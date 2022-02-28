Вони тікають від війни, а з ними – тварини.  Головний ветеринарний лікар пом’якшує вимоги

Біженці можуть перетнути польський кордон з твариною, навіть якщо вони не можуть показати на пункті пропуску всі, необхідні за польськими законами, документи. Головний ветеринарний лікар повідомив, як діяти у зв’язку з надзвичайною ситуацією після початку війни в Україні.

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З одного боку, зазначає Головний ветеринарний лікар, правила спрямовані на те аби скоротити затримки на кордоні та покращити пересування людей, які тікають із зруйнованої війною України. З іншого боку, вони повинні звести до мінімуму ризик завезення тварин хворих, наприклад, на сказ.

Головний санітарний інспектор, тим часом, нагадує, що згідно чинних норм усі собаки, коти та тхори (йдеться про домашній різновид – т.зв. фреток), які перетинають кордон Європейського Союзу, повинні відповідати таким вимогам: мають бути чіповані, вакциновані від сказу (вакцинація має бути дійсна), мати поточний серологічний тест на антитіла до сказу. Вони також повинні мати паспорт, виданий в одній із країн ЄС, або довідку про стан здоров’я відповідно до зразка, зазначеного в Європейському Союзі.

Перевезення тварин з України - винятки з правил

Втім у зв’язку з початком війни та надзвичайною ситуацією від стандартних вимог відступили. Відтак є мінімальна вимога: аби тварина, яка перетинає польсько-український кордон, була вакцинована. Також власник повинен мати при собі документ, що підтверджує щеплення від сказу, не раніше ніж за 12 місяців до дати переїзду.

Але що робити, якщо у власника немає при собі цих документів? Головний санітарний інспектор запевняє, що це не обов’язково означає, що з улюбленцем доведеться попрощатися. Тепер особа, яка перетинає польський кордон, повинна заповнити відповідну заяву, в якій стверджує, що тварина не становить загрози безпеці інших. Згодом цю заяву мають перевірити районні ветеринари.

Для тих, хто знає, і для тих, хто не знає, куди вони потраплять?

Якщо біженці знають адресу, до якої прямують, вони повинні вказати це в декларації. Її мають надіслати відповідному ветеринару і вже його обов’язком буде забезпечити ізоляцію тварини. Контроль за виконанням формальностей, пов’язаних з легальністю перебування тварини в Польщі також покладено на ветеринара.

Що ж до біженців, які ще не знають, де знайдуть прихисток, то їхні тварини повинні бути позначені і вакциновані негайно. Щоправда біженцям з країни, охопленої війною, платити за чіпування та вакцинацю не доведеться. Усі витрати покриває державний бюджет.

PAP/EPA/STANISLAV KOZLIUK

Autor:Ред.

Źródło: tvn24.pl