Анджей Дуда: війна в Україні - це не регіональний конфлікт, це вогнище глобальної пожежі

- Війна в Україні – це не регіональний конфлікт, це вогнище глобальної пожежі. Ця війна зачепить як нашу, так і ваші країни - заявив президент Анджей Дуда під час загальних дебатів 77-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у вівторок в Нью-Йорку.

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Президент Анджей Дуда бере участь у загальному засіданні 77-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН. Під час свого виступу, який відбувся в Нью-Йорку в ніч із вівторка на середу, він сказав: "Рік тому я виступав тут як президент 38-мільйонної країни. Сьогодні я стою на цій трибуні, усвідомлюючи, що, за різними даними, в моїй країні, в Польщі, зараз проживає понад 40, а дехто каже навіть 41 мільйон людей'.

- Ці додаткові два чи навіть три мільйони - це переважно біженці з України, наші сусіди, - додав він. Дуда наголосив, що українці в Польщі "рятуються від війни, смерті та неволі під російською окупацією" після нападу Росії на Україну.

- Ця війна, яка триває вже сім місяців, спричинена російським вторгненням, це війна, в якій Росія не обмежується боями з українською армією. Російські війська вбивають мирних жителів і примусово переселяють їх на свою територію, - наголосив він.

Президент заявив, що російські війська знищують українські міста, пам'ятки, школи, дитсадки, лікарні, сільськогосподарські посіви та природне середовище. - Буквально знищують все, чим не можуть заволодіти або пограбувати», - додав він.

Andrzej Duda: Rosja niszczy wszystko, czego nie może przejąć albo nie może zrabować TVN24

Анджей Дуда: війна в Україні є вогнищем глобальної пожежі

Анджей Дуда зазначив, що війна в Україні матиме наслідки для всього світу.

- Це не просто регіональний конфлікт. Війна Росії проти України є вогнищем глобальної пожежі. Ця війна торкнеться і нашої, і ваших країн, якщо цього досі не сталося, - наголосив він.

Польський президент зазначив, що одним із найтрагічніших глобальних наслідків російської агресії є продовольча криза та примара голоду, яка нависла над значною частиною світу.

- З самого початку вторгнення Росія свідомо і цинічно знищує посіви та сільгосптехніку, а саме вторгнення радикально скоротило український врожай. Дані, які ми отримали, чітко говорять: Росія окупувала орні землі, які становлять 22 відсотки всіх сільськогосподарських угідь в Україні, підкреслив Дуда.

Анджей Дуда під час загальних дебатів 77-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН JASON SZENES/PAP/EPA

- П'ята частина землі, яка є житницею багатьох країн поза Європою; землі, на якій вирощують майже 30 відсотків світового об'єму озимих зернових, цього сезону раптом не дала врожаю або її посіви були розграбовані, - зазначив Дуда, нагадавши, що Україна є одним із найважливіших у світі виробників продовольства.

- За обережними підрахунками, лише цього року через війну український урожай скоротиться на 35 відсотків. Понад третину житниці значної частини світу знищено російською агресією. Хто від цього постраждає? Ті, хто найбільше потребує. Це економічна зброя, це продовольча зброя, спрямована переважно на Африку та Близький Схід, - сказав він.

- Я досить давно в політиці, щоб не сумніватися в тому, що це цілеспрямована політика Росії. За різними оцінками, через війну в Україні кількість людей, які страждають від хронічного голоду, цього року у світі збільшиться приблизно на 47 мільйонів осіб. Знову ж таки: особливо в Африці та на Близькому Сході, - додав президент.

Duda: wypowiedzi strony rosyjskiej podważają zawarte porozumienia TVN24

Ключові угоди, підписані Росією та Україною з Туреччиною та ООН

Дуда заявив, що "міжнародне співтовариство зобов'язане не допустити аби хтось в 21 столітті свідомо і цинічно запроваджував - як Сталін у 1930-х роках - штучний голод в ім'я досягнення своїх політичних цілей".

У цьому контексті, на його думку, ключовими залишаються угоди, підписані Росією та Україною з Туреччиною та ООН 22 липня в Стамбулі, які спрямовані на розблокування морського шляху для експорту мільйонів тонн українського зерна через Чорне море.

- Сьогодні ми всі маємо бути на сторожі виконання цих домовленостей та зобов’язань всіма сторонами. Тим більше мене турбують дедалі частіші заяви російської сторони, які підривають укладені домовленості», - підкреслив він.

- Найвищого осуду заслуговують і такі дії, як обстріл Росією Одеського морського порту, який відбувся менш ніж за 24 години після підписання угод. Як міжнародне співтовариство, ми маємо негайно реагувати на подібні інциденти подальшими санкціями та новими пакетами допомоги Україні, яка захищається, - наголосив Дуда.

Całe przemówienie Andrzeja Dudy w debacie generalnej 77. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ TVN24

Президент зазначив, що Польща, як сусід України, разом із партнерами з Європейського Союзу бере участь у діяльності, спрямованій на сприяння експорту українського зерна ще й наземним шляхом.

- Ми зробимо все, щоб достукатися до тих, хто в потребі -, зокрема в Африці, Азії, Південній Америці та скрізь, де це буде потрібно, щоб люди могли вижити, – запевнив він.

- Перед лицем протиправних дій з боку Росії ми маємо вчитися на цьому на майбутнє. Треба пам’ятати про норми міжнародного права та про можливість притягнення винних до відповідальності, – сказав президент.

Він визнав, що має серйозні сумніви чи норми міжнародного права є достатньою відповіддю на величезну шкоду, завдану природному середовищу та світовим продовольчим ресурсам.

- Саме в цьому контексті я вбачаю необхідність розробки каральних механізмів, які в майбутньому дозволять притягнути до відповідальності винних у порушенні міжнародного права. Той, хто свідомо знищує врожай у житниці світу, повинен знати, що його будуть переслідувати за це до кінця життя, - заявив Дуда.

- З цього місця я хотів би підтримати всі існуючі та нові ініціативи, які гарантуватимуть, що ті, хто позбавляє мільйони людей права на їжу та руйнує довкілля, більше не залишатимуться безкарними. Польща хоче брати активну участь у їхній роботі, - заявив президент.

Andrzej Duda: nie wolno nam okazywać zmęczenia wojną TVN24

Анджей Дуда: ми не повинні демонструвати втому від війни

Президент зазначив, що напад Росії на Україну є де-факто агресією проти всього світу, і що будь-яка агресія вимагає багатовимірної міжнародної відповіді, рішучої та без вагань.

На його думку, необхідно посилити тиск на Росію та її посіпаку, тобто режим Лукашенка в Білорусі.

- Доцільність співпраці з цими урядами має бути глибоко осмислена. В тому числі міжнародними організаціями. Для business as usual вже нема місця - заявив Дуда.

Він нагадав, що польський кордон перетнули майже 6 мільйонів українських біженців.

- Наші громадяни прийняли у власні домівки сотні тисяч біженців. Так, можливо, багатьом із вас важко повірити, але незважаючи на те, що до нашої країни прибуло 6 мільйонів біженців з України і, за нашими оцінками, близько 2 мільйонів зараз перебувають у Польщі, нам не довелося будувати жодного табору для біженців. У Польщі в наметах ніхто не живе. Усі вони знайшли гідний притулок у будинках і спеціально підготовлених для них місцях, - сказав він.

- Не можна забувати про тих, хто страждає, - наголосив президент, зазначивши, що шість місяців російської агресії проти України спричинили найбільшу гуманітарну кризу в Європі з часів Другої світової війни.

Він закликав збільшити допомогу цивільноиу українському населенню, гуманітарні потреби якого значно перевищують кошти, які надають зараз.

- Ми не повинні, міжнародна спільнота не повинна демонструаати втому від війни. Ми мусимоі допомагати. Мусимо підтримувати, - додав він.

- Ми повинні разом працювати над такою програмою дій у сфері економічного та соціального розвитку, щоб дати людям надію, що світ може бути кращим і більш солідарним, незважаючи на те, що сьогодні він настільки вражений війнами, наслідками пандемій і стихійних лих. Польща хоче спільно створити таку програму в тому числі тут, на форумі ООН, наприклад, у рамках роботи Економічної та соціальної ради, - повідомив він.

"Сьогодні жертвою є Україна, завтра нею може стати будь-яка країна світу"

- Дуже добре, що ми справляємося із завданням щодо України, що залишилися єдиними і підтримали жертву, а не агресора. Але не будемо впадати в милування собою. Недавній візит до Африки змусив мене ще більше усвідомити те, про що я раніше й сам думав, - сказав він.

- Чи були ми такими ж рішучими під час трагедій Сирії, Лівії та Ємену? Хіба за останні кілька десятиліть ми не оминули трагедію Демократичної Республіки Конго, війни на Африканському Розі? Чи надаємо ми, засуджуючи вторгнення в Україну, однакове значення боротьбі з найманцями, які дестабілізують Сахель і загрожують багатьом африканським державам? - ставив запитання Дуда.

За словами президента, урок цієї війни полягає в тому, що якщо Об'єднані Нації справді єдині, відповідь на будь-яке порушення міжнародного права має бути однаковою - сильною та принциповою.

- Бо світ - система сполучених посудин. Сьогодні жертвою є Україна, але якщо російський імперіалізм переможе, завтра нею може стати будь-яка країна світу. Хтось інший буде нищити чужі поля і виганяти мирних жителів з домівок. Ми не повинні цього допустити, - наголосив президент.

Анджей Дуда під час 77-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН

Дуда: Росія винна Україні воєнні репарації

- Росія винна Україні воєнні репарації, які їй доведеться сплатити. Немає справедливості без компенсації. Це стосується будь-якої країни, яка плюндрує іншу країну. Це вірно для сьогоднішнього дня, але це також справедливо для незавершених справ минулого. Я кажу це як польський президент. Президент Польщі, яка так сильно постраждала від Другої світової війни, - сказав він.

Він запевнив, що Польща не припинить дій, спрямовані на притягнення Росії до відповідальності за порушення міжнародного права як на державному, так і на індивідуальному рівнях.

- Цю війну треба завершити так, щоб агресор заплатив за завдані збитки, за завдані кривди, - сказав він.

Дуда високо оцінив роботу Комісії з міжнародного права спрямовану на підготовку проекту Конвенції про попередження злочинів проти людяності та покарання за них.

- Давайте використаємо всі свої компетенції та можливості, щоб винні були засуджені та покарані. Ми вже працюємо з Міжнародним кримінальним судом і Міжнародним судом ООН, щоб знайти найефективніші шляхи виявлення та притягнення до відповідальності винних, - повідомив він.

Президент також звернув увагу на неймовірну мужність України та закликав усі країни ООН не бути байдужими до героїзму та цілковитої рішучості у боротьбі за свободу.

- Не будьмо більше байдужими до жодної нації, яка захищається від тиранії та зневаги до людини. Тому що така нація завжди захищає від них все людство, - сказав він.

Президент Дуда нагадав, що у 1945 році лідери наших держав - засновниць Організації Об’єднаних Націй проголосили побудову світу, заснованого на діалозі, такого, що противиться застосуванню неприкритої та грубої сили.

- Не забуваймо про цю спадщину і не допускаймо трагедій, подібних до тих, які пережив світ у ХХ столітті, - додав він.

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Autor:Ред.

Źródło: PAP