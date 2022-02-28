Примас Польщі архиєпископ Войцех Поляк: українська нація має право на суверенітет і незалежність

TVN24Архієпископ Войцех Полак взяв участь у греко-католицькій месі
Ви маєте право жити, і ніхто, жоден диктатор чи божевільний, жоден російський загарбник не має права відібрати це у вас, позбавити вас ваших мрій і вашої надії, нищити і вбивати військовою силою і бомбами - сказав у неділю під час греко-католицької літургії для українців примас Польщі архієпископ Войцех Полак. Він підкреслив, що «український народ має право на суверенітет і незалежність».
Примас Польщі архієпископ Войцех Поляк у неділю взяв участь у греко-католицькій Службі Божій для українців у костелі св. Духа в Іновроцлаві.
- Я хочу бути сьогодні тут, серед вас, не лише для того, щоб продемонструвати вам свою солідарність і підтримку, але аби ще раз сказати, що я з вами, що те, що сьогодні відбувається на вашій батьківщині, глибоко проникає в моє серце, що це зворушує мене і ранить так само, як кожну і кожного з вас. У цьому місці, тут, в мо\х улюблених Куявах, де ви перебуваєте і де працюєте, де разом молитесь, я сьогодні з вами і прошу Бога про дар миру для вас і для ваших близьких - сказав архієпископ Поляк.
Він усвідомлює, визнав примас, що його присутність не вгамує тривоги й страху за рідних, за співвітчизників в Україні, які страждають від варварської навали російського окупанта.
- Разом з вами я взиваю до Бога, щоб Він у Своєму милосерді і в Своїй благодаті зупинив божевілля війни. Нам, полякам, добре відомо яким стражданням є втратити незалежність. Як дорого коштує її повернути і втримати. Сьогодні я хочу сказати, що українська нація має право на суверенітет і незалежність, на самовизначення, на життя в мирі та надії. Ви маєте право жити, і ніхто, жоден диктатор чи божевільний, жоден російський загарбник не має права відібрати його у вас, позбавити вас ваших мрій і сподівань, нищити і вбивати військовою силою і бомбами - додав митрополит Гнєзна.
Примас: Бог не є Богом війни, але миру
Архієпископ Поляк також сказав, що молиться, аби у Польщі впоралися і прийняли всіх, хто приходить до нас, рятуючись від бомбардування й смерті. Попросив аби не забракло мужності, мудрості та відкритості серця, рук, готових допомогти. - Будьмо разом з тими, хто страждає — додав він.
Примас Польщі наголосив, що молиться за українських героїв, які загинули на захисті рідної Батьківщини, та за всіх загиблих внаслідок варварського вторгнення путінських військ.
- Бог не є Богом війни, але миру. Не є Богом смерті, але Богом життяч. Не є Богом ненависті і загарбання, але свободи і надії. (…) І вслід за святим апостолом Павлом я хочу зізнатися вам, що надія не може розчарувати. Вона не розчаровує не тому, що виявиться якимсь сплетенням сприятливих обставин, що нарешті дозволять стримати жорстокого нападника і зміною трагічної долі. Вона не підведе і ніколи не розчарує наспідводиться не тому, що будуть якісь сприятливі обставини, які нарешті зупинять жорстокого загарбника і змінять трагічну долю. Вона не підводить і ніколи не розчарує нас, бо вона - джерело, сила і міць, яка здатна пережити будь-які людські змагання, перемогти смерть і ненависть – заявив архієпископ Поляк.