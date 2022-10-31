Американці будуватимуть у Польщі атомну електростанцію. Коментар влади у Вашингтоні

Американська влада реагує на те, що Польща вибрала американську компанію Westinghouse для будівництва першої польської атомної електростанції. Віце-президент США Камала Харріс і держсекретар США Ентоні Блінкен підкреслили, що інвестиція посилить енергетичну безпеку Європи та поглибить американсько-польські відносини.

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Віце-президент США Камала Гарріс написала в Twitter у п'ятницю ввечері, що "в переговорах з прем'єром Моравецьким у Варшаві та по телефону" вона ясно дала зрозуміти, що "партнерство США в цьому проекті є вигідним для всіх".

"Ми можемо впоратися з кліматичною кризою, зміцнити європейську енергетичну безпеку та поглибити стратегічні американсько-польські відносини", - додала вона.

Блінкен: США є сильним партнером Польщі

"Я з радістю сприйняв звістку, що Польща обрала технологію Westinghouse для отримання безпечної, чистої та надійної атомної енергії та створення тисяч добре оплачуваних робочих місць для наших країн. Сполучені Штати пишаються тим, що є сильним партнером Польщі у сфері енергетики. і безпеки", - написав у Twitter держсекретар США Ентоні Блінкен.

"Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький щойно оголосив, що Польща обере уряд США і Westinghouse для першої частини свого ядерного проекту вартістю 40 мільярдів доларів, який дозволить створити або зберегти 100 000 робочих місць для американських робітників", - написала у Twitter міністр енергетики США Дженніфер Гренхольм.

"Це величезний крок для зміцнення наших відносин з Польщею для створення енергетичної безпеки для майбутніх поколінь (...). Це повідомлення також надсилає чіткий сигнал Росії: ми не дозволимо їй використовувати енергію як зброю. Захід буде бути єдиними проти цієї неспровокованої агресії, одночасно диверсифікуючи ланцюжки постачання енергії та зміцнюючи кліматичну співпрацю", - додала вона.

У свою чергу спеціальний представник президента США Джо Байдена з питань клімату Джон Керрі написав, що "ядерна енергія - це чиста енергія". "Я радий, що Польща співпрацює зі США над отриманням гігават нової енергії без викидів, яка сприятиме прогресу боротьби за клімат і допоможе гарантувати енергетичну безпеку Польщі".

Бжезінський: ми зміцнимо наші двосторонні відносини та енергетичну безпеку Польщі

"Фантастичні новини від прем'єр-міністра Моравецького: в результаті його співпраці з віце-президентом Камалою Гарріс Польща обрала американський уряд і Westinghouse партнером в атомній енергетиці. Формально процес завершиться наступного тижня!" - написав у Twitter посол США в Польщі Марк Бжезінський.

"Дякую Матеушу Моравецькому та Дженніфер Гренхольм за їхню важку роботу над цим проектом. Разом ми зміцнимо наші двосторонні відносини та енергетичну безпеку Польщі для майбутніх поколінь!" - додав дипломат.

США побудують першу атомну електростанцію в Польщі

Відповідно до повідомлень прем'єр-міністра та польського уряду, Westinghouse буде партнером Польщі у будівництві першої з двох запланованих атомних електростанцій, яка має бути побудована на Помор'ї за державною програмою. Перший з трьох реакторів електростанції планується завершити в 2033 році, а наступні будуть поставлятися що два роки.

Питання, хто буде будувати другу електростанцію, залишається відкритим. За неї змагаються Westinghouse, корейська KHNP і французька EDF.

Оголошення в п'ятницю стало результатом, серед іншого, нещодавніх переговорів віце-прем’єр-міністра Яцека Сасіна і міністра клімату та навколишнього середовища Анни Москви у Вашингтоні. Тоді Сасін заявив, що під час цих переговорів вдалося з'ясувати більшість спірних питань. Він додав, що при ухваленні рішення для Польщі важливими були плани Westinghouse і США створити в нашій країні центр атомної енергетики для всього регіону.

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Autor:red.

Źródło: tvn24.pl, PAP