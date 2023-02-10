Анджей Дуда та Володимир Зеленський зустрілися у Жешуві. Дві години розмови

Володимир Зеленський, повертаючись із Брюсселя, побував у Жешуві, де зустрівся з президентом Анджеєм Дудою, - повідомив керівник президентського Бюро міжнародної політики Марцін Пшидач. Під час розмови "Зеленський повідомив про свою дипломатичну діяльність за останній час", - сказав він.

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Зустріч президентів відбулася в четвер пізно ввечері в Жешуві і тривала дві години - повідомив Пшидач.

– Президент Зеленський поінформував пана Президента про свою останню дипломатичну активність та про низку зустрічей у Брюсселі та інших європейських столицях. Розмова також стосувалася запланованої подальшої дипломатичної діяльності президента та формування порядку денного напередодні саміту НАТО у Вільнюсі. Наступного тижня президент Анджей Дуда зустрінеться з генеральним секретарем НАТО, тому цей обмін думками та інформацією між президентом Польщі та України в контексті цих заходів є дуже важливим, - сказав президентський міністр.

Володимир Зеленський і Анджей Дуда у Жешуві KPRP/Marek Borawski

Він додав, що президенти "також говорили поточну ситуацію на фронті та безпекову ситуацію в нашому регіоні, а ще - про необхідність подальших спільних зусиль для забезпечення військової підтримки України у боротьбі з російською агресією".

- Розмова торкнулася й теми санкцій. Президент Зеленський подякував президенту Дуді за підтримку, яку Польща надає Україні, зокрема за турботу про мільйони українських біженців, - зазначив Пшидач.

Поїздка Зеленського

У четвер у Брюсселі президент України Володимир Зеленський був гостем лідерів ЄС, які зібралися на саміті Європейської ради; він також виступав у Брюсселі в Європейському парламенті. Зеленський подякував за підтримку України та її прагнень - жити в об’єднаній вільній Європі.

Він нагадав, що Росія має широкий спектр засобів, якими намагається впливати на інші держави - від брудних грошей до кібератак.

Перед візитом до Брюсселя Зеленський відвідав Лондон і Париж. У Великій Британії він розмовляв з прем'єр-міністром Ріші Сунаком і був прийнятий королем Карлом III. У столиці Франції він зустрівся з президентом Макроном і канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

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Autor:Ред.

Źródło: PAP