Агентство внутрішньої безпеки затримало білоруса. "Виконував завдання для російських спецслужб"

Агентство внутрішньої безпеки (ABW) затримало білоруса, який, як підозрюють діяв у шпигунській мережі, що працювала на Росію. Це вже 16-та особа, заарештована за причетність до цієї мережі. Суд ухвалив запобіжний захід - взяття під варту.

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"Затриманий ABW 1 серпня чоловік - це 39-річний громадянин Республіки Білорусь Михайло А. Він є ще однією встановленою особою, яка діяла у складі злочинної групи, що виконує завдання російських спецслужб", - йдеться у повідомленні прес-служби міністра-координатора спецслужб.

Розслідування, яке проводить ABW, контролює Люблінський відділ Департаменту боротьби з організованою злочинністю та корупцією Національної прокуратури. Білорус кілька років проживав на території Російської Федерації, - повідомили у відомстві.

Перебував у Польщі з 2021 року

За даними спецслужб, білорус у 2008-2010 роках працював у Москві, а згодом переїхав до Санкт-Петербурга. У Росії відбув шестирічний термін ув'язнення. "Чоловік підтримував контакти з громадянами РФ, з якими зустрічався в Санкт-Петербурзі та в Криму", - зазначили в прес-службі міністра-координатора спецслужб.

За даними ABW, він приїхав до Польщі у 2021 році та зв’язався з координатором шпигунської мережі.

"Отримана інформація свідчить, що за виконання завдань, спрямованих проти внутрішньої безпеки та інтересів Польської Республіки, в тому числі розвідку критичної інфраструктури, включно з військовими районами й об'єктами та морськими портами, а також пропагандистську діяльність, він отримував систематичну винагороду", - повідомляє офіс.

За версією слідства, білорус під час виконання поставлених завдань вживав заходів обережності, що ускладнило його ідентифікацію та виявлення.

"Він часто змінював засоби зв'язку та знищував сліди своєї злочинної діяльності, усвідомлював, що за розвідувальні завдання, які виконував на території Польщі, його чекає покарання у вигляді позбавлення волі", - повідомили у відомстві.

Потрапив під арешт

Після затримання чоловіка доставили до відділу Управління боротьби з організованою злочинністю та корупцією Національної прокуратури в Любліні. "Прокурор пред'явив затриманому звинувачення в участі в діяльності зовнішньої розвідки проти Польської Республіки", - повідомив прес-офіцер Національної прокуратури Лукаш Лапчинський.

"У зв’язку з необхідністю забезпечення належного провадження, реальним побоюванням втечі підозрюваного та суворим покаранням, яке йому загрожує, прокурор звернувся до суду з

клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Суд повністю підтримав аргументацію прокурора та вказав на високу ймовірність вчинення підозрюваним інкримінованого діяння і застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - додав речник прокуратури.

Шістнадцятий затриманий

У прес-службі міністра-координатора спецслужб нагадали, що раніше у цій справі було затримано 15 осіб. Усі вони заарештовані за рішенням суду.

"Інтенсивна діяльність ABW дозволила виявити диверсійно-підривну шпигунську мережу", - зазначили в відомстві.

Діяльність мережі мала полягати у розпізнаванні військових об’єктів та критичної інфраструктури в Польщі, моніторингу та документуванні транспортування військової та гуманітарної допомоги для України. Також група мала проводити підготовку до пускання під укіс потягів із гуманітарною допомогою для України, підпалів майна та автомобілів, побиття людей.

Члени групи також мали вести пропагандистську діяльність, спрямовану на розпалювання настроїв у Польщі проти українського народу та проти допомоги Україні з боку Польщі.

ABW не виключає нових затримань

За даними відомства, розслідувана співробітниками Агентства внутрішньої безпеки справа є динамічною і продовжує розвиватися.

"Агентство внутрішньої безпеки продовжує роботу, спрямовану на встановлення деталей діяльності шпигунської мережі та виявлення всіх пов'язаних з нею осіб. Не виключені подальші арешти у справі", - зазначили в відомстві.

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Autor:ads//rzw

Źródło: PAP