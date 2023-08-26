ABW досліджує причини зараження легіонелою в Підкарпатському регіоні. Збігнєв Зьобро про дії прокуратури у цій справі
Агентство внутрішньої безпеки перевіряє причини зараження легіонелою в Жешуві, - повідомив у п’ятницю Станіслав Жарин, заступник міністра-координатора спеціальних служб. Він зазначив, що це стандартні заходи, аби виключити будь-які можливі навмисні дії. - Треба також враховувати, що завдання прокуратури - встановити, чи не було допущено недбалості, - підкреслив на прес-конференції міністр юстиції, генеральний прокурор Збігнєв Зьобро.
Як поінформував у п'ятницю заступник міністра-координатора спеціальних служб Станіслав Жарин, Агентство внутрішньої безпеки перевіряє причини зараження легіонелою в Жешуві.
Він зазначив, що це стандартні заходи. Жарин зауважив, що через ситуацію в Європі в таких випадках потрібно перевіряти різні сценарії. Першим повідомило про діяльність ABW на Підкарпатті радіо RMF FM.
- Ми також бачимо, що Росія намагається посіяти з цього приводу певну паніку і спостерігає за тим, що відбувається. Це теж фактор, який змушує виключити певні сценарії, - сказав Жарин.
З цього приводу також висловився міністр юстиції, генеральний прокурор Збігнєв Зьобро. Глава міністерства підкреслив, що в п'ятницю він говорив про дії прокуратури у зв'язку з "цією досить тривожною ситуацією", але через характер цих розмов він не може просто зараз представити їх широкому загалу.
- Державні органи зобов’язані з'ясувати це питання. Ми маємо справу з проблемою, яка, на жаль, торкається здоров’я та життя людей, тому, як би ми не оцінювали справу, ми також маємо враховувати, що завдання прокуратури - визначити, чи була недбалість, наприклад, органів місцевого самоврядування чи інших, пов’язана із виникненням цієї ситуації чи пов’язана із відсутністю швидкого та достатнього реагування на цю ситуацію, - сказав Зьобро на прес-конференції.
Міністр юстиції застеріг, що він не вирішує наперед, були порушення чи ні.
- Роль прокуратури полягає в тому, щоб все це з'ясувати у багатьох аспектах (...). Обов’язок прокуратури - провадити дії, коли для цього є підстави", – підкреслив очільник Мін’юсту.
Легіонела в Жешуві. Актуальні дані
Згідно з даними, наданими вранці в п’ятницю Санітарно-епідеміологічною службою, легіонельоз вже підтверджений у 113 пацієнтів, госпіталізованих на території Жешува і Жешувського повіту, Дембіци, Перемишля, Кольбушова, Ланьцута і Сендзішова Малопольського. Семеро людей із підтвердженим зараженням померли. Це були люди віком від 64 до 95 років, обтяжені супутніми захворюваннями.
Головний санітарний інспектор додав, що всі померлі - це "люди з важким станом здоров'я, з хронічними захворюваннями - особливо онкологічними - зі зниженим імунітетом". Шестеро померлих походили з Жешува, одна особа - з Жешувського повіту.
За даними Санітарно-епідеміологічної служби, наразі проводиться епідеміологічне розслідування для встановлення джерела інфекції. Зразки відібрано, результати очікуються в понеділок, 28 серпня. Джерело інфекції поки не встановлено.
У зв’язку зі зростанням кількості інфікованих Legionella pneumophila міська влада створила кризовий штаб та вживає профілактичних заходів. Цими вихідними проведуть дезінфекцію водопровідної мережі.
Źródło: PAP
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