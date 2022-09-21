TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Анджей Дуда: війна в Україні - це не регіональний конфлікт, це вогнище глобальної пожежі

21 września 2022, 21:46

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
Ред.
Źródło:
PAP
Andrzej Duda: wojna na Ukrainie to nie jest regionalny konflikt, to zarzewie światowego pożaru
Andrzej Duda: wojna na Ukrainie to nie jest regionalny konflikt, to zarzewie światowego pożaruTVN24
wideo 2/5
TVN24Andrzej Duda: wojna na Ukrainie to nie jest regionalny konflikt, to zarzewie światowego pożaru

- Війна в Україні – це не регіональний конфлікт, це вогнище глобальної пожежі. Ця війна зачепить як нашу, так і ваші країни - заявив президент Анджей Дуда під час загальних дебатів 77-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у вівторок в Нью-Йорку.

ukraina ukraina

Українське телебачення в прямому ефірі

Безкоштовно та без реєстрації

Ukraińska telewizja na żywo

Bezpłatnie i bez rejestracji.

1+1 w TVN24 GO
Ukraina 24 w PLAYER

Президент Анджей Дуда бере участь у загальному засіданні 77-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН. Під час свого виступу, який відбувся в Нью-Йорку в ніч із вівторка на середу, він сказав: "Рік тому я виступав тут як президент 38-мільйонної країни. Сьогодні я стою на цій трибуні, усвідомлюючи, що, за різними даними, в моїй країні, в Польщі, зараз проживає понад 40, а дехто каже навіть 41 мільйон людей'.

- Ці додаткові два чи навіть три мільйони - це переважно біженці з України, наші сусіди, - додав він. Дуда наголосив, що українці в Польщі "рятуються від війни, смерті та неволі під російською окупацією" після нападу Росії на Україну.

- Ця війна, яка триває вже сім місяців, спричинена російським вторгненням, це війна, в якій Росія не обмежується боями з українською армією. Російські війська вбивають мирних жителів і примусово переселяють їх на свою територію, - наголосив він.

Президент заявив, що російські війська знищують українські міста, пам'ятки, школи, дитсадки, лікарні, сільськогосподарські посіви та природне середовище. - Буквально знищують все, чим не можуть заволодіти або пограбувати», - додав він.

Andrzej Duda: Rosja niszczy wszystko, czego nie może przejąć albo nie może zrabować
Andrzej Duda: Rosja niszczy wszystko, czego nie może przejąć albo nie może zrabować TVN24

Анджей Дуда: війна в Україні є вогнищем глобальної пожежі

Анджей Дуда зазначив, що війна в Україні матиме наслідки для всього світу. 

- Це не просто регіональний конфлікт. Війна Росії проти України є вогнищем глобальної пожежі. Ця війна торкнеться і нашої, і ваших країн, якщо цього досі не сталося, - наголосив він.

Польський президент зазначив, що одним із найтрагічніших глобальних наслідків російської агресії є продовольча криза та примара голоду, яка нависла над значною частиною світу.

- З самого початку вторгнення Росія свідомо і цинічно знищує посіви та сільгосптехніку, а саме вторгнення радикально скоротило український врожай. Дані, які ми отримали, чітко говорять: Росія окупувала орні землі, які становлять 22 відсотки всіх сільськогосподарських угідь в Україні, підкреслив Дуда.

Анджей Дуда під час загальних дебатів 77-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН JASON SZENES/PAP/EPA

- П'ята частина землі, яка є житницею багатьох країн поза Європою; землі, на якій вирощують майже 30 відсотків світового об'єму озимих зернових, цього сезону раптом не дала врожаю або її посіви були розграбовані, - зазначив Дуда, нагадавши, що Україна є одним із найважливіших у світі виробників продовольства.

- За обережними підрахунками, лише цього року через війну український урожай скоротиться на 35 відсотків. Понад третину житниці значної частини світу знищено російською агресією. Хто від цього постраждає? Ті, хто найбільше потребує. Це економічна зброя, це продовольча зброя, спрямована переважно на Африку та Близький Схід, - сказав він.

- Я досить давно в політиці, щоб не сумніватися в тому, що це цілеспрямована політика Росії. За різними оцінками, через війну в Україні кількість людей, які страждають від хронічного голоду, цього року у світі збільшиться приблизно на 47 мільйонів осіб. Знову ж таки: особливо в Африці та на Близькому Сході, - додав президент.

Duda: wypowiedzi strony rosyjskiej podważają zawarte porozumienia
Duda: wypowiedzi strony rosyjskiej podważają zawarte porozumienia TVN24

Ключові угоди, підписані Росією та Україною з Туреччиною та ООН

Дуда заявив, що "міжнародне співтовариство зобов'язане не допустити аби хтось в 21 столітті свідомо і цинічно запроваджував - як Сталін у 1930-х роках - штучний голод в ім'я досягнення своїх політичних цілей".

У цьому контексті, на його думку, ключовими залишаються угоди, підписані Росією та Україною з Туреччиною та ООН 22 липня в Стамбулі, які спрямовані на розблокування морського шляху для експорту мільйонів тонн українського зерна через Чорне море. 

- Сьогодні ми всі маємо бути на сторожі виконання цих домовленостей та зобов’язань всіма сторонами. Тим більше мене турбують дедалі частіші заяви російської сторони, які підривають укладені домовленості», - підкреслив він.

- Найвищого осуду заслуговують і такі дії, як обстріл Росією Одеського морського порту, який відбувся менш ніж за 24 години після підписання угод. Як міжнародне співтовариство, ми маємо негайно реагувати на подібні інциденти подальшими санкціями та новими пакетами допомоги Україні, яка захищається, - наголосив Дуда.

Całe przemówienie Andrzeja Dudy w debacie generalnej 77. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ
Całe przemówienie Andrzeja Dudy w debacie generalnej 77. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZTVN24

Президент зазначив, що Польща, як сусід України, разом із партнерами з Європейського Союзу бере участь у діяльності, спрямованій на сприяння експорту українського зерна ще й наземним шляхом. 

- Ми зробимо все, щоб достукатися до тих, хто в потребі -, зокрема в Африці, Азії, Південній Америці та скрізь, де це буде потрібно, щоб люди могли вижити, – запевнив він.

- Перед лицем протиправних дій з боку Росії ми маємо вчитися на цьому на майбутнє. Треба пам’ятати про норми міжнародного права та про можливість притягнення винних до відповідальності, – сказав президент.

Він визнав, що має серйозні сумніви чи норми міжнародного права є достатньою відповіддю на величезну шкоду, завдану природному середовищу та світовим продовольчим ресурсам. 

- Саме в цьому контексті я вбачаю необхідність розробки каральних механізмів, які в майбутньому дозволять притягнути до відповідальності винних у порушенні міжнародного права. Той, хто свідомо знищує врожай у житниці світу, повинен знати, що його будуть переслідувати за це до кінця життя, - заявив Дуда.

- З цього місця я хотів би підтримати всі існуючі та нові ініціативи, які гарантуватимуть, що ті, хто позбавляє мільйони людей права на їжу та руйнує довкілля, більше не залишатимуться безкарними. Польща хоче брати активну участь у їхній роботі, - заявив президент.

Andrzej Duda: nie wolno nam okazywać zmęczenia wojną
Andrzej Duda: nie wolno nam okazywać zmęczenia wojnąTVN24

Анджей Дуда: ми не повинні демонструвати втому від війни

Президент зазначив, що напад Росії на Україну є де-факто агресією проти всього світу, і що будь-яка агресія вимагає багатовимірної міжнародної відповіді, рішучої та без вагань.

На його думку, необхідно посилити тиск на Росію та її посіпаку, тобто режим Лукашенка в Білорусі. 

- Доцільність співпраці з цими урядами має бути глибоко осмислена. В тому числі міжнародними організаціями. Для business as usual вже нема місця - заявив Дуда.

Він нагадав, що польський кордон перетнули майже 6 мільйонів українських біженців.

- Наші громадяни прийняли у власні домівки сотні тисяч біженців. Так, можливо, багатьом із вас важко повірити, але незважаючи на те, що до нашої країни прибуло 6 мільйонів біженців з України і, за нашими оцінками, близько 2 мільйонів зараз перебувають у Польщі, нам не довелося будувати жодного табору для біженців. У Польщі в наметах ніхто не живе. Усі вони знайшли гідний притулок у будинках і спеціально підготовлених для них місцях, - сказав він.

- Не можна забувати про тих, хто страждає, - наголосив президент, зазначивши, що шість місяців російської агресії проти України спричинили найбільшу гуманітарну кризу в Європі з часів Другої світової війни.

Він закликав збільшити допомогу цивільноиу українському населенню, гуманітарні потреби якого значно перевищують кошти, які надають зараз. 

- Ми не повинні, міжнародна спільнота не повинна демонструаати втому від війни. Ми мусимоі допомагати. Мусимо підтримувати, - додав він.

- Ми повинні разом працювати над такою програмою дій у сфері економічного та соціального розвитку, щоб дати людям надію, що світ може бути кращим і більш солідарним, незважаючи на те, що сьогодні він настільки вражений війнами, наслідками пандемій і стихійних лих. Польща хоче спільно створити таку програму в тому числі тут, на форумі ООН, наприклад, у рамках роботи Економічної та соціальної ради, - повідомив він.

"Сьогодні жертвою є Україна, завтра нею може стати будь-яка країна світу"

- Дуже добре, що ми справляємося із завданням щодо України, що залишилися єдиними і підтримали жертву, а не агресора. Але не будемо впадати в милування собою. Недавній візит до Африки змусив мене ще більше усвідомити те, про що я раніше й сам думав, - сказав він.

- Чи були ми такими ж рішучими під час трагедій Сирії, Лівії та Ємену? Хіба за останні кілька десятиліть ми не оминули трагедію Демократичної Республіки Конго, війни на Африканському Розі? Чи надаємо ми, засуджуючи вторгнення в Україну, однакове значення боротьбі з найманцями, які дестабілізують Сахель і загрожують багатьом африканським державам? - ставив запитання Дуда.

За словами президента, урок цієї війни полягає в тому, що якщо Об'єднані Нації справді єдині, відповідь на будь-яке порушення міжнародного права має бути однаковою - сильною та принциповою.

- Бо світ - система сполучених посудин. Сьогодні жертвою є Україна, але якщо російський імперіалізм переможе, завтра нею може стати будь-яка країна світу. Хтось інший буде нищити чужі поля і виганяти мирних жителів з домівок. Ми не повинні цього допустити, - наголосив президент.

Анджей Дуда під час 77-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН 

Дуда: Росія винна Україні воєнні репарації

- Росія винна Україні воєнні репарації, які їй доведеться сплатити. Немає справедливості без компенсації. Це стосується будь-якої країни, яка плюндрує іншу країну. Це вірно для сьогоднішнього дня, але це також справедливо для незавершених справ минулого. Я кажу це як польський президент. Президент Польщі, яка так сильно постраждала від Другої світової війни, - сказав він.

Він запевнив, що Польща не припинить дій, спрямовані на притягнення Росії до відповідальності за порушення міжнародного права як на державному, так і на індивідуальному рівнях. 

- Цю війну треба завершити так, щоб агресор заплатив за завдані збитки, за завдані кривди, - сказав він.

Дуда високо оцінив роботу Комісії з міжнародного права спрямовану на підготовку проекту Конвенції про попередження злочинів проти людяності та покарання за них. 

- Давайте використаємо всі свої компетенції та можливості, щоб винні були засуджені та покарані. Ми вже працюємо з Міжнародним кримінальним судом і Міжнародним судом ООН, щоб знайти найефективніші шляхи виявлення та притягнення до відповідальності винних, - повідомив він.

Президент також звернув увагу на неймовірну мужність України та закликав усі країни ООН не бути байдужими до героїзму та цілковитої рішучості у боротьбі за свободу. 

- Не будьмо більше байдужими до жодної нації, яка захищається від тиранії та зневаги до людини. Тому що така нація завжди захищає від них все людство, - сказав він.

Президент Дуда нагадав, що у 1945 році лідери наших держав - засновниць Організації Об’єднаних Націй проголосили побудову світу, заснованого на діалозі, такого, що противиться застосуванню неприкритої та грубої сили. 

- Не забуваймо про цю спадщину і не допускаймо трагедій, подібних до тих, які пережив світ у ХХ столітті, - додав він.

Zaślepka materiału TVN24GO
TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO
Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:Ред.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: JASON SZENES/PAP/EPA

Tagi:
Andrzej Duda
Polska
Rosja
Ukraina
Wojna w Ukrainie
Organizacja Narodów Zjednoczonych
Raporty:
Atak Rosji na Ukrainę
Pozostałe wiadomości

W rosyjskich miastach odbywają się akcje protestacyjne przeciwko ogłoszonej przez Władimira Putina częściowej mobilizacji. W Moskwie protestujący wyszli na centralną ulicę Arbat. W Petersburgu zgromadzili się przy soborze Świętego Izaaka. Według niezależnej organizacji OWD-Info dotychczas w całym kraju zatrzymano ponad 1300 osób.

Rosjanie wyszli na ulice. Protesty w 32 miastach, ponad 1300 zatrzymanych

Świat

Rosjanie wyszli na ulice. Protesty w 32 miastach, ponad 1300 zatrzymanych

21 września 2022, 16:15
Aktualizacja: 21 września 2022, 22:22

Świat

Aktualizacja:
Autor:
tas//now,
adso
Źródło:
PAP, tayga.info, Radio Swoboda, tvn24.pl

Władimir Putin złamał pewną nieformalną umowę ze swoimi obywatelami. Polega ona na tym, że Rosjanie nie wtrącają się do tego, co robi władza: czy to kradnie, czy to walczy, a rząd nie wtrąca się w ich życie - powiedział w rozmowie z ukraińską sekcją Radia Swoboda Andriej Kolesnikow, publicysta i ekspert moskiewskiego biura Fundacji Carnegie. Odniósł się do decyzji prezydenta Rosji o częściowej mobilizacji obywateli, którzy mają być wysłani na wojnę z Ukrainą.

Andriej Kolesnikow: Putin podłożył minę pod własny reżim

Świat

Andriej Kolesnikow: Putin podłożył minę pod własny reżim

21 września 2022, 21:02

Świat

Autor:
tas//now
Źródło:
Radio Swoboda

Rosyjska inwazja na Ukrainę trwa od 210 dni. - Zniszczymy wszystkich, którzy przyjdą na naszą ziemię z bronią w ręku, czy to dobrowolnie, czy w ramach mobilizacji - oświadczył naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy generał Wałerij Załużny. Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell ostrzegł, że zapowiedziane przez prezydenta Władimira Putina tak zwane referenda na wschodzie i południu Ukrainy, ogłoszona częściowa mobilizacja, a także szantaż nuklearny to zagrożenie dla pokoju na świecie. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z i wokół Ukrainy.

"Zniszczymy wszystkich". Generał Załużny odpowiada na decyzję Putina

Świat

"Zniszczymy wszystkich". Generał Załużny odpowiada na decyzję Putina

21 września 2022, 5:14
Aktualizacja: 21 września 2022, 20:28

Świat

Aktualizacja:
Autor:
asty,
momo,
tas
//kg,
now
Źródło:
tvn24.pl

W "Kropce nad i" zaproszeni do studia goście - posłanka Magdalena Biejat i senator Michał Kamiński - komentowali reportaż TVN24 o kobiecie, która w 30. tygodniu ciąży dowiedziała się, że jej dziecko nie ma czaszki. - To jest wstrząsający materiał. Powinni go zobaczyć zwłaszcza przedstawiciele konserwatywnej strony sceny politycznej, ponieważ mamy do czynienia z lekarzem, który uważa, że może decydować za kobietę - mówiła Biejat. - Bardzo dobrze, że takie reportaże powstają, bo one tę całą gadkę o życiu, o różnych pięknych sprawach, sprowadzają do bardzo konkretnych rzeczy: my możemy się przekonać, co oznacza w życiu konkretnych ludzi w konkretnych sytuacjach, takie bezduszne traktowanie kobiet - dodał Kamiński.

Biejat i Kamiński o historii pani Mariny. "Co oznacza w życiu konkretnych ludzi bezduszne traktowanie kobiet"

Polska

Biejat i Kamiński o historii pani Mariny. "Co oznacza w życiu konkretnych ludzi bezduszne traktowanie kobiet"

21 września 2022, 21:14

Polska

Autor:
akw//now
Źródło:
TVN24

Inflacja w Polsce jeszcze nie osiągnęła swojego szczytu. Słabnięcie złotego oznacza, że importujemy coraz więcej inflacji - powiedział w "Faktach po Faktach" w TVN24 profesor Jerzy Hausner, były wicepremier i minister gospodarki. W jego ocenie nie powinno być zapowiedzi, "że będziemy już na horyzoncie widzieć obniżanie stóp procentowych". Były członek Rady Polityki Pieniężnej mówił też o walce z narastaniem "trzech szoków".

Jerzy Hausner o walce z narastaniem "trzech szoków"

Z kraju

Jerzy Hausner o walce z narastaniem "trzech szoków"

21 września 2022, 20:24

Z kraju

Autor:
mb
Źródło:
TVN24 Biznes

Prezydent Andrzej Duda w rozmowie z korespondentem "Faktów" TVN Marcinem Wroną pytany był między innymi o wystąpienie prezydenta USA Joe Bidena na forum ONZ oraz o politykę Stanów Zjednoczonych wobec wojny w Ukrainie. Jego zdaniem amerykański przywódca w tej kwestii utrzymał "bardzo twardą, zdecydowaną, ale bardzo spokojną linię" polityki. Prezydent odniósł się również do kwestii ewentualnego użycia broni nuklearnej przez Rosję.

Prezydent: jesteśmy w trójce państw, która najbardziej pomaga dziś Ukrainie

Polska

Prezydent: jesteśmy w trójce państw, która najbardziej pomaga dziś Ukrainie

21 września 2022, 18:45

Polska

Autor:
akw,
mjz//now
Źródło:
TVN24

Jestem stuprocentowo przekonany, że Antoni Macierewicz zawsze był człowiekiem, któremu przyświecały w jego działalności szczytne intencje - powiedział prezydent Andrzej Duda w rozmowie z korespondentem "Faktów" TVN Marcinem Wroną. Pytany był o ustalenia reportera "Czarno na białym" Piotra Świerczka, który ujawnił nieopublikowane materiały z prac podkomisji smoleńskiej. Według prezydenta w tej sprawie "zarzuty się pojawiają i zarzuty będą się pojawiały".

Andrzej Duda o raporcie podkomisji smoleńskiej i "ogromnych zasługach" Macierewicza

Polska

Andrzej Duda o raporcie podkomisji smoleńskiej i "ogromnych zasługach" Macierewicza

21 września 2022, 19:32

Polska

Autor:
js//now
Źródło:
TVN24

Prezydent Andrzej Duda w TVN24 został zapytany o to, jaką decyzję podejmie w sprawie propozycji przesunięcia wyborów samorządowych. - Poczekam na to, jaka propozycja zostanie zgłoszona - odparł w rozmowie z korespondentem "Faktów" TVN Marcinem Wroną. Zaznaczył, że jest nie jest zwolennikiem "znaczącego przesuwania tych wyborów".

Prezydent: nie jestem absolutnie zwolennikiem znaczącego przesuwania wyborów samorządowych

Polska

Prezydent: nie jestem absolutnie zwolennikiem znaczącego przesuwania wyborów samorządowych

21 września 2022, 19:25

Polska

Autor:
akw,js//now
Źródło:
TVN24

To jest historia o tym, jak wielkie szczęście może zamienić się w wielką tragedię - mówiła w TVN24 Marta Warchoł, autorka reportażu "Miała mieć na imię...". Jego bohaterką jest kobieta, która w 30. tygodniu ciąży dowiedziała się, że jej dziecko nie ma czaszki. - To jest efekt tego brutalnego, okropnego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z zeszłego roku. Takie historie wydarzają się tylko i wyłącznie dlatego, że lekarze się boją - komentowała w programie "Wstajesz i Wiesz" Dominika Długosz z "Newsweeka".

Reportaż "Miała mieć na imię...". "Ta historia może dotknąć każdą kobietę w Polsce"

Polska

Reportaż "Miała mieć na imię...". "Ta historia może dotknąć każdą kobietę w Polsce"

21 września 2022, 11:08

Polska

Autor:
momo/kg
Źródło:
TVN24

Ogłoszona przez Władimira Putina częściowa mobilizacja potwierdza, że Rosja ma "problemy z oficerami i innym personelem wojskowym" - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w wywiadzie dla niemieckiego dziennika "Bild". Putin "chce utopić Ukrainę we krwi, także we krwi własnych żołnierzy" - dodał ukraiński przywódca.

Częściowa mobilizacja w Rosji. Zełenski: Putin chce utopić Ukrainę we krwi własnych żołnierzy

Świat

Częściowa mobilizacja w Rosji. Zełenski: Putin chce utopić Ukrainę we krwi własnych żołnierzy

21 września 2022, 17:55

Świat

Autor:
tas//now
Źródło:
PAP

Rosja haniebne pogwałciła podstawowe zasady karty ONZ. Ta wojna ma doprowadzić do likwidacji Ukrainy jako państwa, niczego innego - powiedział w środę prezydent USA Joe Biden na 77. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. - Będziemy stać solidarnie z Ukrainą przeciwko agresji Rosji - podkreślił.

Biden: Rosja chce wymazać swojego suwerennego sąsiada z mapy. Będziemy stać solidarnie z Ukrainą

Świat

Biden: Rosja chce wymazać swojego suwerennego sąsiada z mapy. Będziemy stać solidarnie z Ukrainą

21 września 2022, 17:45

Świat

Autor:
js
/kab,
now
Źródło:
PAP, TVN24

Władimir Putin ogłosił w środę częściową mobilizację w Rosji. Kanclerz Niemiec Olaf Scholz określił ten ruch jako "akt desperacji". Szef Rady Europejskiej zapewnił, że wsparcie Unii dla Ukrainy pozostanie niezłomne. "Żadna ilość propagandy nie może przykryć faktu, że Ukraina wygrywa tę wojnę" - komentował szef brytyjskiego resortu obrony Ben Wallace. Na zapowiedzi rosyjskiego prezydenta zareagowali także przedstawiciele innych państw Zachodu. 

Putin ogłasza częściową mobilizację w Rosji. Przedstawiciele państw Zachodu komentują

Świat

Putin ogłasza częściową mobilizację w Rosji. Przedstawiciele państw Zachodu komentują

21 września 2022, 13:13
Aktualizacja: 21 września 2022, 15:52

Świat

Aktualizacja:
Autor:
ft,
akw
/kg,
now
Źródło:
PAP

Ksiądz dr Iain Greenshields, moderator Zgromadzenia Ogólnego Kościoła Szkocji, gościł na zamku Balmoral w weekend poprzedzający śmierć Elżbiety II. W rozmowie z telewizją ABC News duchowny zapewnił, że mimo 96 lat królowa nadal była "pełna energii" i "zaangażowania". Przekazał też, co monarchini powiedziała na temat swojej wiary oraz przytoczył opowiedziany przez nią żart. 

Szkocki duchowny spędził z Elżbietą II jej ostatni weekend. "Niczego nie żałowała"

Świat

Szkocki duchowny spędził z Elżbietą II jej ostatni weekend. "Niczego nie żałowała"

21 września 2022, 16:47

Świat

Autor:
kgo//am
Źródło:
ABC News, tvn24.pl

Lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk powiedział w środę w Radomiu, że jest bardzo zaniepokojony podwyżkami cen prądu dla polskich miast. - Zbieramy informacje o ich skali. Wiemy, że od tego zależy życie i elementarny komfort tysięcy mieszkańców polskich miejscowości - dodał.

Tusk o podwyżkach cen prądu dla polskich miast: trudno sobie wyobrazić, jak będzie wyglądał listopad, grudzień czy styczeń

Polska

Tusk o podwyżkach cen prądu dla polskich miast: trudno sobie wyobrazić, jak będzie wyglądał listopad, grudzień czy styczeń

21 września 2022, 13:07

Polska

Autor:
pp/kab
Źródło:
TVN24, PAP

Deweloperzy rozpoczęli budowę tylko 5,2 tysiąca mieszkań w sierpniu 2022 roku. Jest to aż o 63 procent mniej rok do roku - podano w analizie HRE Investments. Wskazano, że sierpień to drugi miesiąc z rzędu, w którym widać niepokojąco duży spadek liczby lokali budowanych przez deweloperów. Zdaniem głównego ekonomisty PKO BP Piotra Bujaka "tak gwałtownego osłabienia strony podażowej rynku mieszkaniowego nie było nigdy".

Załamanie na rynku nieruchomości. "Sami deweloperzy mają problem ze zdobyciem kredytu"

Z kraju

Załamanie na rynku nieruchomości. "Sami deweloperzy mają problem ze zdobyciem kredytu"

21 września 2022, 16:04

Z kraju

Autor:
kris/dap
Źródło:
PAP

W nadchodzących dniach w wielu miejscach kraju niebo zasnują chmury, z których popada deszcz. Nie zabraknie jednak i pogodnych chwil. Spokoju w pogodzie dostarczy nam antycyklon, czyli wyż, Stefan. Za jego sprawą w Polsce będzie też chłodno.

Antycyklon Stefan niesie chłód. Na horyzoncie widać jednak ocieplenie do 20 stopni

Pogoda

Antycyklon Stefan niesie chłód. Na horyzoncie widać jednak ocieplenie do 20 stopni

21 września 2022, 17:20

Pogoda

Autor:
anw
Źródło:
tvnmeteo.pl

Profil TVN24 w sierpniu był ponownie najpopularniejszym kontem medialnym na Facebooku - podaje Instytut Badań Internetu i Mediów Społecznościowych. Jak dodano, profil stacji od dawna jest liderem zestawienia.

TVN24 najpopularniejszy wśród mediów na Facebooku. Dziękujemy!

Z kraju

TVN24 najpopularniejszy wśród mediów na Facebooku. Dziękujemy!

21 września 2022, 11:57

Z kraju

Autor:
red.
Źródło:
TVN24 Biznes

W czwartek za brak biletu w komunikacji miejskiej nikt nie dostanie mandatu. Tego dnia przypada bowiem Europejski Dzień bez Samochodu. Bezpłatnie będzie można wsiąść do autobusów, tramwajów, metra, a także pociągów.

Autobusy, tramwaje, pociągi i metro za darmo. W czwartek Europejski Dzień bez Samochodu

Najnowsze

Autobusy, tramwaje, pociągi i metro za darmo. W czwartek Europejski Dzień bez Samochodu

20 września 2022, 13:16
Aktualizacja: 21 września 2022, 18:16

Najnowsze

Aktualizacja:
Autor:
mg/b
Źródło:
PAP

Przepisy dokładnie określają, jaka temperatura musi być w klasie, by zajęcia w szkole mogły się odbywać. Znaczne podwyżki cen węgla oraz problemy z jego dostępnością sprawiły, że rośnie ryzyko zamykania szkół w okresie jesiennym i zimowym.

Jaka temperatura musi być w klasie? Prawo określa, przy ilu stopniach lekcje w szkole trzeba odwołać

Polska

Jaka temperatura musi być w klasie? Prawo określa, przy ilu stopniach lekcje w szkole trzeba odwołać

21 września 2022, 14:08

Polska

Autor:
jdw//az
Źródło:
ISAP, tvn24.pl,

Piotr Kraśko został skazany przez Sąd Rejonowy w Ostrołęce na karę grzywny w wysokości 100 tysięcy złotych za prowadzenie samochodu bez uprawnień. Prezes sądu Waldemar Ustaszewski poinformował, że wyrok jest nieprawomocny. "Nigdy nie powinienem prowadzić bez prawa jazdy. Bardzo żałuję tego, co zrobiłem i bardzo, bardzo przepraszam" - napisał Kraśko w oświadczeniu.

Decyzja sądu ws. Piotra Kraśki. "Bardzo żałuję tego, co zrobiłem i bardzo, bardzo przepraszam"

Polska

Decyzja sądu ws. Piotra Kraśki. "Bardzo żałuję tego, co zrobiłem i bardzo, bardzo przepraszam"

21 września 2022, 20:07

Polska

Autor:
red.
Źródło:
tvn24.pl

Frank szwajcarski w środę około godziny 16.30 przebił granicę 5 złotych. To pierwsza taka sytuacja od stycznia 2015 roku. Więcej trzeba też zapłacić za dolara amerykańskiego i euro. - Mamy kilka czynników, które wpływają na to, co się dzieje na walutach. Takim świeżym tematem jest kolejna zmiana sytuacji za naszą granicą i informacje o częściowej mobilizacji w rosyjskim społeczeństwie - mówił na antenie TVN24 dr Przemysław Kwiecień, główny ekonomista XTB. - Druga kwestia jest taka, że znowu notowania euro względem dolara spadły poniżej parytetu - dodał.

Frank szwajcarski najdroższy od ponad 7 lat. Przebił psychologiczną granicę

Rynki

Frank szwajcarski najdroższy od ponad 7 lat. Przebił psychologiczną granicę

21 września 2022, 9:58
Aktualizacja: 21 września 2022, 16:39

Rynki

Aktualizacja:
Autor:
mp,mb/ams
Źródło:
PAP, TVN24 Biznes

Niemcy skonfiskowały do tej pory rosyjskie aktywa o wartości blisko 5 miliardów euro - wynika z szacunków tygodnika "Spiegel". Chodzi między innymi o nieruchomości oraz jachty. Niemiecka policja w środę rano przeszukała 24 nieruchomości, powiązane z obłożonym zachodnimi sankcjami, bliskim Władimirowi Putinowi rosyjskim oligarchą Aliszerem Usmanowem.

Ile rosyjskich aktywów zamroziły Niemcy? Są nowe szacunki

Ze świata

Ile rosyjskich aktywów zamroziły Niemcy? Są nowe szacunki

21 września 2022, 19:26

Ze świata

Autor:
mb
Źródło:
PAP

Minister finansów Magdalena Rzeczkowska stwierdziła, że inflacja jest teraz w najwyższym swoim punkcie. Dodała, że budżet krajowy ma się dobrze, a jego realizacja przebiega zgodnie z planem. Podkreśliła, że resort finansów dysponuje większymi środkami niż przed rokiem.

Kiedy szczyt inflacji? Minister finansów komentuje

Z kraju

Kiedy szczyt inflacji? Minister finansów komentuje

21 września 2022, 21:54

Z kraju

Autor:
kris
Źródło:
PAP