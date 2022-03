Понад 900 тисяч біженців перетнули польський кордон. Дані Прикордонної служби

czytaj dalej

Prawie milion osób przybyło z Ukrainy do Polski od czasu rosyjskiej agresji do niedzielnego poranka - podała polska Straż Graniczna. Każdy z uchodźców ma swoją historię, wielu dzieli się nią z dziennikarzami. Swoje opowiedziały między innymi pani Alina spod Umania i pani Ira z obwodu żytomierskiego, które dotarły do punktu recepcyjnego w Hrubieszowie (województwo lubelskie).