Алея жертв російської агресії біля російського посольства. Місто встановило таблички

22 listopada 2022, 20:40
Autor:
red.
Źródło:
tvnwarszawa.pl
Aleja Ofiar Rosyjskiej Agresji przy ambasadzie Rosji
Aleja Ofiar Rosyjskiej Agresji przy ambasadzie RosjiArtur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl
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Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.plAleja Ofiar Agresji Rosyjskiej przy ambasadzie Rosji

Перед будівлею російського посольства з'явилися нові знаки міської інформаційної системи.  Це таблички з написом "Алея жертв російської агресії".

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"Пішохідно-велосипедна ділянка вулиці Бельведерської від Багателі до перехрестя з вулицею Спацеровою стала "Алеєю жертв російської агресії". На цьому відтинку розташоване посольство Росії та його колишній культурний центр. Назва вшановує пам’ять жертв російського вторгнення в Україну", - повідомило в соцмережах Управління міських доріг.

Депутати вирішили

Це наслідок рішення, ухваленого міськими депутатами ще під час жовтневої сесії.  Тоді була прийнята постанова, якою пішохідно-велосипедному маршруту вздовж посольства Російської Федерації присвоєно назву "Алея жертв російської агресії".  "Ця назва відповідає запропонованому місцю через (...) агресію Росії проти України, яка триває. Крім того, назва має спровокувати, змусити російську державу задуматися та діяти. Крім того, присвоєння назви є волею не лише групи депутатів, а й жителів", - написано в обґрунтуванні ухвали.

Ініціатор надання такої назви, депутат ради від ПіС Філіп Фронцковяк наголосив, що "подібні ініціативи вже реалізовано у Вільнюсі та Празі".  До того ж, надання назви тротуару та велодоріжці не порушує історичної назви вулиці Бельведерської.

"За" ухвалу проголосувало 55 депутатів, 2 депутати утрималися.

Aleja Ofiar Rosyjskiej Agresji przy ambasadzie Rosji

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Autor:red.

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

Tagi:
Wojna w Ukrainie
Warszawa
Rosja
Raporty:
Atak Rosji na Ukrainę
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