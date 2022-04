500 плюс для громадян України. ZUS оголосив дату виплати

czytaj dalej

Sara J. Bloomfield, dyrektorka Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie w rozmowie z Jackiem Stawiskim opisywała - na przykładzie Władimira Putina - to, w jaki sposób historia może być wykorzystywana do celów politycznych. Stwierdziła, że "to, jak Putin wykorzystał drugą wojnę światową, historię Holocaustu, to jak chce na nowo pisać historię i zrobić z niej broń dla celów politycznych i wojskowych, to jest bardzo ważna lekcja na przyszłość".