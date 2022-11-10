Актор Шон Пенн у Києві залишив Володимиру Зеленському статуетку "Оскар"

Шон Пенн черговий раз відвідав Україну. Під час зустрічі з президентом України актор вручив Володимиру Зеленському статуетку "Оскар" - "як символ віри в перемогу". Нагорода має залишатися в Україні, поки вона не виграє війну.

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Американський актор Шон Пенн втретє відвідав Україну з початку російського вторгнення. Під час зустрічі з Президентом України він вручив йому свою статуетку "Оскар".

- Як переможете, привезіть його в Малібу, - сказав актор, вручаючи статуетку Володимиру Зеленському.

"Цього разу наша зустріч була особливою. Шон привіз свою статуетку "Оскар" як символ віри в перемогу нашої країни. Вона залишиться в Україні до кінця війни", - написав Зеленський у Telegram, публікуючи відеозапис зустрічі.

Президент України нагородив актора орденом "За заслуги" ІІІ ступеня, подякувавши йому за "щиру підтримку та вагомий внесок у популяризацію України у світі".

Актор Шон Пенн залишив статуетку "Оскар" Володимиру Зеленському Reuters

Шон Пенн підтримує Україну

Пенн був в Україні в день початку російського вторгнення 24 лютого, а саме - у Києві з приводу зйомок свого фільму. Як повідомив Зеленський, це вже третій візит актора в цю країну за понад вісім місяців війни.

В українській столиці на Алеї Сміливості встановлено табличку з іменем Шона Пенна та датою 24 лютого 2022 року.

Пенн є дворазовим володарем "Оскара" за найкращу головну чоловічу роль. Свою першу премію він отримав у 2003 році за роль у фільмі «Ріка таємниць», а другу — у 2008 році за «Гарві Мілка».

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Autor:Ред.

Źródło: PAP