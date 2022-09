Анджей Дуда: війна в Україні - це не регіональний конфлікт, це вогнище глобальної пожежі

czytaj dalej

W "Kropce nad i" zaproszeni do studia goście - posłanka Magdalena Biejat i senator Michał Kamiński - komentowali reportaż TVN24 o kobiecie, która w 30. tygodniu ciąży dowiedziała się, że jej dziecko nie ma czaszki. - To jest wstrząsający materiał. Powinni go zobaczyć zwłaszcza przedstawiciele konserwatywnej strony sceny politycznej, ponieważ mamy do czynienia z lekarzem, który uważa, że może decydować za kobietę - mówiła Biejat. - Bardzo dobrze, że takie reportaże powstają, bo one tę całą gadkę o życiu, o różnych pięknych sprawach, sprowadzają do bardzo konkretnych rzeczy: my możemy się przekonać, co oznacza w życiu konkretnych ludzi w konkretnych sytuacjach, takie bezduszne traktowanie kobiet - dodał Kamiński.