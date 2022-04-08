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13-річний Вова був поранений пострілами під час втечі з Києва, а його батько був убитий. Хлопчика лікують у Вроцлаві

8 kwietnia 2022, 7:24

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
ib/gp
Źródło:
TVN24 Wrocław
13-latek uciekał z Kijowa, został postrzelony
13-latek uciekał z Kijowa, został postrzelonyTVN24 Wrocław
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TVN24 Wrocław13-latek uciekał z Kijowa, został postrzelony

У відділенні дитячої хірургії ім Марциняка у Вроцлаві потрапив 13-річний українець з вогнепальним пораненням. У машину, на якій Вова та його батьки втекли з Києва, обстріляли. Його батько загинув на місці, а він сам, між іншим, має пошкоджений хребет.

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Володимир (здрібнення - Вова) був пасажиром автомобіля, який обстріляли російські солдати на початку бойових дій у лютому. Батьки хлопчика хотіли залишити Київ і збиралися переїхати в інше місто України. Їм це не вдалося. Під час руху в автомобіль, в якому вони їхали, вистрілили. Батька Вови загинув на місці, а тяжко поранений хлопчик з матір’ю потрапили до найближчої лікарні.

– Через місяць нам вдалося переїхати до Львова, а звідти, на швидкій, до Вроцлава, – розповідає Наташа Караванська, мати 13-річної дитини.

Автомобіль, на якому Вова та його родина виїжджали з КиєваMIGUEL A. LOPES/PAP/EPA

Дуже серйозні пошкодження

Життя дитині врятували лікарі в Україні, але Вові доведеться перенести ще декілька поважних операцій. Внаслідок отриманих травм у нього пошкоджено хребет, наразі він перебуває в інвалідному візку. У нього також є проблеми з мовленням.

Постріл потрапив в обличчя та хребет. Пошкодження доткнули як нервової структури хребта, так і кісток, шкіри та лицьових нервових тканин усередині голови. Це дуже серйозні пошкодження, які впливають на подальше життя, – каже проф. Ян Годзінський, завідувач відділенням дитячої хірургії Нижньосілезької спеціалізованої лікарні Марциняка у Вроцлаві.

Вова в Київській лікарніAbaca/PAP/EPA

13-річним хлопцем займається команда спеціалістів

Хлопчик у цьому закладі має шанс на багатопрофільне лікування. Потрібна консультація лікарів багатьох спеціальностей: дитячих хірургів, нейрохірургів, ортопедів, психологів та пластичних хірургів. Фахівці багатьох відділень лікарні нададуть йому повну високоспеціалізовану допомогу.

– Мене зворушило те, що, коли ми разом у команді вирішили, що зможемо йому допомогти, у відповідь він посміхнувся, – додав проф. Годзінський.

Лікарі вже призначили перші аналізи. Вова вже пройшов, серед інших, сканування травми - тест, що дозволяє оцінити ступінь внутрішніх пошкоджень. Це одночасна томографія голови, грудної клітки, живота, тазу та хребта.

Журналісти зустрілися з Вовою.TVN24 Wrocław

Хлопчик одужує

Через декілька днів медичний консиліум вирішить питання про подальше лікування 13-річної дитини. У відділенні дитячої хірургії Вова - з мамою. За оцінками лікарів, він почувається добре, вважаючи на травми та шок, який пережив. Іноді посміхається, жартує, навіть може поскаржитися на лікарняне харчування.

У найближчі тижні хлопчик, звісно, ​​залишиться в лікарні. Коли його стан покращиться настільки, що дозволить йому покинути його, він і його мати залишаться у її двоюрідного брата, який живе у Вроцлаві. Але потім вони хочуть повернутися до Києва.

Autor:ib/gp

Źródło: TVN24 Wrocław

Źródło zdjęcia głównego: Abaca/PAP/EPA

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