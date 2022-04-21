Енн Еплбаум про візит до Києва: гадаю, що українці битимуться до кінця і немає щодо того навіть тіні сумніву

Володимир Зеленський – глибокий патріот. Має несамовиту відвагу, бо попри все залишився в Києві. Гадаю, українці будуть битися до кінця і немає щодо того й тіні сумніву, - розповіла в «Фактах після Фактів» польського телебачення TVN24 Енн Еплбаум, журналістка "The Atlantic", яка спілкувалася з президентом України в Києві.

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Журналістка, лауреатка Пулітцерівської премії Енн Еплбаум разом з головним редактором "The Atlantic" розмовляла кілька днів тому з Володимиром Зеленським в його квартирі і Києві.

У середу в програмі «Факти після Фактів» польського телебачення TVN24 з приводу того інтерв’ю сказала, що президент України хотів передати «дві важливі речі». По перше, наголосила вона, українці «відчувають різницю між власними воєнними потребами і бюрократичними, повільними» діями Вашингтону. Що ж до другого, розповіла, що «Зеленський хоче рекламувати свою країну не як країну корупції, а як сучасну, де є громадянський патріотизм». Додала, що він говорить від імені українців, які розмовляють англійською, російською, українською»

Президент України є «гідним довіри»

Еплбаум сказала, що Зеленський прагне продемонструвати, що «то країна, яка є частиною того ж самого світу, що й ми», яка сповідує ті ж самі цінності..

На її думку президент України є «гідним довіри». - Він не бреше, він каже правду, і це відчувається. Тому він є таким переконливим лідером своєї країни, - розповіла публіцистка.

Еплбаум: українці будуть битися до кінця

На запитання, чи видно в Зеленського втому, чи силу та енергію для захисту власної вітчизни, Еплбаум відповіла, що втома є. - Люди навколо нього теж потомлені, - додала.- В розмовах панує чорний гумор. Вони прагнуть показати і відчувати якийсь оптимізм. Гадаю, вони справді думають, що виграють. Відчувають підтримку своєї нації і своїх людей.

Еплбаум додала, що українці «знають, що те, що робили досі було цілком несподване, бо всі думали, що ця війна закінчиться за три, чотири дні, чи за тиждень, Мають відчуття, що вже чогось досягли».

Еплбаум сказала, що Зеленський переконаний патріот. - Має несамовиту відвагу, бо попри все залишився в Києві. Гадаю, будуть битися до кінця і немає щодо того й тіні сумніву, - додала.

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Autor:Ред.

Źródło: tvn24.pl