Список учасників збору коштів на підтримку України

czytaj dalej

Żywność, woda, środki opatrunkowe, koce i artykuły higieniczne. To wszystko już trafia do tych, którzy potrzebują pomocy - mówił na antenie TVN24 Michał Mikołajczyk, prezes Polskiego Czerwonego Krzyża na Mazowszu. Zachęcał, aby pomagać dalej i pamiętać, że to nie koniec, bo "ten konflikt nie skończy się ani dziś, ani jutro, a jego konsekwencje będą bardzo długie".