Напад Росії на Україну. Антивоєнні маніфестації в Польщі. "Українці - брати. Для білорусів і поляків"

У Познані копали м'яч із зображенням Путіна. У Кельце порівняли президента Росії з Адольфом Гітлером. У Білостоці закликали людей стати волонтерами та не використовувати викопне паливо. Були концерти у Варшаві та Плоцьку. У Бєльсько-Бялі разом молилися католики, лютерани, православні та євреї, поляки, українці та білоруси. У суботу по всій Польщі прокотилися антивоєнні демонстрації.

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У суботу в кількох містах Польщі відбулися демонстрації підтримки України та протидії російській агресії. У Познані з 16:00 перед консульством Російської Федерації пройшла демонстрація під гаслом «Путін-вбивця». У пікеті взяли участь близько 50 осіб. Під час акції протесту учасники били ногами паперовий м’яч із зображенням Путіна та розлили червону фарбу перед будівлею консульства.

– Я вважаю, що важливо бути тут, щоб показати, що ми солідарні з народом України. Я мама, і мені хочеться плакати, коли я думаю про те, що відбувається з цими людьми. Сподіваюся, хтось почує, що для когось це буде важливо, - сказала Магда. «Україна без Путіна» - скандували учасники.

Увечері на площі Свободи у Познані звучали гімни України, Польщі та Європейського Союзу у виконанні оркестру, до якого долучилися музиканти-аматори.

У Варшаві й Плоцьку відбулися концерти

У Плоцьку перед ратушею відбувся концерт «Солідарні з Україною». У Варшаві благодійний концерт для постраждалих від війни громадян України відбувся на сцені Клубу Командування варшавського гарнізону. Це була спільна ініціатива всіх варшавських театрів. Весь дохід від продажу квитків на концерт буде переданий Польській гуманітарній акції на допомогу Україні.

У Плоцьку перед ратушею відбувся концерт «Солідарні з Україною» PAP/Szymon Łabiński

У Плоцьку перед ратушею відбувся концерт «Солідарні з Україною» PAP/Szymon Łabiński

Білосток: будуть сотні тисяч біженців, як їм допомогти

У Білостоці демонстрацію під гаслом "Україно, ми з тобою!" організували, серед інших, Загальнопольський жіночий страйк та Молодіжний кліматичний страйк. Прийшло кілька десятків людей. «Геть Путіна», «Слава Україні», «Київ, Варшава – спільна справа» – скандували учасники. Звучав гімн України.

– До нас приїжджає все більше біженців, їх буде сотні тисяч... Треба пам'ятати про їх підтримку, готуватися до того, що їм знадобиться дах над головою. Ці люди тікають від війни, від смерті. Колись і нас, поляків, підтримували – сказав Лукаш Таргонський із «Молодих демократів». У наступних виступах промоці наголошували як можна допомогти – наприклад, стати волонтером, готувати гуманітарні пакунки чи зробити нехай і невелику пожертву на кампанію підтримки.

Лукаш Таргонський заявив, що потрібно спілкуватися безпосередньо з росіянами в соціальних мережах, щоб вони «вийшли на вулиці».

Manifestacja antywojenna w Białymstoku

- Коли натовп пішов до Ikea, бо той магазин раптово мали зачинити (після того як фірма оголосила про вихід з Росії - ред.), росіяни якось зуміли мобілізуватися, але проти Путіна чомусь не можуть, - сказав він. А також закликав не купувати російські товари.

Це чергова демонстрація у Білостоці. З часів російської агресії проти України подібні зібрання, підтримані різними організаціями, проводяться в Білостоці або в центрі на площі Костюшка, або під консульством Білорусі. На них також часто приходять представники білоруської діаспори, тобто люди, які переважно з політичних причин виїхали з Білорусі до Польщі.

– Українці – брати. Для білорусів і поляків, - заявив нам під час суботньої демонстрації білорус Олексій. – Моя країна, навіть не моя країна, а Лукашенко воює з українською нацією. Я не можу залишатися вдома в такий час, — додав він, пояснюючи, чому вийшов протестувати.

Кєльце: українська молодь з карикатурами на Путіна

У Кєльце демонстрація відбулася на площі Ринок. У ній взяла участь молодь з України, яка навчається у столиці Свентокшиського регіону. Мітинг розпочався із виконання Гімну України. Було кілька сотень людей, багато з яких тримали банери з антивоєнними гаслами і критикою Володимира Путіна,серед іншого - карикатури, на яких порівнювали його з Адольфом Гітлером.

– Я хотів би подякувати воїнам України, усім, хто підтримує армію. Я дякую Польщі та іншим країнам, які допомагають людям, які тікають від війни. Ми всі повинні бути разом, підтримувати один одного. Без цього ми не виграємо цю війну, - сказав один з учасників демонстрації.

– Ми до останнього моменту вірили, що агресії не буде, що Путін не буде діяти як Гітлер, але нас не зламають, ми будемо захищати нашу країну до останнього подиху, вигукуючи слова «Слава Україні», – сказала Катерина, родом з передмістя Києва, яка навчається в одній із шкіл міста Кєльце.

– Своєю демонстрацією ми хочемо привернути увагу до того, що відбувається в Україні, і виголосити свій протест. Ми бачимо, що з нами весь світ. Ми дуже вдячні за це, - додала вона.

Жителі Кєльц та представники місцевої влади також висловили свою підтримку боротьбі України проти російського агресора.

– Те, що відбувається в Україні, можна назвати вбивством і кривавою агресією проти вільних людей, а Путіна – злочинцем і диктатором, – сказав Марцін Хлодніцький, заступник мера Кєльце, який брав участь у демонстрації.

Під час демонстрації демонстранти вигукували «Слава Україні» та «Не буде Путіна, буде Україна» .– Це дні ганьби для Росії, – звернулася до зібрання одна з кєльчанок. — Ми тут з вами, бо добре знаємо, що таке війна. "Ви - чудова нація, і у вас чудовий лідер, який є зразком для Європи, так само, як ви - взірець у боротьбі за демократію, свободу та незалежність", - додала вона.

Бєльсько-Бяла: Поляки, українці та білоруси молилися разом

Католики, лютерани, православні та євреї, поляки, українці та білоруси – разом моляться за мир в Україні на центральній площі Бєльсько-Бялей. Вони пройшли маршем мовчання вулицями старого міста до собору св.Миколая.

Ординарій Бєльсько-Живецької католицької єпархії, ініціатор молитви, єпископ Роман Піндель сказав, що «з дня на день ми бачимо все більше агресії, шкоди та зла, що діється за східним кордоном».

- Ми віримо, що Бог є владикою миру. Тому ми хочемо сьогодні молитися, дослухаючись до слів Псалму 23: Господь — мій Пастир… Ми всі звертаємося до єдиного Бога, щоб вислухав нашу молитву про мир, про припинення переслідувань, вбивств, агресії та гніву – сказав єпископ Піндель.

Адріан Корчаго, єпископ Цєшинської лютеранської єпархії, наголосив, що віряни зібралися в суботу, бо не забули людських трагедій минулого. – Ми разом, бо не знаємо майбутнього і боїмося його. Ми разом, бо доходять до нас жахливі образи того, що відбувається внаслідок звірячої агресії Росії проти України. Ми молимося за мир, — сказав він. Священнослужитель наголосив, що жителі Бєльсько-Бялей – віруючі різних релігій, солідаризуються з сестрами та братами з України. Українською мовою він просив Божої милості та миру.

Голова єврейської громади Бєльська Дорота Вевюра, молилася словами з біблійної Книги Ісайї, щоб усі ми витримали цей важкий час. Мер міста Бєльсько-Бяла Ярослав Клімашевський наголосив, що поляки цими днями складають іспит з людяності. «Ми можемо пишатися тим, що робимо – ділом, допомогою, прийомом біженців», – сказав він.

Представник місцевої влади наголосив, що «як віруючі ми віримо у велику силу молитви». – Ми тут, щоб помолитися за мир. Ми хочемо показати, що ми спільнота. Не можна бути байдужим до того, що відбувається на нашому східному кордоні. Нехай молитва наповнює наші серця надією та підтримує воюючу українську націю, – зазначив він.

Бєльський староста Анджей Плонка сказав, що для допомоги українському народу потрібні наполегливість і молитва. За його словами, «без молитви немає сили».

У спільній молитві, яка зібрала кілька сотень людей, були також присутні міністр фінансів та регіональної політики Гжегож Пуда, заступник міністра сім’ї Станіслав Швед. Після молитви віряни пройшли вулицями старого міста до собору св.Миколая. Там єпископ Роман Піндель відслужив месу за мир в Україні.

Autor:momo

Źródło: tvn24.pl