Аналітик PISM: у Путіна дуже серйозна проблема. Йому доводиться збирати у в'язницях людей з тяжкими вироками

У Володимира Путіна дуже серйозна проблема з тим, що росіяни не хочуть йти до війська. Ті, хто отримує гроші на фронті, не хочуть більше воювати, - розповіла в "Один на один" аналітикиня з питань Росії Польського інституту міжнародних справ Агнєшка Лєгуцька.

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Українська армія кільканадцять днів веде успішний контрнаступ на сході країни. На Харківщині було звільнено кілька сотень міст. Агнєшка Лєгуцька, аналітик PISM, коментувала в суботу в "Один на один" реакцію росіян.

Аналітикиня: він мусить для російської армії збирати по тюрмах так званих добровольців

Ведучий програми Марцін Заборський зазначив, що останніми днями росіяни чують з екранів телевізорів, що "треба визнати провал Росії в Харківській області, ситуація дуже складна". На запитання, що це означає, Лєгуцька відповіла, що "те, що росіяни зазнають поразки на полі бою з Україною". Вона додала, що "у Путіна дуже серйозна проблема, бо росіяни не хочуть йти в армію".

- Йому доводиться збирати для російської армії по тюрмах так званих добровольців, з тяжкими вироками, - сказала вона.

- Нещодавно серійного вбивцю посмертно нагородили, можна сказати, орденом героя Росії, - зазначила вона.

Марцін Заборський і Агнєшка Лєгуцька TVN24

Лєгуцька наголосила, що "ті, хто отримує гроші на війні, не хочуть більше воювати, бо зазнають поразок на фронті".

Лєгуцька: Путін втратив внутрішній імпульс, тому зробив ставку на територіальну експансію

Аналітикигч PISM в «Один в один» стверджувала, що путінізм прямує до краху, але зізналася, що не знає, коли це станеться.

- Путінізм стикається з фундаментальними проблемами. Однією з причин нападу Володимира Путіна на Україну було те, що він втрачав свою внутрішню легітимність. Внутрішній імпульс втратив через економічні проблеми, з якими стикається Росія, - пояснила вона.

Вона додала, що "економічний чинник був вирішальним".

- Немає стимулу для реформування цієї системи. Йому довелося б зробити ставку на демократизацію цього внутрішнього режиму. Однак він зосередився на традиційних елементах, тобто на імперіалізмі, територіальній експансії, на тому, що, на жаль, дуже подобається росіянам, тобто на такій потузі Росії, яку спостерігають на екранах телевізорів у вигляді так званої спеціальної військової операції, - сказав Лєгуцька.

Ukraińska flaga nad miejscowością Czkałowske t.me/V_Zelenskiy_official

Експертка PISM: російська влада ухвалила рішення про геноцид українців

Вона також прокоментувала інформацію про виявлення масового поховання під Ізюмом після звільнення міста від російської окупації.

- У російської влади був первісний план, що вони контролюватимуть всю Україну. Та одразу після вторгнення 24 лютого і ще за кілька днів виявилося, що українці до них не прихильні, відтак загарбники вирішили вдатися до вирішення проблеми шляхом геноциду цього народу. Вони здійснюють системні, цілеспрямовані дії, які знищують частину або й усю українську націю, і те, що зараз відбувається в ЗМІ, пропаганді та діях російської влади, - це прямі заклики до геноциду і фактичне його здійснення, - сказала вона.

Її запитали, чи це помста українцям, які не хотіли співпрацювати з росіянами на цих окупованих територіях. Лєгуцька повідомила, що "нещодавно, 11 вересня, разом із регіональними виборами в Росії мали відбутися так звані референдуми на окупованих територіях". Вона нагадала, що їх перенесли на листопад "з міркувань безпеки".

- На цих окупованих територіях ефективно діють українські партизани. Не лише контрнаступ українських військ, а й партизанська боротьба, тобто український народ ефективно протидіє окупаційним військам. Росіяни "змушені" протидіяти цьому опору, - сказала вона.

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Autor:Ред.

Źródło: TVN24