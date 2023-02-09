Анджей Почобут засуджений до восьми років позбавлення волі
Суд у Гродно на політичному процесі засудив активіста польської меншини в Білорусі та журналіста Анджея Почобута до восьми років колонії суворого режиму. "Ми засуджуємо несправедливий вердикт, винесений судом авторитарної держави", - наголосив Лукаш Ясіна, речник польського МЗС. Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький назвав вирок "нелюдським". "Це черговий акт переслідування поляків у Білорусі. Ми зробимо все, щоб допомогти польському журналісту, який мужньо показує правду", - заявиа він. Почобута вважають політв'язнем.
Політичний процес над активістом і журналістом, який проживає в Білорусі, розпочався 16 січня в районному суді Гродно. У вівторок відбулися заключні промови сторони обвинувачення та захисту.
Суд відбувався в таємниці, а це означає, що в ньому не могли брати участь ні родичі, ні ЗМІ. Адвокатам також не дозволили надати інформацію про перебіг процесу.
У політичному процесі Почобута звинуватили за двома статтями Кримінального кодексу - "розпалювання ненависті" та "заклики до дій на шкоду Білорусі". Суддя Дмитро Бубєнчик визнав Почобута винним, призначив загальне покарання у вигляді восьми років колонії суворого режиму. До зали суду пустили лише родину та представників білоруських державних ЗМІ.
Прем'єр: черговий акт переслідування поляків. МЗС: ми засуджуємо
"8 років в'язниці для Анджея Почобута. Нелюдський вирок білоруського режиму. Це черговий акт переслідування поляків у Білорусі. Ми зробимо все, щоб допомогти польському журналісту, який мужньо показує правду", - прокоментував звістку прем'єр-міністр Матеуш Моравецький.
"Ми засуджуємо несправедливий вирок суду авторитарної держави. Анджей Почобут є польським і білоруським патріотом. Ми стоїмо і будемо стояти за нього. Прийде день, коли вільний Анджей Почобут і білоруські поляки зможуть жити у вільній Білорусі", - написав Лукаш Ясіна, речник польського МЗС.
У міністерстві наголосили, що "це скандальний вирок, політично мотивований і спрямований проти польської меншини в Білорусі". "Польща вимагає припинення антипольської діяльності та звільнення політичних в'язнів", - додали у відомстві.
Ясіна: ми готові до будь-яких розмов про Анджея та його звільнення
Пізніше Ясіна в інтерв'ю журналістам зізнався, що, на його думку, Польща зробила "все, що могла", щоб звільнити Почобута.
- Чи ми задоволені? Ні. На жаль, у цій ситуації немає нічого такого, що додало б нам щастя», - додав він.
- Виявилося, що глава білоруської держави - людина, яку можна порівняти з тими, хто демонструє ознаки терористичної діяльності, яка знищує поляків за те, що вони поляки, не тримає свого слова, і через це нам важко говорити з цією владою про Анджея Почобута. Тим не менш, ми продовжуємо підтримувати цей канал зв'язку, - заявив він.
Керівник канцелярії президента Павел Шрот заявив ПАП, що Анджей Дуда неодноразово наголошував, що Анджей Почобут невинний і має бути звільнений. "Будь-яке судове рішення, яке керується не справедливістю, а політичними орієнтирами, тут нічого не змінює", - сказав він.
- Я ще раз можу звернутися до Олександра Лукашенка з проханням звільнити цю героїчну людину пана Анджея Почобута, але боюся, що цей диктатор непримиренний, - додав президентський міністр.
Шрот зазначив, що Польща робить усе можливе у справі Почобута. Він запевнив, що президент також бере участь у цих заходах.
- Нагадаю, що завдяки зусиллям пана Президента кілька політв'язнів вдалося звільнити, - додав він.
Рішення керованого режимом суду прокоментував в ефірі TVN24 заступник голови телеканалу "Белсат" Аляксєй Дзікавіцький. - Це варварство, тому що Анджей Почобут невинний. Він винен лише в тому, що поляк, він був активним у Спілці поляків і є незалежним журналістом. Це його вина, сказав Дзікавіцький.
- На жаль, це реалії Білорусі. У нас близько 1500 політв'язнів, - додав він.
Почобут, політичний в'язень
Анджей Почобут - член правління забороненого білоруською владою Союзу поляків Білорусі та відомий журналіст. З 25 березня 2021 року він перебуває під вартою в Білорусі. У політичному процесі Почобута, за даними правозахисного центру "Вясна" (оголошеного владою незаконним), звинувачують, серед іншого, через публікації в ЗМІ.
З жовтня минулого року його утримують в гродненському СІЗО при колонії № 1. Раніше його тримали в Жодзіні та Мінську.
Анджея Почобута визнано політв'язнем.
Źródło: PAP, TVN24
Źródło zdjęcia głównego: LEONID SHCHEGLOV/AFP/East News