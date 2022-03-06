Понад 900 тисяч біженців перетнули польський кордон. Дані Прикордонної служби
До Польщі з початку російського вторгнення в Україну прибуло 922 400 біженців. За даними Прикордонників, найбільше людей перетнули кордон минулої суботи – 129 тисяч.
Останні дані оприлюднено в профілі Прикордонної служби в Twitter. Згідно із ними, в неділю до 7 ранку прикордонники оформили 39,8 тис. осіб, що перетинали українсько-польський кордон. У суботу до Польщі прибуло 129 тис. біженців, а в п’ятницю – 106 тис.
Наразі поблизу кордону функціонує 27 інформаційних пунктів, в яких українські громадяни можуть отримати будь-яку інформацію щодо допомоги, на яку можуть розраховувати в Польщі.
За даними Міністерства закордонних справ, більшість людей, які приїжджають до Польщі, є громадянами України. Також є поляки, громадяни Узбекистану, Білорусі, Індії, Нігерії, Алжиру, Марокко, Афганістану, Пакистану, США та Росії.
Неділя – одинадцятий день російського вторгнення в Україну, яке почалося 24 лютого.
Допомога польських вогнеборців для пожежників з України Як отримати допомогу від омбудсмена? Інформація для громадян України Список учасників збору коштів на підтримку України Медична та юридична допомога громадянам України Примас Польщі архиєпископ Войцех Поляк: українська нація має право на суверенітет і незалежність
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: PAP/Darek Delmanowicz