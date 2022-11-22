Алея жертв російської агресії біля російського посольства. Місто встановило таблички

Перед будівлею російського посольства з'явилися нові знаки міської інформаційної системи. Це таблички з написом "Алея жертв російської агресії".

Українське телебачення в прямому ефірі Безкоштовно та без реєстрації Ukraińska telewizja na żywo Bezpłatnie i bez rejestracji. 1+1 w TVN24 GO Ukraina 24 w PLAYER

"Пішохідно-велосипедна ділянка вулиці Бельведерської від Багателі до перехрестя з вулицею Спацеровою стала "Алеєю жертв російської агресії". На цьому відтинку розташоване посольство Росії та його колишній культурний центр. Назва вшановує пам’ять жертв російського вторгнення в Україну", - повідомило в соцмережах Управління міських доріг.

Депутати вирішили

Це наслідок рішення, ухваленого міськими депутатами ще під час жовтневої сесії. Тоді була прийнята постанова, якою пішохідно-велосипедному маршруту вздовж посольства Російської Федерації присвоєно назву "Алея жертв російської агресії". "Ця назва відповідає запропонованому місцю через (...) агресію Росії проти України, яка триває. Крім того, назва має спровокувати, змусити російську державу задуматися та діяти. Крім того, присвоєння назви є волею не лише групи депутатів, а й жителів", - написано в обґрунтуванні ухвали.

Ініціатор надання такої назви, депутат ради від ПіС Філіп Фронцковяк наголосив, що "подібні ініціативи вже реалізовано у Вільнюсі та Празі". До того ж, надання назви тротуару та велодоріжці не порушує історичної назви вулиці Бельведерської.

"За" ухвалу проголосувало 55 депутатів, 2 депутати утрималися.

Aleja Ofiar Rosyjskiej Agresji przy ambasadzie Rosji Aleja Ofiar Rosyjskiej Agresji przy ambasadzie Rosji | Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Aleja Ofiar Rosyjskiej Agresji przy ambasadzie Rosji | Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Aleja Ofiar Rosyjskiej Agresji przy ambasadzie Rosji | Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:red.

Źródło: tvnwarszawa.pl