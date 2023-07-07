260 злотих за вхід до зоопарку, кілька сотень до парку розваг. Дорожнеча туристичних атракцій

7 lipca 2023, 14:58
Autor:
Ред.
Źródło:
tvn24.pl
Tomasz Mildyn o cenach popularnych atrakcji we Wrocławiu
Tomasz Mildyn o cenach popularnych atrakcji we WrocławiuTVN24
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TVN24Tomasz Mildyn o cenach popularnych atrakcji we Wrocławiu

Майже 800 злотих за вхід до парку розваг для чотирьох осіб (дводенний квиток коштує понад 1000 злотих), кілька сотень злотих за відвідування замку чи квитки до зоопарку - сім’ї, які планують відпустку з дітьми, мають враховувати величезні витрати на атракціони для наймолодших. Скільки вони будуть платити за вхід у найпопулярніші місця? Деякі з них сильно подорожчали. Перевіряємо на скільки.

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Поїздки на відпочинок пов'язані зі щораз більшими витратами. Поляки економлять, шукаючи житло поза центрами популярних серед туристів місць, самостійно готуючи їжу або скорочуючи поїздки. У червневому опитуванні, проведеному Kantar для "Фактів" TVN і TVN24, 56 відсотків респондентів заявили, що мають намір скоротити витрати на відпустку.

Однак є витрати, щодо яких важко відмовити дітям. Це, зокрема, вхідні квитки в місця, які спокушають наймолодших атракціонами. Нижче ми перевіряємо, скільки заплатить за квитки сім'я з чотирьох осіб, яка складається з двох дорослих і двох дітей.

Парки розваг - майже 800 злотих на день

Купівля квитків до Energylandia в Заторі для пари дорослих і двох дітей зростом понад 140 см потягне 796 злотих. Пільговий квиток доступний особам зростом до 140 см - тоді сім’я заплатить 696 злотих. Дводенний квиток до "Енерджіландії" коштуватиме 1436 злотих (або 1256 злотих) відповідно. Сім’я з дітьми до трьох років заплатить менше - квиток для найменших коштує 1 злотий. Значно дешевше, наприклад, у туристичному комплексі Балтув, де сім’я з двома дітьми віком до двох років заплатить за комплексний пакет 220 злотих, а сім’я зі старшими дітьми - 416 злотих.

За вхід до парку розваг "Мандорія" в Жгуві сім’я 2+2 заплатить 556 злотих - купуючи квиток у парку - або 499 злотих за квиток, придбаний на сайті. Ферма ілюзій у Мосьцісках пропонує сімейний квиток 2+2 приблизно за 288

злотих та сімейний квиток для - мінімально - трьох осіб за ціною приблизно 216 злотих. Кожен наступний квиток у рамках цієї пропозиції коштує приблизно 90 злотих.

Пляж в МендзиздроєShutterstock

Є атракціони, за які ми заплатимо різну суму в залежності від дня відвідування. Наприклад, вхід у "Сади Елемента" у Коморові з понеділка по п’ятницю коштуватиме 140 злотих для сім’ї з чотирьох осіб, а в суботу, неділю та свята - 160 злотих. Сім’ї з дітьми до двох років платитимуть менше - квиток для найменших тоді коштує 1 злотий.

Зоопарки - аж до 260 злотих з родини 2+2

Скільки заплатить родина 2+2 за вхід до зоопарків у найбільших містах країни? 100 злотих у Варшаві і на 25 злотих більше - у Кракові. "Сімейний квиток" до Вроцлавського зоопарку, розрахований на пару дорослих і трьох дітей, коштує 230 злотих. Родині з чотирьох осіб за відвідування зоопарку в столиці Нижньої Сілезії доведеться витратити 260 злотих. У зоопарку в Лодзі - 220 злотих. Познанський зоопарк пропонує "сімейний квиток" для шести осіб (включно з двома дорослими) за 80 злотих з особи у будні та 115 злотих у вихідні.

Аквапарки - навіть кількасот злотих на день

Аквапарк Suntago у Вренчі пропонує квитки в три зони. За перебування в одній з них, Jamango, цілий день сім’я з чотирьох осіб заплатить 580 злотих (менше - у випадку, якщо зріст дітей до 90 см і до 120 см). Та ж сім’я заплатить 199 злотих за день у Вроцлавському аквапарку, 520 злотих за день в Аквапарку Reda та 534 злотих за п’ять годин у басейновій зоні Терм Унеюв. Терми Bania в селі Бялка Татжаньська пропонують батькам з дітьми "сімейний відпочинок", включаючи вхід до ігрової зони для двох дорослих і дитини за 219 злотих. Вхід для кожної наступної дитини коштує 39 злотих.

Розважально-освітні центри коштують трохи дешевше

Під час відпустки серед сімей великою популярністю користуються місця, які поєднують розваги з навчанням. Серед них Hydropolis у Вроцлаві (квиток для

сім’ї 2+2 за 99 злотих), Науковий центр "Експеримент" у Гдині (80 злотих), Науковий центр "Копернік" у Варшаві (202 злотих за єдиний квиток на виставки та планетарій) , Науковий центр Леонардо да Вінчі в Подзамчі (24 злотих на особу в рамках "сімейного квитка"; принаймні три особи, з них двоє дорослих і від 1 до 7 дітей) або Науково-технічний центр Лодзі - вул. Живьолув - EC1. В тому останньому ціни у вихідні трохи вищі, ніж у будні. З вівторка по п’ятницю сім’я з чотирьох осіб платитиме за вхід на виставку 100 злотих, у суботу та неділю - 120 злотих.

Канатна дорога на Каспровий Верх, Вавель, Мальборк та інші пам'ятки

Сім'я 2+2 також може розраховувати на придбання "сімейного квитка" до таких пам'яток, як замок Мальборк (260 злотих) або соляної копальні "Велічка" (270 злотих). Комбінований квиток на всі доступні виставки королівського замку на Вавелі обійдеться в 504 злотих. Канатна дорога до Каспрового Верху і назад - 476 злотих, а прогулянка на човні за маршрутом Гданськ-Вестерплатте-Гданськ - 280 злотих. Варто пам'ятати, що є пам'ятки, вхід на які платний тільки в сезон. Наприклад, плата за вхід на пірс Сопота стягується з квітня по жовтень у певний час. Вартість сімейного квитка - 22 злотих.

Канатна дорога на Каспровий ВерхShutterstock

Зростання цін на атракціони на прикладі Вроцлава

Кореспондент Томаш Мільдин в ефірі TVN24 розповів про різницю в цінах на популярні місця у Вроцлаві. Отже, за вхід до вже згадуваного зоопарку у Вроцлаві, який щорічно відвідує близько 2 мільйонів відвідувачів, потрібно заплатити 70 злотих (звичайний квиток) і 60 злотих за пільговий квиток. В обох випадках це на 10 злотих більше, ніж рік тому, і місто стверджує, що підвищення не компенсує зростання витрат на утримання. Ще одна велика атракція - знаменитий Аквапарк Вроцлава - також подорожчала. Денний квиток коштує 75 злотих (65 злотих торік). Різниця в ціні чітко помітна у випадку з "Японським садом", який зараз коштує 21 злотий за звичайний квиток і 14 злотих за пільговий квиток, тоді як рік тому це було 12 злотих і 8 злотих відповідно. Серед вроцлавських пам’яток деякі не подорожчали - вхід до Рацлавіцької Панорами Panorama коштує 50 злотих за звичайний квиток і 35 злотих за пільговий, як і минулого року.

Японський сад – гордість ВроцлаваB.Maliszewska | Wikipedia
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Autor:Ред.

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

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Przepadła większość poprawek do ustawy o świadczeniu wspierającym. Poseł PiS: proszę nas nie pouczać

Przepadła większość poprawek do ustawy o świadczeniu wspierającym. Poseł PiS: proszę nas nie pouczać

7 lipca 2023, 14:05
Autor:
akw/tam
Źródło:
TVN24

Ponad 100 osób przemierza Europę małymi fiatami. Do pokonania mają dystans 4 tysięcy kilometrów. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, już w sobotę (8 lipca) dotrą do Monte Carlo. Nietypowa inicjatywa entuzjastów małych fiatów ma na celu zebranie funduszy dla dzieci, będących ofiarami wypadków drogowych.

Maluchy zdobyły austriacki szczyt. Jadą do Monte Carlo po milion złotych

Maluchy zdobyły austriacki szczyt. Jadą do Monte Carlo po milion złotych

7 lipca 2023, 15:21
Autor:
ng/tok
Źródło:
TVN24

Osiemnastu strażaków zostało wysłanych do pożaru, który wybuchł w jednym z wieżowców w Lublinie, gdzie paliła się kuchnia i korytarz w mieszkaniu na dziewiątym piętrze. Nie ucierpiał z nikt z mieszkańców, ale w środku znaleziono truchła psa, świnki morskiej oraz dwóch królików. 

Paliło się mieszkanie. W środku były zamknięte zwierzęta

Paliło się mieszkanie. W środku były zamknięte zwierzęta

7 lipca 2023, 15:08
Autor:
tm/tok
Źródło:
tvn24.pl

Musimy mieć świadomość, że bez wyjaśnienia i spisania historii zbrodni wołyńskiej do samego końca, Rosja zawsze będzie wykorzystywać kartę wołyńską, aby wbić klin pomiędzy Polaków a Ukraińców - mówił w piątek premier Mateusz Morawiecki na cmentarzu w nieistniejącej już wsi Puźniki na Ukrainie.

Morawiecki: nie spocznę, dopóki ostatnia ofiara strasznej zbrodni wołyńskiej nie zostanie odszukana

Morawiecki: nie spocznę, dopóki ostatnia ofiara strasznej zbrodni wołyńskiej nie zostanie odszukana

7 lipca 2023, 14:14
Autor:
js/gp
Źródło:
PAP

Możemy sprawić, by Polska była w końcu państwem naszych marzeń - powiedziała na konferencji prasowej działaczka społeczna Dagmara Adamiak, inicjatorka Kampanii Prawdy. Ogłosiła zawierający 12 postulatów Manifest Młodych i zaapelowała do demokratycznej opozycji o jego przyjęcie.

12 postulatów w Manifeście Młodych. "Fundament dla normalnej Polski"

12 postulatów w Manifeście Młodych. "Fundament dla normalnej Polski"

7 lipca 2023, 12:26
Autor:
pp/gp
Źródło:
TVN24

Minister odpowiedzialna za integrację ukraińskich uchodźców w Polsce Agnieszka Ścigaj stwierdziła, że Niemcy przyjęły tylko 200 tysięcy uchodźców z Ukrainy, a dużo więcej - aż milion - było ich już tam przed wojną. Obie tezy są nieprawdziwe.

Ścigaj: milion Ukraińców przyjechało do Niemiec przed wojną. Nieprawda

Ścigaj: milion Ukraińców przyjechało do Niemiec przed wojną. Nieprawda

7 lipca 2023, 14:17
Autor:
Michał
Istel
Źródło:
Konkret24

Synoptycy IMGW ostrzegają przed upałem. W części kraju wydano alerty pierwszego stopnia. Będą miejsca, w których w termometry w cieniu wskażą 33 stopni Celsjusza.

W tych regionach upał da się mocno we znaki. Są alerty IMGW

W tych regionach upał da się mocno we znaki. Są alerty IMGW

7 lipca 2023, 6:27
Aktualizacja: 7 lipca 2023, 12:29
Aktualizacja:
Autor:
kw/dd
Źródło:
IMGW

Niecodzienna interwencja łukowskich policjantów. Mundurowi interweniowali w sprawie pytona królewskiego, którego w pobliżu Krynki (woj. lubelskie) zauważyła na leśnej drodze spacerowiczka. Gada udało się złapać w polu kukurydzy. Policja szuka właściciela.

Pyton królewski w polu kukurydzy. Policja szuka właściciela gada

Pyton królewski w polu kukurydzy. Policja szuka właściciela gada

7 lipca 2023, 12:07
Autor:
ms/tok
Źródło:
tvn24.pl

Bezpieczny Kredyt 2 procent ruszył w pierwszych bankach. - To jest taki slogan marketingowy, natomiast realnie ten kredyt jest droższy - mówił we "Wstajesz i wiesz" w TVN24 Maciej Samcik, autor bloga Subiektywnie o finansach. W jego ocenie nowy rządowy program może najbardziej wstrząsnąć rynkiem najmu. Dziennikarz ekonomiczny wskazywał też, dlaczego beneficjenci Bezpiecznego Kredytu 2 procent są w lepszej sytuacji, niż ci, którzy zaciągnęli kredyt komercyjny, bez dopłaty.

Bezpieczny Kredyt 2 procent. Beneficjenci nowego programu podwójnie wygrani. Ekspert wyjaśnia

Bezpieczny Kredyt 2 procent. Beneficjenci nowego programu podwójnie wygrani. Ekspert wyjaśnia

7 lipca 2023, 10:17
Autor:
mb/ams
Źródło:
TVN24 Biznes

W ostatnich dniach w Polsce doszło do niebezpiecznych wypadków z udziałem quadów prowadzonych przez dzieci, w jednym z nich zginął 12-latek. Czy dzieci mogą zgodnie z prawem kierować takimi pojazdami? Jakie wymagania trzeba spełnić, by móc jeździć czterokołowcem?

Jazda quadem. Od jakiego wieku jest dozwolona i jakie wymogi trzeba spełnić

Jazda quadem. Od jakiego wieku jest dozwolona i jakie wymogi trzeba spełnić

7 lipca 2023, 13:57
Autor:
pb//az
Źródło:
tvn24.pl, isap.sejm.gov.pl, policja.gov.pl, auto-swiat.pl

Mennica Gdańska wyemituje monety z bohaterami filmów wyprodukowanych przez studio Warner Bros. Ich zakup będzie jednak wyzwaniem, ponieważ wybitych ma zostać raptem 500 sztuk.

Bohaterowie filmów Warner Bros. na kolekcjonerskich monetach

Bohaterowie filmów Warner Bros. na kolekcjonerskich monetach

7 lipca 2023, 13:36
Autor:
red.
Źródło:
TVN24 Biznes