Анджей Дуда та Володимир Зеленський зустрілися у Жешуві. Дві години розмови

10 lutego 2023, 13:00
Autor:
Ред.
Źródło:
PAP
Andrzej Duda i Wołodymyr Zełenski spotkali się w Rzeszowie
Andrzej Duda i Wołodymyr Zełenski spotkali się w RzeszowieKancelaria Prezydenta
wideo 2/5
Kancelaria PrezydentaAndrzej Duda i Wołodymyr Zełenski spotkali się w Rzeszowie

Володимир Зеленський, повертаючись із Брюсселя, побував у Жешуві, де зустрівся з президентом Анджеєм Дудою, - повідомив керівник президентського Бюро міжнародної політики Марцін Пшидач. Під час розмови "Зеленський повідомив про свою дипломатичну діяльність за останній час", - сказав він.

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Зустріч президентів відбулася в четвер пізно ввечері в Жешуві і тривала дві години - повідомив Пшидач.

– Президент Зеленський поінформував пана Президента про свою останню дипломатичну активність та про низку зустрічей у Брюсселі та інших європейських столицях. Розмова також стосувалася запланованої подальшої дипломатичної діяльності президента та формування порядку денного напередодні саміту НАТО у Вільнюсі. Наступного тижня президент Анджей Дуда зустрінеться з генеральним секретарем НАТО, тому цей обмін думками та інформацією між президентом Польщі та України в контексті цих заходів є дуже важливим, - сказав президентський міністр.

Володимир Зеленський і Анджей Дуда у ЖешувіKPRP/Marek Borawski

Він додав, що президенти "також говорили поточну ситуацію на фронті та безпекову ситуацію в нашому регіоні, а ще - про необхідність подальших спільних зусиль для забезпечення військової підтримки України у боротьбі з російською агресією". 

- Розмова торкнулася й теми санкцій. Президент Зеленський подякував президенту Дуді за підтримку, яку Польща надає Україні, зокрема за турботу про мільйони українських біженців, - зазначив Пшидач.

Поїздка Зеленського

У четвер у Брюсселі президент України Володимир Зеленський був гостем лідерів ЄС, які зібралися на саміті Європейської ради; він також виступав у Брюсселі в Європейському парламенті. Зеленський подякував за підтримку України та її прагнень - жити в об’єднаній вільній Європі.

Він нагадав, що Росія має широкий спектр засобів, якими намагається впливати на інші держави - від брудних грошей до кібератак.

Перед візитом до Брюсселя Зеленський відвідав Лондон і Париж. У Великій Британії він розмовляв з прем'єр-міністром Ріші Сунаком і був прийнятий королем Карлом III. У столиці Франції він зустрівся з президентом Макроном і канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

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Autor:Ред.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: KPRP/Marek Borawski

Tagi:
Polska
Ukraina
Wojna w Ukrainie
Wołodymyr Zełenski
Andrzej Duda
Raporty:
Atak Rosji na Ukrainę
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Źródło:
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Autor:
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Źródło:
PAP

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Autor:
asty/adso
Źródło:
PAP

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js/adso
Źródło:
dpa, radiosaw.de, "Augsburger Allgemeine", PAP, TVN24

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Cierpisz na "mgłę covidową"? Wojskowi medycy testują nową terapię

Cierpisz na "mgłę covidową"? Wojskowi medycy testują nową terapię

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kz/r
Źródło:
PAP

Hubert Kijek - nasz człowiek na Księżycu - od czwartku przebywa w habitacie LunAres. Przez najbliższe dni reporter TVN24 BiS będzie relacjonował to, jak wygląda życie w symulacji księżycowego środowiska. - Zapowiada się świetna zabawa, ale i dużo nauki - obiecuje Kijek.

"Warszawa, tu baza księżycowa habitat LunAres"

"Warszawa, tu baza księżycowa habitat LunAres"

10 lutego 2023, 7:30
Autor:
kw
Źródło:
TVN24 BiS

Stacja informacyjna TVN24, należąca do globalnego koncernu medialnego Warner Bros. Discovery, była najbardziej opiniotwórczą stacją telewizyjną w Polsce w 2022 roku - wynika z badania Instytutu Monitorowania Mediów (IMM). Na informacje podawane na antenie TVN24 powoływano się prawie 16,3 tysiąca razy.

TVN24 najbardziej opiniotwórczą stacją telewizyjną w 2022 roku. Wyniki badania

TVN24 najbardziej opiniotwórczą stacją telewizyjną w 2022 roku. Wyniki badania

7 lutego 2023, 18:28
Autor:
mb/ToL
Źródło:
TVN24 Biznes

Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej, Polska Akcja Humanitarna, Caritas Polska i Polski Czerwony Krzyż prowadzą zbiórki pieniędzy na pomoc dla ofiar trzęsienia ziemi w Turcji i Syrii. Ambasada Turcji w Polsce przekazała, że w punktach w pięciu miastach Polski można przekazywać pomoc rzeczową.

Trzęsienie ziemi w Turcji i Syrii. Jak pomóc ofiarom

Trzęsienie ziemi w Turcji i Syrii. Jak pomóc ofiarom

6 lutego 2023, 15:18
Aktualizacja: 8 lutego 2023, 15:05
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Autor:
js,
akr
/ prpb
Źródło:
tvn24.pl, PAP

Data premiery piątego odcinka serialu "The Last of Us" została przesunięta z uwagi na niedzielny Super Bowl. Dzięki temu, na platformie streamingowej HBO Max, kolejną odsłonę serii będzie można zobaczyć dwa dni wcześniej niż poprzednie - to jest w nocy z piątku na sobotę. Szczegóły poniżej.  

Uwaga fani "The Last of Us". Już tej nocy premiera kolejnego odcinka

Uwaga fani "The Last of Us". Już tej nocy premiera kolejnego odcinka

6 lutego 2023, 17:11
Aktualizacja: 10 lutego 2023, 9:27
Aktualizacja:
Autor:
jdw//am
Źródło:
HBO, nfl.com

TVN Warner Bros. Discovery i Ringier Axel Springer Polska nawiązują współpracę partnerską przy projekcie Bazy Ekspertek #nieczekam107lat. Projekt wspiera wyrównywanie głosu kobiet i mężczyzn w mediach, oferując bezpłatny dostęp do ekspertek w ponad 30 branżach. Połączenie sił TVN Warner Bros. Discovery i Ringier Axel Springer Polska ma wzmocnić tempo zmian w zakresie wyrównywania głosu kobiet i mężczyzn w mediach w Polsce. 

TVN Warner Bros. Discovery partnerem projektu Baza Ekspertek #nieczekam107lat 

TVN Warner Bros. Discovery partnerem projektu Baza Ekspertek #nieczekam107lat 

2 lutego 2023, 16:56
Autor:
red.

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nadal prowadzi z urzędu postępowanie w sprawie ukarania TVN za emisję reportażu Piotra Świerczka "Siła kłamstwa". Stacja wnosiła o umorzenie postępowania jako bezprzedmiotowego i zapowiadała przesłanie dodatkowych wyjaśnień. Dziś publikujemy szczegółową odpowiedź na zarzuty Antoniego Macierewicza, w tym dokument NIAR, którego do dziś nie opublikowała podkomisja.

Szczegółowa odpowiedź TVN na zarzuty Antoniego Macierewicza w sprawie materiału "Siła kłamstwa". Publikujemy dokumenty, które otrzymał szef KRRiT

Szczegółowa odpowiedź TVN na zarzuty Antoniego Macierewicza w sprawie materiału "Siła kłamstwa". Publikujemy dokumenty, które otrzymał szef KRRiT

1 lutego 2023, 15:11
Autor:
red.
Źródło:
tvn24.pl