500 плюс для громадян України. ZUS оголосив дату виплати

У травні розпочнуться виплати 500 плюс біженцям з України, які звернулися за пільгою, повідомили в Управлінні Соціального Страхування. Вже прийнято близько 318 тис. заяв на отримання допомоги по програмі «500 плюс» для громадян України, - повідомив речник УСС Павло Жебровський.

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Завдяки спеціальному закону біженці з України отримали доступ до допомоги від Закладу Соціального Страхування, включно з пільгою «500 плюс» та «Сімейним капіталом», а також до співфінансування перебування в яслах на період проживання та перебування з дітьми в Польщі.

«500 плюс» для громадян України

– Оскільки ми передбачили можливість подачі заявок на «500 плюс» українською мовою на платформі електронних послуг ZUS( УСС) , ми зареєстрували близько 318 тисяч заяв на цю пільгу, що охопило приблизно 487 тис. дітей, – сказав речник ZUS.

– Заявки стосуються поточного пільгового періоду, який діє до кінця травня, а також наступного, який розпочнеться з 1 червня і триватиме до травня наступного року, – додав речник.

Оформити пільги можуть особи, які перетнули польсько-український кордон після 23 лютого цього року під час воєнних дій і отримали номер PESEL UKR, відкрили банківський рахунок у Польщі та мають польський номер телефону. Щоб подати заявку, наприклад, на «500 плюс», необхідно зареєструватися та підтвердити свій профіль у PUE ZUS. Співробітники офісів ZUS допомагають у подачі електронних заяв на пільги.

Інформацію про пільгу «500 плюс» можна отримати в будь-якому офісі ZUS, під час електронного візиту до ZUS, на гарячій лінії за номером 22 444 02 55 (понеділок – п’ятниця з 8.00 до 18.00) або електронною поштою на адресу ua @ zus . pl, а також на сайті ZUS.

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Autor:asty

Źródło: TVN24