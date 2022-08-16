Американські аналітики: в Україні воюють шість угруповань російських військ і проросійських сепаратистів

Російські війська та загони проросійських сепаратистів утворюють в Україні шість груп, і склад кожної з цих груп є неоднорідним за оцінкою американського Інституту вивчення війни (ISW), викладеною в останньому звіті. На думку аналітиків, нинішній розподіл російських сил на території України свідчить про те, що пріоритетом для Москви є наступ на сході України - в районі Бахмута і, можливо, в напрямку Сіверська.

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Перша група зосереджена навколо Харкова та на північному сході Харківської області. Друга розташована на лінії, що з'єднує Ізюм (Харківська область) і Слов'янськ (Донецька область). Ще одна розташована у районі Сіверська та Лисичанська Донецької області. Четверта група діє біля Бахмута, п'ята - біля Авдіївки та Донецька. Шоста і остання група розташована на півдні України, йдеться в оприлюдненому в понеділок звіті Інституту воєнних досліджень США (ISW).

Російська ракетна установка в Україні PAP/EPA/RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS SERVICE

«Угруповання під Харковом і на лінії Сіверськ-Лисичанськ, ймовірно, сформовані силами, ядром яких є, відповідно, війська Західного та Центрального військового округу Росії», - припускають експерти ISW. "На напрямку Ізюм-Слов'янськ дедалі більше нещодавно сформованих батальйонів, що складаються з добровольців, боєздатність яких, ймовірно, дуже низька. На чолі угруповання біля Бахмута діють бійці «Групи Вагнера», приватної військової компанії, тоді як на ділянці Авдіївка-Донецьк переважають сили, мобілізовані на території «ДНР», - йдеться в дослідженні.

Як додають в американському інституті, в угрупованні на півдні, в українських Херсонській і Запорізькій областях, ядро ​​російських військ спочатку сформували війська Південного військового округу. Тоді вони були посилені військами Східного військового округу, повітряно-десантними військами та Національною гвардією Росії (Росгвардія).

Російські солдати в Лисичанську SERGEI ILNITSKY/EPA/PAP

Новий пріоритет Росії

На думку ІВВ, такий розподіл сил свідчить про те, що зараз пріоритетом для Росії є наступ навколо Бахмута і, можливо, на Сіверськ. Висока концентрація добровольчих батальйонів навколо Ізюма та Слов’янської доводить, що ця територія зараз не в центрі уваги. І буде вразливою для українських контратак. На півдні "угруповання сил в Херсонській області та навколо неї можуть створити серйозні проблеми для російського командування, особливо якщо тут буде тиснути контрнаступ українських сил", - відзнає американський аналітичний центр.

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Autor:tas

Źródło: PAP