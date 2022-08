Американські аналітики: в Україні воюють шість угруповань російських військ і проросійських сепаратистів

czytaj dalej

Do tej pory nie wiadomo, co zatruło ryby w Odrze, w której doszło do katastrofy ekologicznej. Profesor doktor habilitowany Jacek Piskozub, fizyk morza z Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk mówił, że przyczyną może być efekt uboczny jakiegoś procesu technologicznego, zrzucenie czegoś do rzeki, ale też zmiany klimatyczne. - Gdyby się okazało, że to nie jest zrzut toksyny z fabryki, tylko że to jest po prostu efekt zmian klimatu, to ja bym się bał tego jeszcze bardziej - powiedział.