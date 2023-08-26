ABW досліджує причини зараження легіонелою в Підкарпатському регіоні. Збігнєв Зьобро про дії прокуратури у цій справі

Агентство внутрішньої безпеки перевіряє причини зараження легіонелою в Жешуві, - повідомив у п’ятницю Станіслав Жарин, заступник міністра-координатора спеціальних служб. Він зазначив, що це стандартні заходи, аби виключити будь-які можливі навмисні ​​дії. - Треба також враховувати, що завдання прокуратури - встановити, чи не було допущено недбалості, - підкреслив на прес-конференції міністр юстиції, генеральний прокурор Збігнєв Зьобро.

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Як поінформував у п'ятницю заступник міністра-координатора спеціальних служб Станіслав Жарин, Агентство внутрішньої безпеки перевіряє причини зараження легіонелою в Жешуві.

Він зазначив, що це стандартні заходи. Жарин зауважив, що через ситуацію в Європі в таких випадках потрібно перевіряти різні сценарії. Першим повідомило про діяльність ABW на Підкарпатті радіо RMF FM.

- Ми також бачимо, що Росія намагається посіяти з цього приводу певну паніку і спостерігає за тим, що відбувається. Це теж фактор, який змушує виключити певні сценарії, - сказав Жарин.

З цього приводу також висловився міністр юстиції, генеральний прокурор Збігнєв Зьобро. Глава міністерства підкреслив, що в п'ятницю він говорив про дії прокуратури у зв'язку з "цією досить тривожною ситуацією", але через характер цих розмов він не може просто зараз представити їх широкому загалу.

- Державні органи зобов’язані з'ясувати це питання. Ми маємо справу з проблемою, яка, на жаль, торкається здоров’я та життя людей, тому, як би ми не оцінювали справу, ми також маємо враховувати, що завдання прокуратури - визначити, чи була недбалість, наприклад, органів місцевого самоврядування чи інших, пов’язана із виникненням цієї ситуації чи пов’язана із відсутністю швидкого та достатнього реагування на цю ситуацію, - сказав Зьобро на прес-конференції.

Міністр юстиції застеріг, що він не вирішує наперед, були порушення чи ні.

- Роль прокуратури полягає в тому, щоб все це з'ясувати у багатьох аспектах (...). Обов’язок прокуратури - провадити дії, коли для цього є підстави", – підкреслив очільник Мін’юсту.

Легіонела в Жешуві. Актуальні дані

Згідно з даними, наданими вранці в п’ятницю Санітарно-епідеміологічною службою, легіонельоз вже підтверджений у 113 пацієнтів, госпіталізованих на території Жешува і Жешувського повіту, Дембіци, Перемишля, Кольбушова, Ланьцута і Сендзішова Малопольського. Семеро людей із підтвердженим зараженням померли. Це були люди віком від 64 до 95 років, обтяжені супутніми захворюваннями.

Rzeszów. Sztab kryzysowy po zakażeniach bakterią Legionella pneumophila. Wypowiedź prezydenta miasta Konrada Fijołka TVN24

Головний санітарний інспектор додав, що всі померлі - це "люди з важким станом здоров'я, з хронічними захворюваннями - особливо онкологічними - зі зниженим імунітетом". Шестеро померлих походили з Жешува, одна особа - з Жешувського повіту.

За даними Санітарно-епідеміологічної служби, наразі проводиться епідеміологічне розслідування для встановлення джерела інфекції. Зразки відібрано, результати очікуються в понеділок, 28 серпня. Джерело інфекції поки не встановлено.

У зв’язку зі зростанням кількості інфікованих Legionella pneumophila міська влада створила кризовий штаб та вживає профілактичних заходів. Цими вихідними проведуть дезінфекцію водопровідної мережі.

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Autor:bp/tok

Źródło: PAP