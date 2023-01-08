31 фінал WOSP. Як можна підтримати Великий Оркестр Різдвяної Благодійності?

8 stycznia 2023, 15:25
Autor:
red.
Źródło:
tvn24.pl
Zbliża się 31. Finał WOŚP. Jak wesprzeć Orkiestrę?
Zbliża się 31. Finał WOŚP. Jak wesprzeć Orkiestrę?TVN24
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TVN24Zbliża się 31. Finał WOŚP. Jak wesprzeć Orkiestrę?

Наближається 31-й фінал Великого Оркестру Різдвяної Благодійності. Цей збір коштів у багатьох асоціюється в першу чергу з вкиданням готівки в скриньки. Це суттєва, але не єдина форма підтримки. Ми радимо, як ще можна допомогти нужденним через Великий Оркестр Різдвяної Благодійності.

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31-й фінал Великого Оркестру Різдвяної Благодійності відбудеться 29 січня. Цього разу метою буде збір коштів на придбання сучасного обладнання для боротьби із сепсисом.

Ось кілька способів підтримки оркестру.

1. Перекази онлайн

На сайті Великого Оркестру Різдвяної Благодійності можна зробити внесок онлайн. Як одноразово, так і регулярно. За схожим принципом працює е-скарбничка Великого Оркестру Різдвяної Благодійності.

Оркестр також можна підтримати через портали збірок - Pomagam.pl та Siepomaga.pl, а також у Facebook.

2. Аукціони

Постійним елементом збірки також є онлайн-аукціони "Речі від серця", організовані Allegro. Ви можете робити ставки на незвичайні речі та враження, які надають відомі особистості.

Свої пропозиції на аукціоні також виставили багато зірок різних каналів групи TVN Warner Bros. Discovery.

3. SMS

Ви можете підтримати WOŚP по телефону. Все, що вам потрібно зробити, це надіслати смс зі словом SERCE на номер 75 565. Таке смс коштує 5 злотих нетто, тобто 6,15 злотого з ПДВ.

4. Siema Shop

Інтернет-магазин Siema Shop пропонує безліч гаджетів - одяг, кухлі, шпильки, сумки та інші аксесуари, прикрашені символікою Оркестру. Прибуток йде на рахунок Великого Оркестру Різдвяної Благодійності.

5. mBank

mBank грає разом із Великим Оркестром Різдвяної Благодійності. У мобільному додатку користувачі можуть натиснути на червоне серце. За кожен такий клік банк перераховуватиме Оркестру 1 злотий. Клієнти також можуть замовити спеціальні банківські картки, розроблені Юрком Овсяком.

6. Аукціони найщедріших благодійників

Під час фіналу також відбуваються аукціони найщедріших дарувальників. Як і щороку, на аукціоні будуть виставлені золоті серця та золоті телефонні картки.

Autor:red.

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Leszek Szymański/PAP

WOŚP
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