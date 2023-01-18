Анджей Дуда про стосунки з Володимиром Зеленським. Президент пожартував

18 stycznia 2023, 14:10
Autor:
red.
Źródło:
tvn24.pl
Andrzej Duda zażartował w Davos
Andrzej Duda zażartował w Davos
TVN24
TVN24Andrzej Duda zażartował w Davos

Коли я розмовляю з президентом Володимиром Зеленським, він розмовляє українською, а я розмовляю польською, і ми розуміємо один одного, - сказав президент Анджей Дуда в Давосі. До цього він додав жартівливу вставку, яка перегукується з висловом, відомим у всьому світі як символ непохитного опору українського війська.

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Виступаючи на відкритті виставки про російські воєнні злочини в Україні, яка проходить у рамках Всесвітнього економічного форуму в Давосі, Анджей Дуда розповів про стосунки з Володимиром Зеленським.

- Дуже часто, коли я спілкуюся з президентом Володимиром Зеленським, він говорить українською, а я польською, і ми розуміємо один одного, - сказав президент польською. 

- Особливо в той час, коли ми маємо вирішувати, куди має піти "русский военный корабль", - додав він англійською мовою, викликавши сміх у залі.

Йшлося про події першого дня збройної агресії Росії проти України, коли російський Чорноморський флот атакував невеликий український острів Зміїний у Чорному морі, який захищав лише десяток прикордонників.

Тоді з'явився запис обміну висловлюваннями поміж між атакуючим кораблем та українськими військовими. "Це російський військовий корабель, здавайтеся і складайте зброю. Інакше будемо атакувати", - чути на записі. "Російський військовий корабель, йди на х..!» - відповіли захисники. Малюнки, що ілюструють ці події, були розміщені, зокрема, на українських поштових марках. Фраза також стала українським словом року за версією онлайн-словника .

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Autor:red.

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Radek Pietruszka

Andrzej Duda
Światowe Forum Ekonomiczne Davos
Wołodymyr Zełenski
Ukraina
Wojsko rosyjskie
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Autor:
js/dap
Źródło:
PAP

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Autor:
mjz/dap
Źródło:
TVN24, Reuters

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mb/ToL
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PAP
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Grzegorz
Łakomski
Autor:
Grzegorz
Łakomski
Źródło:
tvn24.pl
Premium

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Autor:
Maciej
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Łukasz
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Źródło:
"Superwizjer" TVN, tvn24.pl

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Autor:
tam,
eŁKa/tok
Źródło:
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Gdy mężczyzna był blisko połowy jezdni, obejrzał się w prawo i zauważył, że do przejścia na dalszym pasie jezdni zbliża się chevrolet. Nie przewidział zagrożenia, bo kierowca zaczął skręcać, ignorując czerwone światło. Pieszy zaczął biec na chodnik, ale nie zdążył. Został potrącony, ma obrażenia głowy i ręki.

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Autor:
mag/
tam
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tvn24.pl

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Autor:
dg/b
Źródło:
tvnwarszawa.pl

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Autor:
FC/tok
Źródło:
TVN 24 Poznań

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Aktualizacja: 18 stycznia 2023, 14:33
Aktualizacja:
Autor:
ads,tas/prpb,
adso
Źródło:
Reuters, PAP, tvn24.pl

W środę w katastrofie śmigłowca pod Kijowem zginął minister spraw wewnętrznych Ukrainy Denys Monastyrski - poinformowała lokalna policja. Łącznie w zdarzeniu zginęło co najmniej 18 osób, a 29 zostało rannych. Denys Monastyrski kierował swoim resortem od półtora roku, trzy tygodnie temu złożył oficjalną wizytę w Polsce. Kim był szef ukraińskiego MSW?

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18 stycznia 2023, 11:12
Autor:
mm
Źródło:
PAP, Hromadske, fakty.com.ua, Odessa Journal, tvn24.pl

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odniósł się do tragicznych wydarzeń w podkijowskich Browarach, gdzie rano spadł helikopter z szefostwem resortu spraw wewnętrznych na pokładzie. "Niech ci, którym odebrano życie tego czarnego poranka, spoczywają w pokoju" - napisał.

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Wołodymyr Zełenski o "czarnym poranku". "To niewyobrażalny ból"

18 stycznia 2023, 12:15
Autor:
akw/kab
Źródło:
tvn24.pl

Po katastrofie helikoptera w Browarach pod Kijowem, w której zginęło 18 osób, w tym szef MSW Denys Monastyrski, płyną kondolencje od przedstawicieli polskich władz. Wyrazy współczucia przekazali prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki, szef MSWiA Mariusz Kamiński, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera, a także szef Państwowej Straży Pożarnej generał brygadier Andrzej Bartkowiak i komendant główny policji generał Jarosław Szymczyk.

Kondolencje przedstawicieli polskich władz po katastrofie pod Kijowem

Kondolencje przedstawicieli polskich władz po katastrofie pod Kijowem

18 stycznia 2023, 11:45
Autor:
mjz
/ prpb
Źródło:
PAP

Pentagon wykorzystuje ogromne, ale mało znane amerykańskie magazyny wojskowe zlokalizowane w Izraelu, aby dostarczać amunicję Ukrainie - poinformował dziennik "New York Times" na podstawie amerykańskich i izraelskich źródeł. Właśnie z tych magazynów do Ukrainy trafi 300 tysięcy pocisków.

Jest porozumienie na linii Izrael-USA. Ukraina dostanie 300 tysięcy pocisków

Jest porozumienie na linii Izrael-USA. Ukraina dostanie 300 tysięcy pocisków

18 stycznia 2023, 12:09
Autor:
akw
/ prpb
Źródło:
PAP, New York Times

Środa jest 329. dniem inwazji zbrojnej Rosji na Ukrainę. Po rosyjskim ataku na wieżowiec w mieście Dniepr, w którym zginęły 44 osoby, 17 osób wciąż pozostaje zaginionych. 12 ciał nie udało się zidentyfikować - powiedziała Natalia Babaczenko, doradczyni szefa obwodu dniepropietrowskiego. Dodała, że ​​liczba rannych wzrosła do 80 osób. W szpitalach pozostaje 25 osób, w tym troje dzieci. Bez dachu nad głową zostało około 400 osób. Rosyjski pocisk przeciwokrętowy Ch-22 uderzył w dziewięciokondygnacyjny blok mieszkalny w sobotę po południu. Jeden z pionów budynku został całkowicie zniszczony. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z i wokół Ukrainy.

Po rosyjskim ataku na Dniepr: 17 osób pozostaje zaginionych, 12 ciał nie zidentyfikowano

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18 stycznia 2023, 5:12
Aktualizacja: 18 stycznia 2023, 14:41
Aktualizacja:
Autor:
red.
Źródło:
PAP, tvn24.pl, Reuters

Ponad 10 tysięcy policjantów i żandarmów, w tym 3,5 tysiąca funkcjonariuszy w samym Paryżu, zostanie zmobilizowanych w czwartek w celu nadzorowania strajków przeciwko reformie emerytalnej - ogłosił w środę szef MSW Francji Gerald Darmanin w wywiadzie dla radia RTL. Minister transportu Clement Beaune przewiduje "piekielny czwartek".

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Szykuje się "piekielny czwartek". Pierwsza taka akcja od 12 lat

18 stycznia 2023, 12:55
Autor:
/ToL
Źródło:
PAP

Z całą pewnością Jacek Kurski nie jest odpowiednią osobą na to miejsce. To nie jest zgodne z interesem Polski, aby taka osoba zasiadała w Banku Światowym - stwierdził w programie "Rozmowa Piaseckiego" na antenie TVN24 Jakub Karnowski, były prezes Polskich Kolei Państwowych oraz były dyrektor wykonawczy w Banku Światowym. Według niego, Kurski nie posiada odpowiednich kwalifikacji, aby objąć takie stanowisko.

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mp/ToL
Źródło:
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18 stycznia 2023, 12:49
Autor:
wac//mm
Źródło:
Guardian, BBC, Insider

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Autor:
dg
Źródło:
PAP

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Autor:
FC/tok
Źródło:
TVN 24 Poznań

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Autor:
kgo//am
Źródło:
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ms/
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PAP, TVN24

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Autor:
Piotr
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Justyna
Suchecka,
Piotr
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Autor:
Justyna
Suchecka,
Piotr
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tvn24.pl
Premium

Prace Zdzisława Beksińskiego, wybitnego polskiego artysty rodem z Sanoka (Podkarpacie), można licytować rzecz 31. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Certyfikowane dzieła - fotografię i rysunek modyfikowany komputerowo - podarowało sanockiemu sztabowi WOŚP Muzeum Historyczne w Sanoku. Nie pierwszy raz.

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ms/
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Kiedy 31. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy? Cel zbiórki, koncerty, sposoby wpłaty

Kiedy 31. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy? Cel zbiórki, koncerty, sposoby wpłaty

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Autor:
wac//mm
Źródło:
WOŚP, tvn24.pl

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Maciej
Zalewski
Źródło:
TVN24

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kw/dd
Źródło:
eurekalert.org, tvnmeteo.pl

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Autor:
js/kab
Źródło:
PAP

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Autor:
mb/ToL
Źródło:
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