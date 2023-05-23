Анджей Дуда для "Wall Street Journal": тривають переговори про гарантії безпеки для України

23 maja 2023, 15:46
Autor:
Ред.
Źródło:
PAP, tvn24.pl
Prezydent: sukces Rosji zachęciłby inne państwa do wdrażania swoich agresywnych polityk
Prezydent: sukces Rosji zachęciłby inne państwa do wdrażania swoich agresywnych politykTVN24
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TVN24Prezydent: sukces Rosji zachęciłby inne państwa do wdrażania swoich agresywnych polityk

Тривають дискусії про безпекову угоду, яка зміцнила б Україну, надаючи пріоритет у доступі до західної зброї та військових технологій, - заявив виданню "Wall Street Journal" президент Анджей Дуда. За даними газети, угода має бути створена за "ізраїльською моделлю" і має забезпечити безпеку України на час її зусиль щодо вступу до НАТО.

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"Росія повинна сьогодні зрозуміти, що Україна має ці гарантії безпеки і що вони не закінчаться з часом або в результаті втоми Заходу", - сказав Анджей Дуда, якого цитує "WSJ".

Президент додав, що така угода не буде пов'язана з мирними переговорами між Україною та Росією. За даними джерел "Wall Street Journal", це мало б бути пов'язано з процесом прагнення України до членства в НАТО, але водночас не втягувало б Альянс у конфлікт з Росією.

За даними газети, угода має бути складена за "ізраїльською моделлю». Гарантії безпеки Ізраїлю, хоча і не оформлені угодою, вже багато років надають Сполучені Штати.

Анджей ДудаPAP/Leszek Szymański

"Wall Street Journal": має бути створена Рада Україна-НАТО

За інформацією "WSJ", під час липневого саміту НАТО у Вільнюсі буде створена Рада Україна-НАТО, яка стане "воротами до майбутнього членства" цієї країни в Альянсі. У рамках цієї структури Україна мала б право скликати засідання Ради та звертатися за допомогою. Окремі держави-члени могли б відповісти на її запити.

За словами Фабріса Потьє, одного зі співавторів початкового плану, колишнього високопоставленого чиновника НАТО та радника колишнього генерального секретаря НАТО Андерса Фога Расмуссена, пропозиція передбачає, що США будуть головним гарантом угоди, а європейські країни НАТО також брали б у ній участь.

Потьє також вважає, що зобов'язання мають бути обов'язковими для підписантів угоди, щоб вона могла стримати Росію від подальшої агресії. "WSJ" пише, що офіційні особи в кількох європейських столицях, включаючи Париж і Берлін, позитивно відгукувалися про таку угоду "в принципі".

Початкову пропозицію щодо такого рішення внесли минулого року Расмуссен і голова Адміністрації Президента України Андрій Єрмак.

Дуда: Україна не може стати членом НАТО, коли йде війна

Дуда сказав "WSJ", що угода за ізраїльською моделлю дасть Україні пріоритетний доступ до поставок озброєння та передових технологій. Він також визнав, що говорив про це з президентом США Джо Байденом під час його лютневого візиту до Польщі, і дискусії щодо такої угоди тривають серед союзників і партнерів.

- Цілком зрозуміло, що Україна не може стати членом НАТО, поки на її території точиться війна, розпочата Росією. Але так само зрозуміло, що завдяки цій війні Україна модернізує свою армію та рухається до НАТО – сказав президент Польщі.

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Autor:Ред.

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/STATE EMERGENCY SERVICE HANDOUT

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