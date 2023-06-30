Агентство внутрішньої безпеки затримало ще одну особу, яка ймовірно була учасником російської шпигунської мережі

30 czerwca 2023, 19:04
Autor:
red.
Mariusz Błaszczak o rozbiciu siatki szpiegowskiej
Mariusz Błaszczak o rozbiciu siatki szpiegowskiej
Polskie Radio
Polskie RadioMariusz Błaszczak o rozbiciu siatki szpiegowskiej

Агентство внутрішньої безпеки затримало ще одну особу, яка ймовірно причетна до діяльності шпигунської мережі, що працювала на Росію на території Польщі. Затриманий є громадянином Росії та професійним хокеїстом клубу першої ліги. Чоловіку висунули обвинувачення, а за рішенням суду його заарештували на три місяці, - повідомили в Офісі міністра-координатора спецслужб та в Національній прокуратурі.

ukraina ukraina

Українське телебачення в прямому ефірі

Безкоштовно та без реєстрації

Ukraińska telewizja na żywo

Bezpłatnie i bez rejestracji.

1+1 w TVN24 GO
Ukraina 24 w PLAYER

- Завдання, які йому ставили, включають документування та збір інформації, включно з певними фотодокументами, що стосуються важливих об’єктів у Польщі, об’єктів критичної інфраструктури, - сказав в ефірі TVN24 Станіслав Жарин, заступник міністра-координатора спеціальних служб.

Росіянин є чотирнадцятою особою, затриманою в рамках розслідування, яке веде ABW під наглядом Люблінського відділу боротьби з організованою злочинністю та корупцією Національної прокуратури.

Прес-служба міністра-координатора спецслужб і прес-служба Національної прокуратури повідомили в п'ятницю, що спортсмена, підозрюваного в шпигунстві, затримали в Сілезькому воєводстві 11 червня.

"Затриманий є громадянином Росії, професійним спортсменом хокейного клубу першої ліги. Для зовнішньої розвідки він виконував замовлення на території Польщі, зокрема розвідку об'єктів критичної інфраструктури в кількох воєводствах", - повідомили в прес-службі.

Заарештований росіянин

За даними слідства, іноземець перебував у Польщі з жовтня 2021 року та мав оперативно інформувати своїх кураторів про результати розвідки. За це його також систематично винагороджували. "Зібрані в ході розслідування процесуальні матеріали підтверджують його активну участь у виконанні покладених на нього завдань", - йдеться в повідомленні міністра-координатора спецслужб.

У прес-службі Національної прокуратури повідомили, що прокурор висунув підозрюваному звинувачення в участі в організованому злочинному угрупованні та діяльності на користь зовнішньої розвідки на шкоду інтересам Польської Республіки. Такі дії караються позбавленням волі на строк до 10 років.

Національна прокуратура зазначає, що у зв'язку з необхідністю забезпечення належного перебігу процесу, реальною небезпекою втечі підозрюваного та суворим покаранням, яке йому загрожує, прокурор звернувся до суду з клопотанням про його арешт. 13 червня окружний суд у Любліні вирішив заарештувати затриманого ABW чоловіка на три місяці.

Жарин: російський спортсмен виконував замовлення російської розвідки

Станіслав Жарин, уповноважений уряду з питань безпеки інформаційного простору Польської Республіки, заступник міністра-координатора спецслужб, пояснив в інтерв’ю TVN24, що "особа, про яку ми говоримо, є російським спортсменом, який працював у Польщі, був професійний спортсменом, але - за матеріалами ABW - виконував замовлення російської розвідки".

Він додав, що "завдання, які виконував нещодавно затриманий громадянин Росії, вписуються в діяльність цієї шпигунської мережі, він також був її частиною".

- Його завдання передбачали документування та збір інформації, в тому числі деяких фотодокументів, що стосуються важливих об’єктів у Польщі, об’єктів критичної інфраструктури. Його відправляли в різні місця, в різні воєводства. Там він робив те, що йому наказували, - зазначив Жарин.

- Мова йде про діяльність, яка триває кілька місяців. Подробиці цієї справи ще з’ясовують, але вся справа свідчить про те, що він усвідомлював, що робив, виконував ці замовлення, отримував за це винагороду, систематично отримував гроші, - сказав заступник міністра.

Співрозмовник TVN24 пояснив, що "чоловіка заарештували 11 червня, він почув звинувачення, його заарештували згідно з рішенням суду, але це затримання - не кінець справи".

- Необхідно проаналізувати матеріали, які стосуються безпосередньо затриманої та підозрюваної особи, тому сьогодні ми можемо говорити про деталі цієї справи, - підкреслив він.

Російська шпигунська мережа в Польщі

Глава Міністерства внутрішніх справ та адміністрації та міністр-координатор спеціальних служб Маріуш Камінський 16 березня оголосив, що Агентство внутрішньої безпеки знешкодило шпигунську мережу, яка діяла на користь Росії.

Згідно з інформацією, отриманою в п'ятницю ПАП, росіяни мали використовувати всю групу для проведення розвідувальної діяльності, включаючи моніторинг залізничних маршрутів, і отримували винагороду за свою діяльність. Група також мала поширювати пропаганду проти НАТО, Польщі та політики нашого уряду. За версією слідства, вони також мали готувати диверсії на замовлення російської розвідки.

Autor:red.

Źródło zdjęcia głównego: tvn24

Pozostałe wiadomości

Rafał Bochenek, poseł Prawa i Sprawiedliwości i rzecznik prasowy partii rządzącej, na stronie Sejmu w swojej zakładce ma deklarację, z której wynika, że nie ma współpracowników. Tymczasem w sprawozdaniach za prowadzenie biura poselskiego pojawiają się u niego wydatki na dwa telefony i wynagrodzenie dla pracownika. Poseł w rozmowie z TVN24 Biznes wyjaśnia, że to "niedopatrzenie techniczne".

Wydatki rzecznika PiS na współpracowników, których rzekomo nie ma

Wydatki rzecznika PiS na współpracowników, których rzekomo nie ma

4 lipca 2023, 12:20
Autor:
JW/ams
Źródło:
TVN24

Od kilku tygodni wirus H5N1 zabija koty w całej Polsce. Znaleziono go w jednej z próbek mięsa drobiowego, które przed śmiercią jadło zmarłe zwierzę. Krzysztof Pyrć, szef Laboratorium Wirusologii w Małopolskim Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego podkreśla, że to nie oznacza, że sprzedawane w Polsce mięso jest niebezpieczne, ale apeluje do służb weterynaryjnych oraz inspekcji sanitarnej, aby zbadały mięso dostępne w Polsce i rozważyły włączenie testowania mięsa w kierunku grypy H5N1.

Wirus, który zabijał koty, znaleziony w surowym drobiu. Ekspert apeluje do służb

Wirus, który zabijał koty, znaleziony w surowym drobiu. Ekspert apeluje do służb

4 lipca 2023, 12:42
Autor:
Źródło:
tvn24.pl, Gazeta Wyborcza, PAP

W Tel Awiwie samochód wjechał w tłum ludzi, raniąc sześć osób. Według izraelskiej policji, która określiła zdarzenie jako atak terrorystyczny, kierowca dokonał wcześniej ataku przy użyciu noża. Napastnik nie żyje.

Auto wjechało w ludzi w Tel Awiwie

Auto wjechało w ludzi w Tel Awiwie

4 lipca 2023, 13:01
Autor:
ft/kg
Źródło:
Reuters, PAP

"Usterka mechaniczna" spowodowała zatrzymanie kolejki górskiej w amerykańskim stanie Wisconsin. Pasażerowie, w tym siedmioro dzieci, spędzili około trzech godzin z głowami w dół, zanim nadeszła pomoc, informują media. Nikt nie został ranny, wszyscy jednak zostali przewiezieni do szpitala na badania.

Utknęli na trzy godziny z głowami w dół. "Usterka" kolejki górskiej

Utknęli na trzy godziny z głowami w dół. "Usterka" kolejki górskiej

4 lipca 2023, 11:44
Autor:
wac//az
Źródło:
CBS News, CBS 58, tvn24.pl

Rosyjska dziennikarka Jelena Miłaszyna oraz prawnik Aleksandr Niemow zostali zaatakowani w Czeczenii przez grupę zamaskowanych napastników, gdy jechali do Groznego na proces uprowadzonej przez czeczeński reżim Zaremy Musajewej. Obydwoje doznali poważnych obrażeń ciała i zostali przewiezieni do szpitala w czeczeńskiej stolicy. 

Rosyjska dziennikarka i prawnik napadnięci w Czeczenii

Rosyjska dziennikarka i prawnik napadnięci w Czeczenii

4 lipca 2023, 10:26
Autor:
ft/kg
Źródło:
PAP, Reuters

Rudy Farias, 25-latek z Houston, który został odnaleziony osiem lat po tym, jak zaginął podczas spaceru z psami, przebywa obecnie w szpitalu. Nie mówi i nie można nawiązać z nim kontaktu - przekazała w oświadczeniu rodzina mężczyzny.

Odnaleziony po 8 latach od zaginięcia. Rodzina przekazała, w jakim jest stanie

Odnaleziony po 8 latach od zaginięcia. Rodzina przekazała, w jakim jest stanie

4 lipca 2023, 12:23
Autor:
kgo//am
Źródło:
NBC News, "Today", ABC7 Chicago

Samolot linii Hawaiian Airlines wpadł w silne turbulencje podczas piątkowego lotu z Honolulu na Hawajach do Sydney w Australii. Siedem osób zostało rannych, w tym troje członków załogi. Federalna Administracja Lotnictwa prowadzi dochodzenie w sprawie.

Siedem osób rannych w wyniku silnych turbulencji. "Samolot po prostu spadał"  

Siedem osób rannych w wyniku silnych turbulencji. "Samolot po prostu spadał"  

4 lipca 2023, 11:10
Autor:
jdw//az
Źródło:
CNN, ABC News, NY Post

Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa przeprowadziła ewakuację pasażera z promu Stena Spirit, który płynął ze Szwecji. Mężczyzna miał objawy obrzęku płuc. Został przetransportowany do szpitala. 

Nocna ewakuacja z promu Stena Spirit. Pasażer trafił do szpitala

Nocna ewakuacja z promu Stena Spirit. Pasażer trafił do szpitala

4 lipca 2023, 11:27
Autor:
eŁKa/tok
Źródło:
PAP

Krzysztof Sierak, zastępca prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry niespodziewanie odebrał śledztwo prokuratorowi, który chciał przeszukania mieszkań policjantów z Archiwum X związanych ze sprawą śmierci Iwony Cygan - pisze Onet. Portal donosi, że prokuratura chciała postawić zarzuty co najmniej jednemu z funkcjonariuszy w sprawie ataku na dom byłego naczelnika wydziału kryminalnego w Komendzie Powiatowej w Dąbrowie Tarnowskiej. Akcja przeszukania została odwołana.

Tajemniczy atak na dom emerytowanego policjanta. W tle sprawa Iwony Cygan i niespodziewana decyzja zastępcy Ziobry

Tajemniczy atak na dom emerytowanego policjanta. W tle sprawa Iwony Cygan i niespodziewana decyzja zastępcy Ziobry

4 lipca 2023, 12:05
Autor:
Źródło:
Onet.pl

Do dwunastu lat więzienia grozi mężczyznom, którzy - według policji - tworzyli zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się wytwarzaniem i sprzedawaniem narkotyków. W trakcie przeszukań funkcjonariusze znaleźli nielegalne substancje psychoaktywne, kamizelki kuloodporne i maczety. Zatrzymani mają od 26 do 31 lat, jeden z nich jest zawodnikiem mieszanych sztuk walki.

Maczety, kamizelki kuloodporne i narkotyki. Czterech pseudokibiców, w tym zawodnik MMA, zatrzymanych

Maczety, kamizelki kuloodporne i narkotyki. Czterech pseudokibiców, w tym zawodnik MMA, zatrzymanych

4 lipca 2023, 11:31
Autor:
Źródło:
tvn24.pl
Żona i córka nie żyją. Kierowca, skazany na więzienie, nie siedzi. "Gdzie jest sprawiedliwość?"

Żona i córka nie żyją. Kierowca, skazany na więzienie, nie siedzi. "Gdzie jest sprawiedliwość?"

4 lipca 2023, 6:36
Małgorzata
Goślińska
Autor:
Małgorzata
Goślińska
Źródło:
tvn24.pl
Premium

Nietrzeźwy kierowca bez prawa jazdy próbował uciec policjantom w województwie lubuskim, a potem dolnośląskim. 34-latek stwarzał zagrożenie dla innych uczestników ruchu. Trzykrotnie uderzył nawet w radiowóz, próbując zmusić policjantów do zaprzestania pościgu. Grozi mu teraz więzienie.

Dramatyczny policyjny pościg. Pijany kierowca trzy razy taranował radiowóz

Dramatyczny policyjny pościg. Pijany kierowca trzy razy taranował radiowóz

4 lipca 2023, 12:44
Autor:
eŁKa/tok
Źródło:
TVN24

7-latkę, która jechała na rowerze, zaatakowały trzy psy. Zwierzęta wydostały się z ogrodzonej i zamkniętej posesji w miejscowości Gucin na Mazowszu. Dziewczynka z licznymi obrażeniami obu nóg została przewieziona do szpitala.

7-letnia dziewczynka trafiła do szpitala po pogryzieniu przez trzy psy

7-letnia dziewczynka trafiła do szpitala po pogryzieniu przez trzy psy

4 lipca 2023, 12:55
Autor:
mg
Źródło:
PAP

Grupa maturzystów będzie mogła poznać wyniki swoich egzaminów dojrzałości wcześniej niż ich rówieśnicy. Chodzi o osoby, które aplikują na uczelnie zagraniczne - szwedzkie lub duńskie, gdzie czas na złożenie dokumentów upływa kilka dni przed ogłoszeniem wyników matur w Polsce.

Część maturzystów może wcześniej poznać wyniki egzaminu dojrzałości. CKE odpowiada

Część maturzystów może wcześniej poznać wyniki egzaminu dojrzałości. CKE odpowiada

4 lipca 2023, 11:49
Autor:
pb/am
Źródło:
bip.brpo.gov.pl

Orlen podpisał umowę z austriacką firmą Doppler, dzięki której polski koncern stanie się właścicielem 266 stacji paliw w Austrii działających pod marką Turmoel - podano w komunikacie.

Polski gigant energetyczny kupuje stacje w Austrii

Polski gigant energetyczny kupuje stacje w Austrii

4 lipca 2023, 11:35
Autor:
kris/ams
Źródło:
PAP

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg przekazał w mediach społecznościowych, że jego kadencja na stanowisku szefa Sojuszu Północnoatlantyckiego została przedłużona do 1 października 2024 roku.

Kadencja sekretarza generalnego NATO Jensa Stoltenberga przedłużona

Kadencja sekretarza generalnego NATO Jensa Stoltenberga przedłużona

4 lipca 2023, 11:52
Autor:
ft
/ prpb
Źródło:
PAP

Robert De Niro wydał oświadczenie po śmierci swojego 19-letniego wnuka Leandra De Niro. "Jestem głęboko zasmucony", przekazał mediom. Podziękował też za słowa otuchy. Portal TMZ podaje, że przy ciele zmarłego zostały znalezione narkotyki.

Nie żyje 19-letni wnuk Roberta De Niro. Aktor wydał oświadczenie

Nie żyje 19-letni wnuk Roberta De Niro. Aktor wydał oświadczenie

4 lipca 2023, 8:45
Autor:
jjk//az
Źródło:
People, TMZ, Instagram/drenadeniro

Prawo i Sprawiedliwość rezygnuje z prac nad rozporządzeniem MSZ wprowadzającym tak zwany outsourcing wizowy dla ubiegających się o wizy obywateli 21 państw - wynika z informacji "Dziennika Gazety Prawnej". Jeden z autorów publikacji Tomasz Żółciak powiedział na antenie TVN24, że "ktoś w PiS-ie uznał, że to jest zbyt techniczna regulacja, żeby poświęcać na nią kilka punktów procentowych w sondażach".

"Dziennik Gazeta Prawna": PiS wycofuje się z rozporządzenia migracyjnego

"Dziennik Gazeta Prawna": PiS wycofuje się z rozporządzenia migracyjnego

4 lipca 2023, 11:38
Autor:
js
/ prpb
Źródło:
DGP, Konkret24

Dla mnie to jest niebywała sytuacja, że minister konstytucyjny odpowiadający za bezpieczeństwo, na biuro poselskie z publicznych pieniędzy kupuje urządzenie, które ma, mówiąc wprost, unikać kontroli policji - ocenił poseł Koalicji Obywatelskiej Paweł Olszewski. Komentował zakup przez ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka "antyradaru" i jego tłumaczenie, że zależało mu na "maksymalnym bezpieczeństwie podróży". Posłanka Lewicy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk oceniła, że "minister Adamczyk próbuje z nas zrobić głupków".

Minister Adamczyk zakupił "antyradar" i mówi o "bezpieczeństwie podróży". Politycy komentują

Minister Adamczyk zakupił "antyradar" i mówi o "bezpieczeństwie podróży". Politycy komentują

4 lipca 2023, 12:53
Autor:
js
/ prpb
Źródło:
TVN24, tvn24.pl, Fakt

Rozprawa przed Trybunałem Konstytucyjnym dotycząca wniosku premiera w sprawie pełnego składu TK została przełożona z 13 na 19 lipca - wynika ze strony internetowej Trybunału. Zmianie uległ też skład sędziowski wyznaczony do rozpatrzenia tej sprawy. Krystyna Pawłowicz zastąpi Stanisława Piotrowicza. Nowym przewodniczącym będzie zaś sędzia Bartłomiej Sochański.

Trybunał Konstytucyjny przekłada rozprawę dotyczącą organizacji pracy Trybunału Konstytucyjnego

Trybunał Konstytucyjny przekłada rozprawę dotyczącą organizacji pracy Trybunału Konstytucyjnego

4 lipca 2023, 11:14
Autor:
ks/kg
Źródło:
PAP

Politycy Koalicji Obywatelskiej zachęcali we wtorek w Wyszkowie (woj. mazowieckie) do udziału w akcji "Pilnuję wyborów", mającej na celu zachęcenie obywateli do uczestnictwa w pracach obwodowych komisji wyborczych podczas najbliższych wyborów parlamentarnych. - Zapraszam wszystkie osoby, którym dobro demokracji leży na sercu, do zarejestrowania się przez nasz portal i pilnowania z nami wyborów - powiedziała posłanka Barbara Nowacka.

Politycy Koalicji Obywatelskiej zachęcają do udziału w akcji "Pilnuję wyborów"

Politycy Koalicji Obywatelskiej zachęcają do udziału w akcji "Pilnuję wyborów"

4 lipca 2023, 12:18
Autor:
ks
/ prpb
Źródło:
TVN24

Tragedia, która wydarzyła się na promie Stena Spirit, to nie był wypadek. Kobieta i dziecko wypadli za burtę wskutek świadomego działania - poinformowała w poniedziałek duńska Komisja ds. Wypadków Morskich. W czwartek z promu wypadło dwoje polskich obywateli: 36-letnia kobieta i 7-letni chłopiec. Oboje zostali odnalezieni, ale zmarli w szpitalu.

Tragedia podczas rejsu Stena Spirit. "Jasne jest, że nie był to wypadek"

Tragedia podczas rejsu Stena Spirit. "Jasne jest, że nie był to wypadek"

3 lipca 2023, 20:10
Autor:
momo
Źródło:
PAP, tvn24.pl

Z najnowszych statystykach wynika jasno, że Polacy u lekarza pojawiają się dużo rzadziej niż Polki. Dzieje się tak nie dlatego, że panowie nie mają powodów – okazuje się, że mają ich niemało. Materiał magazynu "Polska i Świat".

Dlaczego mężczyźni w Polsce rzadko chodzą do lekarza?

Dlaczego mężczyźni w Polsce rzadko chodzą do lekarza?

4 lipca 2023, 5:52
Autor:
Ewa
Szymańska
Źródło:
TVN24

Wtorek jest 496. dniem inwazji zbrojnej Rosji na Ukrainę. Rosjanie przeprowadzili ataki na ukraińskie miasta. W Chersoniu na południu kraju, gdzie rosyjskie wojska dokonały we wtorek rano uderzenia przy pomocy artylerii, zginęło dwoje cywilów. W północnym obwodzie sumskim i samym mieście Sumy w poniedziałkowych atakach zginęło sześć osób - podały lokalne władze. Wtorek ogłoszono w Sumach dniem żałoby. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z i wokół Ukrainy.

Rosjanie zaatakowali na północy i południu Ukrainy. Ofiary śmiertelne w Sumach i Chersoniu

Rosjanie zaatakowali na północy i południu Ukrainy. Ofiary śmiertelne w Sumach i Chersoniu

4 lipca 2023, 5:17
Aktualizacja: 4 lipca 2023, 9:37
Aktualizacja:
Autor:
pqv
Źródło:
tvn24.pl, PAP, Reuters

48-latka, która pod koniec czerwca miała zaatakować obywatelkę Filipin, usłyszała zarzuty z art. 257 Kodeksu karnego, dotyczące napaści z powodu ksenofobii, rasizmu lub nietolerancji religijnej. Prokuratura zawnioskowała o tymczasowe aresztowanie 48-latki na dwa miesiące, jednak sąd nie przychylił się do wniosku.

Atak na obywatelkę Filipin we Wrocławiu. Napastniczka usłyszała zarzuty, ale nie trafi do aresztu

Atak na obywatelkę Filipin we Wrocławiu. Napastniczka usłyszała zarzuty, ale nie trafi do aresztu

4 lipca 2023, 13:16
Autor:
ng/tok
Źródło:
KMP Wrocław, TVN24

Mężczyzna wchodzi na przejście dla pieszych i nagle się cofa, bo obok z dużą prędkością przejeżdża samochód. Nagranie ze zdarzenia w Łodzi trafiło do sieci, a teraz zajęła się nim policja, która mówi o wysokim mandacie dla kierowcy osobówki. - Przede wszystkim doszło tutaj do nieustąpienia pierwszeństwa pieszemu, który był już na przejściu. Za to wykroczenie kierowcy grozi 1500 złotych mandatu i 15 punktów karnych - przekazuje rzeczniczka łódzkiej drogówki.

Pieszy był już na przejściu i nagle się cofnął. Obok przemknął samochód. Nagranie

Pieszy był już na przejściu i nagle się cofnął. Obok przemknął samochód. Nagranie

4 lipca 2023, 12:23
Autor:
pk
Źródło:
tvn24.pl

Piętnastolatek został pogryziony przez rekina, gdy surfował w pobliżu plaży Kismet Beach na nowojorskiej wyspie Fire Island. Do zdarzenia doszło w poniedziałek po południu. Chłopiec został przewieziony do Szpitala Uniwersyteckiego Dobrego Samarytanina na Long Island. 

Rekin pogryzł 15-letniego surfera

Rekin pogryzł 15-letniego surfera

4 lipca 2023, 13:23
Autor:
jdw//az
Źródło:
CNN, CBS News

Do policjantów z Mokotowa zgłosił się właściciel firmy leasingowej. Miał kłopot z klientem, który nie chciał zwrócić auta marki Porsche 911 Targa 4, wartego 500 tysięcy złotych.

55-latek przywłaszczył porsche warte 500 tysięcy złotych, auto odzyskali policjanci

55-latek przywłaszczył porsche warte 500 tysięcy złotych, auto odzyskali policjanci

4 lipca 2023, 9:42
Autor:
mg
Źródło:
tvnwarszawa.pl

64-letnia Lynn Kelly z Porter w stanie Maine stanęła w obronie swojego psa, ściganego przez niedźwiedzia czarnego. Gdy zwierzę uniosło się na dwóch łapach, kobieta "również wyciągnęła się tak wysoko, jak tylko mogła, i uderzyła niedźwiedzia w pysk". Trafiła do szpitala.

64-latka uderzyła niedźwiedzia w pysk. Gonił jej psa

64-latka uderzyła niedźwiedzia w pysk. Gonił jej psa

3 lipca 2023, 13:24
Autor:
jdw//az
Źródło:
CNN, maine.gov

Stosunki dyplomatyczne między Turcją i Egiptem zostały we wtorek przywrócone do poziomu ambasadorów - poinformowało tureckie MSZ. Od 2013 roku kraje utrzymywały relacje na szczeblu charge d'affaires po obaleniu przez egipskie wojsko prezydenta wywodzącego się z Bractwa Muzułmańskiego.

Relacje Turcji z Egiptem wracają do poziomu ambasadorów

Relacje Turcji z Egiptem wracają do poziomu ambasadorów

4 lipca 2023, 11:52
Autor:
ft/kg
Źródło:
PAP

Stacja informacyjna TVN24, należąca do globalnego koncernu medialnego Warner Bros. Discovery, była najpopularniejszą stacją informacyjną w czerwcu 2023 roku w grupie ogólnej - wynika z danych Nielsen TV Audience Measurement. "Fakty" TVN pozostają natomiast najchętniej oglądanym programem informacyjnym.

Bardzo dobre wyniki TVN24, "Faktów" TVN i tvn24.pl. Dziękujemy widzom i czytelnikom!

Bardzo dobre wyniki TVN24, "Faktów" TVN i tvn24.pl. Dziękujemy widzom i czytelnikom!

3 lipca 2023, 10:21
Autor:
mp/ams
Źródło:
TVN24 Biznes