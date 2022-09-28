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Аліна Макарчук: В Україні немає "ура"-оптимізму. Там усі рахують втрати, усюди похорони

28 września 2022, 12:34

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
red.
Źródło:
TVN24
Makarczuk: W Ukrainie nie ma takiego hurraoptymizmu. Tam wszyscy liczą straty, wszędzie są pogrzeby
Makarczuk: W Ukrainie nie ma takiego hurraoptymizmu. Tam wszyscy liczą straty, wszędzie są pogrzebyTVN24
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TVN24Makarczuk: W Ukrainie nie ma takiego hurraoptymizmu. Tam wszyscy liczą straty, wszędzie są pogrzeby

- Скоро в Україні не залишиться родини, в якій не було б ветерана війни, - сказала в ефірі TVN24 журналістка Аліна Макарчук, яка походить з України. - Мені здавалося, що на заході країни, де я жила, безпечно. Там не безпечно, зовсім, - пригадала вона нещодавню поїздку до рідного дому.

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Аліна Макарчук в ефірі TVN24 розповіла про своє кількаденне перебування в Україні останніми днями.

- Я була і бачила зовсім іншу країну. Мені здавалося, що захід країни, де я жила, безпечний. Це зовсім не так. Я була в укритті, вили сирени, - розповіла вона.

Журналістка про "зовсім інший образ війни"

Додала, що їй вдалося вперше після початку війни зустрітися з батьком. 

- Тата відпустили додому на три дні. Це були зовсім інші розмови, ніж ті - по телефону до пізньої ночі. З них я побачила зовсім іншу картину цієї війни. Тато міг сказати більше, ніж по телефону, - розповіла журналістка.

Вона додала, що в Україні "немає такого "ура"-оптимізму, як у нас (у Польщі - ред.), коли йдеться про українську контратаку". 

- Там усі рахують втрати, всюди похорони. Замість реклами на банерах написано "віримо в перемогу", а також фотографії загиблих воїнів. Це військові з мого міста, іноді мого віку, - підкреслила Макарчук.

- Це жахливо. Хтось мудро сказав, що скоро не залишиться родини, в якій не було б ветерана війни, - сказала вона.

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Autor:red.

Źródło: TVN24

Ukraina
Rosja
Wojna w Ukrainie
Media
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