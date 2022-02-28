Медична та юридична допомога громадянам України

Громадяни України, які шукають притулку в Польщі, можуть розраховувати на безкоштовну медичну допомогу. Деякі установи створили «гарячі телефони» за якими можна звертатися українською мовою. Також пропонують психологічну підтримку та роботу. Вища рада адвокатів організовує правову допомогу.
Допомогу біженцям анонсував Медичний центр Даміана. Серед іншого громадянам України пропонують медичну допомогу та роботу.
– У відділенні невідкладної допомоги лікарні Даміана люди з України можуть отримати безкоштовну невідкладну допомогу, а в деяких випадках ми проводимо безкоштовні операції. Охочі можуть скористатися безкоштовним обслуговуванням терапевта та педіатра, а також медичними оглядами в рамках POZ (первинної медичної допомоги). Водночас ми запрошуємо українців на роботу. Ми допомагаємо лікарям, медсестрам та медперсоналу у визнанні дипломів. Також пропонуємо роботу психологам, ІТ-фахівцям, працівникам приймальні та колл-центру, – розповідає в опублікованому в інтернеті відео співробітниця Медичного центру Даміана Анастасія Власенко.
Психологічну підтримку польською та російською мовами можна отримати за телефоном: 22 566 22 27. Психолог російською мовою доступний за цим номером по вівторках з 8.00 до 13.00, по середах з 17.00 до 20.00 та по п'ятницях з 8.00 до 13.00. З понеділка, 28 лютого, за номером 22 566 22 20 працюватиме гаряча лінія українською мовою, яка допоможе зорієнтуватися в польській системі охорони здоров’я. Безкоштовна невідкладна терапевтична допомога у відділенні невідкладної допомоги лікарні Даміана надається з понеділка по п’ятницю з 07.30 до 20.00; по суботах з 08.00 до 20.00; в неділю з 08.00 до 16.00. З понеділка в кожному закладі на рецепції буде україномовна особа, яка надаватиме послуги перекладача під час відвідувань польських лікарів.
Безкоштовні тести на антиген:
Медичний центр Даміана також пропонує безкоштовні тести на антиген COVID-19 для всіх, хто цього потребує. Список пунктів, куди можна подати заявку:
- Пункт збору Al. Rzeczypospolitej 5, Варшава – щодня, 8.00 - 16.00 (перерва 13.00 - 13.30).
- Пункт збору вул. Nowolipie 18, Варшава - з понеділка по п'ятницю, 11.00 - 16.00 (перерва 13.00 - 13.30).
- Пункт збору вул. Górecka 30, Познань - з понеділка по суботу, 11.00 - 16.00.
- Пункт збору пл. Dwóch Miast 1, Гданськ - з понеділка по п'ятницю, 11.00 - 16.00.
- Пункт збору вул. Swobodna 60, Вроцлав - з понеділка по п'ятницю, 11.00 - 16.00.
- Пункт збору вул. Jasnogórska 1, Краків - з понеділка по п'ятницю, 11.00 - 16.00.
Тести на антиген COVID-19 - пункти в аеропортах:
- Варшава - Модлін (на стоянці аеропорту, Nowy Dwór Mazowiecki, ul. gen. Wiktora Thommee 1a).
- Варшава – аеропорт Шопена (в залі прильоту, ul. Żwirki i Wigury 1).
- Катовіце - Пижовіце (на автостоянці, біля готелю Katowice Airport Moxy, Pyrzowice, вул. Wolności 90).
- Познань – Лавіца (в залі прильоту, ul. Bukowska 285).
- Гданськ – аеропорт ім.Леха Валенси (на автостоянці, біля готелю Hampton By Hilton).
- Гданський аеропорт, ul. Juliusza Słowackiego 220).
Пункти, в яких з 1 березня можна зробити тест на антиген COVID-19:
- Пункт збору ul. Rdestowa 22, Вроцлав – увесь тиждень 8.00 - 19.00.
- Пункт збору ul. Konrada Wallenroda 4c, Люблін - з понеділка до п'ятниці з 8.00 - 16.00.
Lux Med Group
Медичну допомогу надала також Lux Med Group. Серед іншого, це буде невідкладна медична допомога людям, які приїжджають з України. «Допомога надаватиметься у всіх закладах LUX MED по всій Польщі та в 13 лікарнях LUX MED Group. Щоб направити людей, які потребують допомоги, до найближчого закладу створено спеціальну польсько-українську гарячу лінію за номером телефону 22 45 87 007 та адресою електронної пошти ua.kontakt@luxmed.pl», - пише компанія в прес-релізі.
Центр кризового втручання в Кракові – психологічна допомога
Центр кризового втручання в Кракові надає психологічну допомогу громадянам України, які перебувають у цьому місті.
«Люди, які потребують підтримки, можуть отримати психологічну допомогу безпосередньо у штаб-квартирі Центру за адресою ul. Radziwiłłowska 8b або за цілодобовим номером телефону 12 421 92 82 (наразі телефонний зв’язок лише польською мовою). Також можна зв’язатися з нами через миттєві повідомлення, будь ласка, для попереднього зв’язку по телефону», – читаємо в оголошенні на сайті. Центр працює 24 години на добу, 7 днів на тиждень.
Міністр охорони здоров’я: кожен громадянин України може розраховувати на доступ до медичної допомоги
Міністр охорони здоров’я Адам Нєдзєльський заявив, що «кожен український громадянин, який приїжджає до Польщі, побоюючись за своє здоров’я та життя, може розраховувати на доступ до медичної допомоги».
"Ми також будемо допомагати пораненим, яким не зможуть допомогти по українській стороні", - додав він.
"Кожен громадянин України, який приїжджає до Польщі, побоюючись за своє здоров’я та життя, може розраховувати на доступ до медичної допомоги. Також будемо допомагати пораненим, яким не зможе допомогти українська сторона. У ці важкі часи Польща підтримає Україну та її громадян" - поінформував міністр.
Вакцинація проти COVID-19 для громадян України
З 25 лютого 2022 року міністр охорони здоров’я запровадив можливість вакцинації іноземців української національності в рамках Національної програми вакцинації проти COVID-19.
"Умовою для отримання права на вакцинацію є наявність документа, що підтвержує особу. Цим документом може бути: посвідчення особи або паспорт або тимчасове посвідчення іноземця - TZTC" - йдеться у повідомленні на сайті міністерства здоров'я.
Онкологічний фонд Rakiety
Онкологічний фонд Rakiety надає допомогу біженцям, які зараз проходять онколікування. «Повідомляємо, що МИ НЕ ЗАЛИШИМО ВАС ІЗ ЦИМ НА САМОТІ і допоможемо продовжити лікування в нашій країні!» - запевняє фундація.
Зв’язатися можна за телефоном 793 293 333 або електронною поштою: biuro@fundacjarakiety.pl
Юридична допомога громадянам України
Вища рада адвокатів організовує правову допомогу громадянам України в окремих колегіях адвокатів по всій країні.
«Декани окремих районних рад адвокатів призначають координаторів для створення та організації програми допомоги людям, які потребують правової підтримки у зв’язку з ситуацією в Україні», – йдеться у повідомленні на сайті польської адвокатури.
Юридичну допомогу надають також студенти університетів, зокрема Варшавського університету.
Про правову допомогу громадянам України заявляє також Окружна палата юрисконсультів у Гданську, яка запустила для цього окремий канал зв’язку – координатором правової допомоги населенню України є адвокат Агнєшка Будзинська (контактна електронна пошта: agnieszka.budzynska@oirp.gda.pl).