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Агенство розвідки перехопило чергові розмови російських військових

14 lipca 2022, 15:37

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
ft/kab
Źródło:
PAP
Rosyjski żołnierz krytycznie o sytuacji wojsk walczących w Ukrainie. Rozmowę przechwyciła Agencja Wywiadu
Rosyjski żołnierz krytycznie o sytuacji wojsk walczących w Ukrainie. Rozmowę przechwyciła Agencja WywiaduAgencja Wywiadu
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Agencja WywiaduRosyjski żołnierz krytycznie o sytuacji wojsk walczących w Ukrainie. Rozmowę przechwyciła Agencja Wywiadu

Чергові розмови російських військових, які беруть участь в агресії проти України, перехопило Агенство розвідки, - повідомив прес-секретар міністра-координатора спецслужб Станіслав Жарин. За його словами, записи інтерв'ю свідчать про те, що в російській армії " все більш поширеною стає критика бойових дій".

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- Чергові записи, перехоплені польською розвідкою, свідчать про те, що серед російських окупантів дедалі поширенішою стає критика військових дій проти України, - заявив у четвер прес-секретар міністра-координатора спецслужб Станіслав Жарин. Незаплановані, хаотичні дії, помилки командирів і дуже низький моральний дух - така картина нападу, відмінна від пропагандистських наративів Кремля, складається з перехоплених розвідкою розмов.

- На записі перехопленої розмови військовослужбовець, який брав участь в агресії, критично оцінює ситуацію в армії, скаржиться на необдумані дії командирів, що, на його думку, спричиняє великі втрати серед бійців, - зазначив Жарин.

Російський солдат: з нашого взводу лишилося троє

Речник підкреслив, що у розмові є слова про те, що рішення Кремля розпочати війну проти України коштувало життя багатьом росіянам. Російські війська були розгромлені захисниками України.

- Тих хлопців, з якими я їздив, уже немає. (...) З нашого взводу залишилося троє, - каже чоловік співрозмовнику.

Жарін звернув увагу, що росіянин вважає, що військові дії проти України були погано підготовлені, за що розплачувалися військові.

- З усіма, хто їздив, погано - поранені або важкопоранені, - розповідає він у перехопленій розвідкою розмові. А також нарікає на погані рішення командирів на їхній моральний дух і професіоналізм, які, з його слів - дуже низькі. Він згадує, що в одній із частин «заступник командира загубив солдата».

- На третій день його знайшли танкісти, - описує події росіянин.

Rosyjskie wojskoAP/Associated Press/East News

Речник підкреслив, що в розмові військовий стверджує, що справжня картина війни, яку Кремль веде проти України, далека від пропагандистських меседжів.

- Він просто знеохочує всіх від запису до частин, які воюють на фронті, - зазначив Жарин. Солдат каже: «якщо в людях прокинувся героїзм - нехай поїдуть туди, отоді й поговоримо».

«Немає жодних ознак, що Росія має намір припинити вторгнення»

Жарин зазначив, що це вже не перший отриманий розвідкою матеріал, який свідчить, що російські військові все більше усвідомлюють, що пропагандистські повідомлення про успіхи російської армії у війні проти України - брехня.

- Росіяни стикаються з ефективним і професійним українським опором і зазнають великих втрат. Незважаючи на це, російське командування продовжує бойові дії проти України. Немає жодних ознак того, що Росія має намір припинити вторгнення найближчим часом, - заявив прес-секретар міністра-координатора спецслужб.

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Autor:ft/kab

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: AP/Associated Press/East News

Tagi:
Ukraina
Rosja
Wojna w Ukrainie
Raporty:
Atak Rosji na Ukrainę
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