TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Примас Польщі архиєпископ Войцех Поляк: українська нація має право на суверенітет і незалежність

28 lutego 2022, 10:06

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
Ред.
Źródło:
tvn24.pl
Abp Wojciech Polak uczestniczył w greckokatolickiej mszy
TVN24Архієпископ Войцех Полак взяв участь у греко-католицькій месі

Ви маєте право жити, і ніхто, жоден диктатор чи божевільний, жоден російський загарбник не має права відібрати це у вас, позбавити вас ваших мрій і вашої надії, нищити і вбивати військовою силою і бомбами - сказав у неділю під час греко-католицької літургії для українців примас Польщі архієпископ Войцех Полак. Він підкреслив, що «український народ має право на суверенітет і незалежність».

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Примас Польщі архієпископ Войцех Поляк у неділю взяв участь у греко-католицькій Службі Божій для українців у костелі св. Духа в Іновроцлаві.

- Я хочу бути сьогодні тут, серед вас, не лише для того, щоб продемонструвати вам свою солідарність і підтримку, але аби ще раз сказати, що я з вами, що те, що сьогодні відбувається на вашій батьківщині, глибоко проникає в моє серце, що це зворушує мене і ранить так само, як кожну і кожного з вас. У цьому місці, тут, в мо\х улюблених Куявах, де ви перебуваєте і де працюєте, де разом молитесь, я сьогодні з вами і прошу Бога про дар миру для вас і для ваших близьких - сказав архієпископ Поляк.

Він усвідомлює, визнав примас, що його присутність не вгамує тривоги й страху за рідних, за співвітчизників в Україні, які страждають від варварської навали російського окупанта.

- Разом з вами я взиваю до Бога, щоб Він у Своєму милосерді і в Своїй благодаті зупинив божевілля війни. Нам, полякам, добре відомо яким стражданням є втратити незалежність. Як дорого коштує її повернути і втримати. Сьогодні я хочу сказати, що українська нація має право на суверенітет і незалежність, на самовизначення, на життя в мирі та надії. Ви маєте право жити, і ніхто, жоден диктатор чи божевільний, жоден російський загарбник не має права відібрати його у вас, позбавити вас ваших мрій і сподівань, нищити і вбивати військовою силою і бомбами - додав митрополит Гнєзна.

Примас: Бог не є Богом війни, але миру

Архієпископ Поляк також сказав, що молиться, аби у Польщі впоралися і прийняли всіх, хто приходить до нас, рятуючись від бомбардування й смерті. Попросив аби не забракло мужності, мудрості та відкритості серця, рук, готових допомогти. - Будьмо разом з тими, хто страждає — додав він.

Примас Польщі наголосив, що молиться за українських героїв, які загинули на захисті рідної Батьківщини, та за всіх загиблих внаслідок варварського вторгнення путінських військ.

- Бог не є Богом війни, але миру. Не є Богом смерті, але Богом життяч. Не є Богом ненависті і загарбання, але свободи і надії. (…) І вслід за святим апостолом Павлом я хочу зізнатися вам, що надія не може розчарувати. Вона не розчаровує не тому, що виявиться якимсь сплетенням сприятливих обставин, що нарешті дозволять стримати жорстокого нападника і зміною трагічної долі. Вона не підведе і ніколи не розчарує наспідводиться не тому, що будуть якісь сприятливі обставини, які нарешті зупинять жорстокого загарбника і змінять трагічну долю. Вона не підводить і ніколи не розчарує нас, бо вона - джерело, сила і міць, яка здатна пережити будь-які людські змагання, перемогти смерть і ненависть – заявив архієпископ Поляк.

Росія напала на Україну

Українське телебачення 1+1 в прямому ефірі

Autor:Ред.

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Tagi:
Ukraina
Polska
Rosja
Wojna w Ukrainie
Raporty:
Atak Rosji na Ukrainę
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Źródło:
PAP, TVN24

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Autor:
Ред.
Źródło:
tvn24.pl

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asty,
wini,
MAK/
tam
Źródło:
TVN24, PAP

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Autor:
mart,
tas/kg
Źródło:
PAP

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Autor:
mb/ToL
Źródło:
PAP

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Ulice

Autor:
dg/r
Źródło:
tvnwarszawa.pl

.Триває атака російської армії в Україні. Однією з цілей є Київ, який обстріляли вночі. У Польщі організовують допомогу громадянам України, які виїхали з країни. Діють пункти прийому та транспорт, які допомагають людям дістатися з кордону вглиб країни. Запрацювала спеціальна гаряча лінія, а окремі міністерства запроваджують спрощення при перетині кордону. Ви можете взяти з собою улюбленця.

Допомога для громадян України. Спрощення при перетині кордонів, діють пункти прийому

TVN24 po ukraińsku

Допомога для громадян України. Спрощення при перетині кордонів, діють пункти прийому

25 lutego 2022, 16:13

TVN24 po ukraińsku

Autor:
ред.
Źródło:
tvn24.pl

У четвер вранці Україна зазнала нападу з боку Російської Федерації. У польських регіонах допомагатимуть біженцям з України. У Підкарпатському та Люблінському воєводствах вже працюють дев’ять пунктів прийому. Про готовність прийняти біженців повідомлялося в кожному воєводстві.

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Допомога громадянам України. За яких умов можна в'їхати до Польщі і де можна отримати допомогу?

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Autor:
red.
Źródło:
tvn24.pl

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W polskich szkołach i przedszkolach jest 60 tysięcy ukraińskich dzieci. Co możemy dla nich zrobić?

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Autor:
Justyna
Suchecka
Źródło:
tvn24.pl

Oleg Anisimow, szef rosyjskiej delegacji na szczycie klimatycznym ONZ, przeprosił za atak jego kraju na Ukrainę. "Wszyscy, którzy wiedzą, co się dzieje, nie znajdują żadnego uzasadnienia dla tego ataku na Ukrainę" – takie słowa miały paść z jego ust według informatorów Financial Times. Tę samą informację podało Politico. Sesja odbywała się za zamkniętymi drzwiami.

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Autor:
FC
Źródło:
PAP, tvn24.pl

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Putin straszy Zachód. "Stan najwyższej gotowości bojowej sił odstraszania"

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Putin straszy Zachód. "Stan najwyższej gotowości bojowej sił odstraszania"

27 lutego 2022, 16:46
Aktualizacja: 28 lutego 2022, 3:39

Świat

Aktualizacja:
Autor:
tas,
momo/kab
Źródło:
BBC, Reuters, PAP, Interfax

Trwa inwazja Rosji na Ukrainę. Zdjęcia satelitarne amerykańskiej firmy Maxar Technologies pokazują rosyjskie wojska zmierzające w kierunku Kijowa. Widać na nich konwój, składający się z czołgów i pojazdów przewożących paliwo, rozciągający się na przestrzeni pięciu kilometrów. Jak podała wieczorem agencja Reutera, wojska znajdują się około 65 kilometrów od stolicy Ukrainy.

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Świat

Reuters: konwój rosyjskich wojsk przemieszcza się w kierunku Kijowa. Maxar publikuje zdjęcia satelitarne

27 lutego 2022, 22:22

Świat

Autor:
momo
Źródło:
PAP, Reuters

W rejonie Cieśniny Tirańskiej międzynarodowy zespół naukowców odkrył potężny fragment lądu, pozostałość po powstałym 500 lat temu osuwisku. Jeśli i on się osunie, może powstać 20-metrowa, niszczycielska fala.

W Morzu Czerwonym odkryto osuwisko liczące 500 lat. Może wywołać potężne tsunami

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Autor:
anw
Źródło:
Science Alert

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Źródło:
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Kultura i styl

Autor:
red.
Źródło:
tvn24.pl

Nad centrum Europy powstał wyż, który poprawi nam pogodę, ale jednocześnie zablokuje napływ ciepłego powietrza. Sprawdź, co w swojej autorskiej prognozie pogody na 16 dni przewiduje Tomasz Wasilewski.

Pogoda na 16 dni: wracają nocne mrozy, a ocieplenie się oddala

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Pogoda na 16 dni: wracają nocne mrozy, a ocieplenie się oddala

27 lutego 2022, 13:16

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Autor:
Tomasz
Wasilewski
Źródło:
tvnmeteo.pl