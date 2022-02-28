Як отримати допомогу від омбудсмена? Інформація для громадян України

Омбудсмен займається захистом прав людини і громадянина. Кожна особа, яка перебуває в Польщі, може звернутися за допомогою чи інформацією до омбудсмена.

Українське телебачення в прямому ефірі Безкоштовно та без реєстрації Ukraińska telewizja na żywo Bezpłatnie i bez rejestracji. 1:1 w TVN24 GO Ukraina 24 w PLAYER

Будь-яка особа, яка перебуває на території Республіки Польща, може звернутися до омбудсмена за допомогою або інформацією про захист її прав. Омбудсмен не замінює органи державного управління у вирішенні питань іноземців, зокрема, не компетентний у визнанні запитів на міжнародний захист у Польщі.

Контактні дані та адреси сайтів інших установ та організацій, що містять важливу інформацію для біженців з України, наведені нижче.

Хто може звернутися до омбудсмена і в яких ситуаціях?

До омбудсмена може звернутися будь-яка особа, в тому числі іноземець, який:

- знаходиться на території Республіки Польща, - вважає, що польська держава порушила його права, - до нього нерівно ставляться через те, ким він є.

УВАГА: Омбудсмен не веде провадження щодо надання міжнародного захисту, не є судом, не є адвокатом, який напише лист в справі.

Як звернутися до омбудсмена?

Ви можете повідомити про свій випадок омбудсмену польською, українською, англійською чи іншою мовою.

- по інтернету - по e-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl - письмово: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich al. Solidarności 77 00-090 Warszawa

УВАГА: Звернення до Омбудсмена є безкоштовним.

Якщо ви не впевнені, чи є RPO правильним адресатом вашої справи, зателефонуйте на гарячу лінію 800 676 676. Підключення безкоштовне з усіх стаціонарних та мобільних телефонів на території Польщі.

Що потрібно вказати у зверненні до RPO

- ім'я та прізвище особи, яка подає звернення - адреса - опис - відповідні документи

Зібрані дані будуть використовуватися для реєстрації та розгляду справи, включаючи вжиття заходів та надання відповіді.

Адміністратором персональних даних є омбудсмен зі штаб-квартирою за адресою Aleja Solidarności 77 у Варшаві. Персональні дані обробляються на підставі ст.6 п. 1 літ. c І та ст. 9 п. 2 літ. g RODO. Детальніше про захист персональних даних в офісі RPO, Інформація про захист персональних даних в офісі RPO.

Як можна отримати статус біженця (притулок)?

Омбудсмен не веде розглядів про надання міжнародного захисту (статус біженця, в просторіччі званий притулком).

На міжнародний захист можна претендувати:

- якщо Ви покинули свою країну, побоюючись переслідування через вашу національність, етнічну приналежність ,віросповідання (релігію, неконфесійність), політичні переконання або приналежність до певної групи, що відрізняється від решти суспільства; - якщо Ви боїтеся повернутися до своєї країни, тому що там відбувається збройний конфлікт (зовнішній чи внутрішній), і Ваше життя чи здоров'я знаходиться під серйозною загрозою через поширене насильство; - якщо повернення до країни походження може піддати Вас реальній небезпеці серйозної шкоди через: смерть або страту, катування, нелюдське чи таке, що принижує гідність, поводження чи покарання; - Заявку на отримання міжнародної допомоги необхідно подати голові Управління у справах іноземців через Прикордонну службу Польщі.

Як отримати більше інформації та хто ще може допомогти?

Обрана інформація на урядових сайтах:

Прикордонна служба:

Інші місця, телефони, де громадяни України можуть звернутися за допомогою:

Союз українців у Польщі (Związek Ukraińców w Polsce) Український дім (Ukraiński Dom) Фонд Порятунку (Fundacja Ocalenie) Група Кордону (Grupa Granica) Фонд польський міграційний форум (Fundacja Polskie forum Migracyjne)

Окремі установи та організації, що надають юридичну допомогу біженцям:

Головна Рада Адвокатів (Naczelna Rada Adwokacja) Національна Палата Адвокатів (Krajowa Izba Radców Prawnych) Гельсінський Фонд Прав Людини (Helsińska Fundacja Praw Człowieka) Асоціація правового втручання (Stowarzyszenie Interwencji Prawnej)

Світ солідарний з Україною Protest przeciwko rosyjskiej inwazji na Ukrainie | PAP/EPA/CESARE ABBATE Protest przed siedzibą Rady Europejskiej w Brukseli | PAP/EPA/STEPHANIE LECOCQ Wspierają Ukrainę na Placu Dam w Amsterdamie | PAP/EPA/Ramon van Flymen Protest w geście solidarności z Ukrainą w Cancun w stanie Quintana Roo we wschodnim Meksyku | PAP/EPA/Alonso Cupul "Zatrzymać rosyjską inwazję". Protest w szwedzkim Malmo | PAP/EPA/Johan Nilsson Manifestacja w geście poparcia dla Ukrainy w Tel Awiwie | PAP/EPA/ABIR SULTAN "Nie dla wojny". Przekaz od protestującego w Seulu | PAP/EPA/YONHAP W Rzymie demonstrują przeciwko rosyjskiej inwazji na Ukrainę | PAP/EPA/MASSIMO PERCOSSI We włoskiej Florencji demonstrują przeciwko wojnie | PAP/EPA/CLAUDIO GIOVANNINI Protest przeciwko rosyjskiej inwazji w Seulu | PAP/EPA/JEON HEON-KYUN Manifestacja we Frankfurcie | PAP/EPA/CONSTANTIN ZINN Protest przeciwko agresji Rosji na Ukrainę w Los Angeles | Etienne Laurent / EPA Manifestacja poparcia dla Ukrainy w australijskim Melbourne | PAP/EPA/DIEGO FEDELE Protest w Chile w związku z wydarzeniami na Ukrainie | EPA/Alberto Valdes Ludzie protestują o pokój na Ukrainie, Berlin, Niemcy | CLEMENS BILAN/PAP/EPA Manifestacja poparcia pokoju w Ukrainie na paryskim Placu Republiki | PAP/EPA/IAN LANGSDON Manifestacja w geście poparcia dla Ukrainy w Tel Awiwie | PAP/EPA/ABIR SULTAN O wolność Ukrainy upomniał się Mediolan | PAP/EPA/Mourad Balti Touati Ukraińska demonstracja przed budynkami NATO w Hadze | PAP/EPA/Bart Maat Demonstracja wsparcia dla Ukrainy przed Białym Domem w Waszyngtonie | PAP/EPA/MICHAEL REYNOLDS "Rosjo, ręce precz od Ukrainy!". Sprzeciw wobec wojny w Bengaluru w południowych Indiach | EPA "Na wojnie nie ma zwycięzców", "Pokój jedynym rozwiązaniem". Protestują dla Ukrainy w pakistańskim Lahaurze | EPA Protest przeciwko rosyjskiej inwazji na Ukrainę w tureckim Stambule | PAP/EPA/ERDEM SAHIN "Stop Putin". Manifestacja w Studio City w amerykańskim stanie Kalifornia | PAP/EPA/ETIENNE LAURENT "Nie" dla wojny. Demonstrują w chorwackim Zagrzebiu | EPA Dziesiątki osób bierze udział w proteście w Alicante we wschodniej Hiszpanii w geście poparcia dla Ukrainy | EPA/Manuel Lorenzo Pikieta przed ambasadą Federacji Rosyjskiej w Gdańsku | PAP/Adam Warżawa Manifestacja popracia dla Ukrainy w Poznaniu | PAP/Jakub Kaczmarczyk Demonstracja poparcia dla Ukrainy pod siedzibą Konsulatu Rosji w Krakowie | PAP/Łukasz Gągulski Manifestacja pod hasłem Solidarnie z Ukrainą na Placu Solidarności w Gdańsku | PAP/Adam Warżawa Demonstracja poparcia dla Ukrainy pod siedzibą Konsulatu Rosji w Krakowie | PAP/Łukasz Gągulski Wspierają Ukrainę. Manifestacja w Gdańsku | PAP/Adam Warżawa

Autor:Ред.

Źródło: tvn24.pl