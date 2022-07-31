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1 серпня на Мазовії завиватимуть сирени. На честь героїв Варшавського повстання

31 lipca 2022, 7:10

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
red.
Źródło:
PAP
Dyrektor MPW o wydarzeniach na rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego
TVN24Dyrektor MPW o wydarzeniach na rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego

1 серпня, у 78-му річницю Варшавського повстання, у Мазовецькому воєводстві увімкнуть сирени тривоги. Воєвода Костянтин Радзивілл уже звернувся з цього приводу до старост і мерів міст.

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 «У такий традиційний спосіб буде вшановано пам’ять про патріотичне повстання поляків у 1944 році, задля визволення Варшави з рук німецьких окупантів», – наголошують у прес-релізі.

Водночас увімкнення сигналізації, як повідомив воєвода, буде перевіркою правильності роботи систем оповіщення та попередження населення про загрози.

"78 років тому, 1 серпня 1944 року, мешканці Варшави вирішили покласти край німецькій окупації столиці. Того дня спалахнуло повстання як помста за п’ять років нацистського терору, вуличні облави, депортації до в’язниці на Пав’яку' і до концтаборів і таборів смерті в окупованій Німеччиною Польщі. Пам'ять про це героїчне повстання поляків щороку по всій країні і в самій Варшаві вшановується з гордістю та гідністю", - цитують у комюніке воєводу.

- Невід’ємним елементом серпневої річниці є ввімкнення тривожних сирен рівно о 17.00, тобто годину «W». Як і щороку, я наказав старостам і старостам міст з повітовими правами, щоб у цей дуже важливий для нас, поляків день, о 17 годині на території Мазовецького воєводства залунали сирени тривоги, що було б своєрідною даниною і вшануванням пам’яті. Герої Варшавського повстання 1944 року. Коли 1 серпня ми почуємо сигнал тривоги, де б ми не були, зупинімося та задумаймося і в такий символічний спосіб подякуймо повстанцям за їхню боротьбу за свободу Батьківщини та патріотизм, - додає Костянтин Радзивілл.

Харцери увімкнуть ручні сирени

Як повідомили у столичній мерії, є місця, де харцери увімкнуть ручні сирени. Це відбуватиметься у таких місцях:

 - у Повонзках: Gloria Victis і площа перед Домом поховань

 - у Мокотові: метро "Віляновська"

 - у Празі-Північ: вул.Таргова / Кійовська

 - у Празі-Південь: вул.Фільдорфа/ Замєнецька / Остробрамська та рондо Вашингтона

 - у Середмісті: Староміська площа

 - в Урсинові: KEN /вул. Вонвозова

 - у Вілянові: вул.Пжичулкова 29

 - у Влохаз: ал. Краківська / 1 Серпня

Сирени в Польщі витимуть не всюди

Президент Познані Яцек Яськов'як цього року ухвалив рішення, що в столиці Великопольщі сирени цього дня не витимуть. Як повідомила у четвер речниця мера і Міського правління Йоанна Жабєрек, рішення аби не вмикати сирен Яськов'як "ухвалив, враховуючи велику кількість українців, які зараз мешкають у Познані і в яких звук сирен може викликати спогади про травматичні події і переживання, пов'язані з війною, яка точиться в Україні".

78 річниця Варшавського повстання має бути відзначена в понеділок у Познані перед пам'ятником Польської підпільної держави і Армії Крайової.

"Газета Виборча", яка першою поінформувала про це у четвер, повідомляє, що подібне рішення ухвалив також президент Спорту Яцек Карновський

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Autor:red.

Źródło: PAP

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Warszawa
Powstanie Warszawskie
II wojna światowa
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