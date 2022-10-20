Анджей Дуда поспілкувався з Ебрагімом Раїсі. "Дуже чітка позиція" щодо іранських безпілотників

20 października 2022, 17:37
Autor:
Ред.
Źródło:
PAP
Andrzej Duda na spotkaniu V4
Andrzej Duda na spotkaniu V4TVN24
wideo 2/21
TVN24Andrzej Duda na spotkaniu V4

Президент Анджей Дуда поспілкувався з президентом Ірану Ебрагімом Раїсі. За інформацією, отриманою PAP, він мав донести до іранського очільника "дуже чітку позицію" з приводу повідомлень про продаж безпілотників Росії.

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У понеділок вранці українська влада заявила, що російські війська атакували Київ з використанням іранських безпілотників-камікадзе. Влада Ірану спростовує інформацію про те, що вони передавали Росії військову техніку.

У середу президент Анджей Дуда провів телефонну розмову з президентом Ірану Ебрагімом Раїсі. Як повідомляє Канцелярія Президента, лідери "порушили двосторонні питання та обговорили поточну міжнародну ситуацію".

Згідно з інформацією, отриманою Польським агентством преси, президент Дуда під час розмови висловив "дуже чітку позицію" щодо повідомлень про продаж безпілотників у Росію. - Польща має намір активно протидіяти всім закупівлям зброї Росією, - повідомило джерело в президентській канцелярії.

Питання іранських безпілотників мають винести на засідання Ради Безпеки ООН

Агентство Reuters на основі анонімних дипломатичних джерел повідомило, що США, Британія та Франція планували підняти питання про використання Росією іранських безпілотників у бойових діях в Україні на закритому засіданні Ради безпеки ООН у середу.

Зі свого боку українська влада запросила експертів ООН для розслідування збитих іранських безпілотників, які були застосовані для нападу на цивільні об'єкти в країні. За словами влади в Києві, використання цієї зброї порушує резолюцію Ради Безпеки 2231, прийняту в 2015 році. Документ стосується міжнародної ядерної угоди між Заходом та Іраном і містить пункти, що обмежують можливості Тегерана експортувати і закуповувати передові військові технології, включаючи безпілотники.

Як повідомляє Reuters, представники Вашингтона, Лондона та Парижа також погоджуються, що завезення іранських безпілотників до Росії порушує цю резолюцію.

Дрон-камікадзе Shahed-136STRINGER / Reuters / Forum

Іранські безпілотники-камікадзе, які використовують росіяни

Reuters нагадує, що в серпні Росія почала закуповувати в Ірану безпілотники-камікадзе, масове використання яких на українському полі бою почалося у вересні. Безпілотники Shahed 136 використовують для ураження цивільних цілей та об'єктів критичної інфраструктури практично по всій території країни. Під час обстрілу Києва в понеділок від цієї зброї загинули п'ятеро людей.

"Є багато доказів того, що Іран постачає Росії безпілотники, які використовуються проти військових і цивільних цілей в Україні, і Тегеран бреше про це", - заявила в понеділок речниця Білого дому Карін Жан-П'єр. Державний департамент США пригрозив Тегерану санкціями.

У вівторок агентство Reuters на основі іранських джерел і інформації західних дипломатів повідомило, що 6 жовтня Іран підписав угоду з Росією про надання більшої кількості безпілотників і ракет класу "земля-земля".

Відповідно до резолюції 2231 ембарго на звичайні озброєння щодо Ірану діяло до жовтня 2020 року, але Україна та США вважають, що цей документ містить обмеження на ракети та пов’язані з ними технології, які діють до жовтня 2023 року та можуть включати експорт та закупівлю передових військових систем, таких як безпілотники, - пояснює Reuters.

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Autor:Ред.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: ABEDIN TAHERKENAREH/EPA/PAP

Ukraina
Andrzej Duda
Iran
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Autor:
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Aktualizacja:
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akw
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KS//now
Źródło:
PAP

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Autor:
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Źródło:
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20 października 2022, 11:51
Autor:
Robert
Zieliński,
Grzegorz
Łakomski
Źródło:
tvn24.pl

Policjanci specjalizujący się w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej zatrzymali partnerkę życiową byłego wiceministra i aktualnego europosła PiS Grzegorza Tobiszowskiego - dowiedział się tvn24.pl. Sąd zgodził się z wnioskiem nadzorującego śledztwo prokuratora i aresztował kobietę na trzy miesiące.

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ZIR,
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Istel
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