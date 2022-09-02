TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Адам Нєдзєльский: Medevac Hub допомагатиме громадянам України

2 września 2022, 7:16

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
asty/mtom
Źródło:
PAP
W Jasionce otwarto hub medyczny
W Jasionce otwarto hub medycznyTVN24
wideo 2/21
TVN24W Jasionce otwarto hub medyczny

Medevac Hub у Ясьонці був створений, щоб допомогти громадянам України, - заявив міністр охорони здоров’я Адам Нєдзєльский у четвер у Ясьонці поблизу Жешува. - Україна не залишиться одна у боротьбі з російським агресором. Ми дбаємо про пацієнтів, аби вона могла боротися за свободу, - додав очільник МЗ.

ukraina ukraina

Українське телебачення в прямому ефірі

Безкоштовно та без реєстрації

Ukraińska telewizja na żywo

Bezpłatnie i bez rejestracji.

1+1 w TVN24 GO
Ukraina 24 w PLAYER

У четвер у Ясьонці відкрили медичний хаб. У церемонії, окрім Адама Нєдзєльського, взяли участь міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко та єврокомісар з питань кризового менеджменту Янез Ленарчіч.

Міністр Нєдзєльскі підкреслив, що створення хабу є прикладом співпраці між багатьма інституціями, як державними, так і європейськими, а також неурядовими організаціями. 

- Така мобілізація усіх для того, аби замкнути логістичний ланцюг, який ми успішно створювали кілька місяців - це процес транспортування пацієнтів з України на лікування в інші країни, - пояснив він.

Medevac Hub у ЯсьонціPAP/Darek Delmanowicz

Міністр підкреслив, що завдяки хабу пацієнти з України зможуть в гарних умовах чекати транспортування для подальшого лікування. 

- Завдяки такому рішенню транспортування стане можливим у більш організованому вигляді, звідси двічі на тиждень спеціальний літак возитиме пацієнтів, - сказав він.

Нєдзельський визнав, що ідея перевезення пацієнтів з України в інші країни означає полегшення для польської системи охорони здоров’я. Міністр повідомив, що наразі найбільше пацієнтів з України прийняла Норвегія.

Адам Нєдзєльский: Medevac Hub допомагатиме громадянам УкраїниPAP/Darek Delmanowicz

Нєдзєльський також зазначив, що на початку конфлікту переважали хронічно хворі пацієнти, але зараз зростає частка людей, які отримали поранення внаслідок бойових дій.

Єврокомісар: найкращий приклад європейської солідарності

Присутній у Ясьонці комісар Єврокомісії з питань кризового менеджменту Янез Ленарчіч нагадав, що на Підкарпатті вже кілька місяців працює логістичний хаб, через який в Україну переправлено тисячі тонн гуманітарної допомоги. 

- Ця частина Польщі надзвичайно важлива для допомоги Україні, - додав він.

Комісар зазначив, що ЄС допомагає Україні евакуювати пацієнтів вже кілька місяців. Наразі, за словами Ленарчича, з України евакуювали 1,2 тисячі людей.

Medevac Hub у ЯсьонціPAP/Darek Delmanowicz

- Щодня з України везуть пацієнтів до країн Європи, - сказав він. За словами комісара, така допомога є найкращим прикладом європейської солідарності.

Міністр охорони здоров'я України: можлив аефективніша евакуація хворих

Зі свого боку, міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко повідомив, що наразі росіяни знищили в Україні 123 лікарні. 

- На їх місці доведеться будувати нові. Знищену окупантами медичну інфраструктуру оцінили у понад 1 мільярд доларів, – додав він.

Ляшко підкреслив, що завдяки хабу в Ясьонці можна буде ще ефективніше евакуювати пацієнтів з України. Міністр подякував усім, хто долучився до відкриття хабу. Він особливо подякував Норвегії, яка, зокрема, подарувала Україні автобуси для перевезення хворих.

Хаб у Ясьонці зможе прийняти 20 пацієнтів, перші з'являться вже за тиждень. Medevac Hub, який створили в Ясьонці, використовуватимуть для швидкого переміщення українських пацієнтів до країн Європейського Союзу і, зокрема, - до Норвегії. Пацієнти під наглядом медиків чекатимуть тут транспортування в іншу країну.

Для цього буде використано спеціальний літак, зліт та посадка якого відбуватиметься з найближчого аеропорту Ясьонка. Машина працюватиме двічі на тиждень і транспортуватиме пацієнтів до 18 країн, які задекларували прийом хворих з України.

Autor:asty/mtom

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Darek Delmanowicz

Ukraina
Wojna w Ukrainie
Adam Niedzielski
Pozostałe wiadomości

Inwazja Rosji na Ukrainę trwa już 192 dni. Na południu Ukrainy trwają walki pozycyjne. Ostatniej doby siły ukraińskie zniszczyły około 60 sztuk rosyjskiego sprzętu i uderzały w szlaki logistyczne wroga, w tym most pontonowy na Dnieprze - podała w sobotę agencja Ukrinform, cytując ukraińskie dowództwo operacyjne Południe. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z i wokół Ukrainy.

Ukraińska armia: uderzyliśmy w rosyjski most pontonowy na Dnieprze. "Bezustannie niszczymy cele i morale wroga"

Świat

Ukraińska armia: uderzyliśmy w rosyjski most pontonowy na Dnieprze. "Bezustannie niszczymy cele i morale wroga"

3 września 2022, 5:18
Aktualizacja: 3 września 2022, 8:00

Świat

Aktualizacja:
Autor:
asty
Źródło:
tvn24.pl

Zabójstwo Darii Duginy może sprowokować represje w Rosji, ponieważ są grupy, które chciałyby skłonić Kreml do radykalnych działań, jak powszechna mobilizacja, ale represje mają własną logikę, a mobilizacja jest zbyt ryzykowna - powiedział politolog Andriej Kolesnikow. Jego zdaniem ten zamach był wymierzony przeciwko samemu Aleksandrowi Duginowi.

Politolog Andriej Kolesnikow: zabójstwo Duginy może być bodźcem do represji w Rosji, ale te mają własną logikę

Świat

Politolog Andriej Kolesnikow: zabójstwo Duginy może być bodźcem do represji w Rosji, ale te mają własną logikę

3 września 2022, 8:24

Świat

Autor:
js//now
Źródło:
PAP

Rosja wystąpiła do Stanów Zjednoczonych z wnioskiem o wydanie 56 wiz, by umożliwić rosyjskiemu ministrowi spraw zagranicznych Siergiejowi Ławrowowi i jego delegacji udział w szczycie ONZ w Nowym Jorku. Jak dotąd nie otrzymała żadnej - donosi Reuters. 

Moskwa poprosiła USA o wizy dla 56 Rosjan na szczyt ONZ. Nie otrzymała ani jednej

Świat

Moskwa poprosiła USA o wizy dla 56 Rosjan na szczyt ONZ. Nie otrzymała ani jednej

3 września 2022, 7:30

Świat

Autor:
momo
Źródło:
Reuters

Słynna amerykańska aktorka Jane Fonda poinformowała, że zmaga się z nowotworem. "To uleczalny rak, wychodzi z niego obronną ręką 80 procent ludzi" - napisała w mediach społecznościowych. Dodała, że rozpoczęła chemioterapię. Gwiazda kina już wcześniej zmagała się z nowotworami.

Jane Fonda: jestem chora na raka

Świat

Jane Fonda: jestem chora na raka

3 września 2022, 6:00

Świat

Autor:
momo//now
Źródło:
PAP, Instagram

Rosyjskie ministerstwo sprawiedliwości umieściło w piątek na swojej liście "zagranicznych agentów" Andrieja Makarewicza - muzyka rockowego, lidera zespołu Maszyna Wriemieni. W wykazie wymieniono 12 osób, w tym dziennikarza "Nowej Gaziety" Kiriłła Martynowa.

Muzyk rockowy Andriej Makarewicz umieszczony na rosyjskiej liście "zagranicznych agentów"

Świat

Muzyk rockowy Andriej Makarewicz umieszczony na rosyjskiej liście "zagranicznych agentów"

3 września 2022, 6:56

Świat

Autor:
asty//now
Źródło:
PAP

Do Polski przybył dziś bombowiec B-52 - poinformował w piątek w mediach społecznościowych wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Dodał, że "współpraca polsko-amerykańska jest coraz ściślejsza".

Błaszczak: do Polski przyleciał bombowiec B-52

Polska

Błaszczak: do Polski przyleciał bombowiec B-52

2 września 2022, 18:26

Polska

Autor:
akr//now
Źródło:
PAP

Cerrad, polski producent płytek ceramicznych, zgłosił do dwóch urzędów pracy w Starachowicach i Końskich w województwie świętokrzyskim, że zamierza zwolnić do 350 osób - wynika z informacji TVN24. Powodem jest wygaszenie trzech z siedmiu linii produkcyjnych w związku ze skokowym wzrostem opłat za gaz.

Zwolnienia grupowe w dużej polskiej firmie. Informacja trafiła do urzędów pracy

Z kraju

Zwolnienia grupowe w dużej polskiej firmie. Informacja trafiła do urzędów pracy

2 września 2022, 10:46

Z kraju

Autor:
mb
Źródło:
TVN24 Biznes

Sejm przyjął ustawę o wsparciu odbiorców ciepła. Przewiduje m.in. dodatki dla ogrzewających się drewnem, LPG, pelletem i olejem opałowym. Najwięcej dostaną korzystający z pelletu drzewnego, najmniej ci, którzy ogrzewają się gazem LPG. Wprowadzono poprawkę zgodnie z którą dodatek ma być wypłacany na "jeden adres".

Ustawa o wsparciu odbiorców ciepła przyjęta

Najnowsze

Ustawa o wsparciu odbiorców ciepła przyjęta

2 września 2022, 22:05

Najnowsze

Autor:
jr/ams
Źródło:
PAP

Zalane domy, zniszczone drogi i mosty to skutki ulew, jakie przeszły nad gminą Karłowo w środkowej Bułgarii w piątek. W wyniku nagłej powodzi niektóre miejscowości zostały odcięte od świata. Mieszkańców ewakuowano śmigłowcami.

Mieszkańcy ewakuowani śmigłowcami, zniszczone drogi i mosty, zalana cała wieś

Świat

Mieszkańcy ewakuowani śmigłowcami, zniszczone drogi i mosty, zalana cała wieś

2 września 2022, 21:23

Świat

Autor:
ps/dd
Źródło:
ENEX, dnevnik.bg, novinite.com

W Warszawie rozważa się wprowadzenie zakazu sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych od 22 do 6 rano. Zobaczymy, czy pomysł ten zyska uznanie, ale warto powiedzieć, że pod Warszawą jest kilka gmin, które już takie przepisy wprowadziły. Jest też w Polsce kilka miast, w których to się sprawdza od kilku lat. Materiał magazynu "Polska i Świat".

Prohibicja w Warszawie? Aktywiści chcą zakazu sprzedaży alkoholu w nocy

Programy

Prohibicja w Warszawie? Aktywiści chcą zakazu sprzedaży alkoholu w nocy

3 września 2022, 6:22

Programy

Autor:
Sylwia
Piestrzyńska
Źródło:
TVN24

Podczas 79. Festiwalu w Wenecji zobaczymy 23 filmy - na czele jury stanęła hollywoodzka gwiazda Julian Moore, a obok niej między inny laureat literackiego Nobla pisarz i scenarzysta Kazuo Ishiguro. Ikona kina madame Catherine Deneuve została wyróżniona nagrodą za całokształt. Materiał magazynu "Polska i Świat".

Gwiazdy kina w Wenecji. O Złotego Lwa walczą 23 filmy

Programy

Gwiazdy kina w Wenecji. O Złotego Lwa walczą 23 filmy

3 września 2022, 5:40

Programy

Autor:
Maria
Mikołajewska
Źródło:
TVN24

Władze japońskiego miasta Kumagaya, położonego na wyspie Honsiu, rozdadzą miejscowym dzieciom specjalnie zaprojektowane parasole. Ważą zaledwie 336 gramów i będą chronić zarówno przed deszczem, jak i promieniami słonecznymi.

Są lekkie i wykonane z włókna szklanego. W Japonii będą rozdawać dzieciom parasole

Świat

Są lekkie i wykonane z włókna szklanego. W Japonii będą rozdawać dzieciom parasole

3 września 2022, 6:51

Świat

Autor:
anw
Źródło:
The Guardian, mainichi.jp

To będzie kosmiczna sobota w TVN24 BiS i w TVN24 GO. Wyniesiemy balon stratosferyczny na wysokość kilkudziesięciu kilometrów, zobaczymy krzywiznę Ziemi i przetestujemy urządzenie, które za kilka miesięcy poleci na orbitę rakietą Elona Muska.

Lecimy na granicę Kosmosu! Specjalny program już w sobotę

Ciekawostki

Lecimy na granicę Kosmosu! Specjalny program już w sobotę

1 września 2022, 14:21

Ciekawostki

Autor:
red.
Źródło:
TVN24 BiS, TVN24 GO

Ambasador Niemiec w Polsce Thomas Bagger pytany był w "Faktach po Faktach" o decyzję Gazpromu, który planuje wstrzymać dostawy gazu do Europy. - Poleganie na gazie rosyjskim niewątpliwie jest błędem - powiedział. Zwrócił uwagę, że Polska ostrzegała Niemcy w tej kwestii. - Myśmy zignorowali to ostrzeżenie - przyznał. Mówił także, że "odwrót od rosyjskich nośników energii zajmie sporo czasu, będzie bolało, ale to się stanie". Ambasador pytany był także o raport Polski w sprawie strat wojennych w czasie II wojny światowej.

Ambasador Niemiec: Polska nas ostrzegała, zignorowaliśmy to. Odwrót od rosyjskich nośników energii będzie bolał, ale to się stanie

Polska

Ambasador Niemiec: Polska nas ostrzegała, zignorowaliśmy to. Odwrót od rosyjskich nośników energii będzie bolał, ale to się stanie

2 września 2022, 20:49

Polska

Autor:
akw//now,
adso
Źródło:
TVN24

Nasz kraj jest teraz lepiej przygotowany na wstrzymanie dostaw rosyjskiego gazu - oświadczyła w piątek niemiecka Federalna Agencja ds. Sieci (Bundesnetzagentur) po informacji Gazpromu o zawieszeniu na czas nieokreślony dostaw surowca gazociągiem Nord Stream 1. Rzecznik niemieckiego ministerstwa gospodarki podkreślił w swoim komentarzu na Twitterze, że "w ostatnich tygodniach widzieliśmy nierzetelność Rosji". I przyznał, że strona niemiecka stara się uniezależnić od dostaw z Rosji.

Niemcy o wstrzymaniu dostaw gazu: jesteśmy znacznie lepiej przygotowani niż kilka miesięcy temu 

Ze świata

Niemcy o wstrzymaniu dostaw gazu: jesteśmy znacznie lepiej przygotowani niż kilka miesięcy temu 

2 września 2022, 21:07
Aktualizacja: 2 września 2022, 20:07

Ze świata

Autor:
/ams
Źródło:
PAP

- Zgodne z polityką zagraniczną Federacji Rosyjskiej jest wykorzystanie gazu zamiast czołgów - tak decyzję Gazpromu o przedłużenie wstrzymania dostaw przez Nord Stream 1 komentował w "Faktach po Faktach" Wojciech Jakóbik z Biznesalert. Jego zdaniem informacja o wykrytej usterce nie są wiarygodne. Sławomir Dudek z FOR dodał, że wkraczamy w świat niepewności.

"Zgodne z polityką zagraniczną Federacji Rosyjskiej jest wykorzystanie gazu zamiast czołgów"

Najnowsze

"Zgodne z polityką zagraniczną Federacji Rosyjskiej jest wykorzystanie gazu zamiast czołgów"

2 września 2022, 20:46

Najnowsze

Autor:
jr/ams
Źródło:
TVN24 Biznes

Ministrowie finansów grupy G7 zgodzili się w piątek na nałożenie limitu cenowego na rosyjską ropę. Celem tego ograniczenia jest uszczuplenie wpływów Moskwy przy jednoczesnym uniknięciu skoków cen. Rosja od razu zapowiedziała, że wstrzyma sprzedaż ropy do krajów nakładających ten limit.

Kraje G7 wprowadzają limit cen rosyjskiej ropy. Moskwa już odpowiedziała

Najnowsze

Kraje G7 wprowadzają limit cen rosyjskiej ropy. Moskwa już odpowiedziała

2 września 2022, 18:29

Najnowsze

Autor:
ams
Źródło:
Reuters, PAP

Eksperci Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej pozostaną na dłużej w Zaporoskiej Elektrowni Atomowej. Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował, że w rejonie Enerhodaru siły ukraińskie dokonały ostrzału. Dodał, że Rosjanie wywieźli sprzęt wojskowy z okupowanej Zaporoskiej Elektrowni Atomowej w związku z wizytą w siłowni ekspertów MAEA. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wyraził ubolewanie, że MAEA nie zaapelowała o demilitaryzację obiektu.

Eksperci MAEA pozostaną na dłużej w Zaporoskiej Elektrowni Atomowej, ostrzał w rejonie Enerhodaru

Świat

Eksperci MAEA pozostaną na dłużej w Zaporoskiej Elektrowni Atomowej, ostrzał w rejonie Enerhodaru

3 września 2022, 6:38

Świat

Autor:
asty//now
Źródło:
PAP

Sejm przyjął w piątek ustawę w sprawie dopłat do źródeł ciepła. Kontrowersje posłów wzbudziła poprawka, która pozwoli na odstępstwa od dopuszczalnych wartości emisji w "przypadku nadrzędnej potrzeby utrzymania dostaw ciepła", a także przepisy pozwalające na dwa lata zawiesić normy jakości dla paliw stałych. Według Gabrieli Lenartowicz (KO) takie rozwiązanie to "zbrodnia przeciwko Polakom". - Wygląda na to, że będzie można palić oponami - ocenił w rozmowie z TVN24 poseł Lewicy Dariusz Wieczorek.

Możliwe zawieszenie na 2 lata normy jakości w ustawie o dopłatach do źródeł ciepła. "Zbrodnia przeciwko Polakom"

Polska

Możliwe zawieszenie na 2 lata normy jakości w ustawie o dopłatach do źródeł ciepła. "Zbrodnia przeciwko Polakom"

2 września 2022, 22:24

Polska

Autor:
js/adso
Źródło:
PAP, TVN24