Анджей Дуда та Зузана Чапутова про «своєрідну лобістську місію на користь України серед коліжанок і колег»

Анджей Дуда перебуває у Словаччині, де проводить переговори з президентом, прем'єр-міністром та головою Національної ради. Метою візиту є координація співпраці та допомоги Україні. На прес-конференції з президентом Зузаною Чапутовою Дуда зазначив, серед іншого, що мова йшла про те «як стати незалежним від Росії, і, водночас, як ефективно проводити політику санкцій проти неї». Чапутова запропонувала разом відвідати тих лідерів західних країн, які "найстриманіше ставляться" до надання Україні статусу країни-кандидата в Євросоюзі. Польський президент прийняв цю пропозицію.

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Президент Анджей Дуда вранці прибув до Братислави, де зустрівся з президентом Словаччини Зузаною Чапутовою. Після 11 години вони поспілкувалися віч-на-віч, а потім взяли участь у робочому сніданку, який дала президент Словаччини. Після 13:00 лідери виступили на спільній прес-конференції.

«Ми говорили про те, як стати незалежними від Росії»

Під час неї Анджей Дуда відзначив, що добросусідство окупається в багатьох сферах, наприклад, у питаннях безпеки.

– Я радий, що скоро нас з’єднає газовий інтерконектор і таким чином можна буде підживлювати один одного газом. І Польща зможе відправляти газ до Словаччини, і Словаччина, якщо потрібно, зможе відправляти газ до Польщі, - сказав він.

Він підкреслив, що в Польщі ставлення до війни в Україні однозначне: потрібно допомагати українцям, які втікають. Він зазначив, що Польща потребує фінансової підтримки з боку Європейського Союзу.

- Необхідно створити спеціальні фонди, які розподіляти пропорційно до кількості біженців, які перебувають у тій чи іншій країні. (...) Я вважаю, що цього вимагає звичайна чесність, в тому числі у політиці, аби нарешті це здійснити. Очікуємо від Європейського Союзу, що ця політика нарешті буде реалізована, — сказав він.

Президент розповів, що однією з тем переговорів було питання енергоресурсів - нафти і газу.

- Ми говорили про те, як стати незалежними від Росії і, водночас, як ефективно проводити політику санкцій проти неї, не купуючи газ і нафту, - сказав він. Дуда зазначив, що Росія використовує свої енергоресурси як своєрідну зброю.

- «Газпром" не є нормальною компанією, це просто виконавець російської імперської політики, - підкреслив він.

Анджей Дуда і Зузана Чапутова Przemysław Keler/KPRP

Президент: військова поразка і політична поразка Росії

Польського президента також запитали чи досягла Росія військових цілей в Україні.

- Якщо відбувається зіткнення між країною, яка вважає себе імперією, яка має величезну армію, з величезною кількістю техніки, і армією набагато меншої країни і та більша не може перемогти, це фактично означає військову поразку, - відповів він.

- І політично, на мій погляд, це для Росії поразка, - додав Дуда. За його словами, про перемогу Росії у військовій та політичній площині було б можна говорити, якби «Росія захопила Україну за 72 години». Він нагадав, що російська армія зазнає «величезних втрат» і не може перемогти «українську армію, героїзм українців».

Анджей Дуда зауважив, що з російським агресором борються не лише українські воїни, а й «десятки тисяч добровольців, які зараз зі зброєю в руках захищають свою країну».

Анджей Дуда і Зузана Чапутова на спільній прес-конференції у Братиславі Przemysław Keler/KPRP

Чапутова: Росія повинна припинити цю безглузду війну

Чапутова, у свою чергу, зазначила, що неспровокована Україною російська агресія є безпрецедентною.

- Це війна, яка брутально порушує міжнародне право,- відзначила вона. І додала, що Володимир Путін "прийняв рішення знищити Україну і українці героїчно захищаються, за що ми можемо ними захоплюватися".

Зузана Чапутова зауважила, що Словаччина та Польща, як сусіди України, відчувають на собі наслідки російського вторгнення, зокрема - у вигляді напливу воєнних біженців. За її словами, до Словаччини прибуло 400 тис. біженців, з них 70 тис. залишилися.

– Обидві країни намагаються надати Україні військову підтримку, щоб вона могла захистити свій суверенітет. Росія повинна зупинити цю війну, яка не має жодного сенсу, - сказала президент Словаччини.

Вона підкреслила, що одним із можливих способів тиску на Росію є санкції і підкреслила, що Словаччина чітко підтримує єдність усього Європейського Союзу в цьому питанні і що це стосується також ембарго на російську нафту.

– Ми повинні були спробувати добудувати інфраструктуру та змінити технології, але у відповідності з єдиним підходом Європейського Союзу, – підкреслила вона.

- Я вірю, що ми використаємо кожен день перехідного періоду для диверсифікації джерел, - сказала Чапутова.

- Єдність всього демократичного світу і Європейського Союзу дуже важлива, - підкреслила Чапутова і наголосила, що позиція Угорщини в цьому питанні стала для неї розчаруванням.

Дуда і Чапутова оголосили про «місію лобіювання України»

Чапутова запропонувала Дуді разом відвідати тих західних лідерів, які "займають більш стриману позицію" щодо надання Україні статусу країни-кандидата в Європейський Союз.

Дуда заявив, що прийняв пропозицію аби "провести своєрідну лобістську місію за Україну серед наших коліжанок і колег у державах Європейського Союзу в Західній Європі".

- Особливо там, де сумніваються, чи має Україна отримати цей статус кандидата швидко, – сказав Дуда.

Запитання щодо позиції Угорщини відносно санкцій

Під час спільної прес-конференції президентів запитали про єдність Європейського Союзу щодо позиції Угорщини в питанні санкцій.

Анджей Дуда відповів, що є країни, які величезною мірою залежать від поставок з російської сторони.

- Саме так у випадку з Угорщиною, – зазначив він. - З цієї точки зору можна сказати, що позиція прем'єр-міністра Віктора Орбана зрозуміла.

- Він просто боїться, що якщо поставки російського газу та російської нафти для Угорщини будуть припинені, угорська економіка матиме колосальні проблеми, які призведуть до величезних проблем для угорського суспільства, - підкреслив він.

Однак Анджей Дуда наголосив, що "питання полягає в тому, чи планує Угорщина будь-яку діяльність, спрямовану на диверсифікацію".

– Я вважаю, що потрібно поговорити з нашими угорськими колегами. Адже це наші партнери, з якими ми разом в Європейському Союзі, з якими ми разом в НАТО, з якими ми разом в Ініціативі трьох морів, з якими ми разом в інших форматах, - сказав він.

Після конференції президент Дуда поспілкувався з прем’єр-міністром Едуардом Хегером, а потім з головою Національної ради Словацької Республіки Борисом Колларом.

Візити з метою «координації співпраці та допомоги Україні»

Шеф Бюро міжнародної політики президента Якуб Кумох пояснив, що візит був повністю присвячений взаємній співпраці в допомозі Україні.

- Це серія візитів президента до регіону з метою координації співпраці та допомоги Україні, - сказав він. Кумох звернув увагу,що Словаччина є одним із наших найближчих партнерів, поряд з країнами Балтії та Чехією.

– Країна, яка найбільше розуміє всю складність ситуації в Україні та необхідність допомоги, – зазначив він.

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Autor:Ред.

Źródło: tvn24.pl