TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Понад 900 тисяч біженців перетнули польський кордон. Дані Прикордонної служби

6 marca 2022, 16:15

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
momo
Źródło:
tvn24.pl
Młyny. Antony Blinken odwiedził centrum recepcyjne. Pytał uchodźców jak się czują i czego potrzebują
Młyny. Antony Blinken odwiedził centrum recepcyjne. Pytał uchodźców jak się czują i czego potrzebują
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Młyny. Antony Blinken odwiedził centrum recepcyjne. Pytał uchodźców jak się czują i czego potrzebują

До Польщі з початку російського вторгнення в Україну прибуло 922 400 біженців. За даними Прикордонників, найбільше людей перетнули кордон минулої суботи – 129 тисяч.

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Останні дані оприлюднено в профілі Прикордонної служби в Twitter. Згідно із ними, в неділю до 7 ранку прикордонники оформили 39,8 тис. осіб, що перетинали українсько-польський кордон. У суботу до Польщі прибуло 129 тис. біженців, а в п’ятницю – 106 тис.

Наразі поблизу кордону функціонує 27 інформаційних пунктів, в яких українські громадяни можуть отримати будь-яку інформацію щодо допомоги, на яку можуть розраховувати в Польщі.

За даними Міністерства закордонних справ, більшість людей, які приїжджають до Польщі, є громадянами України. Також є поляки, громадяни Узбекистану, Білорусі, Індії, Нігерії, Алжиру, Марокко, Афганістану, Пакистану, США та Росії.

Неділя – одинадцятий день російського вторгнення в Україну, яке почалося 24 лютого.

Допомога польських вогнеборців для пожежників з України Як отримати допомогу від омбудсмена? Інформація для громадян України Список учасників збору коштів на підтримку України Медична та юридична допомога громадянам України Примас Польщі архиєпископ Войцех Поляк: українська нація має право на суверенітет і незалежність

Zaślepka materiału TVN24GO

Autor:momo

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Darek Delmanowicz

Tagi:
Ukraina
Rosja
Raporty:
Atak Rosji na Ukrainę
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"Łukaszenka zagroził, że mnie udusi własnymi rękami, jeśli go zdradzę"

6 marca 2022, 17:15
Jacek
Tacik

Premium

Autor:
Jacek
Tacik
Źródło:
tvn24.pl
Premium

Niedziela jest jedenastym dniem ataku Rosji na Ukrainę. W tym dniu tysiące Rosjan wyszło na ulice Moskwy i Petersburga, a także innych miast, protestując przeciwko inwazji. Jak podało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Rosji, w czasie manifestacji zatrzymano trzy i pół tysiąca osób. Według doniesień rosyjskiej sekcji Radio Swoboda w ich gronie są znani obrońcy praw człowieka.

Rosjanie solidaryzują się z Ukrainą i wychodzą na ulice. Masowe zatrzymania

Świat

Rosjanie solidaryzują się z Ukrainą i wychodzą na ulice. Masowe zatrzymania

6 marca 2022, 15:49

Świat

Autor:
tas/b
Źródło:
Radio Swoboda, meduza.io

W niedzielę doszło do ataku rakietowego na Winnicę w środkowej Ukrainie. Według dostępnych informacji zbombardowane zostały cywilne lotnisko oraz położona niedaleko jednostka wojskowa. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski uściślił, że na miasto spadło osiem pocisków. Zginęła co najmniej jedna osoba, a spod gruzów udało wydostać się cztery.

Rosyjskie rakiety zbombardowały Winnicę, w tym cywilne lotnisko. Co najmniej jedna osoba nie żyje

Świat

Rosyjskie rakiety zbombardowały Winnicę, w tym cywilne lotnisko. Co najmniej jedna osoba nie żyje

6 marca 2022, 16:14

Świat

Autor:
akr/b
Źródło:
PAP

Czwartego dnia od wysłania sms-a z apelem o zbiórkę, konwój czterech w pełni załadowanych aut ruszył na Ukrainę. - Wracamy i bierzemy się za następne transporty: sprzętu chirurgicznego i leków onkologicznych - mówi Wojciech Majer, były antyterrorysta. W pomoc włączyli się m.in. policjanci z Otwocka.

"Do wszystkich kumpli, znajomych, wrogów". W cztery dni zorganizował konwój z pomocą

Polska

"Do wszystkich kumpli, znajomych, wrogów". W cztery dni zorganizował konwój z pomocą

6 marca 2022, 14:56

Polska

Autor:
Robert
Zieliński
Źródło:
tvn24.pl

Trwa jedenasta doba rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Szef władz obwodu donieckiego Pawło Kyryłenko przekazał, że co najmniej dwie osoby zginęły, a wiele zostało rannych w rosyjskim ostrzale bloków mieszkalnych w Kramatorsku na wschodzie kraju. Miasteczko Irpień pod Kijowem zostało pozbawione dostaw gazu w związku z uszkodzeniem gazociągu przez rosyjski pocisk rakietowy – poinformował szef władz obwodu kijowskiego Ołeksij Kułeba. Lokalne władze i media donoszą również o katastrofalnej sytuacji mieszkańców Buczy pod Kijowem. Mówią o tym, że giną cywile. UNHCR przekazał, że z Ukrainy uciekło już półtora miliona osób. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z Ukrainy i wokół niej.

Atak Rosji na Ukrainę. Po uderzeniu rakiety Irpień został pozbawiony dostaw gazu

Świat

Atak Rosji na Ukrainę. Po uderzeniu rakiety Irpień został pozbawiony dostaw gazu

6 marca 2022, 6:00
Aktualizacja: 6 marca 2022, 16:42

Świat

Aktualizacja:
Autor:
pp/kab
Źródło:
TVN24, Reuters, PAP

W kolejnym dniu inwazji na Ukrainę, Rosjanie ostrzelali bloki mieszkalne w Kramatorsku. Według wstępnych informacji podanych przez władze obwodu donieckiego, zginęły co najmniej dwie osoby, a wielu mieszkańców jest rannych.

Rosjanie ostrzelali bloki w Kramatorsku. Są ofiary śmiertelne i ranni

Świat

Rosjanie ostrzelali bloki w Kramatorsku. Są ofiary śmiertelne i ranni

6 marca 2022, 16:35

Świat

Autor:
aa/b
Źródło:
PAP, TVN24

Szef amerykańskiej dyplomacji Antony Blinken powiedział w niedzielę, że Stany Zjednoczone otrzymały "bardzo wiarygodne doniesienia", mówiące o tym, że przeprowadzane przez rosyjskie wojsko ataki na obiekty cywilne na Ukrainie, są celowe.

USA otrzymały "bardzo wiarygodne doniesienia" o celowych atakach na ukraińskie obiekty cywilne

Świat

USA otrzymały "bardzo wiarygodne doniesienia" o celowych atakach na ukraińskie obiekty cywilne

6 marca 2022, 17:02

Świat

Autor:
tas/b
Źródło:
PAP, Reuters

Rosja przygotowuje drugą falę ofensywy na dużą skalę - poinformował w niedzielę sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy (RBNiOU) Ołeksij Daniłow. Jego zdaniem wojska rosyjskie chcą pozbawić Ukrainę dostępu do Morza Czarnego i Azowskiego. Te doniesienia potwierdza sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Kijów: wojska rosyjskie chcą pozbawić Ukrainę dostępu do Morza Czarnego i Azowskiego

Świat

Kijów: wojska rosyjskie chcą pozbawić Ukrainę dostępu do Morza Czarnego i Azowskiego

6 marca 2022, 14:20

Świat

Autor:
mart/adso
Źródło:
PAP

Zwolnienie pojazdów z transportami humanitarnymi z opłat w systemie e-toll, wydłużenie czasu pracy kierowców - to rozwiązania wprowadzone przez Ministerstwo Infrastruktury w związku z napaścią Rosji na Ukrainę.

Ułatwienia w transporcie drogowym w związku z rosyjską inwazją na Ukrainę. Ministerstwo wyjaśnia

Z kraju

Ułatwienia w transporcie drogowym w związku z rosyjską inwazją na Ukrainę. Ministerstwo wyjaśnia

6 marca 2022, 15:28

Z kraju

Autor:
mp/ToL
Źródło:
PAP

Mieszkańcy kilku miast w obwodzie chersońskim na południu Ukrainy, zajętych przez rosyjskie wojska, wyszli na ulice. Protesty przeciwko rosyjskiej okupacji odbyły się w niedzielę w trzech zajętych miastach ukraińskiego obwodu chersońskiego: Chersoniu, Nowej Kachowce i Nowoołeksijiwce – poinformowało Radio Swoboda, udostępniając filmiki z tych zgromadzeń.

Mieszkańcy okupowanych miast organizują wiece. "Całe miasto w barwach ukraińskiej flagi"

Świat

Mieszkańcy okupowanych miast organizują wiece. "Całe miasto w barwach ukraińskiej flagi"

6 marca 2022, 14:05

Świat

Autor:
tas/b
Źródło:
PAP, Ukraińska Prawda, tvn24.pl

Niedziela jest jedenastym dniem inwazji Rosji na Ukrainę. Jak informowały władze Mariupola na południu kraju, o 12 czasu lokalnego miała rozpocząć się ewakuacja ludności cywilnej z okrążonego przez siły rosyjskie miasta. Około godziny 15 ukraińska Gwardia Narodowa poinformowała, że druga próba otwarcia korytarza humanitarnego również zakończyła się otwarciem ognia do cywilów przez żołnierzy rosyjskich.

Rosyjski atak na Ukrainę. Mariupol miał być ewakuowany. Druga próba się nie udała

Świat

Rosyjski atak na Ukrainę. Mariupol miał być ewakuowany. Druga próba się nie udała

6 marca 2022, 9:27
Aktualizacja: 6 marca 2022, 14:17

Świat

Aktualizacja:
Autor:
ft,
tas/dap
Źródło:
Reuters, PAP

Rząd uruchamia platformę koordynacji pomocy humanitarnej dla Ukrainy - poinformował w niedzielę na konferencji prasowej szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk. Portal powstał w ramach istniejącej strony pomagamukrainie.gov.pl. Dodał, że udało się także stworzyć najprostszą możliwą formę odprawy pomocy humanitarnej.

Michał Dworczyk: uruchamiamy rządową platformę koordynacji pomocy humanitarnej dla Ukrainy

Polska

Michał Dworczyk: uruchamiamy rządową platformę koordynacji pomocy humanitarnej dla Ukrainy

6 marca 2022, 14:51

Polska

Autor:
mart/b
Źródło:
PAP

Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę do Polski dotarło 964 tysiące uchodźców. Jak podała Straż Graniczna w niedzielę po południu, do godziny 15 tego dnia granicę przekroczyło 81,4 tysiąca osób.

Ponad 960 tysięcy uchodźców z Ukrainy przekroczyło polską granicę. Dane Straży Granicznej

Polska

Ponad 960 tysięcy uchodźców z Ukrainy przekroczyło polską granicę. Dane Straży Granicznej

6 marca 2022, 9:02
Aktualizacja: 6 marca 2022, 16:45

Polska

Aktualizacja:
Autor:
wini/dap
Źródło:
TVN24 / PAP

Państwowa Straż Pożarna apeluje do przedsiębiorstw transportowych i przewoźników o pomoc w transporcie uchodźców z Ukrainy. Koszty mają być pokryte przez PSP.

Straż pożarna apeluje do przewoźników w sprawie transportu ukraińskich uchodźców

Z kraju

Straż pożarna apeluje do przewoźników w sprawie transportu ukraińskich uchodźców

6 marca 2022, 13:15

Z kraju

Autor:
mp/ToL
Źródło:
PAP

Organizacje zrzeszające przedsiębiorców łączą siły, aby pomóc Ukraińcom. W ramach wspólnej zbiórki gromadzone są środki na pomoc medyczną i humanitarną. Przedsiębiorcy oferują również pomoc na innych płaszczyznach.

Zbiórka pieniężna, zapewnienie miejsc pracy, opieka prawna. Akcja polskich przedsiębiorców dla Ukrainy

Z kraju

Zbiórka pieniężna, zapewnienie miejsc pracy, opieka prawna. Akcja polskich przedsiębiorców dla Ukrainy

6 marca 2022, 14:28

Z kraju

Autor:
mp/ToL
Źródło:
PAP

Prawie milion osób przybyło z Ukrainy do Polski od czasu rosyjskiej agresji do niedzielnego poranka - podała polska Straż Graniczna. Każdy z uchodźców ma swoją historię, wielu dzieli się nią z dziennikarzami. Swoje opowiedziały między innymi pani Alina spod Umania i pani Ira z obwodu żytomierskiego, które dotarły do punktu recepcyjnego w Hrubieszowie (województwo lubelskie).

Uchodźcy z Ukrainy w Polsce. Punkt recepcyjny w Hrubieszowie. Historie pani Aliny spod Umania i pani Iry z okolic Żytomierza

Polska

Uchodźcy z Ukrainy w Polsce. Punkt recepcyjny w Hrubieszowie. Historie pani Aliny spod Umania i pani Iry z okolic Żytomierza

6 marca 2022, 13:50

Polska

Autor:
rzw
Źródło:
PAP, TVN24

Ponad 200 dzieci ewakuowano z sierocińca w Zaporożu w południowo-wschodniej Ukrainie. Najpierw przyjechały pociągiem do Lwowa, a potem ruszyły do Polski. Szacuje się, że w naszym kraju jest już 800 dzieci z domów dziecka z Ukrainy. Potrzebna im jest wszelka pomoc, także psychologiczna.

Dzieci ewakuowane z ukraińskich sierocińców. "Było niebezpiecznie. Chowaliśmy się na podziemnym parkingu"

Świat

Dzieci ewakuowane z ukraińskich sierocińców. "Było niebezpiecznie. Chowaliśmy się na podziemnym parkingu"

6 marca 2022, 15:26

Świat

Autor:
tm//rzw
Źródło:
TVN24
Człowiek zero-jedynkowy. "Da" to "tak", "niet" to "nie", po prostu. Bił w Polsce, broni Ukrainy

Premium

Człowiek zero-jedynkowy. "Da" to "tak", "niet" to "nie", po prostu. Bił w Polsce, broni Ukrainy

6 marca 2022, 10:07
Tomasz
Wiśniowski

Premium

Autor:
Tomasz
Wiśniowski
Źródło:
tvn24.pl
Premium

Sekretarz stanu USA Antony Blinken przyjechał w sobotę do Polski. Rozmawiał z polskimi politykami, odwiedził też między innymi centrum recepcyjne w Młynach na Podkarpaciu, gdzie spotkał się z uchodźcami z Ukrainy uciekającymi przed rosyjską inwazją. W rozmowie z TVN24 szef amerykańskiej dyplomacji powiedział, że jest "pod ogromnym wrażeniem otwartości i szczodrości" Polaków, a "siła naszego partnerstwa nigdy nie była większa". - Jesteśmy zjednoczeni. Ta jedność we wsparciu Ukrainy, w stawieniu czoła rosyjskiej agresji, jest bardzo ważna - podkreślił.

Antony Blinken w TVN24: siła naszego partnerstwa nigdy nie była większa

Świat

Antony Blinken w TVN24: siła naszego partnerstwa nigdy nie była większa

5 marca 2022, 21:22

Świat

Autor:
momo//now
Źródło:
TVN24

Wiec solidarności z Ukrainą odbył się w niedzielę w południe na placu Defilad. Przed Pałacem Kultury i Nauki zebrały się osoby trzymające ukraińskie flagi. Wznosili transparenty z hasłami: "Wolna Ukraina", "Chwała bohaterom", "Tak dla Ukrainy w Unii Europejskiej" i "Powstrzymać Putina. Powstrzymać wojnę". Rozbrzmiały też ukraińskie pieśni.

"Ukraina uświadamia nam czym są wartości europejskie"

Ulice

"Ukraina uświadamia nam czym są wartości europejskie"

6 marca 2022, 9:25
Aktualizacja: 6 marca 2022, 14:45

Ulice

Aktualizacja:
Autor:
katke/gp
Źródło:
tvnwarszawa.pl

W najbliższych dniach do Polski dotrą aż dwie fale arktycznego powietrza. Sprawdź, co w swojej autorskiej długoterminowej prognozie pogody na 16 dni przewiduje prezenter tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski.

Pogoda na 16 dni: na razie bez szans na ocieplenie

Pogoda

Pogoda na 16 dni: na razie bez szans na ocieplenie

6 marca 2022, 13:01

Pogoda

Autor:
Tomasz
Wasilewski
Źródło:
tvnmeteo.pl

O sytuacji uchodźców z Ukrainy w Polsce rozmawiali w niedzielę politycy w programie "Kawa na ławę" w TVN24. Część zwróciła uwagę na konieczność wprowadzenia nowych przepisów, które będą regulowały status Ukraińców w Polsce. - Ta wielka mobilizacja, doraźna mobilizacja, ona w tej formie nie utrzyma się przez wiele miesięcy. Tu musi wkroczyć państwo - dodawał poseł Lewicy Adrian Zandberg.

Politycy w "Kawie na ławę" o pomocy uchodźcom z Ukrainy. "Tu musi wkroczyć państwo"

Polska

Politycy w "Kawie na ławę" o pomocy uchodźcom z Ukrainy. "Tu musi wkroczyć państwo"

6 marca 2022, 12:55

Polska

Autor:
mart/dap
Źródło:
TVN24

Rosja planuje zdobyć zaporę elektrowni wodnej w Kaniowie na rzece Dniepr. Wojska rosyjskie nadal próbują okrążyć Kijów. Przebieg działań wojennych komentował na antenie TVN24 były dowódca Wojsk Lądowych generał Waldemar Skrzypczak. Na mapie pokazywał ruchy wojsk.

Dlaczego Mariupol jest tak ważny, co się dzieje w Charkowie i wokół Kijowa. Analiza generała Waldemara Skrzypczaka

Świat

Dlaczego Mariupol jest tak ważny, co się dzieje w Charkowie i wokół Kijowa. Analiza generała Waldemara Skrzypczaka

6 marca 2022, 12:01

Świat

Autor:
tm//rzw
Źródło:
TVN24

Po rosyjskim ataku na Ukrainę wiele osób zastanawia się, jak może wesprzeć Ukrainę i jej obywateli. Słowa otuchy, wyrazy wsparcia, udział w protestach to sposoby na wyrażenie poparcia dla Ukrainy. Są jednak i inne, znacznie bardziej realne formy pomocy. Fundusze i dary rzeczowe zbierają zarówno organizacje polskie, jak i zagraniczne. Organizowana jest także pomoc medyczna, prawna, opiekuńcza. Część inicjatyw skierowana jest na pomoc ukraińskim dzieciom. Polacy nie zapominają o zwierzętach przybywających wraz z uciekinierami z Ukrainy. Sprawdź, jak możesz pomóc.

Jak pomóc Ukrainie? Lista zbiórek i akcji charytatywnych

Najnowsze

Jak pomóc Ukrainie? Lista zbiórek i akcji charytatywnych

26 lutego 2022, 8:15

Najnowsze

Autor:
asty,
wini,
MAK/
tam
Źródło:
TVN24, PAP

"Codziennie wysyłamy setki osób w różne rejony Polski. Tylko minionej doby wyruszyły autokary do Serocka, Koszalina, Ostrowa Wielkopolskiego, Sosnowca, Płocka i Gdyni" - wylicza w komunikacie ratusz. I przypomina, że większość osób po przekroczeniu granicy podróżuje do Warszawy. "Wiemy jednak, że w całej Polsce są miasta i miejscowości, których mieszkańcy mają otwarte serca i chcą przyjąć ich również u siebie, gwarantując bardzo dobre warunki. Chcemy ich tam zawieźć, jednak Warszawa nie ma transportu międzymiastowego" - wskazują władze miasta.

Warszawa potrzebuje autokarów do przewozu uchodźców

Śródmieście

Warszawa potrzebuje autokarów do przewozu uchodźców

6 marca 2022, 16:07

Śródmieście

Autor:
katke/gp
Źródło:
tvnwarszawa.pl

Władze Poznania poinformowały w niedzielę, że dzieci uchodźców z Ukrainy mogą liczyć na opiekę zarówno w tutejszych szkołach, jak i w przedszkolach. Mogą też wziąć udział w rekrutacji do przedszkoli na nowy rok szkolny. Specjalnie dla dzieci uchodźców od przyszłego tygodnia ruszają w stolicy Wielkopolski zajęcia sportowe.

Poznańskie szkoły i przedszkola przyjmą dzieci uchodźców z Ukrainy. "Będą dodatkowe bezpłatne lekcje polskiego"

Poznań

Poznańskie szkoły i przedszkola przyjmą dzieci uchodźców z Ukrainy. "Będą dodatkowe bezpłatne lekcje polskiego"

6 marca 2022, 15:00

Poznań

Autor:
tm//rzw
Źródło:
PAP, TVN24

Kateryna wyjechała z Kijowa od razu, gdy usłyszała o agresji Rosji na Ukrainę. Miała znajomych w Donbasie, opowiedzieli jej, co może się zdarzyć. Początkowo planowały z dziewięcioletnią córką Sofiją podróż tylko do Lwowa, dojechały do Szczecina. Nie zna polskiego, jej polscy gospodarze nie znają ukraińskiego, ale na problemy z komunikacją nikt się nie uskarża. - Przegadałyśmy całą noc - opowiada Natalia, u której zamieszkały uchodźczynie.

Uchodźcy z Ukrainy w Polsce. Historia Kateryny z Kijowa i jej córki Sofii. Mieszkają teraz w Szczecinie

Pomorze

Uchodźcy z Ukrainy w Polsce. Historia Kateryny z Kijowa i jej córki Sofii. Mieszkają teraz w Szczecinie

6 marca 2022, 11:31

Pomorze

Autor:
rzw
Źródło:
PAP, TVN24

У Познані копали м'яч із зображенням Путіна. У Кельце порівняли президента Росії з Адольфом Гітлером. У Білостоці закликали людей стати волонтерами та не використовувати викопне паливо. Були концерти у Варшаві та Плоцьку. У Бєльсько-Бялі разом молилися католики, лютерани, православні та євреї, поляки, українці та білоруси. У суботу по всій Польщі прокотилися антивоєнні демонстрації.

Напад Росії на Україну. Антивоєнні маніфестації в Польщі. "Українці - брати. Для білорусів і поляків"

TVN24 po ukraińsku

Напад Росії на Україну. Антивоєнні маніфестації в Польщі. "Українці - брати. Для білорусів і поляків"

6 marca 2022, 16:08

TVN24 po ukraińsku

Autor:
momo
Źródło:
tvn24.pl

- З тих близько 800 тисяч, які в’їхали на територію Польщі з України, вірогідно 100-150 тисяч це гості Мазовецького воєводства і Варшави, - повідомив на суботньому брифінгу мазовецький воєвода Костанти Радзивіл. Заступник міністра МВСіА Павел Шефернакер сказав, що пункти прийому біженців переповнені і на кордоні, і в містах.

Міністерство внутрішніх справ і адміністрації: впродовж останньої доби прибуло до нас 106 тисяч осіб з України. Варшава – головна ціль біженців

TVN24 po ukraińsku

Міністерство внутрішніх справ і адміністрації: впродовж останньої доби прибуло до нас 106 тисяч осіб з України. Варшава – головна ціль біженців

5 marca 2022, 15:11

TVN24 po ukraińsku

Autor:
Ред.
Źródło:
tvn24..pl

Коди продуктів, вироблених в Росії починаються з 46, продукти з Білорусі мають коди з 481 на початку. До Сейму надійшов законопроєкт про зміну маркування товарів з Росії.

Російські й білоруські продукти в магазинах. Які штрих-коди вони мають?

TVN24 po ukraińsku

Російські й білоруські продукти в магазинах. Які штрих-коди вони мають?

4 marca 2022, 17:24

TVN24 po ukraińsku

Autor:
red.
Źródło:
TVN24

Де шукати квартиру, оголошення про роботу? Куди звернутися за медичною допомогою, як записати дітей до школи? Публікуємо добірку відповідей на найактуальніші запитання для всіх, хто, рятуючись від російської агресії, опинився в Польщі.

Ви перетнули кордон. Що далі? Перші дні в Польщі - гід

TVN24 po ukraińsku

Ви перетнули кордон. Що далі? Перші дні в Польщі - гід

3 marca 2022, 20:05

TVN24 po ukraińsku

Autor:
red.
Źródło:
TVN24

Після нападу Росії на Україну тисячі людей, які втікали від війни, прибули до Польщі. Незважаючи на певну схожість української та польської мов, у частини біженців можуть виникнути проблеми зі спілкуванням. Ми публікуємо українсько-польський словник, який містить основні слова, а також фрази, корисні на кордоні чи, наприклад, під час пошуку квартири в оренду

Українсько-польський словничок - основні українські слова та словосполучення польською мовою

TVN24 po ukraińsku

Українсько-польський словничок - основні українські слова та словосполучення польською мовою

3 marca 2022, 20:05

TVN24 po ukraińsku

Autor:
red.
Źródło:
TVN24

У Польщі діє 27 пунктів прийому біженців з України. До понеділка допомогу в цих пунктах отримали 40 тисяч людей. Реєстрація необов'язкова, але для багатьох прибулих вона може бути корисною. «Ми надамо вам тимчасове житло в Польщі, гарячу їжу, напої, базову медичну допомогу та місце для відпочинку», – перераховує деякі форми допомоги Управління у справах іноземців. Реєстрацію можна здійснити в будь-який час після прибуття в нашу країну. Пункти прийому вже працюють у всіх воєводствах.

Пункти прийому біженців з України по всій Польщі. Де вони, як працюють, яку допомогу пропонують?

TVN24 po ukraińsku

Пункти прийому біженців з України по всій Польщі. Де вони, як працюють, яку допомогу пропонують?

3 marca 2022, 8:05

TVN24 po ukraińsku

Autor:
red.
Źródło:
tvn24.pl

Razem z Ukrainą! – to serwis specjalny, który powstał po ataku Rosji na Ukrainę. Publikowane są tu treści związane z pomocą Ukrainie i jej obywatelom, porady prawne, listy zbiórek oraz organizacji pomocowych. Część treści będzie ukazywała się również po ukraińsku. Partnerem serwisu jest Ambasada Ukrainy w Rzeczpospolitej Polskiej.  

Razem z Ukrainą! - specjalny serwis, którego partnerem jest Ambasada Ukrainy

Ciekawostki

Razem z Ukrainą! - specjalny serwis, którego partnerem jest Ambasada Ukrainy

28 lutego 2022, 14:11

Ciekawostki

Autor:
red.
Źródło:
TVN24

TVN Grupa Discovery gotowa na wiosnę, która na antenie rozpocznie się już 28 lutego. A wiosna w kanałach telewizyjnych i serwisach Player oraz TVN24 GO to sporo nowości oraz odmienione formaty tytułów cieszących się dużą popularnością.

Wiosenna ramówka w TVN Grupa Discovery. Nowości TVN, TVN7 i Playera

Kultura i styl

Wiosenna ramówka w TVN Grupa Discovery. Nowości TVN, TVN7 i Playera

21 lutego 2022, 12:06

Kultura i styl

Źródło:
tvn24.pl