.
Źródło:
PAP
Oszustwa. Ekspert o atakach cyberprzestępców na smartfony
Oszustwa. Ekspert o atakach cyberprzestępców na smartfonyTVN24
wideo 2/5
TVN24Oszustwa. Ekspert o atakach cyberprzestępców na smartfony

Клієнти банку Pekao стали мішенню шахраїв. Науково-академічна комп’ютерна мережа (NASK) застерігає від нової кампанії кіберзлочинців, які розсилають електронні листи зі шкідливим програмним забезпеченням. Також шахраї видають себе за польську пошту.

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Команда Науково-академічної комп’ютерної мережі повідомила в четвер, що відслідковує кампанію з розповсюдження шкідливого програмного забезпечення. "Його надсилають через повідомлення електронної пошти з використанням зображення банку Pekao S.A.", - поінформувала NASK.

Представники команди зазначили, що вміст електронної пошти та використання логотипів банку спрямовані на підвищення довіри до нього. "У повідомленні повідомляється про надходження переказу, а деталі транзакції нібито містяться у вкладенні, яке одержувачу пропонується відкрити", - зазначено в релізі.

Вкладення є архівом у форматі ".tgz", що містить виконуваний файл. Після запуску він заражає комп’ютер жертви.

Шахраї видають себе за Польську пошту

NASK також застерігає від шахраїв, які видають себе за Польську пошту. Як повідомляється, атака починається з SMS-повідомлення про проблему з доставкою посилки. Нібито це можна вирішити, перейшовши за посиланням у повідомленні.

"Посилання веде на спеціально створену сторінку, яка імітує офіційний сайт Poczta Polska і містить неправдиву інформацію про нібито затримане відправлення», - пояснили в НАСК.

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Autor:Ред.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Polska
Cyberbezpieczeństwo
Oszustwa internetowe
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Autor:
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Źródło:
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Grzegorz
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Autor:
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Premium

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Maciej
Warsiński
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mb/dap
Źródło:
PAP

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Źródło:
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Utrudnienia dla klientów kilku banków

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Autor:
mb/dap
Źródło:
TVN24 Biznes

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Media: firmy z Petersburga będą musiały wysłać po pięciu pracowników na wojnę z Ukrainą

Media: firmy z Petersburga będą musiały wysłać po pięciu pracowników na wojnę z Ukrainą

5 maja 2023, 7:24
Autor:
asty
Źródło:
PAP

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W Rosji odwołują parady zwycięstwa. Eksperci wskazują prawdziwe przyczyny

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5 maja 2023, 11:06
Autor:
tas
Źródło:
PAP, tsn.ua

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Reportaż "Superwizjera" TVN nominowany do Złotej Nimfy

Reportaż "Superwizjera" TVN nominowany do Złotej Nimfy

5 maja 2023, 6:37
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asty//rzw
Źródło:
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Już najbliższego wieczora na naszym niebie pojawi się pełnia Księżyca. Wydarzenie będzie jednak szczególne, bowiem przez pewien czas będziemy mogli obserwować jego półcieniowe zaćmienie. Czy zjawisko będzie widoczne z Polski? Jest na to szansa. Sprawdź szczegóły.

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Półcieniowe zaćmienie Księżyca. Zjawisko pojawi się już dzisiaj

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kw/dd
Źródło:
"Z głową w gwiazdach", tvnmeteo.pl