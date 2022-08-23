TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Анджей Дуда зустрівся з Володимиром Зеленським у Києві

23 sierpnia 2022, 19:48

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
Ред.
Źródło:
PAP, tvn24.pl
Prezydent Duda spotkał się z Wołodymyrem Zełenskim
Prezydent Duda spotkał się z Wołodymyrem Zełenskim Tiwtter/Prezydentpl
wideo 2/5
Tiwtter/PrezydentplPrezydent Duda spotkał się z Wołodymyrem Zełenskim

Президент Анджей Дуда, який у вівторок прибув до Києва, зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. - Сьогодні Україна бореться, захищаючи свою незалежність проти російської агресії, яка почалася не 24 лютого, а фактично почалася в 2014 році, - сказав президент на прес-конференції. Обидва політики беруть участь у засіданні Кримської платформи.

ukraina ukraina

Українське телебачення в прямому ефірі

Безкоштовно та без реєстрації

Ukraińska telewizja na żywo

Bezpłatnie i bez rejestracji.

1+1 w TVN24 GO
Ukraina 24 w PLAYER

Канцелярія президента опублікувала запис вітання президентів Анджея Дуди та Володимира Зеленського перед резиденцією українського лідера в Києві.

- Сьогодні я радий вітати в Україні президента нашого чудового сусіда, президента Польщі Анджея Дуду, - сказав Зеленський, починаючи спільну прес-конференцію.

За його словами, під час переговорів йшлося про "спільну боротьбу за свободу наших народів і Європи". 

- Ми обговорили дуже важливі теми, пов’язані з безпекою України, підтримкою нашої держави з боку Польщі, - зазначив Зеленський.

Дуда: для нас це день протесту проти війни

- Поляки чудово розуміють, що відбувається в Україні сьогодні і завтра. По-перше, День прапора, по-друге, День незалежності України, - сказав президент Анджей Дуда, нагадавши, що в Польщі 2 і 3 травня відзначають День прапора і День Конституції 3 травня.

- Сьогодні Україна бореться, захищаючи свою незалежність (...) від російської агресії, яка почалася не 24 лютого, а насправді ще у 2014 році, коли Росія вперше напала на Україну, розпочавши фактичну окупацію Луганської та Донецької областей, але насамперед, почавши російську окупацію Криму, - сказав він.

Дуда нагадав, що 23 серпня - річниця Пакту Молотова-Ріббентропа. 

- Те, що я сьогодні в Києві, я стою поруч з президентом України, який бореться проти російської агресії, також має для нас поляків, для наших балтійських сусідів надзвичайно символічне значення. Для нас це день протесту проти війни, протесту проти російського імперіалізму, який відроджується, найкращим прикладом чого є Україна, яка бореться з російською агресією та російською жорстокістю, – наголосив він.

Duda: Polacy znakomicie rozumieją, co dzieje się w Ukrainie
Duda: dzisiaj cieszę się, że mogę powitać w Ukrainie prezydenta naszego wspaniałego sąsiadaTVN24

«Ми в Польщі глибоко віримо, що це буде переможна боротьба»

Президент Дуда висловив своє захоплення та повагу українському народу "за надзвичайний героїзм, з яким він захищає свою батьківщину". Президент запевнив українців у потужній підтримці з боку Польщі. – Я хочу, щоб вони були переконані, що Польща і поляки з ними і підтримуватимуть їх до останнього дня їхньої боротьби. Ми в Польщі глибоко віримо, що це буде переможна боротьба, - сказав він.

За його словами, Україна захищає не лише власну свободу та незалежність, але й свободу та незалежність багатьох інших європейських держав, якщо не всієї Європи.

- Україна, українці, українська влада можуть розраховувати на Польщу, можуть розраховувати на поляків. Я глибоко вірю, що Україна не тільки оборонить себе, але й переможе, що вона поверне всі свої землі, які сьогодні окупувала Росія, що Україна відбудується, в тому числі завдяки підтримці Польщі та всіх чесних держав і націй, держав Західної Європи, США та інших демократичних країн. Вона буде ще сильнішою і міцнішою, а передусім, ще сучаснішою, - сказав Дуда.

Президент: ми в Києві, щоб наші брати в Україні знали, що ми з ними в буквальному сенсі

Журналіст запитав президента, чи не боїться він перебувати в Києві, якому загрожують російські ракетні удари. 

- Я не маю сумнівів, що з погляду тієї місії, яку має кожен президент держави, а надто той, якого обирає суспільство на загальних виборах, це його обов’язок - підтримувати таку ідею і державу, яка цю ідею боронить. Тому сьогодні я тут із президентом Володимиром Зеленським, зі своїми українськими братами та друзями, разом із усією польською делегацією, – сказав Дуда.

Президент підкреслив, що людина, яка береться представляти свою державу і свою націю, повинна рахуватися з тим, що така "репрезентація часом пов'язана з ризиком".

– Ми сьогодні тут разом, щоб наші брати в Україні побачили, що ми буквально з ними. Не тільки духом, ми не тільки підтримуємо різними способами (...), але ми також фізично присутні тут з усією польською делегацією, з представниками польського уряду, з моїми однодумцями, міністрами, і разом святкуємо, - сказав він.

Дуда зазначив, що таким чином присутні на площі в Києві показують світові, що Україна вільна, суверенна, незалежна і бореться з російською агресією. 

- Вона бореться за відновлення справедливості та миру у світі та відновлення міжнародного права, – додав він.

Zełenski: dzisiaj cieszę się, że mogę powitać w Ukrainie prezydenta naszego wspaniałego sąsiada
Zełenski: dzisiaj cieszę się, że mogę powitać w Ukrainie prezydenta naszego wspaniałego sąsiada

Зеленський: ніхто не хоче вмирати, але й ніхто не боїться Росії

Президент Зеленський наголосив, що добре знає, як Росія діє та провокує. 

- Я думаю, ми всі боїмося смерті. Ніхто не хоче вмирати, але й ніхто не боїться Росії, і це найважливіший сигнал, - підкреслив Зеленський.

Він визнав, що загроза з боку Росії є щодня. 

- Ми знаємо пріоритети - вони б'ють по об'єктах інфраструктури чи по якихось офісах, але я не бачу, щоб щось змінилося з 24 лютого, - сказав український президент.

- Що робитиме Україна, якщо вони вдарять по Києву? Те саме, що й зараз, тому що для мене Київ, Чернігів і Донбас – це те саме. Тут всюди живуть українці. Харків, Запоріжжя. І відповідь буде такою ж, якщо ракети потраплять у ці міста - вони отримають потужну відплату, - сказав Зеленський. 

- З кожним днем ​​наша відплата буде сильнішою і масштабнішою, - додав він.

Odsłonięcie tablicy Andrzeja Dudy w Alei Odwagi w KijowiePAP/Viacheslav Ratynskyi

Дуда: Польща хоче мати бізнес з Україною

- Україна - величезна країна, майже вдвічі більша за нашу. І населення трохи більше, але, перш за все, це країна з величезними можливостями, великими перспективами, а також величезними природними ресурсами, тому це також країна, з якою Польща просто хоче вести бізнес, - сказав Дуда журналістам. на спільній з Зеленським прес-конференції в Києві.

Він додав, що предметом переговорів, окрім підтримки України, є також економічна співпраця. 

- Особливо в наш час, коли у світовому просторі існує стільки різноманітних проблем, у т.ч. на енергетичних ринках ця співпраця між Польщею та Україною може бути надзвичайно відчутною, корисною для обох наших країн – відзначив він.

Меморіальна дошка Анджея Дуди на Алеї Сміливості

У присутності президентів на алеї Сміливості, започаткованій Зеленським, відкрили табличку з іменем Анджея Дуди. «Це дошка, яка є символом мужності, дружби і підтримки України», - сказав український лідер, додавши, що на алеї будуть дошки на честь тих, хто «виявляв дружбу і був з нами з перших днів цієї війни».

Саміт Кримської платформи в Києві

Президент Анджей Дуда на запрошення Володимира Зеленського прибув до Києва після 8 години ранку: «Під час візиту відбудуться двосторонні переговори президентів і делегацій щодо ситуації в Україні, підтримки у військовому, економічному та гуманітарному вимірі, а також двостороннього співробітництва» - сказано в офіційному повідомленні..

Заступник керівника Офісу президента України Володимира Зеленського Ігор Жовква, повідомляючи про вівторкове засідання Кримської платформи, заявив, що український лідер скликав його, аби питання звільнення півострова залишалося в центрі уваги. політиків усього світу.

- Зі зрозумілих причин я не можу оприлюднити список учасників, але можу сказати, що на цьогорічному саміті лідерів на рівні президентів і прем’єрів буде майже втричі більше, ніж на попередньому. Минулого року в обговореннях взяли участь 16 президентів і глав урядів, нагадав він. Більшість глав держав, прем'єр-міністрів і керівників міжнародних організацій виступатимуть онлайн з міркувань безпеки.

Заступник голови офісу Зеленського висловив сподівання, що до його підсумкової декларації приєднаються всі учасники саміту. – Кримська платформа – це дуже важливий формат, який президент Зеленський запустив рівно рік тому. Перший саміт відбувся 23 серпня 2021 року і в ньому особисто брав участь президент Анджей Дуда. Тому для нас було дуже важливо провести (саміт) саме через рік і в умовах війни, коли тема повернення Криму до складу України стала ще більш актуальною, – сказав він.

– Окупація Криму (розпочата) у 2014 році та відсутність реакції на неї з боку міжнародної спільноти призвели лише до посилення агресивних амбіцій РФ, – пояснив Жовква.

Zaślepka materiału TVN24GO
Kanał 1+1 na żywo - oglądaj w TVN24 GO
Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:Ред.

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: twitter.com/prezydentpl

Tagi:
Ukraina
Rosja
Wojna w Ukrainie
Polska
Andrzej Duda
Wołodymyr Zełenski
Raporty:
Atak Rosji na Ukrainę
Pozostałe wiadomości

Administracja prezydenta Władimira Putina dyskutuje o możliwym wzroście niezadowolenia społecznego w kraju z powodu wyższych cen i zamknięcia zakładów produkcyjnych - poinformował we wtorek niezależny portal Meduza, powołując się na źródła. Zdaniem rozmówców Meduzy, temat wojny z Ukrainą przestał być najważniejszy dla Rosjan popierających władze na Kremlu, dlatego zaczynają zwracać uwagę na inne dziedziny życia.

Media: Putin jest nastawiony na "długą wojnę". Kreml przygotowuje się na wzrost niezadowolenia Rosjan

Świat

Media: Putin jest nastawiony na "długą wojnę". Kreml przygotowuje się na wzrost niezadowolenia Rosjan

23 sierpnia 2022, 18:46

Świat

Autor:
tas/kab
Źródło:
meduza.io

Limity zarobkowe dla emerytów mają ulec zmianie od 1 września - informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Regulacje obejmuje osoby, które nie osiągnęły powszechnego wieku emerytalnego i rencistów. Od początku nowego miesiąca do zawieszenia świadczenia ma dojść wówczas, gdy przychód miesięczny przekroczy 8003,20 złotych.

Ważne zmiany dla emerytów i rencistów. Limity w dół

Dla seniora

Ważne zmiany dla emerytów i rencistów. Limity w dół

23 sierpnia 2022, 19:10

Dla seniora

Autor:
mp/ToL
Źródło:
PAP

Gdzie jest burza? We wtorek wieczorem nad Polską nadal występują wyładowania atmosferyczne. W niektórych regionach pojawiają się opady gradu. Śledź aktualną sytuację pogodową w kraju na tvnmeteo.pl.

Gdzie jest burza. Grzmi i błyska się w części kraju

Prognoza

Gdzie jest burza. Grzmi i błyska się w części kraju

23 sierpnia 2022, 6:38
Aktualizacja: 23 sierpnia 2022, 19:50

Prognoza

Aktualizacja:
Autor:
anw,as,dd,ps
Źródło:
tvnmeteo.pl

Kolejna fala upałów w Polsce. Temperatura z każdym dniem będzie wzrastać do soboty, kiedy wszędzie przekroczy 30 stopni Celsjusza. Burze spodziewane są jeszcze miejscami w czwartek i piątek, pogoda w ostatni weekend sierpnia w całym kraju zapowiada się już spokojniej i słonecznie.

Żar poleje się z nieba w ostatni weekend wakacji. Nawet 35 stopni w cieniu

Prognoza

Żar poleje się z nieba w ostatni weekend wakacji. Nawet 35 stopni w cieniu

23 sierpnia 2022, 17:01

Prognoza

Autor:
ps//rzw
Źródło:
tvnmeteo.pl

Centrum Geozagrożeń Państwowej Służby Geologicznej ostrzega przed osuwiskami ziemi w części Śląska i Małopolski. W ostatnich dniach na południu kraju występowały intensywne opady deszczu.

Zagrożenie osuwiskami w dwóch województwach. RCB przekazuje ostrzeżenia Centrum Geozagrożeń

Polska

Zagrożenie osuwiskami w dwóch województwach. RCB przekazuje ostrzeżenia Centrum Geozagrożeń

23 sierpnia 2022, 17:54

Polska

Autor:
ps//rzw
Źródło:
tvnmeteo.pl, PAP, pgi.gov.pl

Kiedy resort zdrowia ogłosił refundację terapii genowej, dostaliśmy kilkanaście telefonów z gratulacjami, że już nie musimy zbierać pieniędzy na leczenie Poli. Musieliśmy prostować, że naszej dziewczynce refundacja nie przysługuje - mówi Natalia Borysowska, ciocia siedmiomiesięcznej Poli chorej na SMA. Według prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysława Kosiniaka-Kamysza 27 dzieci, dla których obecnie prowadzone są zbiórki, powinno otrzymać terapię genową lub przynajmniej możliwość konsultacji u specjalistów powiązanych z ministerstwem. Lekarze uspokajają jednak, że przyjmowany przez nie dotychczas refundowany nusinersen jest równie skuteczny.

Refundacja terapii genowej na SMA. Apelują o szansę dla 27 chorych dzieci

Polska

Refundacja terapii genowej na SMA. Apelują o szansę dla 27 chorych dzieci

23 sierpnia 2022, 16:44

Polska

Autor:
Karolina
Kowalska
Źródło:
tvn24.pl

Walka o Krym jest częścią walki o wyzwolenie Ukrainy - powiedział premier Włoch Mario Draghi w czasie wystąpienia na forum szczytu Platformy Krymskiej w Kijowie. Prezydent Francji Emmanuel Macron wezwał społeczność międzynarodową do działania "bez słabości, bez ducha kompromisu" wobec Rosji. Boris Johnson podkreślił, że Wielka Brytania nigdy nie uzna aneksji Krymu, ani żadnego innego terytorium Ukrainy. W szczycie uczestniczył też prezydenta Andrzej Duda.

Szczyt Platformy Krymskiej. "Nigdy nie uznamy rosyjskiej aneksji Krymu"

Świat

Szczyt Platformy Krymskiej. "Nigdy nie uznamy rosyjskiej aneksji Krymu"

23 sierpnia 2022, 17:28

Świat

Autor:
mjz,
pp/kab
Źródło:
PAP

Rosyjski atak na Ukrainę trwa od 181 dni. Ukraiński sztab generalny poinformował, że rosyjskie wojska próbowały nacierać na trzech kierunkach, w tym bachmuckim i w rejonie Awdijiwki, ale nie odniosły sukcesów. Brytyjski resort obrony przekazał, że Rosja zaczęła prace przy budowie mostu pontonowego przez Dniepr w Chersoniu, obok uszkodzonego mostu Antonowskiego, co ma zwiększyć przepustowość w porównaniu z obecną przeprawą promową. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z i wokół Ukrainy.

Ukraiński sztab: Rosjanie próbowali przebić się na trzech kierunkach, bez powodzenia 

Świat

Ukraiński sztab: Rosjanie próbowali przebić się na trzech kierunkach, bez powodzenia 

23 sierpnia 2022, 5:21
Aktualizacja: 23 sierpnia 2022, 19:14

Świat

Aktualizacja:
Autor:
momo
Źródło:
PAP

Prezydent Andrzej Duda, który we wtorek przybył do Kijowa, spotkał się z ukraińskim prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. - Dzisiaj Ukraina walczy, broni swojej niepodległości wobec rosyjskiej agresji, która nie zaczęła się 24 lutego, która tak naprawdę zaczęła się w 2014 roku - powiedział prezydent RP na konferencji prasowej. Obaj prezydenci mają wziąć udział w posiedzeniu Platformy Krymskiej.

Andrzej Duda spotkał się z Wołodymyrem Zełenskim w Kijowie

Polska

Andrzej Duda spotkał się z Wołodymyrem Zełenskim w Kijowie

23 sierpnia 2022, 9:00
Aktualizacja: 23 sierpnia 2022, 12:19

Polska

Aktualizacja:
Autor:
ft\mtom
Źródło:
PAP, tvn24.pl

Rząd Węgier obiecał Komisji Europejskiej, że do końca października tego roku zmieni szereg krytykowanych ustaw, jeśli dojdzie do porozumienia w sprawie uwolnienia funduszy unijnych - powiedział we wtorek szef kancelarii premiera Gergely Gulyas.

Węgry kontra Komisja Europejska. Jest zapowiedź zmian krytykowanych przepisów

Ze świata

Węgry kontra Komisja Europejska. Jest zapowiedź zmian krytykowanych przepisów

23 sierpnia 2022, 19:29

Ze świata

Autor:
mb/ToL
Źródło:
Reuters

Saleha miała tylko trzy lata. Napastnicy roztrzaskali jej głowę o ziemię - na oczach przerażonej matki Bilkis Bano. 21-letnia kobieta, która była w piątym miesiącu ciąży, została po chwili zgwałcona przez grupę znajomych mężczyzn. Oprawcy zostawili ją nagą na ulicy, bo myśleli, że już nie żyje. Kiedy odzyskała przytomność, zobaczyła, że czternastu członków jej rodziny zostało brutalnie zabitych. Po piętnastu latach walki jej oprawcy zostali prawomocnie skazani w Indiach na dożywocie. Ostatnio - ku oburzeniu mieszkańców kraju i międzynarodowej opinii publicznej - wyszli na wolność.

Rzeź, gwałt i panowie "z dobrych rodzin". Dożywocie, którego nie było

Świat

Rzeź, gwałt i panowie "z dobrych rodzin". Dożywocie, którego nie było

23 sierpnia 2022, 15:55

Świat

Autor:
bż/kg
Źródło:
Reuters, BBC, New York Times

Wyniki badań próbek wody z Odry wykonanych w laboratorium w Czechach przedstawił we wtorek Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Czeskie wyniki są porównywalne z polskimi - przekazała dyrektor Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ Mirosława Zbroś.

Odra. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska o wynikach badań wykonanych w Czechach: nie wskazują, co wpłynęło na umieranie ryb

Polska

Odra. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska o wynikach badań wykonanych w Czechach: nie wskazują, co wpłynęło na umieranie ryb

23 sierpnia 2022, 15:16

Polska

Autor:
js/kab
Źródło:
PAP, tvn24.pl

Policjanci dostali zgłoszenie, że na klatce schodowej leży zakrwawiona kobieta. 76-latki nie udało się uratować. W sprawie zatrzymany został 14-latek.

Na klatce schodowej leżała zakrwawiona kobieta, nie udało się jej uratować. W sprawie zatrzymano 14-latka

Najnowsze

Na klatce schodowej leżała zakrwawiona kobieta, nie udało się jej uratować. W sprawie zatrzymano 14-latka

23 sierpnia 2022, 13:25

Najnowsze

Autor:
kk/gp
Źródło:
tvnwarszawa.pl

Pożar ubojni drobiu w Tomicach (woj. małopolskie). Nikt nie został ranny. W akcji brało udział kilkudziesięciu strażaków. Informację o zdarzeniu oraz nagranie z miejsca pożaru otrzymaliśmy na Kontakt 24.

Pożar ubojni drobiu. Czarny dym było widać z odległości kilku kilometrów

Kraków

Pożar ubojni drobiu. Czarny dym było widać z odległości kilku kilometrów

23 sierpnia 2022, 16:06

Kraków

Autor:
mj,wini/
tam
Źródło:
TVN24 Kraków / Kontakt 24

Ciężarówka zatrzymała się na niestrzeżonym przejeździe kolejowym, a w jej naczepę wjechał pociąg osobowy. Jak poinformowały służby, w kolizji nikt nie został poszkodowany. - Gdy 33-letni kierowca zauważył nadjeżdżający pociąg, nie potrafił szybko stamtąd odjechać - przekazuje policja. Utrudnienia w miejscu zdarzenia trwały kilka godzin.

Ciężarówka stanęła na przejeździe kolejowym, pociąg nie wyhamował

Kraków

Ciężarówka stanęła na przejeździe kolejowym, pociąg nie wyhamował

22 sierpnia 2022, 16:23
Aktualizacja: 23 sierpnia 2022, 16:13

Kraków

Aktualizacja:
Autor:
bp/
tam
Źródło:
tvn24.pl, malopolska112.pl

Za późno skręcił w zjazd, niszcząc ciężarówkę i barierę energochłonną. Kierowca tira najprawdopodobniej zagapił się podczas jazdy i w ostatnim momencie próbował zjechać z ekspresowej trasy S8. Doprowadził do groźnie wyglądającej kolizji. Dostał mandat i punkty karne.

W ostatniej chwili skręcił w zjazd. Tir uderzył w barierę, urwał koło i się zgiął

Wrocław

W ostatniej chwili skręcił w zjazd. Tir uderzył w barierę, urwał koło i się zgiął

23 sierpnia 2022, 15:29

Wrocław

Autor:
bp/
tam
Źródło:
tvn24.pl, Czarna strona transportu

Rozprzestrzenia się nowa choroba, która atakuje małe dzieci. Jej przypadki odnotowano właśnie w dwóch kolejnych stanach w Indiach. Choroba - zwana pomidorową grypą - zawdzięcza swoją nazwę powodowanym objawom, wśród których są bolesne, czerwone pęcherze na skórze osiągające rozmiar pomidorów.

Coraz więcej przypadków pomidorowej grypy. Powoduje pęcherze rozmiaru pomidorów

Świat

Coraz więcej przypadków pomidorowej grypy. Powoduje pęcherze rozmiaru pomidorów

23 sierpnia 2022, 15:30

Świat

Autor:
kkow//mm
Źródło:
tvn24.pl, The Guardian, The Hindu, The Lancet

Premier Finlandii Sanna Marin przeprosiła za zdjęcie z prywatnej imprezy, którą zorganizowała w swojej rezydencji w lipcu. Fotografia przedstawia dwie "znane influencerki", które całują się, a nagie piersi zasłaniają tabliczką z napisem "Finlandia".

Premier Marin przeprasza za jedną rzecz. "Takich zdjęć nie powinno się robić"

Świat

Premier Marin przeprasza za jedną rzecz. "Takich zdjęć nie powinno się robić"

23 sierpnia 2022, 14:58

Świat

Autor:
pp/kg
Źródło:
Reuters, PAP

30-latek poszukiwany dwoma listami gończymi umówił się na randkę z policjantką. Mężczyzna, wiedząc, z kim ma do czynienia, próbował zauroczyć funkcjonariuszkę. Nie udało się. 30-latek trafił już do więzienia, gdzie odbywa zasądzony wyrok i czeka na postawienie nowych zarzutów.

Był poszukiwany listami gończymi. Wpadł, bo umówił się na randkę z policjantką

Kraków

Był poszukiwany listami gończymi. Wpadł, bo umówił się na randkę z policjantką

23 sierpnia 2022, 15:10

Kraków

Autor:
bp/
tam
Źródło:
PAP

Dziesiątki prywatnych łódek z wędkarzami pracuje na Odrze w okolicach Szczecina. Gdy znajdą rybę, która jeszcze żyje, starają się ją uratować, odłowić i umieścić w jednym z basenów z natlenioną wodą. - Te ryby nie będą zabijane, czekają na lepsze czasy - podkreślają wędkarze.

Odławiają do beczek, przewożą do basenów. Wędkarze starają się ratować ryby z Odry

Pomorze

Odławiają do beczek, przewożą do basenów. Wędkarze starają się ratować ryby z Odry

23 sierpnia 2022, 11:38

Pomorze

Autor:
eŁKa/tam
Źródło:
TVN24 Pomorze

Posłanka Polski 2050 Hanna Gill-Piątek zwróciła się z interpelacją do minister klimatu i środowiska Anny Moskwy w sprawie katastrofy ekologicznej w Odrze. Zapytała, czy "istnieje związek między nieprawidłowościami w gospodarce ściekowej opisanymi w informacji o kontroli NIK, jak również zgłaszanymi przez Komisję Europejską, a zanieczyszczeniami rzeki Odry i zakwitem alg". Na konferencji prasowej minister Moskwa stwierdziła, że "wymogi dyrektywy ściekowej są restrykcyjne i trudne do spełnienia". - Na dzisiaj nie ma państwa Unii Europejskiej, które nie miałoby naruszenia tej dyrektywy - dodała.

Anna Moskwa: nie ma unijnego państwa, które nie miałoby naruszenia dyrektywy ściekowej

Polska

Anna Moskwa: nie ma unijnego państwa, które nie miałoby naruszenia dyrektywy ściekowej

23 sierpnia 2022, 16:49

Polska

Autor:
js,
pp
Źródło:
tvn24.pl, TVN24, PAP

Rząd przyjął projekt ustawy, która przedłuża działanie tarczy antyinflacyjnej do końca roku - poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Oznacza to, że czasowo utrzymane zostaną obniżone stawki VAT dotyczące żywności, paliw silnikowych, gazu ziemnego, energii elektrycznej i cieplnej, nawozów i innych środków wspomagających produkcję rolniczą.

Tarcza antyinflacyjna na dłużej. Jest decyzja rządu

Pieniądze

Tarcza antyinflacyjna na dłużej. Jest decyzja rządu

23 sierpnia 2022, 19:39

Pieniądze

Autor:
mp/ToL
Źródło:
PAP

Deweloperzy w lipcu 2022 roku rozpoczęli budowę o ponad 44 procent mniejszej liczby mieszkań niż przed rokiem - wskazał Polski Związek Firm Deweloperskich na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego. Według związku, jeśli ten trend się utrzyma, liczba nowych mieszkań będzie istotnie ograniczona i w kolejnych latach "może się przyczynić do wzrostu cen". Z danych PZFD wynika, że ponad 85 procent lokali, które zostaną oddane do użytku w tym roku, zostało sprzedanych, natomiast te, których zakończenie budowy nastąpić ma w 2023 roku, są sprzedane w ponad 60 procentach.

Załamanie w mieszkaniówce. "Czarny scenariusz przechodzi w fazę realizacji"

Nieruchomości

Załamanie w mieszkaniówce. "Czarny scenariusz przechodzi w fazę realizacji"

23 sierpnia 2022, 12:14

Nieruchomości

Autor:
mb/dap
Źródło:
TVN24 Biznes

W najbliższych latach zawody: betoniarzy, cieśli czy dekarzy mogą przeżywać renesans - wynika z zestawienia 12 deficytowych zawodów, które przygotowała firma Personnel Service. Zdaniem ekspertów "w Polsce brakuje specjalistów z fachem w ręku".

Dwanaście deficytowych zawodów. "Szansa na wzrost wynagrodzeń jest niezwykle wysoka"

Dla pracownika

Dwanaście deficytowych zawodów. "Szansa na wzrost wynagrodzeń jest niezwykle wysoka"

23 sierpnia 2022, 12:49

Dla pracownika

Autor:
kris/dap
Źródło:
PAP
Żołnierze zamiast kibiców, schron przy każdym stadionie. Ukraińska liga wraca do gry

Premium

Żołnierze zamiast kibiców, schron przy każdym stadionie. Ukraińska liga wraca do gry

23 sierpnia 2022, 10:34
Michał
Banasiak

Premium

Autor:
Michał
Banasiak
Źródło:
tvn24.pl
Premium

Rząd przyjął projekt ustawy, który ma wprowadzić rekompensaty dla przedsiębiorstw, odbiorców ciepła i jednorazowe dodatki dla gospodarstw domowych, ogrzewających domy innymi paliwami niż węgiel. Teraz proponowane rozwiązania trafią do prac w Sejmie. Rząd przyjął też projekt noweli ustawy, który ma zapewnić samorządom dodatkowe pieniądze w 2022 roku.

Dodatki do innych paliw niż węgiel. Rząd przyjął projekt ustawy

Z kraju

Dodatki do innych paliw niż węgiel. Rząd przyjął projekt ustawy

23 sierpnia 2022, 15:35

Z kraju

Autor:
mb/ToL
Źródło:
TVN24 Biznes

Prawie 10 milionów widzów w Stanach Zjednoczonych obejrzało premierowy odcinek "Rodu smoka" w jedną noc. To najlepszy wynik w historii nowych produkcji serialowych HBO. Serial, w dniu premiery, był też hitem w mediach społecznościowych i czołowym trendem w Google'u.

"Ród smoka" z rekordowym otwarciem. W noc premiery obejrzało go 10 milionów Amerykanów

Kultura i styl

"Ród smoka" z rekordowym otwarciem. W noc premiery obejrzało go 10 milionów Amerykanów

23 sierpnia 2022, 9:30

Kultura i styl

Autor:
kgo//am
Źródło:
HBO, tvn24.pl