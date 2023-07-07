260 злотих за вхід до зоопарку, кілька сотень до парку розваг. Дорожнеча туристичних атракцій

Майже 800 злотих за вхід до парку розваг для чотирьох осіб (дводенний квиток коштує понад 1000 злотих), кілька сотень злотих за відвідування замку чи квитки до зоопарку - сім’ї, які планують відпустку з дітьми, мають враховувати величезні витрати на атракціони для наймолодших. Скільки вони будуть платити за вхід у найпопулярніші місця? Деякі з них сильно подорожчали. Перевіряємо на скільки.

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Поїздки на відпочинок пов'язані зі щораз більшими витратами. Поляки економлять, шукаючи житло поза центрами популярних серед туристів місць, самостійно готуючи їжу або скорочуючи поїздки. У червневому опитуванні, проведеному Kantar для "Фактів" TVN і TVN24, 56 відсотків респондентів заявили, що мають намір скоротити витрати на відпустку.

Однак є витрати, щодо яких важко відмовити дітям. Це, зокрема, вхідні квитки в місця, які спокушають наймолодших атракціонами. Нижче ми перевіряємо, скільки заплатить за квитки сім'я з чотирьох осіб, яка складається з двох дорослих і двох дітей.

Парки розваг - майже 800 злотих на день

Купівля квитків до Energylandia в Заторі для пари дорослих і двох дітей зростом понад 140 см потягне 796 злотих. Пільговий квиток доступний особам зростом до 140 см - тоді сім’я заплатить 696 злотих. Дводенний квиток до "Енерджіландії" коштуватиме 1436 злотих (або 1256 злотих) відповідно. Сім’я з дітьми до трьох років заплатить менше - квиток для найменших коштує 1 злотий. Значно дешевше, наприклад, у туристичному комплексі Балтув, де сім’я з двома дітьми віком до двох років заплатить за комплексний пакет 220 злотих, а сім’я зі старшими дітьми - 416 злотих.

За вхід до парку розваг "Мандорія" в Жгуві сім’я 2+2 заплатить 556 злотих - купуючи квиток у парку - або 499 злотих за квиток, придбаний на сайті. Ферма ілюзій у Мосьцісках пропонує сімейний квиток 2+2 приблизно за 288

злотих та сімейний квиток для - мінімально - трьох осіб за ціною приблизно 216 злотих. Кожен наступний квиток у рамках цієї пропозиції коштує приблизно 90 злотих.

Пляж в Мендзиздроє Shutterstock

Є атракціони, за які ми заплатимо різну суму в залежності від дня відвідування. Наприклад, вхід у "Сади Елемента" у Коморові з понеділка по п’ятницю коштуватиме 140 злотих для сім’ї з чотирьох осіб, а в суботу, неділю та свята - 160 злотих. Сім’ї з дітьми до двох років платитимуть менше - квиток для найменших тоді коштує 1 злотий.

Зоопарки - аж до 260 злотих з родини 2+2

Скільки заплатить родина 2+2 за вхід до зоопарків у найбільших містах країни? 100 злотих у Варшаві і на 25 злотих більше - у Кракові. "Сімейний квиток" до Вроцлавського зоопарку, розрахований на пару дорослих і трьох дітей, коштує 230 злотих. Родині з чотирьох осіб за відвідування зоопарку в столиці Нижньої Сілезії доведеться витратити 260 злотих. У зоопарку в Лодзі - 220 злотих. Познанський зоопарк пропонує "сімейний квиток" для шести осіб (включно з двома дорослими) за 80 злотих з особи у будні та 115 злотих у вихідні.

Аквапарки - навіть кількасот злотих на день

Аквапарк Suntago у Вренчі пропонує квитки в три зони. За перебування в одній з них, Jamango, цілий день сім’я з чотирьох осіб заплатить 580 злотих (менше - у випадку, якщо зріст дітей до 90 см і до 120 см). Та ж сім’я заплатить 199 злотих за день у Вроцлавському аквапарку, 520 злотих за день в Аквапарку Reda та 534 злотих за п’ять годин у басейновій зоні Терм Унеюв. Терми Bania в селі Бялка Татжаньська пропонують батькам з дітьми "сімейний відпочинок", включаючи вхід до ігрової зони для двох дорослих і дитини за 219 злотих. Вхід для кожної наступної дитини коштує 39 злотих.

Розважально-освітні центри коштують трохи дешевше

Під час відпустки серед сімей великою популярністю користуються місця, які поєднують розваги з навчанням. Серед них Hydropolis у Вроцлаві (квиток для

сім’ї 2+2 за 99 злотих), Науковий центр "Експеримент" у Гдині (80 злотих), Науковий центр "Копернік" у Варшаві (202 злотих за єдиний квиток на виставки та планетарій) , Науковий центр Леонардо да Вінчі в Подзамчі (24 злотих на особу в рамках "сімейного квитка"; принаймні три особи, з них двоє дорослих і від 1 до 7 дітей) або Науково-технічний центр Лодзі - вул. Живьолув - EC1. В тому останньому ціни у вихідні трохи вищі, ніж у будні. З вівторка по п’ятницю сім’я з чотирьох осіб платитиме за вхід на виставку 100 злотих, у суботу та неділю - 120 злотих.

Канатна дорога на Каспровий Верх, Вавель, Мальборк та інші пам'ятки

Сім'я 2+2 також може розраховувати на придбання "сімейного квитка" до таких пам'яток, як замок Мальборк (260 злотих) або соляної копальні "Велічка" (270 злотих). Комбінований квиток на всі доступні виставки королівського замку на Вавелі обійдеться в 504 злотих. Канатна дорога до Каспрового Верху і назад - 476 злотих, а прогулянка на човні за маршрутом Гданськ-Вестерплатте-Гданськ - 280 злотих. Варто пам'ятати, що є пам'ятки, вхід на які платний тільки в сезон. Наприклад, плата за вхід на пірс Сопота стягується з квітня по жовтень у певний час. Вартість сімейного квитка - 22 злотих.

Канатна дорога на Каспровий Верх Shutterstock

Зростання цін на атракціони на прикладі Вроцлава

Кореспондент Томаш Мільдин в ефірі TVN24 розповів про різницю в цінах на популярні місця у Вроцлаві. Отже, за вхід до вже згадуваного зоопарку у Вроцлаві, який щорічно відвідує близько 2 мільйонів відвідувачів, потрібно заплатити 70 злотих (звичайний квиток) і 60 злотих за пільговий квиток. В обох випадках це на 10 злотих більше, ніж рік тому, і місто стверджує, що підвищення не компенсує зростання витрат на утримання. Ще одна велика атракція - знаменитий Аквапарк Вроцлава - також подорожчала. Денний квиток коштує 75 злотих (65 злотих торік). Різниця в ціні чітко помітна у випадку з "Японським садом", який зараз коштує 21 злотий за звичайний квиток і 14 злотих за пільговий квиток, тоді як рік тому це було 12 злотих і 8 злотих відповідно. Серед вроцлавських пам’яток деякі не подорожчали - вхід до Рацлавіцької Панорами Panorama коштує 50 злотих за звичайний квиток і 35 злотих за пільговий, як і минулого року.

Японський сад – гордість Вроцлава B.Maliszewska | Wikipedia

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Autor:Ред.

Źródło: tvn24.pl