Візит лідерів до Києва. «Починає діятися в Європі щось, що можна назвати позитивним промиванням мізків»

У "Каві на лаві" політики обговорювали візит лідерів Франції, Німеччини, Італії та Румунії до Києва та рекомендацію Єврокомісії надати Україні статус країни-кандидата в ЄС. Голова клубу лівих Кшиштоф Гавковський відзначив, що «в Європі починає діятися щось, що можна назвати позитивним промиванням мізків». На думку Цезарія Томчика, депутата від Громадянької платформи, «було б добре, якби польська делегація також брала участь у найважливіших рішеннях, які сьогодні приймає Європа».

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Президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі та президент Румунії Клаус Йоханніс побали з візитом у Києві у четвер. Вони підтримали негайне надання Україні статусу кандидата до Європейського Союзу.

У Польщі візит викликає питання, чому того дня в столиці України не було представника нашої країни. У неділю про це політики дискутували в "Каві на лаві" на TVN24.

Жимковський про два бачення України

Заступник міністра освіти і науки Томаш Жимковський (ПіС) сказав, що «ми маємо два бачення України».

- Одне з них, в якому беруть участь Польща та країни нашого регіону, бачення, скажімо так, англосаксів, де Україна ухвалює рішення про своє майбутнє, суверенітет, - зазначив він.

- З іншого боку, чи хоче Франція, чи, особливо, ФРН, миру за будь-яку ціну? Ми абсолютно не вписуємось у це бачення, - додав він.

Жимковський казав, що «Франція чи Німеччина скоріше подають сигнали про те, що Путіна не слід принижувати». "Ми не можемо з цим погодитися", - сказав він.

Лукаш Жепецький, радник президента Анджея Дуди нагадав, що з урахуванням 23 лютого, за день до початку російського вторгнення, президент тричі відвідував Київ.

Жепецький також казав, що після візиту до Києва президент Франції зателефонував Дуді. «Подякував за технічну підтримку», – додав він.

- Нам не обов’язково приєднуватися до кожного візиту за кордон інших лідерів, - сказав радник президента.

Томчик: нарешті справа дійшла до візиту Шольца і Макрона

Депутат від ГП Цезарій Томчик відзначив, що «було б добре, якби у найважливіших рішеннях, які сьогодні приймає Європа польська делегація також брала участь».

- Гадаю, що й трагедії в тому нема, але й не можна сказати, що нічого не сталося", - додав він.

- Можу сказати лише,що нарешті відбувся візит саме цих панів - президента Макрона і особливо канцлера Німеччини. Сподіваюся, зброя також послідує, - сказав він.

Генніг-Клоска: візит Шольца і Макрона до Києва показав, на чиєму вони боці

Пауліна Генніг-Клоска (Польща 2050) відзначила, що президент повинен брати участь у цій делегації.

– Оскільки поляки зробили дуже багато, «Право і Справедливість» вирішила, що більше немає необхідності до цього долучатися. Вже кілька тижнів як поверня отой антиєвропейський вектор, - сказала вона.

- Ярослав Качинський казав, що німці озброюються, Матеуш Моравецький раніше втручався в президентську кампанію у Франції, де атакував кандидата, який в підсумку переміг. Не дивно, що пізніше ці представники Німеччини та Франції не хочуть бути апостолами спільно із представниками польського уряду, - додала політикиня.

На її думку, ця поїздка до Києва «наочно показала, на чиєму боці» представники Німеччини та Франції.

Гавковський: у європейських політиків відбувається позитивне промивання мізків

Голова клубу лівих Кшиштоф Гавковський заявив, що Шольц і Макрон сказали важливу фразу в Україні.

- Нічого про Україну без України. Ми не нав’язуватимемо вам мир, це ви вирішуєте, якого миру ви хочете. Це ключова фраза, якої боялася вся -Європа, - додав він.

- Два важливих лідери в Європі - Франція та Німеччина - їдуть до Києва і кажуть Зеленському: ви самі вирішуєте де ваші кордони. Нам варто з цього тішитися, - відзначив він та додав, що "це польський держаний інтерес". Він також зазначив, що місце України - в ЄС.

- Якщо такий статус з’явиться, якщо ми маємо цей горизонт, хоч би й далекий, але якщо він є, то принаймні бачимо, що та європейська солідарність починає оживати. Я маю на увазі, що в європейській солідарності є щось, що протягом чотирьох місяців було позначене великими знаками питання в багатьох місцях, - сказав він.

– Сьогодні, після чотирьох місяців війни, важкого конфлікту, в якому нема такого, що Україна його вже виграє, бо бачимо, що ці щоденні втрати для українців є величезними, в Європі починає відбуватися те, що можна назвати таким собі позитивним промиванням мізків. У європейських політиків відбувається позитивне промивання мізків, і давайте радіти цьому, а не тільки шукати проблеми, - сказав Гавковський.

Паславська про польські державні інтереси

Уршуля Паславська (ПНП-Польська коаліція) вказала, що "сьогодні засідати за столом, де вирішують як виглядатиме Європа, що відбуватиметься в Європі, хто відбудовуватиме Україну, належить до польських державних інтересів".

Вона додала, що «очікує, що прем’єр-міністр Моравецький не буде керуватися емоціями: хто йому подобається, а кого не любить».

- Я очікую, що він подбає про інтереси нашої країни, щоб польські підприємці брали участь у міжнародних проектах відбудови України, - сказала вона.

Autor:js//now

Źródło: TVN24