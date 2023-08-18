Анджея Почобута відправлять в карцер. Він написав листа дружині

Анджей Почобут проведе в білоруському карцері найближчі півроку, - повідомила його дружина Оксана, яка отримала листа від журналіста та активіста, якого вважають політв’язнем. Вона підкреслила, що перший лікар, який оглянув Почобута, не погодився направити його в штрафний ізолятор, натомість інший - не заперечував.

Українське телебачення в прямому ефірі Безкоштовно та без реєстрації Ukraińska telewizja na żywo Bezpłatnie i bez rejestracji. 1+1 w TVN24 GO Ukraina 24 w PLAYER

Оксана Почобут написала у Facebook, посилаючись на отриманий від чоловіка лист, що Анджея Почобута покарали шестимісячним штрафним ізолятором через те, що він відмовився від "роботи, яку неможливо виконати".

'Лікар відмовився підписати довідку, тому що його стан здоров’я не дозволяє його тримати в карцері, тому що обстеження показало порушення серцевого ритму і артеріальний тиск 190/140. Але наступного дня більш досвідчений медик, терапевт, підписав довідку і відправив його в карцер, а тепер, коли вимірюють тиск, результатів Анджею не показують", - написала Оксана Почобут.

Близько півтора місяця тому Почобута перевезли до місця відбування покарання - виправної колонії в Новополоцьку на півночі Білорусі. 12 серпня з'ясувалося, що він провів 30 діб в карцері. "Попри літо, там було так холодно, що він прокидався від холоду", - повідомила Оксана Почобут.

Політичний вирое білоруського режиму Анджею Почобуту

8 лютого Анджея Почобута засудили до восьми років колонії суворого режиму. Вирок виніс суддя Гродненського обласного суду Дмитро Бубєнчик.

Анджей Почобут Leonid SHCHEGLOV / BELTA / AFP / East News

У судовому процесі, який вважався політичним і тривав з 16 січня, влада звинуватила громадянина Білорусі та активіста польської меншини Почобута в «розпалюванні ненависті» та його дії, що полягали в культивуванні польськості та публікації статей у ЗМІ приписували ознаки «реабілітації нацизму». Почобута також звинуватили в закликах до дій на шкоду Білорусі. У травні Верховний суд відхилив апеляцію Почобута та залишив вирок без змін.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:Ред.

Źródło: PAP