Напад Росії на Україну. Антивоєнні маніфестації в Польщі. "Українці - брати. Для білорусів і поляків"

Kateryna wyjechała z Kijowa od razu, gdy usłyszała o agresji Rosji na Ukrainę. Miała znajomych w Donbasie, opowiedzieli jej, co może się zdarzyć. Początkowo planowały z dziewięcioletnią córką Sofiją podróż tylko do Lwowa, dojechały do Szczecina. Nie zna polskiego, jej polscy gospodarze nie znają ukraińskiego, ale na problemy z komunikacją nikt się nie uskarża. - Przegadałyśmy całą noc - opowiada Natalia, u której zamieszkały uchodźczynie.