Анджей Дуда про стосунки з Володимиром Зеленським. Президент пожартував

Коли я розмовляю з президентом Володимиром Зеленським, він розмовляє українською, а я розмовляю польською, і ми розуміємо один одного, - сказав президент Анджей Дуда в Давосі. До цього він додав жартівливу вставку, яка перегукується з висловом, відомим у всьому світі як символ непохитного опору українського війська.

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Виступаючи на відкритті виставки про російські воєнні злочини в Україні, яка проходить у рамках Всесвітнього економічного форуму в Давосі, Анджей Дуда розповів про стосунки з Володимиром Зеленським.

- Дуже часто, коли я спілкуюся з президентом Володимиром Зеленським, він говорить українською, а я польською, і ми розуміємо один одного, - сказав президент польською.

- Особливо в той час, коли ми маємо вирішувати, куди має піти "русский военный корабль", - додав він англійською мовою, викликавши сміх у залі.

Йшлося про події першого дня збройної агресії Росії проти України, коли російський Чорноморський флот атакував невеликий український острів Зміїний у Чорному морі, який захищав лише десяток прикордонників.

Тоді з'явився запис обміну висловлюваннями поміж між атакуючим кораблем та українськими військовими. "Це російський військовий корабель, здавайтеся і складайте зброю. Інакше будемо атакувати", - чути на записі. "Російський військовий корабель, йди на х..!» - відповіли захисники. Малюнки, що ілюструють ці події, були розміщені, зокрема, на українських поштових марках. Фраза також стала українським словом року за версією онлайн-словника .

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Autor:red.

Źródło: tvn24.pl