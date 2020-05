Odliczanie do tego lotu trwało niemal dekadę. Zostały godziny

27 maja NASA napisze nowy rozdział w swojej historii. Wyśle w kosmos amerykańskich astronautów, z amerykańskiej ziemi, na pokładzie amerykańskiego statku. Będzie to pierwszy taki lot od niemal 10 lat. Do startu, który będą oglądały miliony par oczu na całym świecie, zostało mniej niż 48 godzin.

Start zaplanowano na środę 27 maja, na godzinę 22.32 polskiego czasu. Na pokład statku kosmicznego Dragon firmy SpaceX wejdą dwaj astronauci - Bob Behnken i Doug Hurley . Przygotowywali się do tego od lat, podobnie jak cała NASA. Celem podróży będzie Międzynarodowa Stacja Kosmiczna (ISS).

Misja SpaceX Demo-2

Misja zaplanowana na 27 maja będzie niezwykła z jeszcze jednego powodu. Będzie pierwszym w historii załogowym lotem realizowanym przez komercyjnego operatora - firmę SpaceX. Co prawda przedsiębiorstwo Elona Muska wielokrotnie wcześniej wykonywało loty zaopatrzeniowe na ISS, ale tym razem stawką jest życie i zdrowie astronautów NASA, których trzeba bezpiecznie dostarczyć na orbitę, a potem sprowadzić na Ziemię.

Start, lot, dokowanie

Osiągnie prędkość około 27 350 kilometrów na godzinę. Po wejściu na orbitę załoga i kontrola misji SpaceX sprawdzą, czy statek działa zgodnie z założeniami. Będą testować między innymi system kontroli środowiska, wyświetlacze i system sterowania oraz silniki manewrowe. Po około 19 godzinach lotu załoga znajdzie się w pozycji do dokowania z ISS. Statek jest zaprojektowany do autonomicznego dokowania, ale astronauci na jego pokładzie i ze stacji ISS będą monitorować podejście i w razie potrzeby przejmą kontrolę nad statkiem.

Statek kosmiczny Dragon (bez załogi) zbliża się do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS) aby przeprowadzić manewr dokowania SpaceX, NASA

Poza kwestiami technicznymi, w starcie potencjalnie może przeszkodzić pogoda. W przeciwieństwie do lotów zaopatrzeniowych, podczas misji załogowych warunki pogodowe mają większy wpływ na pozwolenie na start. Dobra pogoda konieczna jest nie tylko w miejscu startu, ale również na trasie lotu rakiety, gdzie może dojść do uruchomienia systemu ewakuacji na wypadek jej awarii. Warunki pogodowe muszą być też odpowiednie w razie potrzeby powrotu na Ziemię tuż po dotarciu na orbitę. W przypadku tej misji zapasową datą startu jest obecnie 30 maja.

Misja ma potrwać od jednego do czterech miesięcy. Ograniczeniem mogą być panele słoneczne zasilające statek, których wydajność maleje podczas pobytu w przestrzeni kosmicznej. Ich stan będzie jednak na bieżąco analizowany i między innymi na tej podstawie będzie podjęta decyzja co do długości misji.