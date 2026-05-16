25 lat TVN24 "Wspólne przeżywanie trudnych i pięknych momentów sprawia, że jesteśmy jak rodzina" Oprac. Natalia Grzybowska

TVN24 świętuje 25-lecie. Nasi dziennikarze spotykają się z widzami w różnych miastach Polski w ramach trasy "Jesteśmy stąd". W ciągu ostatnich tygodni byliśmy w Siemiatyczach, Kazimierzu Dolnym, Bielsku-Białej i Łodzi.

W sobotę, 16 maja, ekipa stacji odwiedziła uzdrowiskową część Lądka-Zdroju. Tego dnia na gości przez cały dzień czekają liczne atrakcje: warsztaty dziennikarskie, spotkania z reporterami, wspólne zdjęcia i rozmowy przy kawie. Wizyta w Lądku-Zdroju ma szczególny charakter. Niespełna dwa lata temu miejscowość została dotknięta katastrofalną powodzią, która odcięła region od świata. Podczas spotkania dziennikarze nie tylko opowiadają o kulisach swojej pracy, ale także wysłuchują historii mieszkańców i gości.

Są tam między innymi Katarzyna Górniak, Monika Krajewska, Tomasz Kanik, Olga Mildyn, Anna Sabat-Rudnicka, Daniel Rudnicki, Paweł Popkowski, Maja Popielarska, Piotr Karpiński, Rafał Wojda, Radomir Wit, Patryk Michalski i Jacek Tacik.

"To wspólne przeżywanie"

Ekipa ośrodka TVN24 we Wrocławiu z okazji urodzin stacji przygotowała krótki materiał pokazujący kulisy ich pracy.

- Wiele osób się wzruszyło, zwłaszcza te, które ten materiał pokazywał. Nie sposób streścić 25 lat w kilka minut, ale mam nadzieję, że choć trochę udało nam się pokazać, jak wygląda nasza praca od kulis - powiedziała reporterka Marta Balukiewicz w rozmowie z Olgą Mildyn.

- Chwilami to nawet coś więcej niż praca. To wspólne przeżywanie trudnych i pięknych momentów. To chyba sprawia, że jesteśmy trochę jak większa rodzina - dodał operator Daniel Rudnicki. Jak wyliczyła wrocławska redakcja, od początku istnienia stacji w jej zespole małżeństwa zawarło pięć par.

