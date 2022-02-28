TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Як отримати допомогу від омбудсмена? Інформація для громадян України

28 lutego 2022, 12:21

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
Ред.
Źródło:
tvn24.pl
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Омбудсмен займається захистом прав людини і громадянина. Кожна особа, яка перебуває в Польщі, може звернутися за допомогою чи інформацією до омбудсмена.

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Будь-яка особа, яка перебуває на території Республіки Польща, може звернутися до омбудсмена за допомогою або інформацією про захист її прав. Омбудсмен не замінює органи державного управління у вирішенні питань іноземців, зокрема, не компетентний у визнанні запитів на міжнародний захист у Польщі.

Контактні дані та адреси сайтів інших установ та організацій, що містять важливу інформацію для біженців з України, наведені нижче.

Хто може звернутися до омбудсмена і в яких ситуаціях?

До омбудсмена може звернутися будь-яка особа, в тому числі іноземець, який:

- знаходиться на території Республіки Польща, - вважає, що польська держава порушила його права, - до нього нерівно ставляться через те, ким він є.

УВАГА: Омбудсмен не веде провадження щодо надання міжнародного захисту, не є судом, не є адвокатом, який напише лист в справі.

Як звернутися до омбудсмена?

Ви можете повідомити про свій випадок омбудсмену польською, українською, англійською чи іншою мовою.

- по інтернету - по e-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl - письмово: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich al. Solidarności 77 00-090 Warszawa

УВАГА: Звернення до Омбудсмена є безкоштовним.

Якщо ви не впевнені, чи є RPO правильним адресатом вашої справи, зателефонуйте на гарячу лінію 800 676 676. Підключення безкоштовне з усіх стаціонарних та мобільних телефонів на території Польщі.

Що потрібно вказати у зверненні до RPO

- ім'я та прізвище особи, яка подає звернення - адреса - опис - відповідні документи

Зібрані дані будуть використовуватися для реєстрації та розгляду справи, включаючи вжиття заходів та надання відповіді.

Адміністратором персональних даних є омбудсмен зі штаб-квартирою за адресою Aleja Solidarności 77 у Варшаві. Персональні дані обробляються на підставі ст.6 п. 1 літ. c І та ст. 9 п. 2 літ. g RODO. Детальніше про захист персональних даних в офісі RPO, Інформація про захист персональних даних в офісі RPO.

Як можна отримати статус біженця (притулок)?

Омбудсмен не веде розглядів про надання міжнародного захисту (статус біженця, в просторіччі званий притулком).

На міжнародний захист можна претендувати:

- якщо Ви покинули свою країну, побоюючись переслідування через вашу національність, етнічну приналежність ,віросповідання (релігію, неконфесійність), політичні переконання або приналежність до певної групи, що відрізняється від решти суспільства; - якщо Ви боїтеся повернутися до своєї країни, тому що там відбувається збройний конфлікт (зовнішній чи внутрішній), і Ваше життя чи здоров'я знаходиться під серйозною загрозою через поширене насильство; - якщо повернення до країни походження може піддати Вас реальній небезпеці серйозної шкоди через: смерть або страту, катування, нелюдське чи таке, що принижує гідність, поводження чи покарання; - Заявку на отримання міжнародної допомоги необхідно подати голові Управління у справах іноземців через Прикордонну службу Польщі.

Як отримати більше інформації та хто ще може допомогти?

Обрана інформація на урядових сайтах:

- Інформація для громадян України на сайті управління у справах іноземців - Матеріали про легалізацію перебування в Польщі на сайті управління у справах іноземців - Інформація для біженців з України на сайті МВС та адміністрації

Прикордонна служба:

Гаряча лінія прикордонної служби: + 48 22 500 43 76 Інформація про польсько-український кордон Загін прикордонної охорони Бєщади Надбужанський Прикордонний Загін

Інші місця, телефони, де громадяни України можуть звернутися за допомогою:

Союз українців у Польщі (Związek Ukraińców w Polsce) Український дім (Ukraiński Dom) Фонд Порятунку (Fundacja Ocalenie)  Група Кордону (Grupa Granica) Фонд польський міграційний форум (Fundacja Polskie forum Migracyjne)

Окремі установи та організації, що надають юридичну допомогу біженцям:

Головна Рада Адвокатів (Naczelna Rada Adwokacja) Національна Палата Адвокатів (Krajowa Izba Radców Prawnych) Гельсінський Фонд Прав Людини (Helsińska Fundacja Praw Człowieka) Асоціація правового втручання (Stowarzyszenie Interwencji Prawnej)

Список учасників збору коштів на підтримку України Медична та юридична допомога громадянам України Примас Польщі архиєпископ Войцех Поляк: українська нація має право на суверенітет і незалежність

Світ солідарний з Україною

Autor:Ред.

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Darek Delmanowicz

Tagi:
Ukraina
Rzecznik Praw Obywatelskich
Marcin Wiącek
Raporty:
Atak Rosji na Ukrainę
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28 lutego 2022, 11:17

Świat

Autor:
ft\mtom
Źródło:
PAP

Od czwartku trwa rosyjska inwazja na Ukrainę. Ukraińskie służby informują o kolejnych atakach na cele na terenie tego kraju. Dowódca obrony Kijowa poinformował o zniszczeniu rosyjskich kolumn wojskowych zmierzających w kierunku stolicy. "Ich żołnierze są zmęczeni i zniechęceni" – dodał. Na granicy ukraińsko-białoruskiej nad rzeką Prypeć rozpoczęły się rozmowy delegacji ukraińskiej z rosyjską. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z Ukrainy i wokół niej.

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Aktualizacja: 28 lutego 2022, 11:25

Świat

Aktualizacja:
Autor:
momo,
kz
Źródło:
tvn24.pl

Ukraina pokazała światu, ile jest warta - ogłosił prezydent Wołodymyr Zełenski. W porannym przemówieniu zaapelował do Rosjan. - Rosyjskie matki, rosyjscy nauczyciele, rosyjscy przedsiębiorcy, po prostu zwykli ludzie. Po co wam to? - zapytał. Zwrócił się także do rosyjskich wojskowych.

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Świat

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28 lutego 2022, 11:41

Świat

Autor:
akw\mtom
Źródło:
TVN24, PAP

Ukraina została zaatakowana przez Rosję. Zachodnie państwa wspierają Kijów, dostarczają broń. Na taki krok nie zdecydował się jednak Viktor Orban, premier Węgier. - Dziwimy się tej postawie, ale to jest sprawa Węgier i ich interesów narodowych - skomentował wicemarszałek Sejmu, szef klubu PiS Ryszard Terlecki.

Węgry nie przekażą broni Ukrainie. Terlecki: dziwimy się tej postawie

Polska

Węgry nie przekażą broni Ukrainie. Terlecki: dziwimy się tej postawie

28 lutego 2022, 11:43

Polska

Autor:
ads/kg
Źródło:
PAP

Kilkuletni chłopiec, uciekając z Kijowa w kierunku granicy, usiłuje powstrzymać łzy. Dziennikarzom opowiedział, że w stolicy został jego tata, aby wesprzeć walkę z Rosjanami. Od kilku dni ukraińskie rodziny, głównie matki z dziećmi, uciekają do sąsiednich krajów, aby chronić się przed wojną. Prezydent Wołodymyr Zełenski przekazał, ze zaledwie w ciągu czterech dni, przez rosyjski ostrzał, zginęło 16 dzieci, a 45 zostało rannych.

"Zostawiliśmy tatę w Kijowie". Łzy kilkuletniego chłopca, który ucieka w kierunku granicy

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"Zostawiliśmy tatę w Kijowie". Łzy kilkuletniego chłopca, który ucieka w kierunku granicy

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Autor:
akw/kg
Źródło:
Reuters, tvn24.pl

Poniedziałkowe sesje rozpoczęły się od spadków na europejskich giełdach. WIG20 na otwarciu handlu stracił blisko 2 procent. Podobne spadki są widoczne również na głównych indeksach giełdowych w Niemczech, we Francji oraz w Wielkiej Brytanii. Na londyńskim parkiecie obserwujemy wyprzedaż akcji rosyjskich spółek energetycznych.

Wyprzedaż akcji rosyjskich koncernów energetycznych. Topią się w czerwieni

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28 lutego 2022, 10:32

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Autor:
mb/ToL
Źródło:
PAP, TVN24 Biznes

W ciągu czterech dni od rozpoczęcia inwazji na Ukrainę rosyjska armia straciła między innymi 191 czołgów, 29 samolotów i 816 bojowych wozów opancerzonych. Zginęło ponad pięć tysięcy żołnierzy - podała wiceminister obrony Anna Malar, podkreślając, że straty są "orientacyjne i zostaną doprecyzowane".

Ukraina podaje straty przeciwnika. "Zostaną doprecyzowane"

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Ukraina podaje straty przeciwnika. "Zostaną doprecyzowane"

28 lutego 2022, 9:00

Świat

Autor:
tas/kg
Źródło:
PAP

Wołodymyr Zełenski, prezydent Ukrainy, przekazał, że zwrócił się do Unii Europejskiej o natychmiastową akcesję do wspólnoty na podstawie specjalnej procedury. O możliwe członkostwo Ukrainy w UE pytany był wcześniej szef Rady Europejskiej Charles Michel, który stwierdził, że odbędzie się w tej sprawie debata.

Zełenski: zwróciłem się z prośbą o natychmiastową akcesję Ukrainy do Unii Europejskiej

Świat

Zełenski: zwróciłem się z prośbą o natychmiastową akcesję Ukrainy do Unii Europejskiej

28 lutego 2022, 10:40

Świat

Autor:
ads/kg
Źródło:
PAP, tvn24.pl

Trwa rosyjski atak na Ukrainę. Dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy generał Wałerij Załużny opublikował w niedzielę nagranie, na którym widać moment zniszczenia rosyjskiego systemu rakietowego przez ukraińskiego drona Bayraktar TB-2. 

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Rosja zaatakowała Ukrainę. Dowódca ukraińskiej armii: rosyjski system rakietowy zniszczony przez drona. Nagranie

28 lutego 2022, 7:21

Świat

Autor:
ft/kg
Źródło:
Reuters, PAP

Siły ukraińskie odpierają atak na Charków. Władze obwodu, gdzie znajduje się miasto, poinformowały, że miasto pozostaje pod kontrolą ukraińską. - Całą noc odpieraliśmy atak, niszczyliśmy kolumny - relacjonował szef administracji obwodowej.

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Świat

Rosjanie atakują Charków. Władze miasta: siedmiu rosyjskich żołnierzy poddało się jednemu żołnierzowi ukraińskiemu

28 lutego 2022, 9:41

Świat

Autor:
akw/kg
Źródło:
PAP, suspilne.ua

Trwa atak Rosji na Ukrainę. Delegacje obu krajów prowadzą rozmowy na granicy ukraińsko-białoruskiej. W tym samym czasie Ukraińcy odpierają atak między innymi w Charkowie i w Kijowie. NATO poinformowało o dodatkowym wsparciu dla Kijowa. Rosyjski rubel jest najsłabszy w historii. Moskiewska giełda - wbrew zapowiedziom - dzisiaj się nie otworzy. W tvn24.pl podsumowujemy najważniejsze informacje z ostatnich godzin.

Ukraina zaatakowana przez Rosję. Podsumowanie najważniejszych wydarzeń

Świat

Ukraina zaatakowana przez Rosję. Podsumowanie najważniejszych wydarzeń

28 lutego 2022, 5:51
Aktualizacja: 28 lutego 2022, 12:25

Świat

Aktualizacja:
Autor:
ft/kg
Źródło:
PAP

Andrij Chływniuk, lider znanego ukraińskiego zespołu BoomBox, broni Kijowa. Na opublikowanym przez siły zbrojne nagraniu śpiewa ukraińską pieśń, by zmotywować rodaków do walki przed agresorem. - Zadaniem muzyków jest tworzenie pokoju. Ale teraz nie jest czas na granie na gitarach. Bierzemy karabiny - powiedział Chływniuk w wywiadzie dla Euronews.

Andrij Chływniuk, znany ukraiński muzyk, broni Kijowa

Świat

Andrij Chływniuk, znany ukraiński muzyk, broni Kijowa

28 lutego 2022, 10:02

Świat

Autor:
ads/kg
Źródło:
tvn24.pl, Euronews

Rosyjscy najemnicy z tak zwanej grupy Wagnera działają w Kijowie. Ich celem jest zamordowanie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego i ministrów - podał brytyjski dziennik "The Times".

Ukraina zaatakowana przez Rosję. "The Times": najemnicy z grupy Wagnera działają w Kijowie, by zabić Zełenskiego

Świat

Ukraina zaatakowana przez Rosję. "The Times": najemnicy z grupy Wagnera działają w Kijowie, by zabić Zełenskiego

28 lutego 2022, 7:38

Świat

Autor:
ads/kg
Źródło:
PAP

Sberbank Europe i jego spółki zależne w Chorwacji oraz Słowenii są zagrożone upadłością w wyniku pogorszenia jego płynności - podał Europejski Bank Centralny (EBC). Właścicielem banku jest rosyjski Sberbank, nad którym kontrolę sprawuje państwo. Agencja CTK informowała, że oddziały rosyjskiego banku w Czechach będą zamknięte.

Spółka rosyjskiego giganta bankowego w tarapatach. "Zagrożenie upadłością"

Ze świata

Spółka rosyjskiego giganta bankowego w tarapatach. "Zagrożenie upadłością"

28 lutego 2022, 9:24

Ze świata

Autor:
mb/ToL
Źródło:
PAP

Rubel spadł w poniedziałek do rekordowo niskiego poziomu. Względem głównych walut zyskuje natomiast dolar amerykański po tym, jak kraje zachodnie ogłosiły nowe sankcje wobec Rosji.

Rubel sięgnął dna. Padł nowy rekord

Rynki

Rubel sięgnął dna. Padł nowy rekord

28 lutego 2022, 7:24

Rynki

Autor:
mb/ToL
Źródło:
PAP, Reuters, TVN24 Biznes

Giełda Papierów Wartościowych w Moskwie nie otworzy się w poniedziałek - poinformował rosyjski bank centralny. Wcześniej zdecydowano o podniesieniu stóp procentowych z 9,5 do 20 procent. W poniedziałek kurs rubla w stosunku do dolara amerykańskiego spadł o prawie 30 procent - podała agencja Reutera.

Giełda w Moskwie nie otworzy się w poniedziałek

Rynki

Giełda w Moskwie nie otworzy się w poniedziałek

28 lutego 2022, 12:08

Rynki

Autor:
mb/ToL
Źródło:
Reuters, TVN24 Biznes

W wyniku rosyjskiego ostrzału Mariupola na południu Ukrainy zginęła sześcioletnia dziewczynka – podała w poniedziałek agencja Ukrinform. Ranne dziecko przewieziono do szpitala, gdzie mimo interwencji lekarzy nie udało się jej uratować. 

Rosyjski atak na Ukrainę. W wyniku ostrzału Mariupola zginęła sześciolatka 

Świat

Rosyjski atak na Ukrainę. W wyniku ostrzału Mariupola zginęła sześciolatka 

28 lutego 2022, 6:33

Świat

Autor:
ft/kg
Źródło:
PAP

Numery telefonów kremlowskich urzędników zostały udostępnionie w internecie przez hakerów z Ukrainy. O ataku poinformował na antenie telewizji Ukraina-24 doradca ministra spraw wewnętrznych Wadym Denysenko. Przedstawiciele resortu zachęcają, by dzwonić "w dzień i w nocy".

"Dzwońcie w dzień i w nocy". Hakerzy udostępnili numery telefonów urzędników z Kremla

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"Dzwońcie w dzień i w nocy". Hakerzy udostępnili numery telefonów urzędników z Kremla

28 lutego 2022, 9:03

Z kraju

Autor:
mp/ToL
Źródło:
PAP

Ponad 65 procent głosujących poparło w referendum zmianę konstytucji - podała Białoruska Centralna Komisja Wyborcza, ogłaszając wstępne wyniki. Frekwencja wyniosła 78,6 procent, więc plebiscyt został uznany za ważny. Opozycja nie uznaje legitymacji głosowania przeprowadzonego w warunkach represji.

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Autor:
tas/kg
Źródło:
PAP

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Polska

Polski Czerwony Krzyż: takiej fali pomocy, liczonej w milionach gestów i setkach tysięcy kilogramów darów, nie pamiętamy

28 lutego 2022, 10:37

Polska

Autor:
MAK/
tam
Źródło:
TVN24

Po rosyjskim ataku na Ukrainę wiele osób zastanawia się, jak może wesprzeć Ukrainę i jej obywateli. Słowa otuchy, wyrazy wsparcia, udział w protestach to sposoby na wyrażenie poparcia dla Ukrainy. Są jednak i inne, znacznie bardziej realne formy pomocy. Fundusze zbierają zarówno organizacje polskie, jak i zagraniczne. Sprawdź, jak możesz pomóc.

Jak pomóc Ukrainie? Lista zbiórek i akcji charytatywnych

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Jak pomóc Ukrainie? Lista zbiórek i akcji charytatywnych

26 lutego 2022, 8:15

Najnowsze

Autor:
asty,
wini,
MAK/
tam
Źródło:
TVN24, PAP

Після нападу Росії на Україну польські та іноземні організації збирають кошти на підтримку України та її громадян. Перевірте їх список.

Список учасників збору коштів на підтримку України

TVN24 po ukraińsku

Список учасників збору коштів на підтримку України

28 lutego 2022, 10:53

TVN24 po ukraińsku

Autor:
Ред.
Źródło:
tvn24.pl

Громадяни України, які шукають притулку в Польщі, можуть розраховувати на безкоштовну медичну допомогу. Деякі установи створили «гарячі телефони» за якими можна звертатися українською мовою. Також пропонують психологічну підтримку та роботу. Вища рада адвокатів організовує правову допомогу.

Медична та юридична допомога громадянам України

TVN24 po ukraińsku

Медична та юридична допомога громадянам України

28 lutego 2022, 9:46

TVN24 po ukraińsku

Autor:
Ред.
Źródło:
tvn24.pl

"Pamiętajcie, że jesteście dla nas bardzo ważni i zawsze możecie na nas liczyć" - piszą uczniowie z Gdyni. W Poznaniu wycinali papierowe serca, w Warszawie przeprowadzili zajęcia z historii. Organizacje pozarządowe organizują darmowe webinary dla nauczycieli, by pomóc im w prowadzeniu lekcji o sytuacji w Ukrainie. Co jeszcze, poza gestami solidarności, można zrobić? - Sprawą absolutnie pierwszorzędną jest kontakt z rodzicami, tak żeby dowiedzieć się, co dzieje się w ich rodzinach - zaleca Aleksander Pawlicki ze Szkoły Edukacji.

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W polskich szkołach i przedszkolach jest 60 tysięcy ukraińskich dzieci. Co możemy dla nich zrobić?

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Polska

Autor:
Justyna
Suchecka
Źródło:
tvn24.pl

Green Day odwołuje zaplanowany na 29 maja koncert, który miał odbyć się na moskiewskim stadionie Spartak. "W świetle ostatnich wydarzeń uważamy za konieczne odwołanie naszego nadchodzącego występu" - napisali muzycy w mediach społecznościowych.

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28 lutego 2022, 12:11

Kultura i styl

Autor:
kkow//az
Źródło:
tvn24.pl, Variety

Ryan Reynolds i jego żona Blake Lively pomogą uchodźcom z Ukrainy. Aktorska para zachęca do udziału w zbiórce pieniędzy, obiecując że zdubluje każdą wpłaconą sumę. Sami są gotowi przekazać milion dolarów na konto Biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców.

Ryan Reynolds i Blake Lively pomogą uchodźcom z Ukrainy - są gotowi przekazać na ten cel milion dolarów

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Ryan Reynolds i Blake Lively pomogą uchodźcom z Ukrainy - są gotowi przekazać na ten cel milion dolarów

28 lutego 2022, 11:24

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Autor:
kkow//az
Źródło:
tvn24.pl, NBC News

- Sytuacja w stolicy naszej ojczyzny niezmiennie znajduje się pod naszą kontrolą - poinformował dowódca obrony Kijowa Aleksander Syrski. Wiceszef kijowskiej administracji miejskiej Mykoła Poworoznyk przekazał, że choć Kijów jest atakowany przez Rosjan ze wszystkich stron, to nie został zablokowany.

Ukraina odpiera atak na Kijów. "Ich żołnierze są zmęczeni i zniechęceni, wielu Rosjan zginęło"

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Ukraina odpiera atak na Kijów. "Ich żołnierze są zmęczeni i zniechęceni, wielu Rosjan zginęło"

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Autor:
akw/kg
Źródło:
PAP

W rejonie Cieśniny Tirańskiej międzynarodowy zespół naukowców odkrył potężny fragment lądu, pozostałość po powstałym 500 lat temu osuwisku. Jeśli i on się osunie, może powstać 20-metrowa, niszczycielska fala.

W Morzu Czerwonym odkryto osuwisko liczące 500 lat. Może wywołać potężne tsunami

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Autor:
anw
Źródło:
Science Alert

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Źródło:
tvn24.pl

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