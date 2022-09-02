Medevac Hub у Ясьонці був створений, щоб допомогти громадянам України, - заявив міністр охорони здоров’я Адам Нєдзєльский у четвер у Ясьонці поблизу Жешува. - Україна не залишиться одна у боротьбі з російським агресором. Ми дбаємо про пацієнтів, аби вона могла боротися за свободу, - додав очільник МЗ.

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У четвер у Ясьонці відкрили медичний хаб. У церемонії, окрім Адама Нєдзєльського, взяли участь міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко та єврокомісар з питань кризового менеджменту Янез Ленарчіч.

Міністр Нєдзєльскі підкреслив, що створення хабу є прикладом співпраці між багатьма інституціями, як державними, так і європейськими, а також неурядовими організаціями.

- Така мобілізація усіх для того, аби замкнути логістичний ланцюг, який ми успішно створювали кілька місяців - це процес транспортування пацієнтів з України на лікування в інші країни, - пояснив він.

Medevac Hub у Ясьонці PAP/Darek Delmanowicz

Міністр підкреслив, що завдяки хабу пацієнти з України зможуть в гарних умовах чекати транспортування для подальшого лікування.

- Завдяки такому рішенню транспортування стане можливим у більш організованому вигляді, звідси двічі на тиждень спеціальний літак возитиме пацієнтів, - сказав він.

Нєдзельський визнав, що ідея перевезення пацієнтів з України в інші країни означає полегшення для польської системи охорони здоров’я. Міністр повідомив, що наразі найбільше пацієнтів з України прийняла Норвегія.

Адам Нєдзєльский: Medevac Hub допомагатиме громадянам України PAP/Darek Delmanowicz

Нєдзєльський також зазначив, що на початку конфлікту переважали хронічно хворі пацієнти, але зараз зростає частка людей, які отримали поранення внаслідок бойових дій.

Єврокомісар: найкращий приклад європейської солідарності

Присутній у Ясьонці комісар Єврокомісії з питань кризового менеджменту Янез Ленарчіч нагадав, що на Підкарпатті вже кілька місяців працює логістичний хаб, через який в Україну переправлено тисячі тонн гуманітарної допомоги.

- Ця частина Польщі надзвичайно важлива для допомоги Україні, - додав він.

Комісар зазначив, що ЄС допомагає Україні евакуювати пацієнтів вже кілька місяців. Наразі, за словами Ленарчича, з України евакуювали 1,2 тисячі людей.

Medevac Hub у Ясьонці PAP/Darek Delmanowicz

- Щодня з України везуть пацієнтів до країн Європи, - сказав він. За словами комісара, така допомога є найкращим прикладом європейської солідарності.

Міністр охорони здоров'я України: можлив аефективніша евакуація хворих

Зі свого боку, міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко повідомив, що наразі росіяни знищили в Україні 123 лікарні.

- На їх місці доведеться будувати нові. Знищену окупантами медичну інфраструктуру оцінили у понад 1 мільярд доларів, – додав він.

Ляшко підкреслив, що завдяки хабу в Ясьонці можна буде ще ефективніше евакуювати пацієнтів з України. Міністр подякував усім, хто долучився до відкриття хабу. Він особливо подякував Норвегії, яка, зокрема, подарувала Україні автобуси для перевезення хворих.

Хаб у Ясьонці зможе прийняти 20 пацієнтів, перші з'являться вже за тиждень. Medevac Hub, який створили в Ясьонці, використовуватимуть для швидкого переміщення українських пацієнтів до країн Європейського Союзу і, зокрема, - до Норвегії. Пацієнти під наглядом медиків чекатимуть тут транспортування в іншу країну.

Для цього буде використано спеціальний літак, зліт та посадка якого відбуватиметься з найближчого аеропорту Ясьонка. Машина працюватиме двічі на тиждень і транспортуватиме пацієнтів до 18 країн, які задекларували прийом хворих з України.

Autor:asty/mtom

Źródło: PAP