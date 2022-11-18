151 000 номерів PESEL, 18 000 учнів у школах, 289 новонароджених у лікарнях

Столичні чиновники підбили підсумки витрат на допомогу біженцям з України. У Варшаві для українських дітей було організовано шкільні підготовчі відділення, а також надавалася допомога асистентів учителя. Біженці користуються медичними послугами. Зі столиці в Україну також відправляли транспорти з гуманітарною допомогою.

Українське телебачення в прямому ефірі Безкоштовно та без реєстрації Ukraińska telewizja na żywo Bezpłatnie i bez rejestracji. 1+1 w TVN24 GO Ukraina 24 w PLAYER

Для допомоги біженцям з України Варшаві виділили з державного бюджету 280 мільйонів злотих. З них 218 млн. злотих становить т. звані "40 плюс" - виплати на утримання біженців. З власного бюджету Варшава виділила на допомогу 51 мільйон злотих, у тому числі сім мільйонів з кризового резерву.

Актуальні дані про допомогу біженцям з України оприлюднив від імені президента Рафала Тшасковського у четвер на засіданні Ради Варшави голова служби безпеки Міхал Домарадзький. Він визнав, що хоча найближчим часом можна очікувати зростання кількості біженців, наразі воно є більш-менш постійним. З України до столиці приїжджає стільки ж людей, скільки й виїжджає з неї.

Мер Рафал Тшасковський зазначив, що з початку війни Варшава прийняла близько 300 тисяч біженців з України. Він підкреслив, що у зв'язку з атаками Росії на критичну інфраструктуру в Україні "можна очікувати ще однієї хвилі біженців".

- За нашими оцінками, сьогодні у Варшаві залишається понад 100 тисяч біженців з України. Ці підрахунки різняться, дехто говорить про 149 тисяч, - сказав він і пояснив, що оцінити це нелегко, тому що частина українців повертається в Україну, а потім знову приїжджає до Варшави.

- Одне не викликає сумнівів. Послугами нашого міста користується набагато більше українців, тому що на околицях їх також багато, – додав він.

Допомога, яку пропонує столиця

Найважливішими цифрами, пов’язаними з допомогою українським біженцям у Варшаві, за даними мерії, є: 289 - стільки українських дітей народилося в столичних лікарнях і 36 тисяч - стільком людям було надано медичну допомогу в міських лікарнях і клініках.

- Біженцям з України видано понад 151 тисячу номерів PESEL. Ця цифра продовжує зростати, зараз цим займаються районні відділи, - сказав Домарадзький.

- 18 тисяч - приблизно стільки українських дітей відвідують школи та дитсадки у Варшаві - перерахував Домарадзькі на зібранні ради. Він додав, що у 72 школах працюють підготовчі відділення, з дітьми-біженцями працюють 300 асистентів вчителів, у тісній співпраці з ЮНІСЕФ реалізується 26 проектів у сфері культурної допомоги, освіти та вивчення польської мови.

Зі столиці в Україну відправилося 4891 контейнерів з гуманітарною допомогою, цільовою, згідно з запитами міст-партнерів.

Українське телебачення в прямому ефірі Безкоштовно та без реєстрації

Kanał 1+1 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:Ред.

Źródło: PAP