Агентство внутрішньої безпеки затримало ще одну особу, яка ймовірно була учасником російської шпигунської мережі

Агентство внутрішньої безпеки затримало ще одну особу, яка ймовірно причетна до діяльності шпигунської мережі, що працювала на Росію на території Польщі. Затриманий є громадянином Росії та професійним хокеїстом клубу першої ліги. Чоловіку висунули обвинувачення, а за рішенням суду його заарештували на три місяці, - повідомили в Офісі міністра-координатора спецслужб та в Національній прокуратурі.

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- Завдання, які йому ставили, включають документування та збір інформації, включно з певними фотодокументами, що стосуються важливих об’єктів у Польщі, об’єктів критичної інфраструктури, - сказав в ефірі TVN24 Станіслав Жарин, заступник міністра-координатора спеціальних служб.

Росіянин є чотирнадцятою особою, затриманою в рамках розслідування, яке веде ABW під наглядом Люблінського відділу боротьби з організованою злочинністю та корупцією Національної прокуратури.

Прес-служба міністра-координатора спецслужб і прес-служба Національної прокуратури повідомили в п'ятницю, що спортсмена, підозрюваного в шпигунстві, затримали в Сілезькому воєводстві 11 червня.

"Затриманий є громадянином Росії, професійним спортсменом хокейного клубу першої ліги. Для зовнішньої розвідки він виконував замовлення на території Польщі, зокрема розвідку об'єктів критичної інфраструктури в кількох воєводствах", - повідомили в прес-службі.

Заарештований росіянин

За даними слідства, іноземець перебував у Польщі з жовтня 2021 року та мав оперативно інформувати своїх кураторів про результати розвідки. За це його також систематично винагороджували. "Зібрані в ході розслідування процесуальні матеріали підтверджують його активну участь у виконанні покладених на нього завдань", - йдеться в повідомленні міністра-координатора спецслужб.

У прес-службі Національної прокуратури повідомили, що прокурор висунув підозрюваному звинувачення в участі в організованому злочинному угрупованні та діяльності на користь зовнішньої розвідки на шкоду інтересам Польської Республіки. Такі дії караються позбавленням волі на строк до 10 років.

Національна прокуратура зазначає, що у зв'язку з необхідністю забезпечення належного перебігу процесу, реальною небезпекою втечі підозрюваного та суворим покаранням, яке йому загрожує, прокурор звернувся до суду з клопотанням про його арешт. 13 червня окружний суд у Любліні вирішив заарештувати затриманого ABW чоловіка на три місяці.

Жарин: російський спортсмен виконував замовлення російської розвідки

Станіслав Жарин, уповноважений уряду з питань безпеки інформаційного простору Польської Республіки, заступник міністра-координатора спецслужб, пояснив в інтерв’ю TVN24, що "особа, про яку ми говоримо, є російським спортсменом, який працював у Польщі, був професійний спортсменом, але - за матеріалами ABW - виконував замовлення російської розвідки".

Він додав, що "завдання, які виконував нещодавно затриманий громадянин Росії, вписуються в діяльність цієї шпигунської мережі, він також був її частиною".

- Його завдання передбачали документування та збір інформації, в тому числі деяких фотодокументів, що стосуються важливих об’єктів у Польщі, об’єктів критичної інфраструктури. Його відправляли в різні місця, в різні воєводства. Там він робив те, що йому наказували, - зазначив Жарин.

- Мова йде про діяльність, яка триває кілька місяців. Подробиці цієї справи ще з’ясовують, але вся справа свідчить про те, що він усвідомлював, що робив, виконував ці замовлення, отримував за це винагороду, систематично отримував гроші, - сказав заступник міністра.

Співрозмовник TVN24 пояснив, що "чоловіка заарештували 11 червня, він почув звинувачення, його заарештували згідно з рішенням суду, але це затримання - не кінець справи".

- Необхідно проаналізувати матеріали, які стосуються безпосередньо затриманої та підозрюваної особи, тому сьогодні ми можемо говорити про деталі цієї справи, - підкреслив він.

Російська шпигунська мережа в Польщі

Глава Міністерства внутрішніх справ та адміністрації та міністр-координатор спеціальних служб Маріуш Камінський 16 березня оголосив, що Агентство внутрішньої безпеки знешкодило шпигунську мережу, яка діяла на користь Росії.

Згідно з інформацією, отриманою в п'ятницю ПАП, росіяни мали використовувати всю групу для проведення розвідувальної діяльності, включаючи моніторинг залізничних маршрутів, і отримували винагороду за свою діяльність. Група також мала поширювати пропаганду проти НАТО, Польщі та політики нашого уряду. За версією слідства, вони також мали готувати диверсії на замовлення російської розвідки.

Autor:red.