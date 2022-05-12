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Анджей Дуда та Зузана Чапутова про «своєрідну лобістську місію на користь України серед коліжанок і колег»

12 maja 2022, 14:52

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
Ред.
Źródło:
tvn24.pl
Duda: jest pytanie, czy Węgry planują jakieś działania, które będą miały zmierzać do uzyskania możliwości dywersyfikacyjnych
Duda: jest pytanie, czy Węgry planują jakieś działania, które będą miały zmierzać do uzyskania możliwości dywersyfikacyjnychTVN24
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TVN24Duda: jest pytanie, czy Węgry planują jakieś działania, które będą miały zmierzać do uzyskania możliwości dywersyfikacyjnych

Анджей Дуда перебуває у Словаччині, де проводить переговори з президентом, прем'єр-міністром та головою Національної ради. Метою візиту є координація співпраці та допомоги Україні. На прес-конференції з президентом Зузаною Чапутовою Дуда зазначив, серед іншого, що мова йшла про те «як стати незалежним від Росії, і, водночас, як ефективно проводити політику санкцій проти неї». Чапутова запропонувала разом відвідати тих лідерів західних країн, які "найстриманіше ставляться" до надання Україні статусу країни-кандидата в Євросоюзі. Польський президент прийняв цю пропозицію.

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Президент Анджей Дуда вранці прибув до Братислави, де зустрівся з президентом Словаччини Зузаною Чапутовою. Після 11 години вони поспілкувалися віч-на-віч, а потім взяли участь у робочому сніданку, який дала президент Словаччини. Після 13:00 лідери виступили на спільній прес-конференції.

«Ми говорили про те, як стати незалежними від Росії»

Під час неї Анджей Дуда відзначив, що добросусідство окупається в багатьох сферах, наприклад, у питаннях безпеки.

– Я радий, що скоро нас з’єднає газовий інтерконектор і таким чином можна буде підживлювати один одного газом. І Польща зможе відправляти газ до Словаччини, і Словаччина, якщо потрібно, зможе відправляти газ до Польщі, - сказав він.

Він підкреслив, що в Польщі ставлення до війни в Україні однозначне: потрібно допомагати українцям, які втікають. Він зазначив, що Польща потребує фінансової підтримки з боку Європейського Союзу.

- Необхідно створити спеціальні фонди, які розподіляти пропорційно до кількості біженців, які перебувають у тій чи іншій країні. (...) Я вважаю, що цього вимагає звичайна чесність, в тому числі у політиці, аби нарешті це здійснити. Очікуємо від Європейського Союзу, що ця політика нарешті буде реалізована, — сказав він.

Президент розповів, що однією з тем переговорів було питання енергоресурсів - нафти і газу.

- Ми говорили про те, як стати незалежними від Росії і, водночас, як ефективно проводити політику санкцій проти неї, не купуючи газ і нафту, - сказав він. Дуда зазначив, що Росія використовує свої енергоресурси як своєрідну зброю.

- «Газпром" не є нормальною компанією, це просто виконавець російської імперської політики, - підкреслив він.

Анджей Дуда і Зузана Чапутова Przemysław Keler/KPRP

Президент: військова поразка і політична поразка Росії

Польського президента також запитали чи досягла Росія військових цілей в Україні.

- Якщо відбувається зіткнення між країною, яка вважає себе імперією, яка має величезну армію, з величезною кількістю техніки, і армією набагато меншої країни і та більша не може перемогти, це фактично означає військову поразку, - відповів він.

- І політично, на мій погляд, це для Росії поразка, - додав Дуда. За його словами, про перемогу Росії у військовій та політичній площині було б можна говорити, якби «Росія захопила Україну за 72 години». Він нагадав, що російська армія зазнає «величезних втрат» і не може перемогти «українську армію, героїзм українців».

Анджей Дуда зауважив, що з російським агресором борються не лише українські воїни, а й «десятки тисяч добровольців, які зараз зі зброєю в руках захищають свою країну».

Анджей Дуда і Зузана Чапутова на спільній прес-конференції у Братиславі Przemysław Keler/KPRP

Чапутова: Росія повинна припинити цю безглузду війну

Чапутова, у свою чергу, зазначила, що неспровокована Україною російська агресія є безпрецедентною.

- Це війна, яка брутально порушує міжнародне право,- відзначила вона. І додала, що Володимир Путін "прийняв рішення знищити Україну і українці героїчно захищаються, за що ми можемо ними захоплюватися".

Зузана Чапутова зауважила, що Словаччина та Польща, як сусіди України, відчувають на собі наслідки російського вторгнення, зокрема - у вигляді напливу воєнних біженців. За її словами, до Словаччини прибуло 400 тис. біженців, з них 70 тис. залишилися.

– Обидві країни намагаються надати Україні військову підтримку, щоб вона могла захистити свій суверенітет. Росія повинна зупинити цю війну, яка не має жодного сенсу, - сказала президент Словаччини.

Вона підкреслила, що одним із можливих способів тиску на Росію є санкції і підкреслила, що Словаччина чітко підтримує єдність усього Європейського Союзу в цьому питанні і що це стосується також ембарго на російську нафту.

– Ми повинні були спробувати добудувати інфраструктуру та змінити технології, але у відповідності з єдиним підходом Європейського Союзу, – підкреслила вона.

- Я вірю, що ми використаємо кожен день перехідного періоду для диверсифікації джерел, - сказала Чапутова.

- Єдність всього демократичного світу і Європейського Союзу дуже важлива, - підкреслила Чапутова і наголосила, що позиція Угорщини в цьому питанні стала для неї розчаруванням.

Дуда і Чапутова оголосили про «місію лобіювання України»

Чапутова запропонувала Дуді разом відвідати тих західних лідерів, які "займають більш стриману позицію" щодо надання Україні статусу країни-кандидата в Європейський Союз.

Дуда заявив, що прийняв пропозицію аби "провести своєрідну лобістську місію за Україну серед наших коліжанок і колег у державах Європейського Союзу в Західній Європі".

- Особливо там, де сумніваються, чи має Україна отримати цей статус кандидата швидко, – сказав Дуда.

Запитання щодо позиції Угорщини відносно санкцій

Під час спільної прес-конференції президентів запитали про єдність Європейського Союзу щодо позиції Угорщини в питанні санкцій.

Анджей Дуда відповів, що є країни, які величезною мірою залежать від поставок з російської сторони.

- Саме так у випадку з Угорщиною, – зазначив він. - З цієї точки зору можна сказати, що позиція прем'єр-міністра Віктора Орбана зрозуміла.

- Він просто боїться, що якщо поставки російського газу та російської нафти для Угорщини будуть припинені, угорська економіка матиме колосальні проблеми, які призведуть до величезних проблем для угорського суспільства, - підкреслив він.

Однак Анджей Дуда наголосив, що "питання полягає в тому, чи планує Угорщина будь-яку діяльність, спрямовану на диверсифікацію".

– Я вважаю, що потрібно поговорити з нашими угорськими колегами. Адже це наші партнери, з якими ми разом в Європейському Союзі, з якими ми разом в НАТО, з якими ми разом в Ініціативі трьох морів, з якими ми разом в інших форматах, - сказав він.

Після конференції президент Дуда поспілкувався з прем’єр-міністром Едуардом Хегером, а потім з головою Національної ради Словацької Республіки Борисом Колларом.

Візити з метою «координації співпраці та допомоги Україні»

Шеф Бюро міжнародної політики президента Якуб Кумох пояснив, що візит був повністю присвячений взаємній співпраці в допомозі Україні.

- Це серія візитів президента до регіону з метою координації співпраці та допомоги Україні, - сказав він. Кумох звернув увагу,що Словаччина є одним із наших найближчих партнерів, поряд з країнами Балтії та Чехією.

– Країна, яка найбільше розуміє всю складність ситуації в Україні та необхідність допомоги, – зазначив він.

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Autor:Ред.

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Przemysław Keler/KPRP

Tagi:
Andrzej Duda
Zuzana Czaputova
Polska
Słowacja
Rosja
Ukraina
Wojna w Ukrainie
Raporty:
Atak Rosji na Ukrainę
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ft/kab
Źródło:
PAP

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pp/kab
Źródło:
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kris/ams
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Słychać grzmoty, mocno pada i wieje. Gdzie jest burza

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kw
Źródło:
tvnmeteo.pl

Posiedzenie sejmowej komisji sprawiedliwości zaplanowane na czwartek zostało odwołane. Jak zapowiedział jej szef Marek Ast (PiS) prace nad projektem likwidującym nieuznawaną Izbę Dyscyplinarną "spokojnie, nie pod presją czasu" będą kontynuowane w przyszłym tygodniu. W związku z decyzją TSUE za funkcjonowanie izby Polsce naliczany jest milion euro kary dziennie. Polska nie otrzymała także zielonego światła ze strony Komisji Europejskiej na wypłatę środków z Krajowego Planu Odbudowy. - Oni odpuszczają już powoli te pieniądze z KPO kosztem utrzymania koalicji z Ziobro - ocenił Krzysztof Śmiszek z Lewicy.

Milion euro kary dziennie za funkcjonowanie nieuznawanej Izby Dyscyplinarnej. PiS nie chce pracować "pod presją czasu"

Polska

Milion euro kary dziennie za funkcjonowanie nieuznawanej Izby Dyscyplinarnej. PiS nie chce pracować "pod presją czasu"

12 maja 2022, 12:18

Polska

Autor:
js/kab
Źródło:
PAP, TVN24

Lodowce kryją w sobie wiele tajemnic, które mogą pomóc nam w zrozumieniu historii Ziemi. W Chile naukowcom udało się odnaleźć i zabezpieczyć cenny relikt dawnych epok - prawie kompletną skamielinę ciężarnej samicy ichtiozaura.

Znaleziono gigantyczną skamielinę ciężarnej samicy ichtiozaura

Najnowsze

Znaleziono gigantyczną skamielinę ciężarnej samicy ichtiozaura

12 maja 2022, 13:04

Najnowsze

Autor:
as
Źródło:
Reuters/Uniwersytet Magallanes

Męskie Granie 2022 pojawi się w ośmiu miastach w nowej formule. 13. edycja popularnej trasy koncertowej to 16 wieczorów koncertowych, podczas których na dwóch scenach zagra blisko 80 polskich artystek i artystów. Oto najważniejsze informacje dotyczące tegorocznego Męskiego Grania.

Męskie Granie 2022. Osiem miast, 16 koncertów, blisko 80 artystek i artystów

Kultura i styl

Męskie Granie 2022. Osiem miast, 16 koncertów, blisko 80 artystek i artystów

12 maja 2022, 14:22

Kultura i styl

Autor:
tmw
Źródło:
tvn24.pl

Sędzia Sądu Najwyższego Iwan Miszczenko na początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę zrzucił togę i ruszył na wojnę. Najpierw walczył w obronie terytorialnej Kijowa, teraz jest dowódcą pododdziału 93. Samodzielnej Brygady. Jego historię opisał ukraiński sztab generalny.

Sędzia Sądu Najwyższego zrzucił togę i ruszył na wojnę. "Ma ksywkę Dredd"

Świat

Sędzia Sądu Najwyższego zrzucił togę i ruszył na wojnę. "Ma ksywkę Dredd"

12 maja 2022, 15:03

Świat

Autor:
js/kg
Źródło:
PAP

Jane Goodall wystąpiła w klipie promującym bieliznę z bambusa. - To wielka praca, by uczynić nasz świat lepszym miejscem, ale jak zacząć? Cóż, to tak proste jak zmiana bielizny - mówi znana badaczka szympansów. Ekolodzy mają jednak wątpliwości, czy tego typu odzież jest tak ekologiczna, jak wynikałoby z deklaracji producentów.

Stringi we mgle. Jane Goodall wystąpiła w reklamie bielizny, by zdobyć fundusze dla szympansów

Ciekawostki

Stringi we mgle. Jane Goodall wystąpiła w reklamie bielizny, by zdobyć fundusze dla szympansów

12 maja 2022, 15:08

Ciekawostki

Autor:
wac//az
Źródło:
The Guardian, Eco Warrior Princess, Euronews.com

Rzucili pracę, sprzedali dom i zabrali po jednej walizce. Dni, tygodnie i całe miesiące spędzają na luksusowych statkach. Schodzą na ląd, żeby zwiedzać. I przesiąść się na kolejny wycieczkowiec. Tak żyje małżeństwo Amerykanów - Angelyn i Richard Burk. - Zawsze kochaliśmy podróżować i szukaliśmy sposobu, żeby spędzić emeryturę w podróży. Sprzedaliśmy dom i nie żałujemy - opowiada była księgowa.

Luksusowe wycieczki zamiast domu. "Opłaca się"

Ciekawostki

Luksusowe wycieczki zamiast domu. "Opłaca się"

12 maja 2022, 15:14

Ciekawostki

Autor:
mbl/mro
Źródło:
7news.com.au

Gazprom poinformował w czwartek, że nie będzie mógł eksportować gazu przez Polskę gazociągiem Jamał-Europa. To efekt sankcji nałożonych przez Moskwę między innymi na spółkę EuRoPol GAZ, właściciela polskiego odcinka gazociągu Jamał-Europa.

"Wprowadzony został zakaz transakcji". Gazprom o transporcie gazu przez Polskę

Ze świata

"Wprowadzony został zakaz transakcji". Gazprom o transporcie gazu przez Polskę

12 maja 2022, 14:56

Ze świata

Autor:
mb/ToL
Źródło:
Reuters, TVN24 Biznes

Ponad trzy promile alkoholu miał 38-letni kierowca, który zasnął za kierownicą ciężarowego mana, blokując jeden z pasów alei Mickiewicza w Łodzi. Potem udał się w rajd zygzakiem ulicami miasta. Gdy zatrzymywali go policjanci, utrzymywał, że nie jest pijany. W kabinie pojazdu funkcjonariusze znaleźli między innymi pustą butelkę po wódce. Mężczyźnie zatrzymano prawo jazdy. Stanie przed sądem, grozi mu kara do dwóch lat więzienia.

Noga za oknem, butelka po wódce w kabinie. Pijany kierowca zasnął w ciężarówce, zablokował ruch w centrum Łodzi

Łódź

Noga za oknem, butelka po wódce w kabinie. Pijany kierowca zasnął w ciężarówce, zablokował ruch w centrum Łodzi

12 maja 2022, 14:17

Łódź

Autor:
pk
Źródło:
TVN24 Łódź

Na czele listy 10 najlepiej zarabiających sportowców świata magazynu "Forbes" znalazł się argentyński piłkarz Lionel Messi, którego szacowane roczne zarobki do maja 2022 roku wyniosły 130 milionów dolarów. Na drugim miejscu w rankingu znalazł się amerykański koszykarz LeBron James, a na najniższym stopniu podium uplasował się Portugalczyk Cristiano Ronaldo.

Oto 10 najlepiej opłacanych sportowców świata

Ze świata

Oto 10 najlepiej opłacanych sportowców świata

12 maja 2022, 12:04

Ze świata

Autor:
kris/ams
Źródło:
Forbes

Zamiennik wskaźnika WIBOR będzie stosowany głównie do już zawartych umów kredytowych. Planowane jest też wydanie wskaźnika alternatywnego, który obejmowałby umowy kredytowe, które będą zawierane w przyszłości - stwierdził w Sejmie wiceminister finansów Piotr Patkowski.

Wiceminister: WIBOR może i powinien być zastąpiony dwoma wskaźnikami

Pieniądze

Wiceminister: WIBOR może i powinien być zastąpiony dwoma wskaźnikami

12 maja 2022, 13:41

Pieniądze

Autor:
kris/ams
Źródło:
PAP

Lista owoców i warzyw z największą zawartością pestycydów nazywana jest brudną dwunastką. Environmental Working Group (EWG) w corocznym raporcie sporządza zestawienia warzyw i owoców, w których znaleziono ich najwięcej. Prezentuje też te, które zawierają pestycydów najmniej. To z kolei tzw. czysta piętnastka.

Brudna dwunastka 2022. Które warzywa i owoce zawierają najwięcej pestycydów?

Ciekawostki

Brudna dwunastka 2022. Które warzywa i owoce zawierają najwięcej pestycydów?

11 maja 2022, 14:47

Ciekawostki

Autor:
wac//az
Źródło:
EWG, CNN