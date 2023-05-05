Атака на клієнтів великого банку

Клієнти банку Pekao стали мішенню шахраїв. Науково-академічна комп’ютерна мережа (NASK) застерігає від нової кампанії кіберзлочинців, які розсилають електронні листи зі шкідливим програмним забезпеченням. Також шахраї видають себе за польську пошту.

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Команда Науково-академічної комп’ютерної мережі повідомила в четвер, що відслідковує кампанію з розповсюдження шкідливого програмного забезпечення. "Його надсилають через повідомлення електронної пошти з використанням зображення банку Pekao S.A.", - поінформувала NASK.

Представники команди зазначили, що вміст електронної пошти та використання логотипів банку спрямовані на підвищення довіри до нього. "У повідомленні повідомляється про надходження переказу, а деталі транзакції нібито містяться у вкладенні, яке одержувачу пропонується відкрити", - зазначено в релізі.

Вкладення є архівом у форматі ".tgz", що містить виконуваний файл. Після запуску він заражає комп’ютер жертви.

Шахраї видають себе за Польську пошту

NASK також застерігає від шахраїв, які видають себе за Польську пошту. Як повідомляється, атака починається з SMS-повідомлення про проблему з доставкою посилки. Нібито це можна вирішити, перейшовши за посиланням у повідомленні.

"Посилання веде на спеціально створену сторінку, яка імітує офіційний сайт Poczta Polska і містить неправдиву інформацію про нібито затримане відправлення», - пояснили в НАСК.

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Autor:Ред.

Źródło: PAP