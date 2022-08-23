Анджей Дуда зустрівся з Володимиром Зеленським у Києві

Президент Анджей Дуда, який у вівторок прибув до Києва, зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. - Сьогодні Україна бореться, захищаючи свою незалежність проти російської агресії, яка почалася не 24 лютого, а фактично почалася в 2014 році, - сказав президент на прес-конференції. Обидва політики беруть участь у засіданні Кримської платформи.

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Канцелярія президента опублікувала запис вітання президентів Анджея Дуди та Володимира Зеленського перед резиденцією українського лідера в Києві.

- Сьогодні я радий вітати в Україні президента нашого чудового сусіда, президента Польщі Анджея Дуду, - сказав Зеленський, починаючи спільну прес-конференцію.

За його словами, під час переговорів йшлося про "спільну боротьбу за свободу наших народів і Європи".

- Ми обговорили дуже важливі теми, пов’язані з безпекою України, підтримкою нашої держави з боку Польщі, - зазначив Зеленський.

Дуда: для нас це день протесту проти війни

- Поляки чудово розуміють, що відбувається в Україні сьогодні і завтра. По-перше, День прапора, по-друге, День незалежності України, - сказав президент Анджей Дуда, нагадавши, що в Польщі 2 і 3 травня відзначають День прапора і День Конституції 3 травня.

- Сьогодні Україна бореться, захищаючи свою незалежність (...) від російської агресії, яка почалася не 24 лютого, а насправді ще у 2014 році, коли Росія вперше напала на Україну, розпочавши фактичну окупацію Луганської та Донецької областей, але насамперед, почавши російську окупацію Криму, - сказав він.

Дуда нагадав, що 23 серпня - річниця Пакту Молотова-Ріббентропа.

- Те, що я сьогодні в Києві, я стою поруч з президентом України, який бореться проти російської агресії, також має для нас поляків, для наших балтійських сусідів надзвичайно символічне значення. Для нас це день протесту проти війни, протесту проти російського імперіалізму, який відроджується, найкращим прикладом чого є Україна, яка бореться з російською агресією та російською жорстокістю, – наголосив він.

Duda: dzisiaj cieszę się, że mogę powitać w Ukrainie prezydenta naszego wspaniałego sąsiada TVN24

«Ми в Польщі глибоко віримо, що це буде переможна боротьба»

Президент Дуда висловив своє захоплення та повагу українському народу "за надзвичайний героїзм, з яким він захищає свою батьківщину". Президент запевнив українців у потужній підтримці з боку Польщі. – Я хочу, щоб вони були переконані, що Польща і поляки з ними і підтримуватимуть їх до останнього дня їхньої боротьби. Ми в Польщі глибоко віримо, що це буде переможна боротьба, - сказав він.

За його словами, Україна захищає не лише власну свободу та незалежність, але й свободу та незалежність багатьох інших європейських держав, якщо не всієї Європи.

- Україна, українці, українська влада можуть розраховувати на Польщу, можуть розраховувати на поляків. Я глибоко вірю, що Україна не тільки оборонить себе, але й переможе, що вона поверне всі свої землі, які сьогодні окупувала Росія, що Україна відбудується, в тому числі завдяки підтримці Польщі та всіх чесних держав і націй, держав Західної Європи, США та інших демократичних країн. Вона буде ще сильнішою і міцнішою, а передусім, ще сучаснішою, - сказав Дуда.

Президент: ми в Києві, щоб наші брати в Україні знали, що ми з ними в буквальному сенсі

Журналіст запитав президента, чи не боїться він перебувати в Києві, якому загрожують російські ракетні удари.

- Я не маю сумнівів, що з погляду тієї місії, яку має кожен президент держави, а надто той, якого обирає суспільство на загальних виборах, це його обов’язок - підтримувати таку ідею і державу, яка цю ідею боронить. Тому сьогодні я тут із президентом Володимиром Зеленським, зі своїми українськими братами та друзями, разом із усією польською делегацією, – сказав Дуда.

Президент підкреслив, що людина, яка береться представляти свою державу і свою націю, повинна рахуватися з тим, що така "репрезентація часом пов'язана з ризиком".

– Ми сьогодні тут разом, щоб наші брати в Україні побачили, що ми буквально з ними. Не тільки духом, ми не тільки підтримуємо різними способами (...), але ми також фізично присутні тут з усією польською делегацією, з представниками польського уряду, з моїми однодумцями, міністрами, і разом святкуємо, - сказав він.

Дуда зазначив, що таким чином присутні на площі в Києві показують світові, що Україна вільна, суверенна, незалежна і бореться з російською агресією.

- Вона бореться за відновлення справедливості та миру у світі та відновлення міжнародного права, – додав він.

Zełenski: dzisiaj cieszę się, że mogę powitać w Ukrainie prezydenta naszego wspaniałego sąsiada

Зеленський: ніхто не хоче вмирати, але й ніхто не боїться Росії

Президент Зеленський наголосив, що добре знає, як Росія діє та провокує.

- Я думаю, ми всі боїмося смерті. Ніхто не хоче вмирати, але й ніхто не боїться Росії, і це найважливіший сигнал, - підкреслив Зеленський.

Він визнав, що загроза з боку Росії є щодня.

- Ми знаємо пріоритети - вони б'ють по об'єктах інфраструктури чи по якихось офісах, але я не бачу, щоб щось змінилося з 24 лютого, - сказав український президент.

- Що робитиме Україна, якщо вони вдарять по Києву? Те саме, що й зараз, тому що для мене Київ, Чернігів і Донбас – це те саме. Тут всюди живуть українці. Харків, Запоріжжя. І відповідь буде такою ж, якщо ракети потраплять у ці міста - вони отримають потужну відплату, - сказав Зеленський.

- З кожним днем ​​наша відплата буде сильнішою і масштабнішою, - додав він.

Odsłonięcie tablicy Andrzeja Dudy w Alei Odwagi w Kijowie PAP/Viacheslav Ratynskyi

Дуда: Польща хоче мати бізнес з Україною

- Україна - величезна країна, майже вдвічі більша за нашу. І населення трохи більше, але, перш за все, це країна з величезними можливостями, великими перспективами, а також величезними природними ресурсами, тому це також країна, з якою Польща просто хоче вести бізнес, - сказав Дуда журналістам. на спільній з Зеленським прес-конференції в Києві.

Він додав, що предметом переговорів, окрім підтримки України, є також економічна співпраця.

- Особливо в наш час, коли у світовому просторі існує стільки різноманітних проблем, у т.ч. на енергетичних ринках ця співпраця між Польщею та Україною може бути надзвичайно відчутною, корисною для обох наших країн – відзначив він.

Меморіальна дошка Анджея Дуди на Алеї Сміливості

У присутності президентів на алеї Сміливості, започаткованій Зеленським, відкрили табличку з іменем Анджея Дуди. «Це дошка, яка є символом мужності, дружби і підтримки України», - сказав український лідер, додавши, що на алеї будуть дошки на честь тих, хто «виявляв дружбу і був з нами з перших днів цієї війни».

Саміт Кримської платформи в Києві

Президент Анджей Дуда на запрошення Володимира Зеленського прибув до Києва після 8 години ранку: «Під час візиту відбудуться двосторонні переговори президентів і делегацій щодо ситуації в Україні, підтримки у військовому, економічному та гуманітарному вимірі, а також двостороннього співробітництва» - сказано в офіційному повідомленні..

Заступник керівника Офісу президента України Володимира Зеленського Ігор Жовква, повідомляючи про вівторкове засідання Кримської платформи, заявив, що український лідер скликав його, аби питання звільнення півострова залишалося в центрі уваги. політиків усього світу.

- Зі зрозумілих причин я не можу оприлюднити список учасників, але можу сказати, що на цьогорічному саміті лідерів на рівні президентів і прем’єрів буде майже втричі більше, ніж на попередньому. Минулого року в обговореннях взяли участь 16 президентів і глав урядів, нагадав він. Більшість глав держав, прем'єр-міністрів і керівників міжнародних організацій виступатимуть онлайн з міркувань безпеки.

Заступник голови офісу Зеленського висловив сподівання, що до його підсумкової декларації приєднаються всі учасники саміту. – Кримська платформа – це дуже важливий формат, який президент Зеленський запустив рівно рік тому. Перший саміт відбувся 23 серпня 2021 року і в ньому особисто брав участь президент Анджей Дуда. Тому для нас було дуже важливо провести (саміт) саме через рік і в умовах війни, коли тема повернення Криму до складу України стала ще більш актуальною, – сказав він.

– Окупація Криму (розпочата) у 2014 році та відсутність реакції на неї з боку міжнародної спільноти призвели лише до посилення агресивних амбіцій РФ, – пояснив Жовква.

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Autor:Ред.

Źródło: PAP, tvn24.pl