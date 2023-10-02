"1 000 000. Я люблю вас!" Дональд Туск опублікував відео після "Маршу Мільйона Сердець"

2 października 2023, 13:45
Autor:
red.
Źródło:
TVN24
Tusk: Tu jest naród. Tu jest Polska
Tusk: Tu jest naród. Tu jest PolskaTVN24/ZDJĘCIA ORGANIZATORA
wideo 2/20
TVN24/ZDJĘCIA ORGANIZATORATusk: Tu jest naród. Tu jest Polska

Дональд Туск опублікував у соцмережах коротке відео, на якому видно, як натовпи учасників проходять вулицями Варшави під час "Маршу Мільйона Сердець". "1 000 000. Я люблю вас!" - написав він, маючи на увазі мільйон людей, які, за даними варшавської мерії, зібралися на вулицях столиці.

ukraina ukraina

Українське телебачення в прямому ефірі

Безкоштовно та без реєстрації

Ukraińska telewizja na żywo

Bezpłatnie i bez rejestracji.

1+1 w TVN24 GO
Ukraina 24 w PLAYER

У неділю у Варшаві пройшов опозиційний "Марш Мільйона Сердець". Чотирикілометровий маршрут простягнувся між рондами Дмовського та "Радослава".

Після маршу Дональд Туск опублікував короткий відеозапис у соцмережах. "1 000 000. Я люблю вас!" - написав він. Йдеться про мільйон людей, які, за даними мерії Варшави, зібралися на вулицях столиці.

Він також опублікував коротке відео, на якому видно, як натовпи учасників проходять вулицями Варшави.

"Марш Мільйона Сердець"

"Марш Мільйона Сердець" стартував у неділю опівдні в центрі Варшави.Учасники демонстрації, ініційованої лідером "Громадянської платформи" Дональдом Туском, зібралися на ронді Дмовського, а потім пройшли вулицями Маршалковською, Свєнтокшиською та Івана Павла ІІ до Ронда "Радослава". Очолювали марш, зокрема, лідер "Громадянської платформи" Дональд Туск і мер Варшави Рафал Тшасковський. У демонстрації також взяли участь політики "Нових Лівих" і представники "Третього шляху". Були також артисти та активісти. Акція завершилася близько 16 години.

Zaślepka materiału TVN24GO
Tusk na mecie marszu: zgromadzenie ponad miliona osób jest trzecią falą Solidarności
Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:red.

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Donald Tusk/X

Marsz Miliona Serc
Warszawa
Pozostałe wiadomości

Około miliona osób miało wziąć udział w Marszu Miliona Serc, który przeszedł przez Warszawę. Stołeczny ratusz wyjaśnia, jak oszacował tę liczbę. Stołeczna policja oficjalnie na temat liczebności manifestacji wypowiadać się nie chce.

Milion osób na Marszu Miliona Serc. Ratusz tłumaczy, jak to policzył

Milion osób na Marszu Miliona Serc. Ratusz tłumaczy, jak to policzył

2 października 2023, 13:38
Autor:
mg/b
Źródło:
TVN24, tvnwarszawa.pl, PAP

Radny Prawa i Sprawiedliwości w Tychach Marek Gołosz opuścił 12 sesji rady miasta ze względu na zwolnienie chorobowe, w tym samym czasie jeździł na spotkania partyjne. Jak podkreślają tyscy radni, ZUS nakazał politykowi zwrot nienależnie pobranego zasiłku chorobowego. Sam Gołosz, który kandyduje do Sejmu, uważa, że został zaatakowany politycznie.

Radny PiS Marek Gołosz brał L4 i opuszczał sesje. W tym czasie jeździł na partyjne spotkania

Radny PiS Marek Gołosz brał L4 i opuszczał sesje. W tym czasie jeździł na partyjne spotkania

2 października 2023, 13:28
Autor:
bp
/ kab,
prpb
Źródło:
TVN24

Z najnowszego sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski wynika, że Prawo i Sprawiedliwość nie miałoby szans na utworzenie sejmowej większości, nawet w ewentualnej koalicji z Konfederacją. W badaniu preferencji partyjnych najwyższy wzrost względem sondażu sprzed tygodnia odnotowała Trzecia Droga.

Najnowszy sondaż partyjny i szacunkowy podział mandatów. "PiS nie miałoby większości, nawet w koalicji z Konfederacją"

Najnowszy sondaż partyjny i szacunkowy podział mandatów. "PiS nie miałoby większości, nawet w koalicji z Konfederacją"

2 października 2023, 12:49
Autor:
akw
Źródło:
Wirtualna Polska

Na dystrybutorach paliwa na stacjach Orlen pojawiły się naklejki o "awarii". Paliwo natomiast, jak zauważają eksperci, ma niższe ceny, niż powinno. Dlatego niektórzy kierowcy, obawiając się gwałtownego wzrostu cen oraz braku paliwa, tankują na zapas. Mieszkanka Olkusza nagrała na stacji benzynowej Jacka Osucha, wiceministra sportu, posła PiS i kandydata w tegorocznych wyborach do Sejmu.

"Widzę naszego lokalnego polityka, jak podejrzanie tankuje paliwo do beczek". Poseł PiS przyłapany na stacji paliw

"Widzę naszego lokalnego polityka, jak podejrzanie tankuje paliwo do beczek". Poseł PiS przyłapany na stacji paliw

2 października 2023, 12:18
Autor:
wini
Źródło:
TVN24 Kraków

Sąd Okręgowy w Gdańsku w poniedziałek w procesie wyborczym nakazał europosłance Annie Zalewskiej m.in. przeproszenie w mediach społecznościowych posłanki KO Agnieszki Pomaskiej. Spór dotyczył zdjęcia posłanki stojącej obok samochodu z wulgarnym napisem. Wyrok jest nieprawomocny.

Anna Zalewska musi przeprosić Agnieszkę Pomaską. Zapadł wyrok w procesie wyborczym

Anna Zalewska musi przeprosić Agnieszkę Pomaską. Zapadł wyrok w procesie wyborczym

2 października 2023, 11:31
Autor:
ng
Źródło:
TVN24, PAP

W najbliższą środę Rada Polityki Pieniężnej podejmie decyzję w sprawie stóp procentowych. We wrześniu RPP obniżyła stopy procentowe w nieoczekiwanej skali 75 punktów bazowych. Większość ekonomistów spodziewa się dalszego łagodzenia polityki pieniężnej.

Czy będą kolejne obniżki stóp procentowych? Znamy prognozy

Czy będą kolejne obniżki stóp procentowych? Znamy prognozy

2 października 2023, 12:25
Autor:
/ToL
Źródło:
PAP Biznes, TVN24 Biznes

Katalin Karikó, węgierska biochemiczka i Drew Weissman, amerykański biolog molekularny, zostali laureatami Nagrody Nobla 2023 w dziedzinie medycyny i fizjologii za odkrycia umożliwiające opracowanie szczepionek przeciwko COVID-19.

Przyznano Nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny

Przyznano Nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny

2 października 2023, 11:59
Autor:
pp/kab
Źródło:
PAP, tvn24.pl, Reuters

Dożywocie grozi 35-latkowi, który zabił mężczyznę i kobietę po tym, jak dostał omamów i wizji po narkotykach. Mężczyzna, jak ustalili śledczy, ze znajomymi wynajął mieszkanie w łódzkich loftach. Po zabójstwie pobiegł do kościoła i błagał o rozmowę z księdzem. Chociaż był niepoczytalny w momencie zbrodni, to odpowie za podwójne zabójstwo, bo dobrowolnie przyjął środki odurzające.

Finał spotkania znajomych jak z horroru. Dwie osoby nie żyją. Trzecia odpowie za zbrodnię, której nie pamięta

Finał spotkania znajomych jak z horroru. Dwie osoby nie żyją. Trzecia odpowie za zbrodnię, której nie pamięta

2 października 2023, 10:41
Aktualizacja: 2 października 2023, 13:33
Aktualizacja:
Autor:
mm,
bż/gp
Źródło:
tvn24.pl

W niedzielę ulice Warszawy zapełniły się uczestnikami Marszu Miliona Serc. Zebraliśmy nagrania wykonane w technice timelapse z różnych punktów trasy. Pokazują wielkość tłumu, który przeszedł przez stolicę.

Marsz Miliona Serc. Te nagrania pokazują, jak tłum wypełnił ulice Warszawy

Marsz Miliona Serc. Te nagrania pokazują, jak tłum wypełnił ulice Warszawy

2 października 2023, 10:00
Autor:
ads/kab
Źródło:
TVN24

Wiele wskazuje na to, że środowisko Zbigniewa Ziobro wymyśliło intrygę, by prokuratura weszła do banku Pekao S.A. i zastopowała personalne zmiany - mówił w poniedziałek na antenie TVN24 Robert Zieliński, autor artykułu ujawniającego kulisy śledztwa wszczętego przez prokuraturę na podstawie anonimowego donosu. Według informacji dziennikarza portalu tvn24.pl, kiedy świadkowie "seryjnie zaczęli wymieniać imię i nazwisko ministra sprawiedliwości oraz jego brata", sędzia nagle utajniła zeznania.

"Kiedy świadkowie zaczęli wymieniać nazwisko ministra sprawiedliwości i jego brata, sędzia zamknęła drzwi"

"Kiedy świadkowie zaczęli wymieniać nazwisko ministra sprawiedliwości i jego brata, sędzia zamknęła drzwi"

2 października 2023, 11:57
Autor:
bp/kab
Źródło:
TVN24, tvn24.pl
Dwa anonimy, trzech prokuratorów i proces z tajnymi przesłuchaniami. W tle bracia Ziobro i walka o bank

Dwa anonimy, trzech prokuratorów i proces z tajnymi przesłuchaniami. W tle bracia Ziobro i walka o bank

2 października 2023, 6:13
Robert
Zieliński
Autor:
Robert
Zieliński
Źródło:
tvn24.pl
Premium

"Nauczycielka-polityk PO chciała wysłać uczniów na putinowski film A. Holland"- napisał w mediach społecznościowych wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński, który startuje do Sejmu z listy PiS, o Marzannie Gądek-Radwanowskiej, która startuje z KO. Polityczka oddała sprawę do sądu w trybie wyborczym i wygrała. Sąd wskazał, że wiceminister nawet nie widział "Zielonej granicy", a publikował o niej posty.

Nauczycielka wygrała w sądzie z wiceministrem. Oboje kandydują w wyborach, poszło o film Agnieszki Holland

Nauczycielka wygrała w sądzie z wiceministrem. Oboje kandydują w wyborach, poszło o film Agnieszki Holland

2 października 2023, 11:48
Autor:
mag/gp
Źródło:
tvn24.pl

W ciągu ośmiu lat rządów Prawa i Sprawiedliwości średni czas oczekiwania pacjentów na specjalistyczną konsultację lekarską w ramach NFZ uległ prawie dwukrotnemu wydłużeniu - wynika z raportu opublikowanego przez portal swiatprzychodni.pl. W 2015 roku średnia z mediany czasu oczekiwania wynosiła 84 dni, a obecnie sięga 164 dni.

Kolejki do lekarzy specjalistów. Tak wydłużył się czas oczekiwania na wizytę za rządów PiS

Kolejki do lekarzy specjalistów. Tak wydłużył się czas oczekiwania na wizytę za rządów PiS

2 października 2023, 11:46
Autor:
JW/ToL
Źródło:
swiatprzychodni.pl

Politycy PiS-u uspokajają, że paliwa nie zabraknie, po czym wiceminister z PiS-u jedzie na stację i tankuje do trzech zbiorników w bagażniku na zaś, bo taniej i może zabraknąć - mówił poseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński. Do sprawy odniósł się też poseł Lewicy Tomasz Trela, który uważa, że po wyborach "Polki i Polacy odczują tę głupią, nierozsądną, nieracjonalną politykę Prawa i Sprawiedliwości".

Politycy opozycji o cenach na Orlenie. "Kaczyński wcisnął pilot, a na pilocie nazwisko Obajtek"

Politycy opozycji o cenach na Orlenie. "Kaczyński wcisnął pilot, a na pilocie nazwisko Obajtek"

2 października 2023, 10:52
Aktualizacja: 2 października 2023, 13:22
Aktualizacja:
Autor:
ads,
bp/kab
Źródło:
TVN24

Główny Inspektorat Sanitarny wydał w poniedziałek ostrzeżenie dotyczące stwierdzenie białka soi w surowym wędzonym boczku. Na etykiecie nie ma odpowiedniej informacji, a u osób uczulonych na białka soi może dojść do reakcji alergicznej.

Ostrzeżenie przed produktem. Może dojść do reakcji alergicznej

Ostrzeżenie przed produktem. Może dojść do reakcji alergicznej

2 października 2023, 13:42
Autor:
JW/ToL
Źródło:
TVN24 Biznes

Prokuratura Rejonowa w Nisku (woj. podkarpackie) wszczęła śledztwo w sprawie zabójstwa 16-letniego Michała Karasia, który w nocy z 19 na 20 sierpnia 2000 roku pojechał z grupą znajomych na dyskotekę i ślad po nim zaginął.

Zatańczył z tajemniczą blondynką i przepadł. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie zabójstwa Michała Karasia

Zatańczył z tajemniczą blondynką i przepadł. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie zabójstwa Michała Karasia

2 października 2023, 11:48
Autor:
ms
Źródło:
tvn24.pl

71-letnia obywatelka Ukrainy zginęła w wypadku na autostradzie A4 na wysokości miejscowości Białobrzegi (woj. podkarpackie). Kobieta wyszła z auta, w które wcześniej uderzył samochód dostawczy. Była na jezdni, gdy potrąciła ją 44-latka kierująca fordem.

Samochód uderzył w barierki. Wysiadła z niego 71-letnia pasażerka. Została potrącona 

Samochód uderzył w barierki. Wysiadła z niego 71-letnia pasażerka. Została potrącona 

2 października 2023, 8:36
Autor:
tm
Źródło:
tvn24.pl

Są marsze, są konwencje. Dużo się dzieje, jest teraz w Polsce kampania wyborcza. To normalne - odpowiedział Andrzej Duda na pytanie reportera "Faktów" TVN o Marsz Miliona Serc, który w Warszawie. Tego samego dnia prezydent wziął udział w 86. Paradzie Pułaskiego w Nowym Jorku.

Prezydent Andrzej Duda o Marszu Miliona Serc: są marsze, są konwencje. Dużo się dzieje, w Polsce jest kampania wyborcza. To normalne

Prezydent Andrzej Duda o Marszu Miliona Serc: są marsze, są konwencje. Dużo się dzieje, w Polsce jest kampania wyborcza. To normalne

2 października 2023, 5:35
Autor:
kz/kab
Źródło:
tvn24.pl

Stoimy przed wyborem silnej Polski w wielkiej Unii Europejskiej albo Polski nadal się marginalizującej i nieotrzymującej tych funduszy - powiedział europoseł Radosław Sikorski z Platformy Obywatelskiej. Jak mówił, niewypłaceniu środków z Krajowego Planu Odbudowy są winni "ci, którzy łamią praworządność, ci, którzy nie wypełniają przez samych siebie uzgodnionych warunków".

Sikorski: Widziałem brexit, wiem od czego się zaczyna i jak się to kończy. Dla nas może być gorzej

Sikorski: Widziałem brexit, wiem od czego się zaczyna i jak się to kończy. Dla nas może być gorzej

2 października 2023, 13:50
Autor:
ads
Źródło:
TVN24

O Marszu Miliona Serc, który odbył się w niedzielę w stolicy Polski, piszą największe zagraniczne media. "Masowa demonstracja stawia zarzuty ultrakonserwatywnemu polskiemu rządowi na dwa tygodnie przed wyborami" - komentuje hiszpański dziennik "El Pais". Brytyjski "Guardian" podkreśla, że zbliżające się wybory parlamentarne "będą miały poważne konsekwencje dla przyszłego kursu politycznego Polski i jej roli w Europie".

Zagraniczne media o Marszu Miliona Serc. "Poważny cios zadany rządowi przed wyborami"

Zagraniczne media o Marszu Miliona Serc. "Poważny cios zadany rządowi przed wyborami"

2 października 2023, 6:19
Autor:
kz/kab
Źródło:
El Pais, The Guardian, CNN, Le Parisien, Frankfurter Allgemeine Zeitung

"Nie mam z tym nic wspólnego" – informuje swoich fanów Tom Hanks, przestrzegając w mediach społecznościowych przed kampanią reklamową, w której miał zostać wykorzystany jego wizerunek wygenerowany przez sztuczną inteligencję. Jak przypomniał brytyjski "The Guardian", aktor w przeszłości krytycznie wypowiadał się na temat upowszechnienia sztucznej inteligencji w filmie.

Tom Hanks ostrzega przed wygenerowaną przez sztuczną inteligencję "wersją" jego samego

Tom Hanks ostrzega przed wygenerowaną przez sztuczną inteligencję "wersją" jego samego

2 października 2023, 13:15
Autor:
wac//am
Źródło:
tomhanks/Instagram, The Guardian, tvn24.pl

Co najmniej trzynaście osób zginęło w wyniku pożaru, który wybuchł w klubie nocnym La Fonda w Murcji. Gazeta "La Verdad de Murcia" opublikowała treść dramatycznej wiadomości głosowej, którą wysłała jedna z kobiet przebywających wtedy w lokalu do swojej mamy. - Mamusiu, kocham cię, umrzemy - powiedziała 28-latka.

Hiszpania. Pożar w klubie nocnym w Murcji, zginęło co najmniej 13 osób

Hiszpania. Pożar w klubie nocnym w Murcji, zginęło co najmniej 13 osób

2 października 2023, 5:46
Autor:
kz/kab
Źródło:
BBC, PAP, Reuters

Gulnara Karimowa, starsza córka byłego prezydenta Uzbekistanu, stworzyła międzynarodową organizację przestępczą, znaną jako "Biuro" - poinformowała szwajcarska prokuratura, która złożyła przeciwko niej akt oskarżenia. Gulnara, nazywana w ojczystym kraju "księżniczką", od wielu lat prowadziła luksusowy styl życia. Władze w Taszkencie twierdzą, że "wartość jej przestępczego majątku wystarczyłaby na budowę 1400 szkół".

Zarzuty wobec córki byłego prezydenta Uzbekistanu. Kim jest Gulnara Karimowa

Zarzuty wobec córki byłego prezydenta Uzbekistanu. Kim jest Gulnara Karimowa

2 października 2023, 11:19
Autor:
tas
Źródło:
BBC, Fergana, tvn24.pl

Paweł Prigożyn, syn zabitego w katastrofie lotniczej Jewgienija Prigożyna, miał zostać nowym dowódcą Grupy Wagnera - informuje amerykański Instytut Badań Nad Wojną, powołując się na doniesienia rosyjskich kanałów na Telegramie. Media przypominają, że 25-letni obecnie mężczyzna rok temu pozował do zdjęć "z frontu", w rzeczywistości będąc w pobliżu swojej willi, i bawił się przy piosence wyśmiewającej zwykłych Rosjan.

Syn Jewgienija Prigożyna miał zostać nowym dowódcą Grupy Wagnera. W przeszłości budził kontrowersje

Syn Jewgienija Prigożyna miał zostać nowym dowódcą Grupy Wagnera. W przeszłości budził kontrowersje

2 października 2023, 13:39
Autor:
kgo//az
Źródło:
ISW, news.ru, Reuters tvn24.pl

Rosyjska inwazja zbrojna na Ukrainę trwa od 586 dni. W ostatnich tygodniach komponent lotniczy rosyjskiej Floty Czarnomorskiej przyjął szczególnie ważną rolę w operacjach floty, która zmaga się ze zbiegającymi się zagrożeniami na południowej flance wojny w Ukrainie - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony. Resort podał w codziennej aktualizacji wywiadowczej, że lotnictwo marynarki wojennej kładzie nacisk na operacje patrolowania morza z powietrza, a wysoce prawdopodobne jest, że główną misją jest wczesna identyfikacja bezzałogowych statków nawodnych. Kluczowym rosyjskim zasobem w tych operacjach jest zaprojektowany w latach 50. samolot-amfibia Be-12, latający z baz na okupowanym Krymie. W tvn24.pl relacjonujemy najważniejsze wydarzenia z i wokół Ukrainy.

Brytyjski resort obrony: rosyjskie lotnictwo aktywne na Morzu Czarnym

Brytyjski resort obrony: rosyjskie lotnictwo aktywne na Morzu Czarnym

2 października 2023, 5:36
Aktualizacja: 2 października 2023, 13:01
Aktualizacja:
Autor:
red.
Źródło:
tvn24.pl, Reuters, PAP

Rosyjska firma najemnicza Grupa Wagnera może ponownie stanowić zagrożenie dla Ukrainy - prognozuje w najnowszym raporcie Instytut Studiów nad Wojną (ISW). Powołuje się na doniesienia rosyjskich kanałów na Telegramie, które podały, że 25-letni syn Jewgienija Prigożyna objął "dowództwo" nad formacją i negocjuje z Gwardią Narodową powrót Grupy Wagnera do działań bojowych na ukraińskim froncie.

ISW: Grupa Wagnera znów może zagrażać Ukrainie

ISW: Grupa Wagnera znów może zagrażać Ukrainie

2 października 2023, 13:02
Autor:
tas/ft
Źródło:
tvn24.pl

Policjanci z Pszczyny znaleźli w mediach społecznościowych filmik, na którym kierowca volvo wyprzedza tuż przed pasami i przejeżdża, ignorując czerwone światło i czekającą na przejście rowerzystkę. Dotarli do świadków i sprawcy zdarzenia. Grozi mu nawet utrata prawo jazdy.

"Jechali zbyt wolno i to go zdenerwowało". Wyprzedził przed pasami i przejechał na czerwonym. Nagranie

"Jechali zbyt wolno i to go zdenerwowało". Wyprzedził przed pasami i przejechał na czerwonym. Nagranie

2 października 2023, 13:15
Autor:
mag/gp
Źródło:
tvn24.pl

39-latakowi złamano nos na bulwarach nad Wisłą. Wcześniej czterej mężczyźni mieli grozić mu wrzuceniem do rzeki, jeśli nie odda piwa, które niósł w dwóch torbach. Kiedy odmówił, został zaatakowany.

Pobicie na bulwarach. Kiedy odmówił oddania piwa, został znokautowany

Pobicie na bulwarach. Kiedy odmówił oddania piwa, został znokautowany

2 października 2023, 12:28
Autor:
b
Źródło:
tvnwarszawa.pl

26-letni Witalij S. ma zaburzenia preferencji seksualnych. Tak wynika z opinii biegłego seksuologa. Razem ze swoją partnerką 23-letnią Oksaną P. jest podejrzany o usiłowanie zabójstwa małego synka kobiety w połączeniu ze zgwałceniem ze szczególnym okrucieństwem i znęcaniem się nad nim. U 23-latki nie stwierdzono takich zaburzeń. Oboje podejrzani są według biegłych poczytalni i mogą odpowiadać przed sądem. Grozi im dożywocie.

Chłopiec miał być gwałcony. "Współpodejrzany Witalij S. ma zaburzenia preferencji seksualnych"

Chłopiec miał być gwałcony. "Współpodejrzany Witalij S. ma zaburzenia preferencji seksualnych"

2 października 2023, 10:44
Autor:
tm
Źródło:
PAP

Przy granicy Chorwacji z Bośnią i Hercegowiną w poniedziałek przed południem doszło do trzęsienia ziemi. Jak relacjonował pan Adam - Reporter 24 - drgania były odczuwalne zaledwie przez kilka sekund. Służba Geologiczna Stanów Zjednoczonych (USGS) przekazała, że zjawisko miało magnitudę 4,5 i było płytkie.

Trzęsienie ziemi przy granicy Chorwacji z Bośnią i Hercegowiną. "Wyraźnie było czuć drżenie"

Trzęsienie ziemi przy granicy Chorwacji z Bośnią i Hercegowiną. "Wyraźnie było czuć drżenie"

2 października 2023, 12:46
Autor:
kw
Źródło:
Kontakt 24, USGS, EMSC

W parku turystycznym na południowokoreańskiej wyspie Ulleung doszło do bardzo niebezpiecznego wypadku. Na grupę turystów osunęły się skały. Cztery osoby zostały ranne.

400 ton głazów runęło na obozowisko. Ranni turyści

400 ton głazów runęło na obozowisko. Ranni turyści

2 października 2023, 12:09
Autor:
kw
Źródło:
PAP

Andrzej Duda nie zawiódł. Przelicytował wszystkich partyjnych rywali w składaniu obietnic niemożliwych do zrealizowania. Przed nosem zamachał wyborcom prezentem w postaci letnich igrzysk olimpijskich w Polsce.

Szaleństwo olimpijskie

Szaleństwo olimpijskie

1 października 2023, 17:49
Autor:
Maciej
Wierzyński
Źródło:
tvn24.pl