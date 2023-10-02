"1 000 000. Я люблю вас!" Дональд Туск опублікував відео після "Маршу Мільйона Сердець"

Дональд Туск опублікував у соцмережах коротке відео, на якому видно, як натовпи учасників проходять вулицями Варшави під час "Маршу Мільйона Сердець". "1 000 000. Я люблю вас!" - написав він, маючи на увазі мільйон людей, які, за даними варшавської мерії, зібралися на вулицях столиці.

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У неділю у Варшаві пройшов опозиційний "Марш Мільйона Сердець". Чотирикілометровий маршрут простягнувся між рондами Дмовського та "Радослава".

Після маршу Дональд Туск опублікував короткий відеозапис у соцмережах. "1 000 000. Я люблю вас!" - написав він. Йдеться про мільйон людей, які, за даними мерії Варшави, зібралися на вулицях столиці.

Він також опублікував коротке відео, на якому видно, як натовпи учасників проходять вулицями Варшави.

"Марш Мільйона Сердець"

"Марш Мільйона Сердець" стартував у неділю опівдні в центрі Варшави.Учасники демонстрації, ініційованої лідером "Громадянської платформи" Дональдом Туском, зібралися на ронді Дмовського, а потім пройшли вулицями Маршалковською, Свєнтокшиською та Івана Павла ІІ до Ронда "Радослава". Очолювали марш, зокрема, лідер "Громадянської платформи" Дональд Туск і мер Варшави Рафал Тшасковський. У демонстрації також взяли участь політики "Нових Лівих" і представники "Третього шляху". Були також артисти та активісти. Акція завершилася близько 16 години.

Tusk na mecie marszu: zgromadzenie ponad miliona osób jest trzecią falą Solidarności Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:red.

Źródło: TVN24