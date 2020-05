Hermaszewski: wyobrażam sobie, co czuli astronauci, gdy usłyszeli "dziś nie lecimy"

To jest wielkie rozczarowanie dla atronautów, dla inżynierów, którzy przygotowywali tę misję - mówił o niedoszłym starcie rakiety Falcon 9 generał Mirosław Hermaszewski. Pierwszy i jedyny Polak w kosmosie w programie "Wstajesz i wiesz" wspominał także swoją podróż na orbitę. Początek historycznej misji NASA i SpaceX przełożono na sobotę. Zobacz go razem z nami w TVN24 GO.

- To była praca skupiająca uwagę. Dopiero kiedy wszystkie czynności wykonaliśmy i było pięć minut do startu, nastąpiło takie otrzeźwienie: "o Jezu, to chyba już, to nie trening". I wyobrażam sobie co czuli astronauci, kiedy tuż przed startem powiedziano im "dziś nie lecimy". To jest wielkie rozczarowanie dla nich, dla inżynierów, którzy przygotowywali tę misję - podkreślił. - Ale bezpieczeństwo jest teraz na pierwszym miejscu, bo kiedyś pośpiech, nieuzasadniony niczym, spowodował tragedię Challengera. Tym bardziej, że jest to lot testowy jeszcze, ważne jest bezpieczeństwo - dodał.