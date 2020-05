Wielka niewiadoma: pogoda. Ona może pokrzyżować plany NASA

Do startu misji załogowej Demo-2 pozostało kilka godzin. Do tego lotu dwaj astronauci i cała NASA przygotowywali się od lat. Największą niewiadomą wciąż pozostaje pogoda, która mogłaby uniemożliwić historyczny start. Według najnowszych informacji prawdopodobieństwo wystąpienia warunków atmosferycznych umożliwiających lot jest szacowane na 50 procent.

Jakie warunki pogodowe uniemożliwią start rakiety Falcon 9?

W niedzielę i poniedziałek przez Florydę przechodziła burza tropikalna. W Miami spadło prawie 120 litów deszczu na metr kwadratowy. Spowodowało to podtopienia nisko położonych terenów. W poniedziałek na Przylądku Canaveral, skąd będzie startować rakieta, spadło prawie 50 l/mkw. Synoptycy prognozowali, że do środy burza przesunie się w kierunku Karoliny Północnej i Południowej. Cyrkulacja w niżu, czyli w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, może przyciągnąć wilgoć z powrotem nad Florydę, co może przynieść burze i opady deszczu w pobliże Centrum Kosmicznego im. Johna Kennedy’ego.