Анджей Дуда: жоден рух російських військ, включно з флотом, не залишається поза нашою увагою

Президент у п'ятницю в Гданську говорив про російські маневри, які тривають в Балтійському морі. Вони проходять під назвою "Океанський щит 2023". Він підкреслив, що ситуація "постійно моніториться".

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- Наш флот, звичайно, знаходиться в стані готовності, відповідному ситуації на даний момент, - запевнив Анджей Дуда. Він також розповів про модернізацію Військово-морських сил.

У п'ятницю президент Анджей Дуда відвідав Центр морських операцій і 3-ю флотилію кораблів у Гдині. Йому була представлена оцінка поточної безпекової ситуації в Балтійському морі. Пізніше на прес-конференції Дуда говорив про російські маневри, що тривають в Балтійському морі під назвою "Океанський щит 2023".

- Очевидно, що ми пов’язуємо це з війною, яка триває в Україні, російською агресією в Україні, а також з діяльністю, яку Росія проводить на наших східних кордонах. Я маю тут на увазі насамперед присутність Групи Вагнера в Білорусі, - сказав він.

Президент: безпеку утримано

За його словами, "ми аж ніяк не ставимося до цього в буквальному сенсі, як до приватної армії".

- У нас немає жодних сумнівів, що насправді діяльність Групи Вагнера контролюється російською владою. Тому ми сприймаємо це просто як формулу російської загрози. Можливо, маневри, які тривають, є спробою відволікти нашу увагу від цього напряму, хоча треба розуміти, що масштаб цих маневрів великий, - продовжив він.

Дуда запевнив, що ситуація в Балтійському морі, як і в усій морській і океанській зоні навколо Європи, "постійно моніториться".

Duda o rosyjskich manewrach na Bałtyku: wiążemy to z wojną w Ukrainie, jak i działaniami Rosji przy naszych wschodnich granicach TVN24

- Діють підрозділи союзників. Наші Військово-морські сили зараз теж, звісно, у стані готовності, відповідної до ситуації. Служба наших моряків увесь час триває, тривають постійні спостереження, - перерахував він.

- Нас також підтримують наші союзники, зокрема - корабель ВМС Італії, в плані підтримання безпеки в нашому басейні Балтійського моря та на нашій частині континенту. В рамках підтримки союзників також присутні кораблі армії Сполучених Штатів, - повідомив президент. Він зазначив, що "безпеку утримано".

Дуда про модернізацію армії

Президент Дуда також оголосив, що "на даний момент ми також перебуваємо в процесі модернізації наших ВМС".

- Це те, про що ми говорили. Я дуже радий, що ці процеси модернізації нарешті просунулися за останні роки, що ми маємо три нові есмінці типу "Корморан", які вже є на озброєнні, що ще три будуть побудовані та передані в розпорядження наших ВМС у найближчі роки, - сказав він.

Також додав, що три фрегати за програмою Miecznik "будуть побудовані на нашій верфі, у співпраці з Великою Британією".

- Також найближчим часом ми сподіваємося придбати підводні човни для нашого флоту. Як відомо, термін використання тих підводних човнів, які перебували на озброєнні Польської Республіки, завершився, і нам абсолютно, дуже терміново потрібні нові підводні човни, - сказав він.

Президент також відзначив, що в Центрі, який він відвідав, "є повна бойова готовність, високий бойовий дух".

- Видно, що ми в безпеці, - запевнив.

- Служба йде увесь час. І весь час наші сусіди з Росії, які сьогодні є агресорами в Україні, постійно знаходяться під нашим пильним контролем. Жодне пересування російських військ, у тому числі військового флоту, не залишилося поза нашою увагою, - додав Анджей Дуда.

Andrzej Duda o modernizacji Marynarki Wojennej TVN24

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Autor:akr

Źródło: TVN24