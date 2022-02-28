Як отримати допомогу від омбудсмена? Інформація для громадян України
Омбудсмен займається захистом прав людини і громадянина. Кожна особа, яка перебуває в Польщі, може звернутися за допомогою чи інформацією до омбудсмена.
Будь-яка особа, яка перебуває на території Республіки Польща, може звернутися до омбудсмена за допомогою або інформацією про захист її прав. Омбудсмен не замінює органи державного управління у вирішенні питань іноземців, зокрема, не компетентний у визнанні запитів на міжнародний захист у Польщі.
Контактні дані та адреси сайтів інших установ та організацій, що містять важливу інформацію для біженців з України, наведені нижче.
Хто може звернутися до омбудсмена і в яких ситуаціях?
До омбудсмена може звернутися будь-яка особа, в тому числі іноземець, який:
- знаходиться на території Республіки Польща, - вважає, що польська держава порушила його права, - до нього нерівно ставляться через те, ким він є.
УВАГА: Омбудсмен не веде провадження щодо надання міжнародного захисту, не є судом, не є адвокатом, який напише лист в справі.
Як звернутися до омбудсмена?
Ви можете повідомити про свій випадок омбудсмену польською, українською, англійською чи іншою мовою.
- по інтернету - по e-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl - письмово: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich al. Solidarności 77 00-090 Warszawa
УВАГА: Звернення до Омбудсмена є безкоштовним.
Якщо ви не впевнені, чи є RPO правильним адресатом вашої справи, зателефонуйте на гарячу лінію 800 676 676. Підключення безкоштовне з усіх стаціонарних та мобільних телефонів на території Польщі.
Що потрібно вказати у зверненні до RPO
- ім'я та прізвище особи, яка подає звернення - адреса - опис - відповідні документи
Зібрані дані будуть використовуватися для реєстрації та розгляду справи, включаючи вжиття заходів та надання відповіді.
Адміністратором персональних даних є омбудсмен зі штаб-квартирою за адресою Aleja Solidarności 77 у Варшаві. Персональні дані обробляються на підставі ст.6 п. 1 літ. c І та ст. 9 п. 2 літ. g RODO. Детальніше про захист персональних даних в офісі RPO, Інформація про захист персональних даних в офісі RPO.
Як можна отримати статус біженця (притулок)?
Омбудсмен не веде розглядів про надання міжнародного захисту (статус біженця, в просторіччі званий притулком).
На міжнародний захист можна претендувати:
- якщо Ви покинули свою країну, побоюючись переслідування через вашу національність, етнічну приналежність ,віросповідання (релігію, неконфесійність), політичні переконання або приналежність до певної групи, що відрізняється від решти суспільства; - якщо Ви боїтеся повернутися до своєї країни, тому що там відбувається збройний конфлікт (зовнішній чи внутрішній), і Ваше життя чи здоров'я знаходиться під серйозною загрозою через поширене насильство; - якщо повернення до країни походження може піддати Вас реальній небезпеці серйозної шкоди через: смерть або страту, катування, нелюдське чи таке, що принижує гідність, поводження чи покарання; - Заявку на отримання міжнародної допомоги необхідно подати голові Управління у справах іноземців через Прикордонну службу Польщі.
Як отримати більше інформації та хто ще може допомогти?
Обрана інформація на урядових сайтах:
- Інформація для громадян України на сайті управління у справах іноземців - Матеріали про легалізацію перебування в Польщі на сайті управління у справах іноземців - Інформація для біженців з України на сайті МВС та адміністрації
Прикордонна служба:
Гаряча лінія прикордонної служби: + 48 22 500 43 76 Інформація про польсько-український кордон Загін прикордонної охорони Бєщади Надбужанський Прикордонний Загін
Інші місця, телефони, де громадяни України можуть звернутися за допомогою:
Союз українців у Польщі (Związek Ukraińców w Polsce) Український дім (Ukraiński Dom) Фонд Порятунку (Fundacja Ocalenie) Група Кордону (Grupa Granica) Фонд польський міграційний форум (Fundacja Polskie forum Migracyjne)
Окремі установи та організації, що надають юридичну допомогу біженцям:
Головна Рада Адвокатів (Naczelna Rada Adwokacja) Національна Палата Адвокатів (Krajowa Izba Radców Prawnych) Гельсінський Фонд Прав Людини (Helsińska Fundacja Praw Człowieka) Асоціація правового втручання (Stowarzyszenie Interwencji Prawnej)
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Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: PAP/Darek Delmanowicz