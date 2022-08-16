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Американські аналітики: в Україні воюють шість угруповань російських військ і проросійських сепаратистів

16 sierpnia 2022, 15:12

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
tas
Źródło:
PAP
Ukraińskie pola po rosyjskich ostrzałach
Ukraińskie pola po rosyjskich ostrzałach twitter.com/Podolyak_M
wideo 2/21
twitter.com/Podolyak_MUkraińskie pola po rosyjskich ostrzałach

Російські війська та загони проросійських сепаратистів утворюють в Україні шість груп, і склад кожної з цих груп є неоднорідним за оцінкою американського Інституту вивчення війни (ISW), викладеною в останньому звіті. На думку аналітиків, нинішній розподіл російських сил на території України свідчить про те, що пріоритетом для Москви є наступ на сході України - в районі Бахмута і, можливо, в напрямку Сіверська.

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Перша група зосереджена навколо Харкова та на північному сході Харківської області. Друга розташована на лінії, що з'єднує Ізюм (Харківська область) і Слов'янськ (Донецька область). Ще одна розташована у районі Сіверська та Лисичанська Донецької області. Четверта група діє біля Бахмута, п'ята - біля Авдіївки та Донецька. Шоста і остання група розташована на півдні України, йдеться в оприлюдненому в понеділок звіті Інституту воєнних досліджень США (ISW).

Російська ракетна установка в УкраїніPAP/EPA/RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS SERVICE

«Угруповання під Харковом і на лінії Сіверськ-Лисичанськ, ймовірно, сформовані силами, ядром яких є, відповідно, війська Західного та Центрального військового округу Росії», - припускають експерти ISW. "На напрямку Ізюм-Слов'янськ дедалі більше нещодавно сформованих батальйонів, що складаються з добровольців, боєздатність яких, ймовірно, дуже низька. На чолі угруповання біля Бахмута діють бійці «Групи Вагнера», приватної військової компанії, тоді як на ділянці Авдіївка-Донецьк переважають сили, мобілізовані на території «ДНР», - йдеться в дослідженні.

Як додають в американському інституті, в угрупованні на півдні, в українських Херсонській і Запорізькій областях, ядро ​​російських військ спочатку сформували війська Південного військового округу. Тоді вони були посилені військами Східного військового округу, повітряно-десантними військами та Національною гвардією Росії (Росгвардія).

Російські солдати в ЛисичанськуSERGEI ILNITSKY/EPA/PAP

Новий пріоритет Росії

На думку ІВВ, такий розподіл сил свідчить про те, що зараз пріоритетом для Росії є наступ навколо Бахмута і, можливо, на Сіверськ. Висока концентрація добровольчих батальйонів навколо Ізюма та Слов’янської доводить, що ця територія зараз не в центрі уваги. І буде вразливою для українських контратак. На півдні "угруповання сил в Херсонській області та навколо неї можуть створити серйозні проблеми для російського командування, особливо якщо тут буде тиснути контрнаступ українських сил", - відзнає американський аналітичний центр.

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Autor:tas

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS SERVICE

Tagi:
Ukraina
Rosja
Wojna w Ukrainie
Raporty:
Atak Rosji na Ukrainę
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Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów postawił zarzuty Jeronimo Martins Polska, właścicielowi sieci Biedronka. Są one związane z akcją promocyjną "Tarcza Biedronki Antyinflacyjna". Spółce grozi znacząca kara finansowa. Biuro prasowe Biedronki w odpowiedzi przesłanej TVN24 Biznes przekazało, że jest "zaskoczone" informacjami w tej sprawie, a sieć do tej pory nie otrzymała żadnej formalnej korespondencji od UOKiK.

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Z kraju

Aktualizacja:
Autor:
mb/dap
Źródło:
TVN24 Biznes

Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa przekazała, że eksperci zespołu do spraw skażenia Odry zdecydowali, by próbki zostały wysłane do zagranicznych laboratoriów. "Oprócz badań w polskich instytutach, wczoraj próbki zostały przekazane do laboratorium w Czechach. Dzisiaj zostaną dostarczone do Holandii i Wielkiej Brytanii" - dodała. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska przekazał, że w zagranicznych laboratoriach przebadanych zostanie 87 próbek wody.

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Aktualizacja: 16 sierpnia 2022, 15:02

Polska

Aktualizacja:
Autor:
js//now
Źródło:
tvn24.pl, PAP

Po siedmiu latach rządów Zjednoczonej Prawicy wokół obozu władzy powstała grupa milionerów, którzy dorobili się na posadach w spółkach z udziałem Skarbu Państwa - pisze Wirtualna Polska. Z analizy przeprowadzonej przez portal wynika, że 122 osoby związane z tak zwaną dobrą zmianą zarobiły w państwowych spółkach prawie 267 milionów złotych. Liderem jest były prezes PZU i Banku Pekao Michał Krupiński, wieloletni przyjaciel ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.

Milionerzy "dobrej zmiany". Duże zarobki ludzi związanych z PiS

Z kraju

Milionerzy "dobrej zmiany". Duże zarobki ludzi związanych z PiS

16 sierpnia 2022, 10:45

Z kraju

Autor:
mb
Źródło:
Wirtualna Polska

Do tej pory nie wiadomo, co zatruło ryby w Odrze, w której doszło do katastrofy ekologicznej. Profesor doktor habilitowany Jacek Piskozub, fizyk morza z Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk mówił, że przyczyną może być efekt uboczny jakiegoś procesu technologicznego, zrzucenie czegoś do rzeki, ale też zmiany klimatyczne. - Gdyby się okazało, że to nie jest zrzut toksyny z fabryki, tylko że to jest po prostu efekt zmian klimatu, to ja bym się bał tego jeszcze bardziej - powiedział.

Katastrofa na Odrze, konsekwencje dla Bałtyku. Profesor Piskozub: zachowałbym ostrożność i zamknął te kąpieliska

Polska

Katastrofa na Odrze, konsekwencje dla Bałtyku. Profesor Piskozub: zachowałbym ostrożność i zamknął te kąpieliska

16 sierpnia 2022, 9:26

Polska

Autor:
mart//now
Źródło:
TVN24
Leki, przemoc i elektrowstrząsy. "Ankang", czyli sposób na łamanie niepokornych

Premium

Leki, przemoc i elektrowstrząsy. "Ankang", czyli sposób na łamanie niepokornych

16 sierpnia 2022, 4:01
Bartosz
Żurawicz

Premium

Autor:
Bartosz
Żurawicz
Źródło:
tvn24.pl
Premium

W Norwegii doszło do zawalenia się 150-metrowego mostu. W momencie katastrofy przejeżdżały przez niego dwa samochody. Nikomu nic poważnego się nie stało - informuje portal telewizji TV2.

Zawalił się most w Norwegii. Do rzeki wpadły samochody

Świat

Zawalił się most w Norwegii. Do rzeki wpadły samochody

15 sierpnia 2022, 22:25

Świat

Autor:
ft/adso
Źródło:
nyhedee.tv2.dk, Deutsche Welle

Prezydent Andrzej Duda podczas przemówienia w Święto Wojska Polskiego odniósł się do kryzysu na granicy polsko-białoruskiej. Dziękował polskim żołnierzom i funkcjonariuszom za ich postawę i obronę "mimo różnego rodzaju ataków różnych durniów i zdrajców, różnych ludzi nieodpowiedzialnych". Bartosz Wieliński z "Gazety Wyborczej" stwierdził, że to, co powiedział prezydent, było "oburzające i obraźliwe". Roch Kowalski z RMF FM mówił, że "skala nieludzkiego, niehumanitarnego traktowania na polsko-białoruskiej granicy jest zatrważająca".

Andrzej Duda dziękował za obronę "mimo różnego rodzaju ataków różnych durniów i zdrajców". Bartosz Wieliński i Roch Kowalski komentują

Polska

Andrzej Duda dziękował za obronę "mimo różnego rodzaju ataków różnych durniów i zdrajców". Bartosz Wieliński i Roch Kowalski komentują

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mjz/adso
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Procedura podania śmiertelnej dawki trucizny Joe Nathanowi Jamesowi Jr. mogła trwać ponad trzy godziny - informują amerykańscy aktywiści. Mają o tym świadczyć obrażenia ujawnione w trakcie autopsji mężczyzny oraz relacje obecnych na miejscu dziennikarzy. Oznaczałoby to, że wykonanie kary śmierci na skazanym za morderstwo sprzed niemal 30 lat Jamesie trwało dłużej niż jakakolwiek inna zarejestrowana egzekucja w Stanach Zjednoczonych.

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kgo//am
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Katastrofa na Odrze. Szymon Hołownia: totalny bajzel w komunikacji rządu, Czarzasty: premierze, niech pan nie szuka winnego, tylko myśli, co robić

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Katastrofa na Odrze. Szymon Hołownia: totalny bajzel w komunikacji rządu, Czarzasty: premierze, niech pan nie szuka winnego, tylko myśli, co robić

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Autor:
mart//now
Źródło:
TVN24

Trwają przygotowania do Top of the Top Sopot Festival, który rozpoczyna się wieczorem. We wtorek w TVN24 artyści Ralph Kaminski i Mezo mówili o swoich emocjach przed koncertami. - Jest duża adrenalina. Czasu na próby jest bardzo mało - przyznał Kaminski. Dodał, że w czasie występu na sopockim festiwalu zaprezentuje nową piosenkę. Mezo zapowiedział z kolei, że jeden ze swoich najpopularniejszych utworów wykona z 17-letnią córką Zuzanną. - Gdy Zuzia się rodziła, to trzy miesiące wcześniej powstała piosenka "Ważne" - przypomniał.

Top of the Top Sopot Festival. Ralph Kaminski: robimy to po to, by ludzie zapominali o rzeczywistości, o troskach

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mart//now
Źródło:
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Jurij Szewczuk, lider popularnego rosyjskiego zespołu DDT, został skazany za dyskredytację armii rosyjskiej. Sąd nałożył na muzyka grzywnę w wysokości 50 tysięcy rubli. O sprawie poinformował niezależny portal Meduza.

Muzyk Jurij Szewczuk skazany za krytykę rosyjskiej armii. Musi zapłacić 50 tysięcy rubli grzywny

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Muzyk Jurij Szewczuk skazany za krytykę rosyjskiej armii. Musi zapłacić 50 tysięcy rubli grzywny

16 sierpnia 2022, 14:38

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Autor:
mart/kab
Źródło:
PAP

Kota uwięzionego w nagrzanym samochodzie zauważył jeden z mężczyzn. Temperatura na zewnątrz przekraczała 30 stopni Celsjusza, a wyczerpane zwierzę nie reagowało na pukanie w szybę. Policjanci, którzy przyjechali na miejsce bezskutecznie próbowali znaleźć kierowcę. W końcu wybili szybę. Właściciele auta wrócili dwie godziny później.

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Autor:
MAK/gp
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Podali się za policjantów i wmówili seniorkom, że ich oszczędności są zagrożone. Trzy osoby aresztowane

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aa
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Wojewoda lubuski: wyczyściliśmy 70 procent rzeki w naszym województwie

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Katastrofa ekologiczna. Straż pożarna: odłowiliśmy około 100 ton śniętych ryb

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Katastrofa ekologiczna. Straż pożarna: odłowiliśmy około 100 ton śniętych ryb

16 sierpnia 2022, 11:42

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Autor:
js//now
Źródło:
PAP

Sytuacja nadodrzańskich przedsiębiorców jest dramatyczna - alarmuje we wtorkowym komunikacie Północna Izba Gospodarcza. Jak poinformowano, odwołano trzy czwarte rezerwacji dotyczących noclegów, klienci rezygnują też z zamawiania ryb w restauracjach. Organizacja apeluje do rządu i władz lokalnych o wsparcie.

Turystyka nad Odrą umarła. "Klienci po prostu pouciekali"

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16 sierpnia 2022, 12:11

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Autor:
mb/dap
Źródło:
TVN24 Biznes

Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej przeprosiła Sacheen Littlefeather za to, jak ta została potraktowana podczas gali rozdania Oscarów w 1973 roku. Aktorka, w imieniu Marlona Brando, odmówiła wtedy przyjęcia nagrody ze względu na sposób przedstawiania przez branżę filmową społeczności rdzennych Amerykanów, z której sama się wywodzi. Na widowni i za kulisami rozległy się wówczas gwizdy, buczenie, wyzwiska, a nawet groźby.

Wygwizdana i wybuczana na gali rozdania Oscarów, po 50 latach doczekała się oficjalnych przeprosin

Kultura i styl

Wygwizdana i wybuczana na gali rozdania Oscarów, po 50 latach doczekała się oficjalnych przeprosin

16 sierpnia 2022, 14:43

Kultura i styl

Autor:
kgo//am
Źródło:
CBS News, "The Guardian", BBC

W Radzyminie (woj. mazowieckie) zatrzymano 40-letniego kierowcę. Mężczyzna wjechał do rowu daewoo i uderzył w przepust, a następnie przyjechał w to samo miejsce busem, aby wyciągnąć z rowu auto. Badanie alkomatem wykazało, że mężczyzna był pod wpływem alkoholu. Teraz kierowcy grozi kilkuletni zakaz prowadzenia pojazdów, grzywny i dwa lata więzienia.

Po pijanemu wjechał do rowu. Chwilę później przyjechał w to samo miejsce busem, aby wyciągnąć auto

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Po pijanemu wjechał do rowu. Chwilę później przyjechał w to samo miejsce busem, aby wyciągnąć auto

16 sierpnia 2022, 14:46

Okolice

Autor:
aa
Źródło:
PAP

Pijany kierowca został zatrzymany przez innego użytkownika drogi, który zabrał mu kluczyki. Nie mógł się z tym pogodzić. Próbując odebrać kluczyki, kierowca rzucił się na mężczyznę. Bił go i dusił. Zaatakowanemu pomogli dwaj świadkowie, wezwali też policję.

"Nie panował nad pojazdem", jechał slalomem. Złamał nogę mężczyźnie, który go zatrzymał

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"Nie panował nad pojazdem", jechał slalomem. Złamał nogę mężczyźnie, który go zatrzymał

16 sierpnia 2022, 14:41

Polska

Autor:
wini/gp
Źródło:
TVN24 Kraków

Swastyki wyryte na maskach samochodów w Berlinie. Niemiecka policja zarejestrowała prawie 90 przypadków takiego wandalizmu w południowo-wschodniej części miasta. Sprawca lub sprawcy wciąż nie są znani - napisał dziennik "Bild".

Swastyki wyryte na samochodach w Berlinie. Policja zarejestrowała kilkadziesiąt przypadków

Świat

Swastyki wyryte na samochodach w Berlinie. Policja zarejestrowała kilkadziesiąt przypadków

16 sierpnia 2022, 13:45

Świat

Autor:
tas/kab
Źródło:
PAP

Potężna burza piaskowa nawiedziła Zjednoczone Emiraty Arabskie. Widzialność była na tyle ograniczona, że konieczne było odwołanie lotów z międzynarodowego portu lotniczego w Dubaju.

Piasek przysłonił panoramę Dubaju

Świat

Piasek przysłonił panoramę Dubaju

16 sierpnia 2022, 13:30

Świat

Autor:
anw
Źródło:
ENEX,

Amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW) odniósł się do pojawiających się doniesień o tym, że część żołnierzy z tak zwanej Ługańskiej Republiki Ludowej odmówiła kontynuowania walki w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy. Choć zaznacza, że nie jest w stanie niezależnie zweryfikować tej informacji, to zwraca uwagę, że oddaje ona pewien trend – postępujące podziały wewnątrz kierowanych przez Rosję wojsk mogą osłabić ofensywę najeźdźców.

"Trend szczególnie zagraża rosyjskim wojskom". Instytut Studiów nad Wojną o podziałach w siłach Moskwy

Świat

"Trend szczególnie zagraża rosyjskim wojskom". Instytut Studiów nad Wojną o podziałach w siłach Moskwy

16 sierpnia 2022, 9:56

Świat

Autor:
tm//now
Źródło:
PAP

O dużej liczbie rosyjskich systemów rakietowych na lotnisku Ziabrowka w obwodzie homelskim na Białorusi poinformowali w poniedziałek blogerzy z projektu Biełaruski Hajun, monitorujący ruchy wojsk i uzbrojenia na białoruskim terytorium. Według nich może to oznaczać, że trwają przygotowania do "zmasowanego" ataku na Ukrainę. 

Koncentracja rosyjskich systemów rakietowych na białoruskim lotnisku. "Przygotowania do zmasowanego ataku"

Świat

Koncentracja rosyjskich systemów rakietowych na białoruskim lotnisku. "Przygotowania do zmasowanego ataku"

16 sierpnia 2022, 6:08

Świat

Autor:
ft
Źródło:
PAP

Smoki wyświetlano na planie na wielkim ekranie, a aktorzy rysowali sobie schematy rodów oraz pisali pamiętniki, by lepiej zrozumieć swoje postacie. Aktorzy "Rodu smoka" zdradzają reporterce TVN24 Ewelina Witenberg kulisy produkcji. W Polsce premiera prequelu serii "Gry o tron" zaplanowana jest na 22 sierpnia, na platformie HBO Max.

Jeden odcinek kosztował 20 milionów dolarów. Wkrótce premiera "Rodu smoka"

Kultura i styl

Jeden odcinek kosztował 20 milionów dolarów. Wkrótce premiera "Rodu smoka"

15 sierpnia 2022, 10:42

Kultura i styl

Autor:
FC/gp
Źródło:
tvn24.pl