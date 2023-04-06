Анджей Дуда в Королівському замку: разом посилаємо чітке повідомлення Москві: вам не вдасться нас посварити

6 kwietnia 2023, 11:03
Autor:
Ред.
Źródło:
TVN24
Duda: wysyłamy dzisiaj wspólny sygnał: nie uda wam się nas podzielić
Duda: wysyłamy dzisiaj wspólny sygnał: nie uda wam się nas podzielićTVN24
wideo 2/22
TVN24Duda: wysyłamy dzisiaj wspólny sygnał: nie uda wam się nas podzielić

- Підтримка вільної, незалежної України була, є і буде поза політичними суперечками в нашій країні. Я в цьому впевнений, - сказав президент Анджей Дуда у дворі Королівського замку. Він наголосив, що разом із президентом України Володимиром Зеленським вони посилають "спільний чіткий меседж Москві". - Вам не вдасться нас посварити. Ви не зможете нас розділити, більш ніколи! - наголосив він і додав, поляки та українці "мають велику історію, велику культуру, але й велике, чудове майбутнє перед собою".

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Після 19:00 у дворі Королівського замку відбулася спільна промова президентів Польщі та України Анджея Дуди та Володимира Зеленського. Тривала майже годину.

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Першим виступив Анджей Дуда. Він нагадав про розмову з президентом України напередодні агресії Росії проти України, у лютому минулого року в Києві. За його словами, він чув від українського лідера, що вони можуть більше не зустрітися. 

- Я відповів: "Володимире, ми ще багато разів побачимось. На Польщу завжди можеш розраховувати. Злставайтесь з Богом". Так воно і сталося. Понад 400 днів Україна героїчно захищається, а ми, поляки, дотримали свого слова. На Польщу завжди можете розраховувати, - наголосив Дуда.

Він додав, що "надзвичайно пишається" тим, що приймає Зеленського в столиці. 

- Сьогодні тебе вітає вся Польща, тебе вітають поляки, вітають тебе українці, твої земляки, які є нашими гостями. Ми раді, що ти з нами, - звернувся він до українського президента. 

- Ми дуже раді, що з нами також перша леді України Олена Зеленська. Шановна Олено, я схиляю голову перед усіма мужніми українками - матерями, дружинами, але й вдовами, - додав Дуда.

- З нами сьогодні хоробрий лідер, який не залишив свою країну, столицю своєї країни, навіть коли війська окупантів були на її околицях. Лідер, який своєю мужністю надихнув свою націю на героїчний захист, який надихнув увесь світ підтримати Україну, що бореться, який виступив проти російської брехні та дезінформації та який показав світові правду про російську агресію, - заявив президент.

Prezydent Duda do Zełenskiego: na Polskę zawsze możecie liczyć
Prezydent Duda do Zełenskiego: na Polskę zawsze możecie liczyćTVN24

"Підтримка України була, є і буде в нашій країні поза політичними суперечками"

Анджей Дуда зазначив, що "попереду ще довгий шлях, поки ця війна буде розв’язана та закінчена". 

- Україні потрібна підтримка, їй потрібні подальші поставки сучасного озброєння. Польща була і є одним із лідерів цієї підтримки. Ми чудово знаємо, що той, хто захищає свій дім, хто захищає свою Батьківщину, свої міста і села, своїх громадян, потребує допомоги негайно і не має часу чекати. Тому ми намагаємося якнайшвидше забезпечити Україну всім необхідним, - сказав він.

- Підтримка вільної, незалежної України була, є і буде в нашій державі поза політичними суперечками. Я впевнений в цьому. Незалежно від того, праві чи ліві партії правлять, - зазначив президент. Ці його слова присутні зустріли оплесками. 

- Так було під час Помаранчевої революції, коли тодішній президент Польщі Олександр Кваснєвський був одним із лідерів підтримки України. Так було і за президентства Лєха Качинського, і зрештою під час Революції Гідності, коли вашу боротьбу на Майдані одностайно підтримали представники як тодішніх правлячих партій, так і опозиції. Так є сьогодні, (...) так буде і в майбутньому, - заявив президент.

Na placu Zamkowym zgromadzili się Polacy i Ukraińcy

"У годину випробувань ми подали руку нашим братам»

За його словами, "у годину випробування ми, поляки, подали руку нашим братам у біді". 

- Ми відкрили свої серця й одразу поспішили на допомогу, приймаючи в домівки сусідів, які втікали від війни, допомагали з транспортом, організовували збори, благодійні акції, дарували подарунки та везли їх в Україну - найбільш нужденним. І ми це робимо весь час, по сьогоднішній день", - сказав Дуда.

Він наголосив, що до допомоги залучені польська держава, органи місцевого самоврядування, неурядові організації, церкви, "але перш за все залучені мільйони польок та поляків".

- Польща в усьому світі відома великим рухом "Солідарність", який об’єднав мільйони людей, які мужньо протистояли злу, який змінив новітню історію світу, сприяючи падінню комунізму. Ми надзвичайно пишаємося тією "Солідарністю", - наголосив він. 

- Але після початку війни ми показали, що Солідарність - це не лише велична історія, а Солідарність живе в нас. Сьогодні ми однаково пишаємося другою, великою хвилею солідарності. Солідарності з Україною та українським народом, - сказав Дуда.

Анджей Дуда під час виступу в Королівському замкуPAP/Radek Pietruszka

Він підкреслив, що не було б ні "Солідарності", ні падіння комунізму, ні свободи без Івана Павла ІІ, який був, як він наголосив, також великим поборником миру та польсько-українського єднання.

- Прислухаймося ще раз до його слів: "Настав час відірватися від цього болісного минулого! (...) Нехай прощення - дароване й отримане - розливається, як благодійний бальзам, у кожному серці. Нехай кожен буде готовий поставити вище те, що об’єднує, а не те, що роз’єднує, щоб разом будувати майбутнє, засноване на взаємній повазі, братерській єдності, братерській співпраці та справжній солідарності", - процитував Папу президент.

- Це велике завдання, яке поставив перед нами святий Іван Павло ІІ, і ми його сьогодні виконуємо. Великі нації у найважливіші моменти історії - а ми перебуваємо в такий момент - здатні подолати найбільші розбіжності між ними і разом дивитися в майбутнє, - наголосив він.

Дуда та Зеленський у Королівському замку

"Ми сьогодні разом спрямовуємо до Москви чітке послання"

 - Ми великі нації. Ми - поляки і українці. У нас велика історія, велика культура, але й велике майбутнє, - відзначив президент.

- Тому ми не боїмося говорити навіть на найскладніші теми нашої історії. Ми показали це нашим спільним візитом до Львова - на цвинтар Львівських орлят і Січових стрільців. На основі правди та взаємної довіри ми будуватимемо відносини між нашими народами, - запевнив Анджей Дуда.

Він також сказав, що "поляків і українців пов'язує багато століть спільної історії". 

- Чудової, але в багатьох моментах також надзвичайно важкої, надзвичайно болісної. Ми навзаєм зробили багато помилок, за що заплатили надзвичайно високу ціну. Загарбники та окупанти часто намагалися нас зіштовхнути, налаштувати один проти одного за принципом "розділяй і володарюй", - зазначив він.

- Сьогодні вони так само намагаються лякати поляків українцями, а українців - поляками. Але я глибоко вірю, що їм це не вдасться. Тому разом ми сьогодні посилаємо чіткий меседж Москві, Кремлю: ви нас не посварите. Ніколи більше розділити нас не вдасться! - заявив президент.

Duda do Zełenskiego: jesteś bohaterem wolnego świata i wielkim przyjacielem Polski
Duda do Zełenskiego: jesteś bohaterem wolnego świata i wielkim przyjacielem PolskiTVN24

"Ні про які переговори за спиною українців нема мови"

Дуда наголосив, що свобода, суверенітет, територіальна цілісність, демократія та солідарність є фундаментальними цінностями для вільного світу. 

- Але вільний світ має щодня доводити, що вони щось означають, що це не порожні слова. Я говорю про це сьогодні не випадково. Тому що в багатьох країнах після більш як чотирьохсот днів війни зростає втома і нехіть, - сказав він.

Президент зазначив, що 'є спокуса, підживлювана, до того ж, ​​російською пропагандою та дезінформацією, за всяку ціну якнайшвидше домогтися припинення вогню, а отже, укласти невигідний для України мир з Росією, який, по суті, полягатиме в тому, що Росія і надалі зайиатиме українські землі, які зараз окупує.

- Ми не погоджуємося з цим! Політика поступок і підпорядкування Росії та Володимиру Путіну, яку роками проводили багато європейських лідерів, принесла отруйні плоди. Варто нагадати, що результатом є сьогоднішня агресія і тисячі невинних жертв, - наголосив він.

Президент заявив, що тільки Україна має право вирішувати яким має бути її суверенітет і на яких умовах вона буде вести мирні переговори. 

- Єдина умова, яку світові лідери мають вимагати від Росії - це повне виведення російських військ з території України. Повний вихід за межі міжнародно визнаних кордонів України. Ні про які переговори за спиною українців нема мови, - заявив він.

- Якщо хтось на світі таке скаже, якщо заведе таку розмову, я відповідаю: ти був у Бучі? Був в Бородзянці? Був в Ірпені? Ти не був. Тоді поїдь туди. Поїдь і скажи людям, чиї близькі були вбиті, катовані, зґвалтовані, скажіть їм прямо в очі, що жертви їхніх близьких, їхні страждання не мали значення. Що все буде як раніше. Отже кажу вам: так не може бути і не буде, - запевнив Дуда.

Україна, як він додав, "обиратиме власну долю сама - зараз і завжди". - А ми, як сусіди стоятимемо на варті цього, - заявив він.

"Ми мусимо стояти поруч з Україною. Ми маємо продовжувати її підтримувати"

Дуда зазначив, що "звідси, з Варшави, з Польщі сьогодні лунає заклик до світу: ми повинні стояти поруч з Україною". Ми повинні продовжувати підтримувати її у військовому, економічному та гуманітарному планах. Маємо бути послідовними в цьому. Ми не можемо в цьому сумніватися", - сказав він.

- То є наш борг перед жертвами цієї варварської агресії. Сьогодні Україні потрібна віра всього вільного світу в її перемогу. Ми, поляки, віримо, що Україна захиститься від російської агресії. Що мільйони її громадян зможуть повернутися до своїх домівок, які ми, як Захід, допоможемо відбудувати. Що Україна приєднається до Європейського Союзу та трансатлантичної спільноти. Ми віримо в вас. У вашу перемогу,! - запевнив Дуда.

Президент завершив свою промову першими словами гімнів Польщі та України та вигукнув: - Хай живе незалежна Україна! Хай живе вільна Польща!

Całe przemówienie Andrzeja Dudy na Zamku Królewskim w Warszawie
Całe przemówienie Andrzeja Dudy na Zamku Królewskim w WarszawieTVN24
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Autor:Ред.

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Paweł Supernak

Tagi:
Andrzej Duda
Wołodymyr Zełenski
Polska
Ukraina
Wojna w Ukrainie
Raporty:
Atak Rosji na Ukrainę
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red.
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Źródło:
Reuters

Ojciec ośmioletniego chłopca odwiedził go w poniedziałek i powiadomił służby, że syn z obrażeniami ciała leży w łóżku - wynika z informacji policyjnych. Chłopiec trafił do szpitala, gdzie stwierdzono nieleczone dotąd obrażenia: oparzenia głowy, tułowia i kończyn, powstałe około tygodnia wcześniej oraz złamania powstałe w ciągu ostatniego miesiąca. Ojczym dziecka usłyszał w środę zarzut usiłowania zabójstwa. Podejrzany jest też o znęcanie się nad pasierbem. Matka chłopca miała w tym pomagać mężowi. Oboje zostali wieczorem aresztowani na trzy miesiące.

Ośmiolatek w ciężkim stanie w szpitalu, jest cały poparzony. Zarzuty i areszt dla matki i ojczyma

Ośmiolatek w ciężkim stanie w szpitalu, jest cały poparzony. Zarzuty i areszt dla matki i ojczyma

5 kwietnia 2023, 9:12
Aktualizacja: 5 kwietnia 2023, 22:27
Aktualizacja:
Autor:
mag/
tam,
adso
Źródło:
tvn24.pl, PAP

Nadmierne spożycie cukru znacząco zwiększa ryzyko wystąpienia co najmniej 45 chorób lub objawów - ostrzegają naukowcy. Analiza dotychczasowych badań wykazała, że cukier wiąże się nie tylko z takimi chorobami jak cukrzyca i otyłość, ale też m.in. z udarami, zawałami serca, nowotworami czy depresją.

Naukowcy: nadmierne spożycie cukru znacząco zwiększa ryzyko aż 45 chorób

Naukowcy: nadmierne spożycie cukru znacząco zwiększa ryzyko aż 45 chorób

6 kwietnia 2023, 11:00
Autor:
pb//mm
Źródło:
WHO, CNN, BMJ

Ewa Skibińska w rozmowie z "Wysokimi Obcasami" opowiedziała o uzależnieniu alkoholowym, z którym zmagała się przez wiele lat. - Samo picie, nie ukrywajmy, było od zawsze. W teatrze też w pewien sposób było dozwolone. Nawet o poranku znalazła się małpka w torebce - wyznała aktorka.

Ewa Skibińska o uzależnieniu od alkoholu. "Był pobudzaczem, czułam się odważniejsza i bardziej twórcza"

Ewa Skibińska o uzależnieniu od alkoholu. "Był pobudzaczem, czułam się odważniejsza i bardziej twórcza"

5 kwietnia 2023, 15:13
Autor:
kgo//mro
Źródło:
"Wysokie Obcasy"

Upadła w kuchni w czasie rozmowy przez telefon. W szpitalu lekarze odkryli w głowie 31-latki pocisk. Zmarła niecałą dobę później. Śledczy tydzień ustalali, co wydarzyło się w domu w niewielkiej włoskiej miejscowości Ariano nel Polesine.

Kobieta postrzelona w głowę w swoim domu. Policja: doszło do nieszczęśliwego wypadku

Kobieta postrzelona w głowę w swoim domu. Policja: doszło do nieszczęśliwego wypadku

5 kwietnia 2023, 17:10
Autor:
ww/kab
Źródło:
RAI, Rovigo in Diretta, Today.it

Zdaniem prokuratury dwie lekarki z Lublina naraziły pacjentkę na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, bo niewłaściwie oceniły jej stan i nie przyjęły jej do szpitala. Kobieta zgłosiła się do medyków z utrzymującą się gorączką oraz opryszczką wokół ust. Po wykonaniu badań została odesłana do domu. Później okazało się, że miała opryszczkowe zapalenie mózgu. Po kilku dniach zmarła. 

Zgłosiła się z gorączką i opryszczką. Po badaniach wypisano ją do domu, po kilku dniach zmarła. Lekarki oskarżone

Zgłosiła się z gorączką i opryszczką. Po badaniach wypisano ją do domu, po kilku dniach zmarła. Lekarki oskarżone

5 kwietnia 2023, 15:26
Autor:
tm/
tam
Źródło:
PAP

Policjanci odnaleźli na zboczu wzgórza Vulcanello podejrzanie wyglądającą torbę - informuje biuro prasowe karabinierów z północnej Sycylii. W środku znajdowały się paczki z narkotykami o łącznej wadze 42 kilogramów.

Włochy. Torba porzucona na zboczu wulkanu. Jej zawartość mogła być warta miliony euro

Włochy. Torba porzucona na zboczu wulkanu. Jej zawartość mogła być warta miliony euro

5 kwietnia 2023, 17:53
Autor:
ww
Źródło:
carabinieri.it, Corriere della Sera, Giornale di Sicilia

Syryjczyk Ryyan Alshebl wygrał wybory nowego burmistrza liczącej 2,5 tysiąca mieszkańców gminy Ostelsheim w Badenii-Wirtembergii. 29-latek, który przybył do Niemiec jako uchodźca w 2015 roku, zdobył 55,41 procent głosów i pokonał dwóch kandydatów urodzonych w Niemczech.

Syryjski uchodźca wybrany burmistrzem w Niemczech. Do Europy dopłynął na pontonie

Syryjski uchodźca wybrany burmistrzem w Niemczech. Do Europy dopłynął na pontonie

6 kwietnia 2023, 9:00
Autor:
jjk//mm
Źródło:
CNN, The Guardian, SWR

Wielkanoc zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nią czas przygotowywania świątecznych potraw. Po jaki majonez sięgnąć, by były one nie tylko smaczne, ale i zdrowe? Jak analizować treść etykiet spożywczych dostępnych na rynku sosów? Czy majonezy "light" i wegańskie mają dobre składy? Na nasze pytania odpowiada dietetyk Justyna Marszałkowska-Jakubik.

Który majonez jest najlepszy? Ekspertka oceniła skład popularnych sosów

Który majonez jest najlepszy? Ekspertka oceniła skład popularnych sosów

5 kwietnia 2023, 16:20
Autor:
jdw//az
Źródło:
wiadomoscihandlowe.pl, www.wijhars.olsztyn.pl, tvn24.pl

Rząd pomijał sygnały płynące z polskich wsi - mówił we "Wstajesz i wiesz" w TVN24 były wicepremier Janusz Piechociński. Rolnicy domagają się między innymi uregulowania kwestii zboża z Ukrainy. - Co z tego, że wicepremier i minister rolnictwa odchodzi, kiedy na stole nie leży skuteczny program naprawienia tej sytuacji - zwracał uwagę były minister gospodarki. W jego ocenie rządzący przespali ostatnie miesiące.

Piechociński: jak można było przejść obok tego obojętnie, udawać, że to się samo naprawi

Piechociński: jak można było przejść obok tego obojętnie, udawać, że to się samo naprawi

6 kwietnia 2023, 9:52
Autor:
mb/ams
Źródło:
TVN24 Biznes

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nadal prowadzi z urzędu postępowanie w sprawie ukarania TVN za emisję reportażu Piotra Świerczka "Siła kłamstwa". Stacja wnosiła o umorzenie postępowania jako bezprzedmiotowego i zapowiadała przesłanie dodatkowych wyjaśnień. Dziś publikujemy szczegółową odpowiedź na zarzuty Antoniego Macierewicza, w tym dokument NIAR, którego do dziś nie opublikowała podkomisja.

Szczegółowa odpowiedź TVN na zarzuty Antoniego Macierewicza w sprawie materiału "Siła kłamstwa". Publikujemy dokumenty, które otrzymał szef KRRiT

Szczegółowa odpowiedź TVN na zarzuty Antoniego Macierewicza w sprawie materiału "Siła kłamstwa". Publikujemy dokumenty, które otrzymał szef KRRiT

1 lutego 2023, 15:11
Autor:
red.
Źródło:
tvn24.pl