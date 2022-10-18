Анджей Дуда: після російської агресії кількість людей, які страждають від хронічного голоду, може зрости на 47 мільйонів осіб

18 października 2022, 20:59
Autor:
red.
Źródło:
PAP
Prezydent Duda: bezpieczeństwo żywnościowe jest poważnie zagrożone w efekcie rosyjskiej agresji
TVN24Prezydent Duda: bezpieczeństwo żywnościowe jest poważnie zagrożone w efekcie rosyjskiej agresji

Президент Анджей Дуда, який виступив на Всесвітньому продовольчому форумі в Римі, заявив, що продовольча безпека в світі знаходиться під серйозною загрозою, особливо внаслідок агресії Росії проти України. Він повідомив, що "в результаті кількість людей, які страждають від хронічного голоду, може зрости на 47 мільйонів".

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У своєму виступі на Форумі ООН з питань харчування і сільського господарства (FAO) президент Анджей Дуда зазначив, що продовольча безпека та сталий розвиток у світі знаходяться під серйозною загрозою, особливо, як він сказав, у результаті "керованої імперіалістичною пихою злочинної агресії Росії проти України".

- Дії Росії, її чергові злочини та погрози застосування ядерної зброї проти свого сусіда не просто дедалі більше ізолюють цю країну від решти світу. Їх негативний вплив відчувається не тільки в нашому регіоні, а й у всьому світі, - сказав Дуда.

Дуда: Кількість людей, які страждають від хронічного голоду, може зрости аж на 47 мільйонів

За його словами, дії Росії значно активізували продовольчу кризу у світі, яка зростала, зокрема, внаслідок негативного впливу пандемії COVID-19. Він зазначив, що Росія перешкодила, а потім жорстко обмежила експорт продовольства та сільськогосподарської продукції з України - одного з найважливіших світових виробників.

- За даними Всесвітньої продовольчої програми, напад Росії на Україну, який також підтримує білоруська влада, становить серйозну загрозу продовольчій безпеці не лише українців, а й 345 мільйонів людей у ​​82 країнах. У результаті кількість людей, які страждають від хронічного голоду, може зрости аж на 47 мільйонів - зазначив президент.

Він додав, що попри дезінформацію, яку сіє Росія, звинувачуючи в цьому Захід, не санкції, а дії самої Росії сприяли значному зниженню доступності та зростанню цін на продовольство, добрива та енергоносії, одним із важливих експортерів яких є ця країна.

Дуда: повинна бути відповідальність за російські злочини

Анджей Дуда також зазначив, що Росія мусить відповісти за скоєні нею злочини і порушення міжнародного права в Україні. 

- Російська навала завдала збитків і втрат, які важко описати. В тому числі людські жертви, втрати в цивільній інфраструктурі, економіцв та навколишньому середовищі. Їх необхідно покрити за російські кошти, - сказав Дуда.

Він також зазначив, що російська навала віддаляє нас від досягнення цілей сталого розвитку, зокрема тих, що стосуються миру, справедливості та сильних інституцій, економічного зростання та гідної роботи, а також зменшення нерівності, ліквідації голоду та бідності. "Тому ми маємо терміново забезпечити якнайшвидшу відсіч російській агресії", - сказав президент.

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Autor:red.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Leszek Szymański

Andrzej Duda
Rzym
Ukraina
Rosja
Organizacja Narodów Zjednoczonych
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