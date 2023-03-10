500 злотих штрафу за залишений в метро багаж

Варшавські депутати одноголосно прийняли ухвалу про зміни в правилах громадського транспорту столиці. За залишення багажу в метро буде загрожувати штраф до 500 злотих.

Українське телебачення в прямому ефірі Безкоштовно та без реєстрації Ukraińska telewizja na żywo Bezpłatnie i bez rejestracji. 1+1 w TVN24 GO Ukraina 24 w PLAYER

За посилення порядку в громадському транспорті проголосували 52 депутати. Ніхто не утримався, ніхто не був проти.

Із проханням внести зміни до цих правил звернулося до депутатів Управління міського транспорту (Zarząd Transportu Miejskiego).

"Необхідність внесення змін до правил дотримання порядку випливає з досвіду служб Варшавського метрополітену, які вказують на те, що поліція утримується від покарання винних у певних діях (наприклад, залишення багажу в метро - ред.), посилаючись на те, що вони прямо не зазначені в правилах", - сказано в обґрунтуванні постанови.

Заборони

Томаш Кунерт, речник Управління громадського транспорту, сказав Польському Агентству Преси, що йдеться не лише про зміни правил щодо багажу. До переліку пристроїв, які не можна використовувати в громадському транспорті, додано, наприклад, самокат або велосипедну коляску.

- Також додано положення про заборону забиратимя на дахи вагонів, їх зовнішні частини, кабіни управління та навіси на зупинках. Також пропонуємо додати заборону залишати без нагляду багаж чи інші речі, - сказав він.

- На жаль, досить часто ми маємо справу з залишеним багажем, наприклад, на станціях метро, ​​що надовго дезорганізує роботу підземки та заважає пасажирам. Кожен такий предмет має бути перевірений спеціалізованими службами, що передбачає закриття станції, зупинку руху та евакуацію пасажирів. Після запровадження запропонованих змін можна буде санкціонувати певні дії поліції, - пояснив речник ZTM.

"Заборонено поводитися…"

В ухваленій постанові також вводиться положення про те, що "забороняється поведінка, яка може спричинити аварійну чи незаплановану зупинку транспортного засобу або змусити змінити визначений маршрут".

Кодекс про дрібні правопорушення передбачає покарання у вигляді догани або штрафу до 500 злотих за порушення правил порядку.

Зміни набудуть чинності через 14 днів з моменту опублікування в Офіційному віснику Мазовецького воєводства.

«Необхідність внесення змін до правил порядку випливає з досвіду служб Варшавського метрополітену, які вказують на те, що поліція утримується від покарання винних у певних діях (наприклад, залишення багажу в метро – ред.), посилаючись на те, що вони прямо не зазначені в регламенті», - сказано в обґрунтуванні постанови.

Kanał 1+1 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:tvn24.pl

Źródło: PAP